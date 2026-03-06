ETV Bharat / education-and-career
డిగ్రీ పాసైన వారికి SBI గుడ్న్యూస్ - సెలెక్ట్ అయితే చేతికి రూ.3.83 లక్షలు - అప్లై ప్రాసెస్ ఇదే!
- "యూత్ ఫర్ ఇండియా ఫెలోషిప్ 2026-27"కి దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తోన్న ఎస్బీఐ - ఎంపికైతే ఆకర్షణీయమైన స్టైఫండ్తో పాటు ఇతర అలవెన్స్లు!
Published : March 6, 2026 at 1:53 PM IST
SBI Youth for India Fellowship 2026: డిగ్రీ పూర్తి చేసి ఖాళీగా ఉంటున్నారా? రూరల్ డెవలప్మెంట్పై ఆసక్తి ఉందా? అయితే మీకో సూపర్ న్యూస్. దేశానికి పట్టుకొమ్మలైన గ్రామాల్లో మార్పు కోసం కృషిచేయాలనుకొనే యువతకు స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా సువర్ణావకాశం కల్పిస్తోంది. "యూత్ ఫర్ ఇండియా 2026-27" పేరిట ఫెలోషిప్లను అందిస్తోంది. గ్రామాల్లో క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటించాలనే ఆసక్తి ఉన్న అభ్యర్థులు ఈ ఫెలోషిప్లకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. అసలు యూత్ ఫర్ ఇండియా మోటివ్ ఏంటి? ఎవరు అర్హులు? ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉంటుంది? ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి తదితర వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
యూత్ ఫర్ ఇండియా ఫెలోషిప్ వివరాలు: 2011 మార్చి 1న యూత్ ఫర్ ఇండియా ఫెలోషిప్ను ఎస్బీఐ ప్రారంభించింది. దీని ద్వారా ఇప్పటివరకు 27 బ్యాచ్లు విజయవంతంగా పూర్తి చేసుకున్నాయి. ఇప్పటివరకు దేశ వ్యాప్తంగా 20 రాష్ట్రాల్లో 250కి పైగా గ్రామాల్లో 580మందికి పైగా ఫెలోలు గ్రామాల్లో మార్పు కోసం కృషిచేసినట్లు ఎస్బీఐ ఫౌండేషన్ తెలిపింది. ఇక ఈ ఫెలోషిప్కు ఎంపికైన యువత గ్రామీణ భారతదేశంలోని వివిధ అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులలో స్వచ్ఛంద సంస్థలతో కలిసి పని చేయాల్సి ఉంటుంది.
అర్హతలు, కాలవ్యవధి ఏంటి:
- ఈ ఫెలోషిప్ కోసం దరఖాస్తు చేయాలనుకునే యువత గుర్తింపు పొందిన విశ్వవిద్యాలయం నుంచి అక్టోబర్ 4, 2026 నాటికి ఏదైనా డిగ్రీ పూర్తి చేసి ఉండాలి.
- యువత వయసు 21 - 32 ఏళ్ల లోపు ఉండాలి. అంటే ఆగస్టు 4, 1994 నుంచి అక్టోబర్ 5, 2005 మధ్య జన్మించి ఉండాలి.
- భారత్, నేపాల్, భూటాన్ పౌరులు లేదా OCI/NRI స్టేటస్ ఉన్నవారు దరఖాస్తుకు అర్హులు.
- గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని ప్రజలతో మమేకం కావాలనుకొనే వారికి ప్రాధాన్యం. ముఖ్యంగా ఫెలోషిప్ సమయంలో పల్లెల్లో పర్యటించాల్సి ఉంటుంది.
- ఈ ఫెలోషిప్ వ్యవధి 13 నెలలు. అంటే, ఎంపికైన యువత గ్రామాల్లో సమస్యలపై 13 నెలలపాటు NGOలతో కలిసి పని చేయాల్సి ఉంటుంది. ఈ ఫెలోషిప్కు అప్లై చేసుకోవడానికి ఏప్రిల్ 30 లాస్ట్ డేట్.
