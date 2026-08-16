ETV Bharat / education-and-career

SBIలో 9,124 జూనియర్‌ అసోసియేట్‌ పోస్టులు - డిగ్రీ పూర్తైన వారు అర్హులు!

-కస్టమర్​ సపోర్ట్​ అండ్​ సేల్స్ విభాగంలో కర్ల్క్​ పోస్టుల భర్తీకి SBI నోటిఫికేషన్ విడుదల - ఆగస్టు 31లోపు దరఖాస్తు చేసుకోవాలని సూచన!

SBI Junior Associates Recruitment 2026
SBI Junior Associates Recruitment 2026 (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 16, 2026 at 11:11 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

SBI Junior Associates Recruitment 2026: దిగ్గజ ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకింగ్​ సంస్థ స్టేట్​ బ్యాంక్​ ఆఫ్​ ఇండియాలో ఉద్యోగం చేయాలని ఉందా? అయితే మీకో గుడ్​న్యూస్​. క్లర్కు పోస్టుల భర్తీకి ఎస్​బీఐ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా కస్టమర్​ సపోర్ట్​ అండ్​ సేల్స్ విభాగంలో​ జూనియర్ అసోసియేట్ ఖాళీలను భర్తీ చేయనుంది. ఈ క్రమంలోనే అర్హులైన అభ్యర్థులు ఆన్​లైన్​లో అప్లై చేసుకోవాలని వెల్లడించింది. మరి మొత్తం ఎన్ని పోస్టులు ఉన్నాయి? ఎవరు అర్హులు? జీతం సహా తదితర వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

పోస్టు పేరు - ఖాళీలు:

  • జూనియర్‌ అసోసియేట్‌ (కస్టమర్‌ సపోర్ట్‌ అండ్‌ సేల్స్‌) - 9124
  • రెగ్యులర్‌ పోస్టులు - 7680, బ్యాక్‌లాగ్‌ పోస్టులు - 1444
  • తెలంగాణలో 260 రెగ్యులర్‌ ఖాళీలు. ఎస్సీ - 41, ఎస్టీ 18, ఓబీసీ 70, ఈడబ్ల్యూఎస్​ 26, జనరల్​ 105

విద్యార్హతలు: డిసెంబర్​ 31, 2026 నాటికి గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ నుంచి ఏదైనా విభాగంలో గ్రాడ్యుయేషన్ ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి. ఇక చివరి సంవత్సరం/సెమిస్టర్ చదువుతున్న విద్యార్థులు కూడా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. పోస్టులకు ఎంపికైతే మాత్రం డిసెంబర్​ 31, 2026లోపు డిగ్రీ ఉత్తీర్ణతకు సంబంధించిన సర్టిఫికెట్లను ప్రూఫ్​గా సమర్పించాలి.

వయోపరిమితి: ఏప్రిల్​ 1, 2026 నాటికి 20 నుంచి 28 సంవత్సరాల మధ్య వయసు ఉండాలి. అంటే ఏప్రిల్​ 2, 1998 నుంచి ఏప్రిల్​ 1, 2006 మధ్య జన్మించి ఉండాలి. నిబంధనల ప్రకారం ఓబీసీ అభ్యర్థులకు 3, ఎస్సీ/ఎస్టీ వారికి 5, పీడబ్ల్యూడీ అభ్యర్థులకు కేటగిరీల వారీగా 10 నుంచి 15 సంవత్సరాల పాటు వయోపరిమితిలో సడలింపు ఉంటుంది.

పే స్కేల్‌: ఎంపికైన అభ్యర్థులకు నెలకు రూ.24,050 - రూ.64,480 జీతం లభిస్తుంది. ముంబయి వంటి మెట్రో నగరాల్లో డీఏ, ఇతర అలవెన్సులతో కలిపి ప్రారంభ వేతనం మొత్తం సుమారు నెలకు రూ.46,000 వరకు ఉంటుంది.

ఎంపిక విధానం: ఈ పోస్టులకు ఎంపిక ప్రక్రియ మూడు దశల్లో ఉంటుంది. ప్రిలిమ్స్‌, మెయిన్స్‌, లోకల్‌ లాంగ్వేజ్‌ ప్రొఫిషియన్సీ టెస్ట్‌ ఆధారంగా అభ్యర్థులను ఎంపిక చేస్తారు.

