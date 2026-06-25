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SBIలో "మెడికల్ ఆఫీసర్ జాబ్స్" - జీతం రూ.90 వేలకు పైనే! - అప్లైకు చివరి తేదీ ఇదే!
బ్యాంక్ జాబ్స్కు ప్రిపేర్ అవుతున్నారా? - 'ఎస్బీఐ' నుంచి మరో ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్ విడుదల!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 25, 2026 at 10:47 AM IST
SBI Medical Officer Recruitment 2026 : బ్యాంక్ ఉద్యోగాల కోసం ప్రిపేర్ అవుతున్నారా? అయితే మీకో గుడ్ న్యూస్. ఇప్పటికే దేశంలోని అతి పెద్ద ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా "ప్రొబేషనరీ ఆఫీసర్ (PO) 1500 పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసి దరఖాస్తులు స్వీకరిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. అయితే, తాజాగా స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ముంబయి(SBI) 35 స్పెషలిస్ట్ కేడర్ ఆఫీసర్(మెడికల్) పోస్టుల భర్తీ కోసం మరో నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఈ ఉద్యోగాలకు ఎంపికైన అభ్యర్థులకు నెలకు రూ.64,820 నుంచి రూ.93,960 వరకు జీతం వస్తుంది. అలాగే, ఇతర బెనిఫిట్స్ కూడా లభిస్తాయి. మరి, ఈ ఉద్యోగాలకు కావాల్సిన విద్యార్హతలేంటి? వయోపరిమితి, అప్లికేషన్ ఫీజు, ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి, సెలక్షన్ ప్రాసెస్ ఏ విధంగా ఉంటుంది? వంటి పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ముంబయి (ఎస్బీఐ) మొత్తం 35 స్పెషలిస్ట్ కేడర్ ఆఫీసర్ (మెడికల్) ఖాళీల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసి దరఖాస్తులు స్వీకరిస్తోంది. ఒప్పంద ప్రాతిపదికన ఈ పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు. ఆసక్తి, తగిన అర్హతలు గల అభ్యర్థులు ఆన్లైన్ ద్వారా జులై 14వ తేదీ వరకు అప్లై చేసుకోవచ్చు.
పోస్టుల వివరాలు :
- బ్యాంక్ మెడికల్ ఆఫీసర్ (బీఎంఓ-II) (మెడిల్ మేనేజ్మెంట్ గ్రేడ్ స్కేల్ - II)
- మొత్తం ఖాళీలు - 35
- ఈ పోస్టులను హైదరాబాద్, భువనేశ్వర్, లఖ్నవూ, మహారాష్ట్ర, పట్నా, చెన్నై, బెంగళూరు వంటి వివిధ SBI సర్కిళ్ల వారీగా భర్తీ చేయనున్నారు.
విద్యార్హతలు :
- ఈ ఉద్యోగాలకు అప్లై చేయాలనుకునే అభ్యర్థులు పోస్టును అనుసరించి గుర్తింపు పొందిన విశ్వవిద్యాలయం నుంచి ఎంబీబీఎస్, పీజీ డిప్లొమా పూర్తి చేసి ఉండాలి.
- అలాగే, ఐదు సంవత్సరాల ఉద్యోగానుభవం కలిగి ఉండాలి.
- ఇంకా ఈ స్పెషలిస్ట్ క్యాడర్ ఆఫీసర్(మెడికల్) పోస్టులకు సంబంధించిన పూర్తి విద్యార్హతలు కోసం ఎస్బీఐ అధికారిక నోటిఫికేషన్ను చూడవచ్చు.
వయోపరిమితి :
ఈ పోస్టులకు అప్లై చేయాలనుకునే అభ్యర్థుల వయసు మే 31, 2026 నాటికి గరిష్ఠంగా 35 సంవత్సరాలు ఉండాలి.
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జీతభత్యాలు :
ఎస్బీఐ మెడికల్ ఆఫీసర్ పోస్టులకు ఎంపికైన అభ్యర్థులకు నెలకు రూ.64,820 నుంచి రూ.93,960 వరకు జీతం ఉంటుంది. అలాగే, ఇతర బెనిఫిట్స్ కూడా లభిస్తాయి.
దరఖాస్తు ఫీజు :
ఓబీసీ, జనరల్ అభ్యర్థులు రూ.750 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగులకు ఫీజు చెల్లింపులో మినహాయింపు ఉంది.
అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ : తగిన అర్హతలు, ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న అభ్యర్థులు ఆన్లైన్ ద్వారా అప్లై చేసుకోవాలి.
ఎంపిక విధానం :
ఎస్బీఐ మెడికల్ ఆఫీసర్ ఉద్యోగాల ఎంపిక ప్రక్రియ అభ్యర్థుల విద్యార్హతలు, ఆన్లైన్ రాత పరీక్ష, ఇంటర్వ్యూ తదితరాల ఆధారంగా ఉంటుంది.
ఆన్లైన్ దరఖాస్తుకు ఆఖరు తేది : జులై 14, 2026.
స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా(SBI) 35 స్పెషలిస్ట్ కేడర్ ఆఫీసర్(మెడికల్) ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు, అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ గురించి క్లుప్తంగా తెలుసుకోవాలంటే ఈ లింక్పై క్లిక్ చేయండి.
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