డిగ్రీ పాసైన వారికి SBI గుడ్​న్యూస్​ - సెలెక్ట్​ అయితే చేతికి రూ.3.83 లక్షలు - అప్లై ప్రాసెస్​ ఇదే!

- "యూత్ ఫర్ ఇండియా ఫెలోషిప్ 2026-27"కి దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తోన్న ఎస్​బీఐ - ఎంపికైతే ఆకర్షణీయమైన స్టైఫండ్​తో పాటు ఇతర అలవెన్స్​లు!

SBI Youth for India Fellowship 2026
SBI Youth for India Fellowship 2026 (Getty Images)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 6, 2026 at 1:53 PM IST

3 Min Read
SBI Youth for India Fellowship 2026: డిగ్రీ పూర్తి చేసి ఖాళీగా ఉంటున్నారా? రూరల్​ డెవలప్​మెంట్​పై ఆసక్తి ఉందా? అయితే మీకో సూపర్​ న్యూస్.​ దేశానికి పట్టుకొమ్మలైన గ్రామాల్లో మార్పు కోసం కృషిచేయాలనుకొనే యువతకు స్టేట్​ బ్యాంక్​ ఆఫ్​ ఇండియా సువర్ణావకాశం కల్పిస్తోంది. "యూత్‌ ఫర్‌ ఇండియా 2026-27" పేరిట ఫెలోషిప్‌లను అందిస్తోంది. గ్రామాల్లో క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటించాలనే ఆసక్తి ఉన్న అభ్యర్థులు ఈ ఫెలోషిప్‌లకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. అసలు యూత్​ ఫర్​ ఇండియా మోటివ్​ ఏంటి? ఎవరు అర్హులు? ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉంటుంది? ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి తదితర వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

యూత్ ఫర్​​ ఇండియా ఫెలోషిప్​ వివరాలు: 2011 మార్చి 1న యూత్​ ఫర్​ ఇండియా ఫెలోషిప్​ను ఎస్బీఐ ప్రారంభించింది. దీని ద్వారా ఇప్పటివరకు 27 బ్యాచ్‌లు విజయవంతంగా పూర్తి చేసుకున్నాయి. ఇప్పటివరకు దేశ వ్యాప్తంగా 20 రాష్ట్రాల్లో 250కి పైగా గ్రామాల్లో 580మందికి పైగా ఫెలోలు గ్రామాల్లో మార్పు కోసం కృషిచేసినట్లు ఎస్‌బీఐ ఫౌండేషన్‌ తెలిపింది. ఇక ఈ ఫెలోషిప్​కు ఎంపికైన యువత గ్రామీణ భారతదేశంలోని వివిధ అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులలో స్వచ్ఛంద సంస్థలతో కలిసి పని చేయాల్సి ఉంటుంది.

అర్హతలు, కాలవ్యవధి ఏంటి:

  • ఈ ఫెలోషిప్​ కోసం దరఖాస్తు చేయాలనుకునే యువత గుర్తింపు పొందిన విశ్వవిద్యాలయం నుంచి అక్టోబర్ 4, 2026 నాటికి ఏదైనా డిగ్రీ పూర్తి చేసి ఉండాలి.
  • యువత వయసు 21 - 32 ఏళ్ల లోపు ఉండాలి. అంటే ఆగస్టు 4, 1994 నుంచి అక్టోబర్ 5, 2005 మధ్య జన్మించి ఉండాలి.
  • భారత్, నేపాల్, భూటాన్ పౌరులు లేదా OCI/NRI స్టేటస్ ఉన్నవారు దరఖాస్తుకు అర్హులు.
  • గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని ప్రజలతో మమేకం కావాలనుకొనే వారికి ప్రాధాన్యం. ముఖ్యంగా ఫెలోషిప్ సమయంలో పల్లెల్లో పర్యటించాల్సి ఉంటుంది.
  • ఈ ఫెలోషిప్ వ్యవధి 13 నెలలు. అంటే, ఎంపికైన యువత గ్రామాల్లో సమస్యలపై 13 నెలలపాటు NGOలతో కలిసి పని చేయాల్సి ఉంటుంది. ఈ ఫెలోషిప్​కు అప్లై చేసుకోవడానికి ఏప్రిల్​ 30 లాస్ట్​ డేట్​.

