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విద్యార్థులకు గుడ్న్యూస్ - SBI రూ.15 లక్షల స్కాలర్షిప్ - ఎలా దరఖాస్తు చేయాలంటే!
SBI ఫౌండేషన్ "ప్లాటినమ్ జూబ్లీ ఆశా స్కాలర్షిప్" - రూ.15 లక్షల వరకు ఆర్థిక సాయం!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 24, 2026 at 1:05 PM IST
SBI Foundation Scholarship 2026 : కొందరు విద్యార్థులకు మంచి ప్రతిభ ఉన్నా, ఇంట్లో ఆర్థిక పరిస్థితులు ప్రతికూలంగా నిలుస్తుంటాయి. ఉన్నత చదువులు చదివి గొప్ప స్థితిలో ఉండాలనే ఆకాంక్ష ఉన్నప్పటికీ పేదరికం అడ్డుపడుతుంది. అయితే, ప్రతిభ గల పేద విద్యార్థులు చదువుకు దూరం కాకుండా "ఎస్బీఐ ఫౌండేషన్" అండగా నిలుస్తోంది. ఉన్నత విద్యలో రాణించేలా ప్రోత్సహించేందుకు సంవత్సరానికి రూ.15 వేల నుంచి రూ.15 లక్షల వరకు స్కాలర్షిప్ అందిస్తోంది. అర్హులైన, ఆసక్తి కలిగిన విద్యార్థులు సెప్టెంబర్ 4వరకు అధికారిక వెబ్సైట్లో అప్లై చేసుకోవచ్చు. మరి, ఆ స్కాలర్షిప్ పేరు ఏంటి? దీనికి ఎవరు అర్హులు? ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
విద్యార్థులు చదువుల్లో రాణించేలా స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాకు చెందిన ఎస్బీఐ ఫౌండేషన్ "ప్లాటినమ్ జూబ్లీ ఆశా స్కాలర్షిప్" పేరిట అద్భుత అవకాశాన్ని కల్పిస్తోంది. ఏటా పేద విద్యార్థుల ఉన్నత చదువులకు భరోసా ఇచ్చే గొప్ప సంకల్పంతో చేపట్టిన ఈ కార్యక్రమానికి ఈ సంవత్సరం రూ.100 కోట్లు కేటాయించినట్లు తెలిపింది. దేశవ్యాప్తంగా 2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి సంబంధించి 25,707 మందికి స్కాలర్షిప్లు అందించేందుకు ఆన్లైన్లో దరఖాస్తులు స్వీకరిస్తోంది ఎస్బీఐ ఫౌండేషన్. తగిన అర్హతలు గల విద్యార్థులు అధికారిక వెబ్సైట్లో సెప్టెంబర్ 4వ తేదీ వరకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
ఈ స్కాలర్షిప్కు అర్హులు ఎవరు?
- 9 నుంచి 10 తరగతి చదువుతున్న స్కూల్ స్టూడెంట్స్, ఇంటర్, డిగ్రీ, పోస్టు గ్రాడ్యుయేషన్(PG) చదువుతున్నవారు, వైద్య విద్యార్థులు, ఐఐటీ, ఐఐఎం విద్యార్థులతో పాటు ఓవర్సీస్ విద్యార్థులు కూడా ఈ స్కాలర్షిప్నకు అప్లై చేసుకోవచ్చు.
- స్కాలర్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న కోర్సు కంప్లీట్ వరకు సంవత్సరానికి రూ.15 వేలు నుంచి గరిష్ఠంగా రూ.15 లక్షల వరకు ఉపకార వేతనం అందిస్తారు.
- ఈ స్కాలర్షిప్ రెన్యువల్ కావాలంటే నిర్దేశిత అర్హత ప్రమాణాలను విద్యార్థులు నెరవేర్చాల్సి ఉంటుందని గుర్తుంచుకోవాలి.
ఏ కేటగిరీ విద్యార్థులకు ఎంత స్కాలర్షిప్ అంటే?
- తొమ్మిది నుంచి ఇంటర్మీడియట్ చదువుతున్న విద్యార్థులకైతే రూ.15వేలు; ప్రతిష్ఠాత్మక విద్యా సంస్థల్లో చదివే డిగ్రీ విద్యార్థులకు రూ.75వేలు; పీజీ విద్యార్థులకు రూ.1,50,000; ఎంబీబీఎస్ విద్యార్థులకైతే రూ.2లక్షలు; ఐఐటీ విద్యార్థులకు రూ.2లక్షలు; ఐఐఎం విద్యార్థులు రూ.5లక్షల వరకు ఆర్థిక సాయం అందుతుంది.
