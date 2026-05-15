SBIలో "ట్రేడ్ ఫైనాన్స్ ఆఫీసర్" ఉద్యోగాలు - ఎగ్జామ్​ లేకుండానే సెలక్షన్!

- స్పెషలిస్ట్ క్యాడర్ ఆఫీసర్ ఖాళీల భర్తీకి ఎస్బీఐ నోటిఫికేషన్​ రిలీజ్ - దరఖాస్తు, ఫీజు చెల్లించేందుకు జూన్​ 2 చివరి తేదీ!

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 15, 2026 at 5:05 PM IST

SBI Recruitment for Trade Finance Officer: మీకు బ్యాంక్​లో జాబ్​ చేయాలని కోరికగా ఉందా? అది కూడా దేశంలోని అతి పెద్ద ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంక్​ ఎస్బీఐలో జాయిన్​ అవ్వాలని ఉందా? అయితే, మీకో గుడ్​న్యూస్​. స్టేట్‌ బ్యాంక్‌ ఆఫ్‌ ఇండియా(ఎస్‌బీఐ), సెంట్రల్ రిక్రూట్‌మెంట్ & ప్రమోషన్ డిపార్ట్‌మెంట్, కార్పొరేట్ సెంటర్... రెగ్యులర్ ప్రాతిపదికన స్పెషలిస్ట్ క్యాడర్ ఆఫీసర్ ఖాళీల భర్తీకి నోటిఫికేషన్​ రిలీజ్​ చేసింది. ఈ నోటిఫికేషన్‌ ద్వారా 100 ట్రేడ్ ఫైనాన్స్ ఆఫీసర్ ఖాళీలను భర్తీ చేయనుంది. మరి, ఈ పోస్టులకు అర్హతలు ఏంటి? ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి? సహా తదితర వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

పోస్టు పేరు : ట్రేడ్ ఫైనాన్స్ ఆఫీసర్ (మిడిల్ మేనేజ్‌మెంట్ గ్రేడ్ II)

ఎన్ని ఖాళీలు : ఖాళీలు 100. అందులో రెగ్యులర్​ కోటాలో SC 14, ST 6, OBC 22, EWS 8, UR 38 కలిపి మొత్తం 8 ఉన్నాయి. అదే బ్యాక్​లాగ్​ కోటా ప్రకారం ST 12 వెకెన్సీస్​ ఉన్నాయి.

ఆన్‌లైన్ దరఖాస్తు ప్రారంభ తేదీ : మే 13, 2026

దరఖాస్తు, ఫీజు చెల్లింపునకు చివరి తేదీ: జూన్​ 2, 2026.

అర్హతలు: ప్రభుత్వ గుర్తింపు కలిగిన యూనివర్సిటీ నుంచి ఏదైనా విభాగంలో డిగ్రీ, ఐఐబీఎఫ్‌ నుంచి ఫారెక్స్‌ ఆపరేషన్స్‌ సర్టిఫికేట్‌తో పాటు ట్రేడ్ ఫైనాన్స్ ప్రాసెసింగ్‌లో కనీసం రెండు సంవత్సరాల వర్క్​ ఎక్స్​పీరియన్స్​ ఉండాలి. సీడీసీఎస్‌ లేదా ట్రేడ్ ఫైనాన్స్/ఇంటర్నేషనల్ బ్యాంకింగ్‌లో సర్టిఫికెట్ ఉన్నవారికి ప్రాధాన్యత ఉంటుంది.

వయోపరిమితి: 30.04.2024 నాటికి 23 నుంచి 32 సంవత్సరాల మధ్య ఉండాలి. ఓబీసీకి 3 సంవత్సరాలు, ఎస్సీ/ఎస్టీ వారికి 5, దివ్యాంగులకు 10 నుంచి 15 సంవత్సరాల సడలింపు ఉంది.

ఎంపిక విధానం: ఈ ట్రేడ్​ ఫైనాన్స్​ ఆఫీసర్​ పోస్టులకు ఎటువంటి రాతపరీక్షా లేదు. అయితే సెలక్షన్​ మాత్రం వివిధ పద్ధతుల్లో జరుగుతుంది.

