మోడల్​ స్కూల్స్​ ప్రవేశాలకు నోటిఫికేషన్​ - దరఖాస్తుల స్వీకరణ ఎప్పటినుంచంటే?

పాఠశాల విద్యాశాఖ షెడ్యూల్‌ జారీ - ఈసారీ ఐదో తరగతి ప్రవేశాలు లేనట్లే - రాష్ట్రంలోని ప్రవేశ పరీక్ష ద్వారా 194 పాఠశాలల్లో 19,400 సీట్లు భర్తీ

TELANGANA MODEL SCHOOLS
TELANGANA MODEL SCHOOLS (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 17, 2026 at 12:57 PM IST

No Admissions For Fifth Grade in Model Schools : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న 194 మోడల్​ స్కూళ్లలో వచ్చే విద్యా సంవత్సరానికి (2026-27) ఆరో తరగతి సీట్లతో పాటు 7-10 తరగతుల్లో ఖాళీ సీట్లను భర్తీ చేసేందుకు పాఠశాల విద్యాశాఖ శుక్రవారం షెడ్యూల్​ జారీ చేసింది. వీటి కోసం ఈ నెల 28 నుంచి ఫిబ్రవరి 28 వరకు దరఖాస్తులను స్వీకరించనుంది. ప్రతి ఏడాది డిసెంబరులోనే నోటిఫికేషన్​ వచ్చేది. కానీ ఈ సారి కొంత ఆలస్యమైంది. గురుకులాల తరహాలోనే మోడల్​ స్కూళ్లలో ఐదో తరగతిని ప్రవేశపెట్టాలన్న ప్రతిపాదన సర్కార్​ వద్ద పెండింగ్​లో ఉండటంతో మరింత ఆలస్యమైంది. దీనిపై పాఠశాల విద్యాశాఖ సంచాలకుడు నవీన్​ నికోలస్​ ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్లారు.

ఐదో తరగతిని ప్రవేశపెట్టేందుకు ఆర్థిక శాఖ అంగీకరించలేదని, దీంతో ఈ ఏడాదికి పాత విధానంలోనే ప్రవేశాలు జరపాలని భావిస్తున్నట్లు సమాచారం. ప్రతి మోడల్​ స్కూల్​లో ఆరో తరగతి రెండు సెక్షన్లు ఉంటాయి. ఒక్కో సెక్షన్​లో 50 చొప్పున 100 సీట్లు అందుబాటులో ఉంటాయి. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 194 పాఠశాలల్లో 19,400 సీట్లను ప్రవేశ పరీక్ష ద్వారా భర్తీ చేస్తారు. ఓసీ విద్యార్థులు రూ.200, ఈడబ్ల్యూఎస్ సహా మిగిలిన వారు రూ.125 దరఖాస్తు ఫీజు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. విద్యార్థులు www.tgms.telangana.gov.in వెబ్​సైట్​ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.

షెడ్యూల్​ ఇలా :

నోటీఫికేషన్​ : జనవరి 17

దరఖాస్తుల స్వీకరణ : ఈ నెల 28 నుంచి ఫిబ్రవరి 28 వరకు

హాల్​ టికెట్ల డౌన్​లోడ్​ : ఏప్రిల్​ 9 నుంచి

ప్రవేశ పరీక్ష తేదీ : ఏప్రిల్​ 19న

పరీక్ష సమయం : ఆరో తరగతికి ఉదయం 10 నుంచి మధ్యాహ్నం 12 గంటల వరకు, 7- 10 తరగతులకు మధ్యాహ్నం 2 నుంచి 4 గంటల వరకు.

పరీక్షా కేంద్రాలు : అన్ని మోడల్‌ స్కూళ్లు

జీవో జారీ చేస్తే తప్ప నోటిఫికేషన్​ విడుదల కాదు : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న 194 మోడల్​ స్కూళ్లలో ప్రవేశాల కోసం ఎదురు చూస్తున్న వారికి ప్రభుత్వం గుడ్​న్యూస్ చెప్పింది. గత సంవత్సరంలో నోటిఫికేషన్​ డిసెంబర్​లోనే వెలువడగా, ఈ ఏడాది మరింత ఆలస్యమైంది. జనవరి 28వ తేదీ నుంచి దరఖాస్తుల స్వీకరణ మొదలవుతుంది. గత ఏడాదిలో గురుకులాల తరహాలోనే మోడల్​ స్కూళ్లలో ఐదో తరగతిని ప్రవేశ పట్టాలని ప్రభుత్వం భావించింది. కానీ ఈ సారి కూడా ఐదో తరగతికి ప్రవేశాలు లేవు. ఇప్పటివరకు ఆరో తరగతిలో కొత్తగా ప్రవేశాలతో పాటు 7-10 తరగతుల్లో ఖాళీ సీట్లను ప్రవేశ పరీక్ష ద్వారా భర్తీ చేస్తున్నారు. ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు అధికారులు 5వ తరగతికి కూడా ప్రవేశాలు కల్పించాలన్న ప్రతిపాదనలపై గత నెలలోనే సర్కార్​కు ఫైల్​ పంపారు. దానిపై తుది నిర్ణయం తీసుకొని జోవో జారీ చేస్తే తప్ప ప్రవేశాల నోటిఫికేషన్​ విడుదల చేయడం వీలుకాదు.

రాష్ట్రంలో 194 పాఠశాలలు : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 194 పాఠశాలల్లో దాదాపు 1.15 లక్షల మంది విద్యార్థులు చదువుతున్నారు. అందులో అధిక శాతం మోడల్​ స్కూళ్లకు తగినంత స్థలం ఉండటంతో విద్యార్థుల సంఖ్య పెరిగినా సమస్య ఉండదని, మళ్లీ కొత్తగా రెండు గదులు అవసరమని అధికారులు భావిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చిన సంకేతాలకు అనుగుణంగా పాఠశాల విద్యాశాఖ ప్రతిపాదనలు అందజేసింది. ప్రస్తుతం ఒక్కో బడిలో రెండు సెక్షన్లలో 100 మందికి ప్రవేశం కల్పించాలని ప్రతిపాదించారు. అంటే ఇప్పుడు 19,400 సీట్లు అందుబాటులోకి వస్తాయి.

మోడల్​ స్కూల్స్​లో కొత్తగా ఐదో తరగతి ప్రవేశాలు

విద్యార్థులకు గుడ్ న్యూస్ - మోడల్‌ స్కూల్స్ ప్రవేశాలకు దరఖాస్తు గడువు పొడిగింపు