- ఇక విదేశాల్లో ఉన్నత చదువులకు వెళ్లే విద్యార్థులకైతే రూ.15లక్షలు చొప్పున స్కాలర్షిప్ను అందిస్తారు.
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ఎన్ని మార్కులు సాధించాలి?
- ఈ స్కాలర్షిప్నకు ఎంపిక అవ్వాలంటే విద్యార్థులు గత విద్యా సంవత్సరంలో 75 శాతం మార్కులు లేదా 7.5 సీజీపీఏ సాధించి ఉండాలి.
- కుటుంబ వార్షిక ఆదాయ పరిమితి స్కూల్ కేటగిరీకి సంబంధించి రూ.3 లక్షలుగా నిర్ణయించారు. ఇతర కేటగిరీలకైతే రూ.6 లక్షలు ఉండాలి. ఎస్సీ/ఎస్టీ విద్యార్థులకు 10 శాతం సడలింపు(మార్కులు 65 శాతం/దివ్యాంగులైతే 60 శాతం) ఇస్తున్నారు.
ఎంపిక ప్రక్రియ ఎలా ఉంటుందంటే?
- ముందుగా ఈ స్కాలర్షిప్నకు అప్లై చేసిన దరఖాస్తుల్ని విద్యార్థుల అకడెమిక్ పెర్ఫామెన్స్, ఆర్థిక నేపథ్యం ఆధారంగా షార్ట్లిస్ట్ చేస్తారు.
- ఆ తర్వాత టెలిఫోన్లో ఇంటర్వ్యూలు నిర్వహించి, డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ పూర్తి చేసి తుది ఎంపిక చేస్తారు.
- ఎంపికైన స్కాలర్ బ్యాంకు అకౌంట్లో నేరుగా ఈ స్కాలర్షిప్ మొత్తాన్ని జమ చేస్తారు.
- గవర్నమెంట్ స్కూల్ స్టూడెంట్స్ అయితే ఫీజు రసీదుకు బదులుగా తాము చదువుతున్న పాఠశాల నుంచి ధ్రువీకరణ లేఖను సమర్పిస్తే చాలు.
- ఈ స్కాలర్షిప్నకు డిప్లొమా విద్యార్థులు అనర్హులు.
- ఎస్బీఐ ఫౌండేషన్ అందిస్తున్న ఈ ఉపకారవేతనానికి ఎంపికైన విద్యార్థుల వివరాలను అధికారిక వెబ్సైట్ ద్వారా ప్రకటిస్తారు.
- అలాగే, సంబంధిత విద్యార్థుల రిజిస్టర్డ్ ఈ-మెయిల్ ఐడీకి కూడా పంపిస్తారు.
అప్లై ప్రాసెస్ ఇదే :
- ముందుగా అప్లై చేసే విద్యార్థులు ఎస్బీఐ ఆశా స్కాలర్షిప్ అధికారిక పోర్టల్ను సందర్శించాలి.
- అనంతరం స్కాలర్షిప్ అర్హతలు, సంబంధిత కేటగిరీ చెక్ చేసుకోవాలి.
- నెక్ట్స్ మీరు ఎంచుకున్న స్కాలర్షిప్ కేటగిరీలో దరఖాస్తు ఫారంలో వివరాలు నింపాలి.
- ఆ తర్వాత అవసరమైన సర్టిఫికెట్స్ అప్లోడ్ చేసి సబ్మిట్ చేయాలి.
- అప్పుడు మీ రిజిస్టర్డ్ ఈ-మెయిల్ ఐడీ లేదా మొబైల్ నంబర్కు అప్డేట్ వస్తుంది. దాంతో మీ అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అవుతుంది.
ఈ స్కాలర్షిప్నకు అప్లై చేయాలంటే, స్కూల్ విద్యార్థులతో పాటు యూజీ, పీజీ, మెడికల్, ఐఐటీ, ఐఐఎం, ఓవర్సీస్ కేటగిరీల్లో విద్యార్థులకు ఎలాంటి అర్హతలు ఉండాలి. ఏయే డాక్యుమెంట్లు అవసరం? మరిన్ని పూర్తి వివరాలను ఈ లింక్పై క్లిక్ చేసి వెబ్సైట్లో తెలుసుకోవచ్చు.
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