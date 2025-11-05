ETV Bharat / education-and-career
సెబీలో 110 ఆఫీసర్ గ్రేడ్-ఏ ఉద్యోగాలు - దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ ఎప్పుడంటే?
సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్ఛేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా 110 ఆఫీసర్ గ్రేడ్-ఏ పోస్టులతో నోటిఫికేషన్ - పరీక్షలు, ఇంటర్వూతో నియామకాలు - ఎంపికైనవారికి ఆకర్షణీయ వేతనం
Published : November 5, 2025 at 8:24 PM IST
SEBI Officer Grade A Notification : సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్ఛేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా (సెబీ) 110 ఆఫీసర్ గ్రేడ్-ఏ (అసిస్టెంట్ మేనేజర్) పోస్టుల భర్తీకి దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తోంది. పరీక్షలు, ఇంటర్వూతో నియామకాలు ఉంటాయి. ఎంపికైనవారు ఆకర్షణీయ వేతనం అందుకోవచ్చు.
మొత్తం ఖాళీల్లో జనరల్ విభాగంలో 56, లీగల్ 20, ఐటీ 22, రిసెర్చ్ 4, అఫీషియల్ లాంగ్వేజ్ 3, ఇంజినీరింగ్ (ఎలక్ట్రికల్)-2, సివిల్-3 ఉన్నాయి. మూడు దశల్లో ఎంపిక చేస్తారు. మొదటి దశలో ఆన్లైన్ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్, రెండో దశలో ఆన్లైన్ టెస్ట్, మూడో దశలో ఇంటర్వ్యూ ఉంటాయి.
ఆన్లైన్ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ : ఫేజ్-1లో మల్టిపుల్ ఛాయిస్ విధానంలో రెండు పేపర్లు ఉంటాయి. పేపర్-1లో జనరల్ అవేర్నెస్, ఇంగ్లిష్ లాంగ్వేజ్, రీజనింగ్, క్వాంటిటేటివ్ ఆప్టిట్యూడ్లకు సంబంధించిన 100 ప్రశ్నలు ఇస్తారు. ప్రతి ప్రశ్నకు ఒక మార్కు ఉంటుంది. ప్రతి తప్పు సమాధానానికీ పావు మార్కు తగ్గిస్తారు. వ్యవధి 60 నిమిషాలు కేటాయిస్తారు.
పేపర్-2లో కామర్స్, అకౌంటెన్సీ, మేనేజ్మెంట్, ఫైనాన్స్, కాస్టింగ్, లీగర్, రిసెర్చ్, ఇంజినీరింగ్ విభాగాలకు చెందిన సబ్జెక్టు సంబంధిత ప్రశ్నలు ఇస్తారు. వంద ప్రశ్నలకు వంద మార్కులు ఉంటాయి. వ్యవధి 40 నిమిషాలు ఉంటుంది. పేపర్-1లో 30 శాతం, పేపర్-2లో 40 శాతం చొప్పున కనీస అర్హత మార్కులు సాధించినవారిని రెండో దశకు ఎంపిక చేస్తారు.
- రెండో దశలోని ఆన్లైన్ పరీక్షలో రెండు పేపర్లు ఉంటాయి. పేపర్-1లో అన్ని విభాగాలవారికి ఇంగ్లిష్ (డిస్క్రిప్టివ్ టెస్ట్) ఉంటుంది. ఇందులో భాగంగా అభ్యర్థులు డ్రాఫ్టింట్ స్కిల్స్ను పరీక్షిస్తారు.
- పేపర్-2లో విభాగాలవారీగా సబ్జెక్టు సంబంధిత 100 ప్రశ్నలు ఇస్తారు. వ్యవధి 60 నిమిషాలు ఉంటుంది.
- పేపర్-1లో 30 శాతం, పేరర్-2లో 40 శాతం చొప్పున కనీస అర్హత మార్కులు సాధించినవారిని ఇంటర్వ్యూకు ఎంపిక చేస్తారు. ప్రశ్నపత్రం ఇంగ్లిష్, హిందీ మాధ్యమాల్లో ఉంటుంది. ఇంటర్వ్యూలో కూడా ఈ రెండు భాషల్లో ఒక దాన్ని ఎంచుకోవచ్చు.
- ఫేజ్-2కు 85 శాతం, ఇంటర్వ్యూకు 15 శాతం వెయిటేజీ ఇస్తారు.
- ఫేజ్-2, ఇంటర్వ్యూ మార్కులతో కేటగిరీలవారీగా తుది ఎంపిక చేస్తారు.
- ప్రకటనలో సిలబస్ వివరాలను తెలియజేశారు.
- లీగల్, ఇంజినీరింగ్ విభాగాల్లో అనుభవం ఉన్నవారికి ప్రాధాన్యమిస్తారు.
- ఎంపికైనవారికి రెండేళ్ల ప్రొబేషన్ ఉంటుంది.
సన్నద్ధత :
- విద్యార్హతలకు సంబంధించిన సబ్జెక్టులపై పట్టు సాధిస్తే రాత పరీక్షలో ఎక్కువ మార్కులు పొందవచ్చు.
- పోటీ పరీక్షల పాత పత్రాలను సాధన చేయడం వల్ల పేపర్-1 సన్నద్ధత సులభం అవుతుంది.
- మాక్ టెస్టులను ఆన్లైన్లో రాస్తే సమయ నిర్వహణపై స్పష్టత వస్తుంది. ఏ అంశాల్లో బలంగా ఉన్నారో, ఎక్కడ బలహీనంగా ఉన్నారో తెలుసుకుని, సన్నద్ధత మెరుగుపరుచుకోవచ్చు.
- వెనుకబడిన అంశాలకు అదనపు సమయాన్ని కేటాయిస్తే, పరీక్షల్లో ఎక్కువ మార్కులు సాధించే అవకాశం ఉంది.
ముఖ్యమైన తేదీలు :
- ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ పేమెంట్ గడువు : అక్టోబరు 30 నుంచి నవంబరు 28 వరకు
- పరీక్ష తేదీ ఫేజ్ -1 : జనవరి 10, 2026
- పరీక్ష తేదీ ఫేజ్-2 : ఫిబ్రవరి 21, 2026
- ఇంటర్వ్వూ తేదీ : అధికారిక వెబ్సైట్లో వెల్లడిస్తారు.
