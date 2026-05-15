SBIలో "ట్రేడ్ ఫైనాన్స్ ఆఫీసర్" ఉద్యోగాలు - ఎగ్జామ్ లేకుండానే సెలక్షన్!
- స్పెషలిస్ట్ క్యాడర్ ఆఫీసర్ ఖాళీల భర్తీకి ఎస్బీఐ నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ - దరఖాస్తు, ఫీజు చెల్లించేందుకు జూన్ 2 చివరి తేదీ!
Published : May 15, 2026 at 5:05 PM IST
SBI Recruitment for Trade Finance Officer: మీకు బ్యాంక్లో జాబ్ చేయాలని కోరికగా ఉందా? అది కూడా దేశంలోని అతి పెద్ద ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంక్ ఎస్బీఐలో జాయిన్ అవ్వాలని ఉందా? అయితే, మీకో గుడ్న్యూస్. స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా(ఎస్బీఐ), సెంట్రల్ రిక్రూట్మెంట్ & ప్రమోషన్ డిపార్ట్మెంట్, కార్పొరేట్ సెంటర్... రెగ్యులర్ ప్రాతిపదికన స్పెషలిస్ట్ క్యాడర్ ఆఫీసర్ ఖాళీల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేసింది. ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా 100 ట్రేడ్ ఫైనాన్స్ ఆఫీసర్ ఖాళీలను భర్తీ చేయనుంది. మరి, ఈ పోస్టులకు అర్హతలు ఏంటి? ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి? సహా తదితర వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
పోస్టు పేరు : ట్రేడ్ ఫైనాన్స్ ఆఫీసర్ (మిడిల్ మేనేజ్మెంట్ గ్రేడ్ II)
ఎన్ని ఖాళీలు : ఖాళీలు 100. అందులో రెగ్యులర్ కోటాలో SC 14, ST 6, OBC 22, EWS 8, UR 38 కలిపి మొత్తం 8 ఉన్నాయి. అదే బ్యాక్లాగ్ కోటా ప్రకారం ST 12 వెకెన్సీస్ ఉన్నాయి.
ఆన్లైన్ దరఖాస్తు ప్రారంభ తేదీ : మే 13, 2026
దరఖాస్తు, ఫీజు చెల్లింపునకు చివరి తేదీ: జూన్ 2, 2026.
అర్హతలు: ప్రభుత్వ గుర్తింపు కలిగిన యూనివర్సిటీ నుంచి ఏదైనా విభాగంలో డిగ్రీ, ఐఐబీఎఫ్ నుంచి ఫారెక్స్ ఆపరేషన్స్ సర్టిఫికేట్తో పాటు ట్రేడ్ ఫైనాన్స్ ప్రాసెసింగ్లో కనీసం రెండు సంవత్సరాల వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలి. సీడీసీఎస్ లేదా ట్రేడ్ ఫైనాన్స్/ఇంటర్నేషనల్ బ్యాంకింగ్లో సర్టిఫికెట్ ఉన్నవారికి ప్రాధాన్యత ఉంటుంది.
వయోపరిమితి: 30.04.2024 నాటికి 23 నుంచి 32 సంవత్సరాల మధ్య ఉండాలి. ఓబీసీకి 3 సంవత్సరాలు, ఎస్సీ/ఎస్టీ వారికి 5, దివ్యాంగులకు 10 నుంచి 15 సంవత్సరాల సడలింపు ఉంది.
ఎంపిక విధానం: ఈ ట్రేడ్ ఫైనాన్స్ ఆఫీసర్ పోస్టులకు ఎటువంటి రాతపరీక్షా లేదు. అయితే సెలక్షన్ మాత్రం వివిధ పద్ధతుల్లో జరుగుతుంది.
- షార్ట్ లిస్ట్: అర్హులైన అభ్యర్థులు పంపించిన అప్లికేషన్స్ను వెరిఫై చేసి ముందుగా షార్ట్లిస్ట్ చేస్తారు. అయితే, ఇవన్నీ చూసుకోవడానికి ప్రత్యేకంగా ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేస్తారు.
