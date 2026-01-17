ETV Bharat / education-and-career
మోడల్ స్కూల్స్ ప్రవేశాలకు నోటిఫికేషన్ - దరఖాస్తుల స్వీకరణ ఎప్పటినుంచంటే?
పాఠశాల విద్యాశాఖ షెడ్యూల్ జారీ - ఈసారీ ఐదో తరగతి ప్రవేశాలు లేనట్లే - రాష్ట్రంలోని ప్రవేశ పరీక్ష ద్వారా 194 పాఠశాలల్లో 19,400 సీట్లు భర్తీ
Published : January 17, 2026 at 12:57 PM IST
No Admissions For Fifth Grade in Model Schools : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న 194 మోడల్ స్కూళ్లలో వచ్చే విద్యా సంవత్సరానికి (2026-27) ఆరో తరగతి సీట్లతో పాటు 7-10 తరగతుల్లో ఖాళీ సీట్లను భర్తీ చేసేందుకు పాఠశాల విద్యాశాఖ శుక్రవారం షెడ్యూల్ జారీ చేసింది. వీటి కోసం ఈ నెల 28 నుంచి ఫిబ్రవరి 28 వరకు దరఖాస్తులను స్వీకరించనుంది. ప్రతి ఏడాది డిసెంబరులోనే నోటిఫికేషన్ వచ్చేది. కానీ ఈ సారి కొంత ఆలస్యమైంది. గురుకులాల తరహాలోనే మోడల్ స్కూళ్లలో ఐదో తరగతిని ప్రవేశపెట్టాలన్న ప్రతిపాదన సర్కార్ వద్ద పెండింగ్లో ఉండటంతో మరింత ఆలస్యమైంది. దీనిపై పాఠశాల విద్యాశాఖ సంచాలకుడు నవీన్ నికోలస్ ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్లారు.
ఐదో తరగతిని ప్రవేశపెట్టేందుకు ఆర్థిక శాఖ అంగీకరించలేదని, దీంతో ఈ ఏడాదికి పాత విధానంలోనే ప్రవేశాలు జరపాలని భావిస్తున్నట్లు సమాచారం. ప్రతి మోడల్ స్కూల్లో ఆరో తరగతి రెండు సెక్షన్లు ఉంటాయి. ఒక్కో సెక్షన్లో 50 చొప్పున 100 సీట్లు అందుబాటులో ఉంటాయి. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 194 పాఠశాలల్లో 19,400 సీట్లను ప్రవేశ పరీక్ష ద్వారా భర్తీ చేస్తారు. ఓసీ విద్యార్థులు రూ.200, ఈడబ్ల్యూఎస్ సహా మిగిలిన వారు రూ.125 దరఖాస్తు ఫీజు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. విద్యార్థులు www.tgms.telangana.gov.in వెబ్సైట్ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
షెడ్యూల్ ఇలా :
నోటీఫికేషన్ : జనవరి 17
దరఖాస్తుల స్వీకరణ : ఈ నెల 28 నుంచి ఫిబ్రవరి 28 వరకు
హాల్ టికెట్ల డౌన్లోడ్ : ఏప్రిల్ 9 నుంచి
ప్రవేశ పరీక్ష తేదీ : ఏప్రిల్ 19న
పరీక్ష సమయం : ఆరో తరగతికి ఉదయం 10 నుంచి మధ్యాహ్నం 12 గంటల వరకు, 7- 10 తరగతులకు మధ్యాహ్నం 2 నుంచి 4 గంటల వరకు.
పరీక్షా కేంద్రాలు : అన్ని మోడల్ స్కూళ్లు
జీవో జారీ చేస్తే తప్ప నోటిఫికేషన్ విడుదల కాదు : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న 194 మోడల్ స్కూళ్లలో ప్రవేశాల కోసం ఎదురు చూస్తున్న వారికి ప్రభుత్వం గుడ్న్యూస్ చెప్పింది. గత సంవత్సరంలో నోటిఫికేషన్ డిసెంబర్లోనే వెలువడగా, ఈ ఏడాది మరింత ఆలస్యమైంది. జనవరి 28వ తేదీ నుంచి దరఖాస్తుల స్వీకరణ మొదలవుతుంది. గత ఏడాదిలో గురుకులాల తరహాలోనే మోడల్ స్కూళ్లలో ఐదో తరగతిని ప్రవేశ పట్టాలని ప్రభుత్వం భావించింది. కానీ ఈ సారి కూడా ఐదో తరగతికి ప్రవేశాలు లేవు. ఇప్పటివరకు ఆరో తరగతిలో కొత్తగా ప్రవేశాలతో పాటు 7-10 తరగతుల్లో ఖాళీ సీట్లను ప్రవేశ పరీక్ష ద్వారా భర్తీ చేస్తున్నారు. ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు అధికారులు 5వ తరగతికి కూడా ప్రవేశాలు కల్పించాలన్న ప్రతిపాదనలపై గత నెలలోనే సర్కార్కు ఫైల్ పంపారు. దానిపై తుది నిర్ణయం తీసుకొని జోవో జారీ చేస్తే తప్ప ప్రవేశాల నోటిఫికేషన్ విడుదల చేయడం వీలుకాదు.
రాష్ట్రంలో 194 పాఠశాలలు : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 194 పాఠశాలల్లో దాదాపు 1.15 లక్షల మంది విద్యార్థులు చదువుతున్నారు. అందులో అధిక శాతం మోడల్ స్కూళ్లకు తగినంత స్థలం ఉండటంతో విద్యార్థుల సంఖ్య పెరిగినా సమస్య ఉండదని, మళ్లీ కొత్తగా రెండు గదులు అవసరమని అధికారులు భావిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చిన సంకేతాలకు అనుగుణంగా పాఠశాల విద్యాశాఖ ప్రతిపాదనలు అందజేసింది. ప్రస్తుతం ఒక్కో బడిలో రెండు సెక్షన్లలో 100 మందికి ప్రవేశం కల్పించాలని ప్రతిపాదించారు. అంటే ఇప్పుడు 19,400 సీట్లు అందుబాటులోకి వస్తాయి.
మోడల్ స్కూల్స్లో కొత్తగా ఐదో తరగతి ప్రవేశాలు
