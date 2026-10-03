ETV Bharat / education-and-career

డిగ్రీ అర్హతో సుప్రీం కోర్టు​లో 250 ఉద్యోగాలు - జీతభత్యాలు, దరఖాస్తు విధానమిలా!

నిరుద్యోగులకు గోల్డెన్ ఛాన్స్ - సుప్రీం కోర్టు​ JCA నోటిఫికేషన్ విడుదల - దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ ఇదే!

Supreme Court of India
సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 3, 2026 at 12:48 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Supreme Court of India 2026 Jobs : మీరు ఏదైనా డిగ్రీ చేసి గవర్నమెంట్ జాబ్ కోసం ప్రిపేర్ అవుతున్నారా? అయితే, ఇది మీకు అద్భుత అవకాశం. 250 జూనియర్​ కోర్ట్​ అసిస్టెంట్​(JCA) పోస్టుల భర్తీకి సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా నోటిఫికేషన్​ విడుదల చేసింది. ఈ పోస్టులకు ఎంపికైన వారికి బేసిక్ పే కింద నెలకు రూ.35వేలకు పైగా గౌరవ వేతనం లభిస్తుంది. అర్హులైన అభ్యర్థులు అక్టోబరు 28 వరకు అప్లై చేసుకోవాలి. మరి, అర్హతలు, వయోపరిమితి, ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి? సెలక్షన్ ప్రాసెస్ ఏంటి? వంటి పూర్తి వివరాలను ఇప్పుడు చూద్దాం.

దేశ సర్వోన్నత న్యాయస్థానంలో ఉద్యోగం పొందేందుకు నిరుద్యోగులకు ఇదొక సూపర్ ఛాన్స్. సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా గ్రూప్-బి నాన్-గెజిటెడ్ కేడర్‌లో 250 జూనియర్ కోర్ట్ అసిస్టెంట్ (JCA) పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసి, దరఖాస్తులు కోరుతోంది. డిగ్రీ అర్హతతోనే ఈ ఉద్యోగం పొందవచ్చు. తగిన అర్హతలు, ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న అభ్యర్థులు అక్టోబరు 28 వరకు ఆన్‌లైన్‌ ద్వారా అప్లై చేసుకోవాలి.

నోటిఫికేషన్ వివరాలు :

జూనియర్ కోర్ట్ అసిస్టెంట్ (గ్రూప్‌-బి నాన్‌ గెజిటెడ్‌) - 250 ఖాళీలు

విద్యార్హతలు :

  • అభ్యర్థులు సెప్టెంబరు 1, 2026 నాటికి గుర్తింపు పొందిన విశ్వవిద్యాలయం నుంచి ఏదైనా బ్యాచిలర్ డిగ్రీ (గ్రాడ్యుయేషన్) ఉత్తీర్ణత సాధించి ఉండాలి.
  • అలాగే, కంప్యూటర్ పరిజ్ఞానంతో పాటు నిమిషానికి 35 పదాల (35 w.p.m.) ఇంగ్లిష్ టైపింగ్ స్పీడ్ కలిగి ఉండాలి.

వయోపరిమితి :

అభ్యర్థుల వయసు సెప్టెంబరు 1, 2026 నాటికి 18 నుంచి 30 సంవత్సరాల మధ్య ఉండాలి. నిబంధనల ప్రకారం ఎస్సీ, ఎస్టీ, ఓబీసీ, దివ్యాంగులు, మాజీ సైనిక ఉద్యోగులకు వయోపరిమితిలో సడలింపునకు అవకాశం ఉంటుంది.

జీతభత్యాలు :

ఈ పోస్టులకు ఎంపికైన ఉద్యోగులకు నెలకు బేసిక్ పే రూ.35,400 వస్తుంది. దీనితో పాటు ఇతర అలవెన్సులు ఉంటాయి.

దరఖాస్తు విధానం :

అర్హులైన అభ్యర్థులు ఆన్‌లైన్‌ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.

జాబ్ మార్కెట్​లో 'బ్లూ కాలర్' ఉద్యోగాల జోరు! - తక్కువ చదువు, ఎక్కువ జీతం!

అప్లికేషన్ ఫీజు :

ఈ పోస్టులకు అప్లై చేయాలనుకునే జనరల్‌ అభ్యర్థులు అప్లికేషన్ ఫీజుగా రూ.1500 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. అదే, ఎస్సీ/ఎస్టీ/ఓబీసీ/మాజీసైనికోద్యోగులు/దివ్యాంగులు రూ.750 చెల్లిస్తే సరిపోతుంది.

ఎంపిక విధానం :

ఈ జూనియర్​ కోర్ట్​ అసిస్టెంట్ పోస్టులకు సంబంధించిన ఎంపిక ప్రక్రియ 4 దశల్లో జరుగుతుంది.

