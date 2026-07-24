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విద్యార్థులకు గుడ్​న్యూస్ - SBI రూ.15 లక్షల స్కాలర్​షిప్ - ఎలా దరఖాస్తు చేయాలంటే!

SBI ఫౌండేషన్ "ప్లాటినమ్ జూబ్లీ ఆశా స్కాలర్​షిప్" - రూ.15 లక్షల వరకు ఆర్థిక సాయం!

SBI Foundation Scholarship 2026
SBI Foundation Scholarship 2026 (Getty Images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 24, 2026 at 1:05 PM IST

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SBI Foundation Scholarship 2026 : కొందరు విద్యార్థులకు మంచి ప్రతిభ ఉన్నా, ఇంట్లో ఆర్థిక పరిస్థితులు ప్రతికూలంగా నిలుస్తుంటాయి. ఉన్నత చదువులు చదివి గొప్ప స్థితిలో ఉండాలనే ఆకాంక్ష ఉన్నప్పటికీ పేదరికం అడ్డుపడుతుంది. అయితే, ప్రతిభ గల పేద విద్యార్థులు చదువుకు దూరం కాకుండా "ఎస్​బీఐ ఫౌండేషన్" అండగా నిలుస్తోంది. ఉన్నత విద్యలో రాణించేలా ప్రోత్సహించేందుకు సంవత్సరానికి రూ.15 వేల నుంచి రూ.15 లక్షల వరకు స్కాలర్​షిప్ అందిస్తోంది. అర్హులైన, ఆసక్తి కలిగిన విద్యార్థులు సెప్టెంబర్‌ 4వరకు అధికారిక వెబ్‌సైట్‌లో అప్లై చేసుకోవచ్చు. మరి, ఆ స్కాలర్​షిప్ పేరు ఏంటి? దీనికి ఎవరు అర్హులు? ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

విద్యార్థులు చదువుల్లో రాణించేలా స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్​ ఇండియాకు చెందిన ఎస్​బీఐ ఫౌండేషన్ "ప్లాటినమ్ జూబ్లీ ఆశా స్కాలర్​షిప్" పేరిట అద్భుత అవకాశాన్ని కల్పిస్తోంది. ఏటా పేద విద్యార్థుల ఉన్నత చదువులకు భరోసా ఇచ్చే గొప్ప సంకల్పంతో చేపట్టిన ఈ కార్యక్రమానికి ఈ సంవత్సరం రూ.100 కోట్లు కేటాయించినట్లు తెలిపింది. దేశవ్యాప్తంగా 2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి సంబంధించి 25,707 మందికి స్కాలర్‌షిప్‌లు అందించేందుకు ఆన్‌లైన్‌లో దరఖాస్తులు స్వీకరిస్తోంది ఎస్​బీఐ ఫౌండేషన్. తగిన అర్హతలు గల విద్యార్థులు అధికారిక వెబ్​సైట్​లో సెప్టెంబర్ 4వ తేదీ వరకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.

ఈ స్కాలర్​షిప్​కు అర్హులు ఎవరు?

  • 9 నుంచి 10 తరగతి చదువుతున్న స్కూల్ స్టూడెంట్స్, ఇంటర్, డిగ్రీ, పోస్టు గ్రాడ్యుయేషన్(PG) చదువుతున్నవారు, వైద్య విద్యార్థులు, ఐఐటీ, ఐఐఎం విద్యార్థులతో పాటు ఓవర్సీస్ విద్యార్థులు కూడా ఈ స్కాలర్​షిప్​నకు అప్లై చేసుకోవచ్చు.
  • స్కాలర్‌ సెలెక్ట్ చేసుకున్న కోర్సు కంప్లీట్ వరకు సంవత్సరానికి రూ.15 వేలు నుంచి గరిష్ఠంగా రూ.15 లక్షల వరకు ఉపకార వేతనం​ అందిస్తారు.
  • ఈ స్కాలర్‌షిప్‌ రెన్యువల్‌ కావాలంటే నిర్దేశిత అర్హత ప్రమాణాలను విద్యార్థులు నెరవేర్చాల్సి ఉంటుందని గుర్తుంచుకోవాలి.

ఏ కేటగిరీ విద్యార్థులకు ఎంత స్కాలర్​షిప్ అంటే?

  • తొమ్మిది నుంచి ఇంటర్మీడియట్ చదువుతున్న విద్యార్థులకైతే రూ.15వేలు; ప్రతిష్ఠాత్మక విద్యా సంస్థల్లో చదివే డిగ్రీ విద్యార్థులకు రూ.75వేలు; పీజీ విద్యార్థులకు రూ.1,50,000; ఎంబీబీఎస్‌ విద్యార్థులకైతే రూ.2లక్షలు; ఐఐటీ విద్యార్థులకు రూ.2లక్షలు; ఐఐఎం విద్యార్థులు రూ.5లక్షల వరకు ఆర్థిక సాయం అందుతుంది.
  • ఇక విదేశాల్లో ఉన్నత చదువులకు వెళ్లే విద్యార్థులకైతే రూ.15లక్షలు చొప్పున స్కాలర్‌షిప్‌ను అందిస్తారు.