ఎంపిక విధానం:
- స్టేజ్ 1లో రిజిస్ట్రేషన్ అండ్ ఆన్లైన్ అసెస్మెంట్ ఆధారంగా ఎంపిక చేస్తారు. తొలుత అభ్యర్థులు తమ వివరాలతో దరఖాస్తు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఆ తర్వాత సెలక్షన్ కమిటీ అడిగే అంశాలపై ఆన్లైన్ అసెస్మెంట్ అందించాల్సి ఉంటుంది. ఇందులో రూరల్ డెవలప్మెంట్కు చేపట్టాల్సిన చర్యలు, సూచనలను అడుగుతారు.
- స్టేజ్ 1లో సెలెక్ట్ అయిన వారికి స్టేజ్ 2లో గ్రూప్ డిస్కషన్ అండ్ పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది. వీటి ఆధారంగానే ఫైనల్ ఎంపిక ఉంటుంది.
- పర్సనల్ ఇంటర్య్వూలో క్వాలిఫై అయిన వారికి ఆఫర్ లెటర్తో పాటు ప్రోగ్రామ్ వివరాలు, ఫెలోషిప్లో నిబంధనలతో కూడిన వివరాలను అందజేస్తారు.
స్టైఫండ్ :
- ఎంపికైన వారికి వసతి కోసం నెలకు రూ.16,000 స్టైపెండ్ చొప్పున ఇస్తారు. అదేవిధంగా స్థానికంగా ప్రయాణ ఖర్చులకు రూ.2000, ప్రాజెక్టు సంబంధిత ఖర్చుల కోసం నెలకు రూ.2000, ప్రొఫెషనల్ లెర్నింగ్కు నెలకు రూ.1,000 చెల్లిస్తారు. అంటే మొత్తంగా నెలకు రూ.21వేలు అందిస్తారు. అలాగే, ఫెలోషిప్ను విజయవంతంగా పూర్తి చేసిన వారికి ఇతర అలవెన్సుల రూపంలో రూ.1,10,000 అందజేస్తారు. ఎస్బీఐ ఫౌండేషన్ ద్వారా సర్టిఫికెట్ లభిస్తుంది.
- ఎంపికైన వారికి తమ ఇంటి నుంచి బయల్దేరడం మొదలు ప్రాజెక్టు చేసే ప్రదేశానికి చేరుకొనే వరకు ప్రయాణానికి 3ఏసీ రైలు ఛార్జీల ఖర్చులు, శిక్షణా కార్యక్రమాల కోసం ప్రయాణాలకు అవసరమైన ఖర్చుల్ని సైతం చెల్లిస్తారు.
- ఫెలోషిప్ సమయంలో వైద్య, వ్యక్తిగత ప్రమాద బీమా సౌకర్యం కూడా ఉంటుంది.
కావలసిన పత్రాలు :
- 10వ తరగతి, ఇంటర్మీడియట్ మెమో
- గ్రాడ్యుయేషన్ సర్టిఫికెట్
- CV లేదా రెజ్యూమ్
- స్కాన్ చేసిన ఫొటో, సంతకం
దరఖాస్తు చేసుకునే విధానం :
- ముందుగా అధికారిక వెబ్సైట్ https://youthforindia.org/ ను ఓపెన్ చేయాలి.
- హోమ్ పేజీలో SBI Youth for India Fellowship Batch 2026-27 కనిపించే దానిపై "Login Now" ఆప్షన్పై క్లిక్ చేయాలి.
- ముందుగా మీ ఈమెయిల్, మొబైల్ నెంబర్, వ్యక్తిగత వివరాలతో రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం విద్యా, ఇతర వివరాలను నమోదు చేసి కావాల్సిన పత్రాలను అప్లోడ్ చేయాలి.
- వివరాలన్నీ సరిచూసుకుని ఫారమ్ను సబ్మిట్ చేయండి, ప్రింటౌట్ తీసుకోండి.