1. ముందుగా 100 మార్కులకు ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ టెస్ట్ నిర్వహిస్తారు. పరీక్ష సమయం వచ్చేసి 90 నిమిషాలు. ఇక ఈ ఎగ్జామ్​లో జనరల్ ఇంగ్లిష్ నుంచి 20 ప్రశ్నలు, జనరల్ ఆప్టిట్యూడ్ నుంచి 15 క్వశ్చన్స్, జనరల్ నాలెడ్జ్​కు సంబంధించినవి 15 ప్రశ్నలు, రాజ్యాంగంలోని న్యాయవ్యవస్థ నిబంధనల గురించి 15 ప్రశ్నలు, సుప్రీంకోర్టు రూల్స్ 2013 నుంచి 10 ప్రశ్నలు, సుప్రీంకోర్టు ఆఫీసర్స్ & సర్వెంట్స్ రూల్స్ 1961 నుంచి 10 క్వశ్చన్స్, కంప్యూటర్ నాలెజ్డ్​కు సంబంధించినవి 15 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. మొత్తంగా 100 ప్రశ్నలకు 100 మార్కులు ఉంటాయి. ఇందులో నెగిటివ్ మార్కులు ఉంటాయి.

ఈ పరీక్ష మార్కుల ఆధారంగా 1:10 నిష్పత్తిలో సెకండ్ స్టేజ్(టైపింగ్ & డిస్క్రిప్టివ్)కు అభ్యర్థులను ఎంపిక చేస్తారు.

2. రెండో దశలో కంప్యూటర్ టైపింగ్ టెస్ట్ (50 మార్కులు, 10 నిమిషాలు) ఉంటుంది. ఇంగ్లిషులో కనీసం 35 w.p.m. స్పీడ్ ఉండాలి (క్వాలిఫై మార్కులు వచ్చేసి 25గా నిర్ణయించారు).

3. థర్డ్ స్టేజ్​లో రాత పరీక్ష - డిస్క్రిప్టివ్ ఉంటుంది. ఇది 100 మార్కులకు 2 గంటలు ఉంటుంది. ఇంగ్లిష్ కాంప్రహెన్షన్, ప్రిసిస్ రైటింగ్, ఎస్సే రైటింగ్. ఇందులో క్వాలిఫై మార్కులు వచ్చేసి 50. టైపింగ్ టెస్ట్​లో అర్హత సాధించిన అభ్యర్థుల డిస్క్రిప్టివ్ పేపర్లు మాత్రమే మూల్యాంకనం చేస్తారని గుర్తుంచుకోవాలి.

4. ఇక చివరి స్టేజ్​లో 25 మార్కులకు ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది. దీనిలో క్వాలిఫై మార్కులు-13 (ఇంటర్వ్యూకి 1:3 నిష్పత్తిలో అభ్యర్థులను ఎంపిక చేస్తారు).

ముఖ్యమైన తేదీలు :

  • ఆన్‌లైన్ అప్లికేషన్ ప్రారంభం : అక్టోబరు 07, 2026
  • దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ : అక్టోబరు 28, 2026
  • ఆబ్జెక్టివ్ ఎగ్జామ్ డేట్ (తాత్కాలికం) : నవంబర్ 20, 2026.

ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ ఎగ్జామ్ సెంటర్స్ : దేశవ్యాప్తంగా 131 నగరాల్లో ఈ పరీక్షను నిర్వహిస్తారు. తెలంగాణలో హైదరాబాద్, వరంగల్, ఖమ్మం, కరీంనగర్; ఏపీలో విజయవాడ, విశాఖపట్నం, తిరుపతి, కర్నూలు, నెల్లూరు, రాజమహేంద్రవరం, గుంటూరు మొదలైనవి.

టైపింగ్ టెస్ట్ & డిస్క్రిప్టివ్ టెస్ట్, ఇంటర్వ్యూ ప్రదేశాలు : దిల్లీ.

ఈ నోటిఫికేషన్​కు సంబంధించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోవడానికి ఈ లింక్​పై క్లిక్ చేయండి.

ఇంటర్మీడియట్​తో 'ఐఐటీ డిగ్రీ' - ఆన్​లైన్​లో ఇంటి నుంచే చదివే అద్భుత అవకాశం!

APPSC ఉద్యోగాల జాతర - 20 శాఖల్లో భారీగా నియామకాలకు నోటిఫికేషన్లు వచ్చేశాయ్!

TAGGED:

SUPREME COURT RECRUITMENT 2026
SCI JUNIOR COURT ASSISTANT JOBS
JUNIOR COURT ASSISTANT NOTIFICATION
సుప్రీంకోర్టులో ఉద్యోగాలు
SUPREME COURT OF INDIA 2026 JOBS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.