ఎంపిక విధానం:

  • స్టేజ్​ 1లో రిజిస్ట్రేషన్‌ అండ్‌ ఆన్‌లైన్‌ అసెస్‌మెంట్ ఆధారంగా ఎంపిక చేస్తారు. తొలుత అభ్యర్థులు తమ వివరాలతో దరఖాస్తు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఆ తర్వాత సెలక్షన్ కమిటీ అడిగే అంశాలపై ఆన్‌లైన్ అసెస్‌మెంట్ అందించాల్సి ఉంటుంది. ఇందులో రూరల్​ డెవలప్​మెంట్​కు చేపట్టాల్సిన చర్యలు, సూచనలను అడుగుతారు.
  • స్టేజ్​ 1లో సెలెక్ట్​ అయిన వారికి స్టేజ్​ 2లో గ్రూప్​ డిస్కషన్​ అండ్​ పర్సనల్‌ ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది. వీటి ఆధారంగానే ఫైనల్​ ఎంపిక ఉంటుంది.
  • పర్సనల్​ ఇంటర్య్వూలో క్వాలిఫై అయిన వారికి ఆఫర్‌ లెటర్‌తో పాటు ప్రోగ్రామ్‌ వివరాలు, ఫెలోషిప్‌లో నిబంధనలతో కూడిన వివరాలను అందజేస్తారు.

స్టైఫండ్‌ :

  • ఎంపికైన వారికి వసతి కోసం నెలకు రూ.16,000 స్టైపెండ్ చొప్పున ఇస్తారు. అదేవిధంగా స్థానికంగా ప్రయాణ ఖర్చులకు రూ.2000, ప్రాజెక్టు సంబంధిత ఖర్చుల కోసం నెలకు రూ.2000, ప్రొఫెషనల్ లెర్నింగ్​కు నెలకు రూ.1,000 చెల్లిస్తారు. అంటే మొత్తంగా నెలకు రూ.21వేలు అందిస్తారు. అలాగే, ఫెలోషిప్‌ను విజయవంతంగా పూర్తి చేసిన వారికి ఇతర అలవెన్సుల రూపంలో రూ.1,10,000 అందజేస్తారు. ఎస్​బీఐ ఫౌండేషన్​ ద్వారా సర్టిఫికెట్​ లభిస్తుంది.
  • ఎంపికైన వారికి తమ ఇంటి నుంచి బయల్దేరడం మొదలు ప్రాజెక్టు చేసే ప్రదేశానికి చేరుకొనే వరకు ప్రయాణానికి 3ఏసీ రైలు ఛార్జీల ఖర్చులు, శిక్షణా కార్యక్రమాల కోసం ప్రయాణాలకు అవసరమైన ఖర్చుల్ని సైతం చెల్లిస్తారు.
  • ఫెలోషిప్​ సమయంలో వైద్య, వ్యక్తిగత ప్రమాద బీమా సౌకర్యం కూడా ఉంటుంది.

కావలసిన పత్రాలు :

  • 10వ తరగతి, ఇంటర్మీడియట్ మెమో
  • గ్రాడ్యుయేషన్ సర్టిఫికెట్​
  • CV లేదా రెజ్యూమ్
  • స్కాన్ చేసిన ఫొటో, సంతకం

దరఖాస్తు చేసుకునే విధానం :

  • ముందుగా అధికారిక వెబ్‌సైట్ https://youthforindia.org/ ను ఓపెన్​ చేయాలి.
  • హోమ్​ పేజీలో SBI Youth for India Fellowship Batch 2026-27 కనిపించే దానిపై "Login Now" ఆప్షన్​పై క్లిక్ చేయాలి.
  • ముందుగా మీ ఈమెయిల్​, మొబైల్​ నెంబర్​, వ్యక్తిగత వివరాలతో రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం విద్యా, ఇతర వివరాలను నమోదు చేసి కావాల్సిన పత్రాలను అప్‌లోడ్ చేయాలి.
  • వివరాలన్నీ సరిచూసుకుని ఫారమ్‌ను సబ్మిట్ చేయండి, ప్రింటౌట్ తీసుకోండి.