- ఇంటర్వ్యూ: షార్ట్ లిస్ట్ అయిన అభ్యర్థులకు ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది. దీనిని 100 మార్కులకు నిర్వహిస్తారు. ఇందులో వచ్చిన మార్కుల ఆధారంగా డిసెండింగ్ ఆర్డర్ ప్రకారం మెరిట్ లిస్ట్ తయారు చేస్తారు. అత్యధిక మార్కులు సాధించిన అభ్యర్థి మొదటి స్థానంలో ఉంటారు. ఒకవేళ ఒకరి కంటే ఎక్కువ మంది అభ్యర్థులకు ఒకే రకమైన మార్కులు వస్తే, అప్పుడు వారి వయసు ఆధారంగా ర్యాంకులను కేటాయిస్తారు. మెరిట్ లిస్ట్లో సెలెక్ట్ అయిన వారికి పర్సనల్గా మెయిల్స్కు కాల్ లెటర్ వస్తుంది. లేదంటే బ్యాంక్ వెబ్సైట్లో అప్లోడ్ చేస్తారు. అయితే, ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఇంటికి కాల్లెటర్స్ పంపించరు.
పే స్కేల్: ఈ జాబ్కు సెలెక్ట్ అయిన తర్వాత ఆరు నెలలపాటు ప్రొబేషనరీ పీరియడ్ ఉంటుంది. ఆ సమయంలో నెలకు రూ.64,820 - రూ.93,960+ ఇతర అలవెన్సులు లభిస్తాయి.
పోస్టింగ్ ప్రదేశం: హైదరాబాద్, కోల్కతా
దరఖాస్తు రుసుము: జనరల్, ఓబీసీ, EWS అభ్యర్థులు రూ.750 చెల్లించాలి. ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగులకు ఫీజు లేదు. అయితే, ఈ అమౌంట్ నాన్ రిఫండబుల్
కావాల్సిన డాక్యుమెంట్లు :
- రీసెంట్ ఫొటో, సంతకం
- రెజ్యూమ్
- ఐడీ ఫ్రూప్
- డేట్ ఆఫ్ బర్త్ సర్టిఫికెట్
- కుల ధ్రువీకరణ పత్రం
- డిగ్రీ సర్టిఫికెట్
- ఐఐబీఎఫ్ నుంచి ఫారెక్స్ ఆపరేషన్స్ సర్టిఫికెట్
- వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికెట్
- బయోడేటా ఫారమ్ (బ్యాంక్ వెబ్సైట్లో నోటిఫికేషన్ కింద ఉంది)
- ఫారమ్ 16
- నో అబ్జెక్షన్ సర్టిఫికెట్ (ప్రస్తుతం ఏమైనా కంపెనీలో పనిచేస్తుంటే)
ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి :
- ముందుగా SBI అధికారిక వెబ్సైట్ https://sbi.bank.in/web/careers/current-openings ఓపెన్ చేయాలి.
- ఆ తర్వాత స్పెషలిస్ట్ క్యాడర్ ఆఫీసర్(Specialist Cadre Officer) లింక్పై క్లిక్ చేసి Apply Onlineపై క్లిక్ చేయాలి.
- ఇది వరకే మీరు రిజిస్టర్ అయ్యుంటే ఆ వివరాలతో లాగిన్ అవ్వాలి. లేకుంటే కొత్తగా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుని లాగిన్ అవ్వాలి.
- లాగిన్ అయ్యాక లేటెస్ట్ ఫొటో, సంతకం కాపీలను అప్లోడ్ చేయాలి. ఇవి అప్లోడ్ చేస్తే అప్లికేషన్ రిజిస్టర్ అవుతుంది.
- అనంతరం అక్కడ అడిగిన వివరాలను ఫిల్ చేసి, డాక్యుమెంట్లు అప్లోడ్ చేసి, ఫీజు చెల్లించాలి.
- రిజిస్టర్ అయిన తర్వాత ఫ్యూచర్ అవసరాల కోసం దానిని ప్రింట్ అవుట్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది.