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ఎన్ని మార్కులు సాధించాలి?

  • ఈ స్కాలర్‌షిప్‌నకు ఎంపిక అవ్వాలంటే విద్యార్థులు గత విద్యా సంవత్సరంలో 75 శాతం మార్కులు లేదా 7.5 సీజీపీఏ సాధించి ఉండాలి.
  • కుటుంబ వార్షిక ఆదాయ పరిమితి స్కూల్‌ కేటగిరీకి సంబంధించి రూ.3 లక్షలుగా నిర్ణయించారు. ఇతర కేటగిరీలకైతే రూ.6 లక్షలు ఉండాలి. ఎస్సీ/ఎస్టీ విద్యార్థులకు 10 శాతం సడలింపు(మార్కులు 65 శాతం/దివ్యాంగులైతే 60 శాతం) ఇస్తున్నారు.

ఎంపిక ప్రక్రియ ఎలా ఉంటుందంటే?

  • ముందుగా ఈ స్కాలర్​షిప్​నకు అప్లై చేసిన దరఖాస్తుల్ని విద్యార్థుల అకడెమిక్‌ పెర్ఫామెన్స్‌, ఆర్థిక నేపథ్యం ఆధారంగా షార్ట్‌లిస్ట్‌ చేస్తారు.
  • ఆ తర్వాత టెలిఫోన్‌లో ఇంటర్వ్యూలు నిర్వహించి, డాక్యుమెంట్‌ వెరిఫికేషన్‌ పూర్తి చేసి తుది ఎంపిక చేస్తారు.
  • ఎంపికైన స్కాలర్‌ బ్యాంకు అకౌంట్​లో నేరుగా ఈ స్కాలర్‌షిప్‌ మొత్తాన్ని జమ చేస్తారు.
  • గవర్నమెంట్ స్కూల్ స్టూడెంట్స్ అయితే ఫీజు రసీదుకు బదులుగా తాము చదువుతున్న పాఠశాల నుంచి ధ్రువీకరణ లేఖను సమర్పిస్తే చాలు.
  • ఈ స్కాలర్‌షిప్‌నకు డిప్లొమా విద్యార్థులు అనర్హులు.
  • ఎస్​బీఐ ఫౌండేషన్ అందిస్తున్న ఈ ఉపకారవేతనానికి ఎంపికైన విద్యార్థుల వివరాలను అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ ద్వారా ప్రకటిస్తారు.
  • అలాగే, సంబంధిత విద్యార్థుల రిజిస్టర్డ్‌ ఈ-మెయిల్‌ ఐడీకి కూడా పంపిస్తారు.

అప్లై ప్రాసెస్ ఇదే :

  • ముందుగా అప్లై చేసే విద్యార్థులు ఎస్‌బీఐ ఆశా స్కాలర్‌షిప్‌ అధికారిక పోర్టల్‌ను సందర్శించాలి.
  • అనంతరం స్కాలర్‌షిప్‌ అర్హతలు, సంబంధిత కేటగిరీ చెక్‌ చేసుకోవాలి.
  • నెక్ట్స్ మీరు ఎంచుకున్న స్కాలర్​షిప్ కేటగిరీలో దరఖాస్తు ఫారంలో వివరాలు నింపాలి.
  • ఆ తర్వాత అవసరమైన సర్టిఫికెట్స్ అప్‌లోడ్‌ చేసి సబ్మిట్ చేయాలి.
  • అప్పుడు మీ రిజిస్టర్డ్‌ ఈ-మెయిల్‌ ఐడీ లేదా మొబైల్‌ నంబర్‌కు అప్‌డేట్‌ వస్తుంది. దాంతో మీ అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అవుతుంది.

ఈ స్కాలర్‌షిప్‌నకు అప్లై చేయాలంటే, స్కూల్‌ విద్యార్థులతో పాటు యూజీ, పీజీ, మెడికల్‌, ఐఐటీ, ఐఐఎం, ఓవర్సీస్‌ కేటగిరీల్లో విద్యార్థులకు ఎలాంటి అర్హతలు ఉండాలి. ఏయే డాక్యుమెంట్‌లు అవసరం? మరిన్ని పూర్తి వివరాలను ఈ లింక్​పై క్లిక్​ చేసి వెబ్‌సైట్‌లో తెలుసుకోవచ్చు.

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