  1. షార్ట్​ లిస్ట్​: అర్హులైన అభ్యర్థులు పంపించిన అప్లికేషన్స్​ను వెరిఫై చేసి ముందుగా షార్ట్​లిస్ట్​ చేస్తారు. అయితే, ఇవన్నీ చూసుకోవడానికి ప్రత్యేకంగా ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేస్తారు.
  2. ఇంటర్వ్యూ: షార్ట్​ లిస్ట్​ అయిన అభ్యర్థులకు ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది. దీనిని 100 మార్కులకు నిర్వహిస్తారు. ఇందులో వచ్చిన మార్కుల ఆధారంగా డిసెండింగ్​ ఆర్డర్​ ప్రకారం మెరిట్​ లిస్ట్​ తయారు చేస్తారు. అత్యధిక మార్కులు సాధించిన అభ్యర్థి మొదటి స్థానంలో ఉంటారు. ఒకవేళ ఒకరి కంటే ఎక్కువ మంది అభ్యర్థులకు ఒకే రకమైన మార్కులు వస్తే, అప్పుడు వారి వయసు ఆధారంగా ర్యాంకులను కేటాయిస్తారు. మెరిట్​ లిస్ట్​లో సెలెక్ట్​ అయిన వారికి పర్సనల్​గా మెయిల్స్​కు కాల్​ లెటర్​ వస్తుంది. లేదంటే బ్యాంక్​ వెబ్​సైట్​లో అప్​లోడ్​ చేస్తారు. అయితే, ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఇంటికి కాల్​లెటర్స్​ పంపించరు.

పే స్కేల్: ఈ జాబ్​కు సెలెక్ట్​ అయిన తర్వాత ఆరు నెలలపాటు ప్రొబేషనరీ పీరియడ్​ ఉంటుంది. ఆ సమయంలో నెలకు రూ.64,820 - రూ.93,960+ ఇతర అలవెన్సులు లభిస్తాయి.

పోస్టింగ్ ప్రదేశం: హైదరాబాద్, కోల్‌కతా

దరఖాస్తు రుసుము: జనరల్​, ఓబీసీ, EWS అభ్యర్థులు రూ.750 చెల్లించాలి. ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగులకు ఫీజు లేదు. అయితే, ఈ అమౌంట్​ నాన్​ రిఫండబుల్​

కావాల్సిన డాక్యుమెంట్లు :

  • రీసెంట్​ ఫొటో, సంతకం
  • రెజ్యూమ్​
  • ఐడీ ఫ్రూప్​
  • డేట్​ ఆఫ్​ బర్త్​ సర్టిఫికెట్​
  • కుల ధ్రువీకరణ పత్రం
  • డిగ్రీ సర్టిఫికెట్​
  • ఐఐబీఎఫ్‌ నుంచి ఫారెక్స్‌ ఆపరేషన్స్‌ సర్టిఫికెట్‌
  • వర్క్​ ఎక్స్​పీరియన్స్​ సర్టిఫికెట్​
  • బయోడేటా ఫారమ్​ (బ్యాంక్​ వెబ్​సైట్​లో నోటిఫికేషన్​ కింద ఉంది)
  • ఫారమ్​ 16
  • నో అబ్జెక్షన్​ సర్టిఫికెట్ (ప్రస్తుతం ఏమైనా కంపెనీలో పనిచేస్తుంటే)

ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి :

  • ముందుగా SBI అధికారిక వెబ్​సైట్​ https://sbi.bank.in/web/careers/current-openings ఓపెన్​ చేయాలి.
  • ఆ తర్వాత స్పెషలిస్ట్​ క్యాడర్​ ఆఫీసర్(Specialist Cadre Officer)​ లింక్​పై క్లిక్​ చేసి Apply Onlineపై క్లిక్​ చేయాలి.
  • ఇది వరకే మీరు రిజిస్టర్​ అయ్యుంటే ఆ వివరాలతో లాగిన్​ అవ్వాలి. లేకుంటే కొత్తగా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుని లాగిన్​ అవ్వాలి.
  • లాగిన్​ అయ్యాక లేటెస్ట్​ ఫొటో, సంతకం కాపీలను అప్​లోడ్ చేయాలి. ఇవి అప్​లోడ్​ చేస్తే అప్లికేషన్​ రిజిస్టర్​ అవుతుంది.
  • అనంతరం అక్కడ అడిగిన వివరాలను ఫిల్​ చేసి, డాక్యుమెంట్లు అప్​లోడ్​ చేసి, ఫీజు చెల్లించాలి.
  • రిజిస్టర్​ అయిన తర్వాత ఫ్యూచర్​ అవసరాల కోసం దానిని ప్రింట్​ అవుట్​ తీసుకుంటే సరిపోతుంది.