పరీక్ష విధానం:

  • ఫస్ట్​ ఫేజ్​లో ప్రిలిమినరీ పరీక్ష నిర్వహిస్తారు. ఈ పరీక్షలో 100 ప్రశ్నలు ఉంటాయి. ఒక్కో ప్రశ్నకు ఒక్కో మార్కు ఉంటుంది. మొత్తం 100 ప్రశ్నలు, 100 మార్కులు. పరీక్ష వ్యవధి 60 నిమిషాలు. ఇంగ్లిష్‌ లాంగ్వేజ్‌ 30 ప్రశ్నలు, న్యూమరికల్‌ ఎబిలిటీ 35 ప్రశ్నలు, రీజనింగ్‌ ఎబిలిటీ 35 ప్రశ్నలు. ఒక్కో తప్పు సమాధానానికి పావు మార్కు కోత ఉంటుంది.
  • ఫేజ్​ 2లో మెయిన్స్​ నిర్వహిస్తారు. ఈ పరీక్షలో 190 ప్రశ్నలు, 200 మార్కులు ఉంటాయి. పరీక్ష వ్యవధి 2 గంటల 40 నిమిషాలు. జనరల్‌/ఫైనాన్స్‌ అవేర్‌నెస్‌ 50 ప్రశ్నలు 50 మార్కులు, జనరల్‌ ఇంగ్లిష్‌ 40 ప్రశ్నలు 40 మార్కులు, క్వాంటిటేటివ్‌ ఆప్టిట్యూడ్‌ 50 ప్రశ్నలు 50 మార్కులు, రీజనింగ్ ఎబిలిటీ అండ్‌ కంప్యూటర్‌ ఆప్టిట్యూడ్‌ 50 ప్రశ్నలు 60 మార్కులకు ఉంటుంది. తప్పు సమాధానానికి 1/4 మార్కు నెగెటివ్ మార్కింగ్ ఉంటుంది.
  • ఫేజ్​ 3లో లోకల్‌ లాంగ్వేజ్‌ ప్రొఫిషియెన్సీ టెస్ట్‌ (LLPT) నిర్వహిస్తారు. దరఖాస్తు చేసిన రాష్ట్రానికి సంబంధించిన స్థానిక భాషలో నిర్వహిస్తారు. 10వ/12వ తరగతిలో సంబంధిత స్థానిక భాష చదివినట్లు సర్టిఫికెట్ ఉంటే ఈ పరీక్ష నుంచి మినహాయింపు ఉంటుంది.

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పరీక్ష కేంద్రాలు: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో అనంతపురం, గుంటూరు/విజయవాడ, కడప, కాకినాడ, కర్నూలు, నెల్లూరు, రాజమండ్రి, తిరుపతి, విశాఖపట్నం, విజయనగరం, చీరాల, తెలంగాణలో హైదరాబాద్‌, కరీంనగర్‌, వరంగల్‌, ఖమ్మం.

దరఖాస్తు ఫీజు: జనరల్‌/ఓబీసీ/ఈడబ్ల్యూఎస్‌ అభ్యర్థులు రూ.750 చెల్లించాలి. ఇక ఎస్సీ/ఎస్టీ/దివ్యాంగులు/ఎక్స్‌సర్విస్‌మెన్‌లకు ఎలాంటి ఫీజు లేదు.

దరఖాస్తు విధానం:

  • ఈ పోస్టులకు కేవలం ఆన్‌లైన్‌ ద్వారా మాత్రమే దరఖాస్తు చేసుకోవాలి.
  • ముందుగా SBI Careers అధికారిక పోర్టల్​ ఓపెన్​ చేయాలి.
  • హోమ్​ పేజీలో Current Openings పై క్లిక్​ చేసి సంబంధిత రిక్రూట్​మెంట్​పై క్లిక్​ చేసి Apply Online పై క్లిక్​ చేయాలి.
  • ఆ తర్వాత లాగిన్​ అవ్వాలి. మీరు కొత్తవారు అయితే రిజిస్ట్రేషన్​ చేసుకుని అకౌంట్​ క్రియేట్​ చేసుకోవాలి.
  • ఆ వివరాలతో లాగిన్​ అవ్వాలి. అనంతరం పర్సనల్​ వివరాలు, విద్యార్హతలు ఎంటర్​ చేసి ఫీజు చెల్లించి సబ్మిట్​ చేస్తే సరి.

ముఖ్యతేదీలు:

  • ఆన్‌లైన్ దరఖాస్తు ప్రారంభం: ఆగస్టు 11, 2026
  • ఆన్‌లైన్ దరఖాస్తు/ఫీజు చెల్లింపునకు చివరి తేదీ: ఆగస్టు 31, 2026
  • ప్రిలిమినరీ పరీక్ష: సెప్టెంబర్, 2026
  • మెయిన్ పరీక్ష: నవంబర్, 2026
  • నోటిఫికేషన్​ లింక్​
  • అప్లికేషన్​ లింక్

డిగ్రీ చదువుతున్న విద్యార్థులకు గుడ్​న్యూస్ - ఈ స్కాలర్​షిప్​నకు ఎంపికైతే ఏటా రూ.1 లక్ష మీ ఖాతా​లోకి!

నిరుద్యోగులకు అద్భుత అవకాశం - 'బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా'లో 206 ఉద్యోగాలకు నోటిఫికేషన్ విడుదల!

TAGGED:

SBI JUNIOR ASSOCIATES RECRUITMENT
JUNIOR ASSOCIATES JOBS IN SBI
SBI CLERK RECRUITMENT 2026
ఎస్​బీఐ జూనియర్​ అసోసియేట్​
SBI JUNIOR ASSOCIATES RECRUITMENT

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.