ETV Bharat / education-and-career
SBIలో '1538 క్లర్క్' ఉద్యోగాలకు నోటిఫికేషన్ - ఏపీ, తెలంగాణలో ఎన్ని పోస్టులున్నాయంటే?
"ఎస్బీఐ క్లర్క్" నోటిఫికేషన్ విడుదల - దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ ఇదే - అప్లై చేసుకోండిలా!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 8, 2026 at 3:16 PM IST
SBI Clerk Notification 2026 : నిరుద్యోగులకు సూపర్ న్యూస్. దేశంలో అతిపెద్ద ప్రభుత్వరంగ బ్యాంకు స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా(SBI) మొత్తం 1,538 క్లర్క్ ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. దేశవ్యాప్తంగా వివిధ సర్కిళ్లలో ఈ ఖాళీలున్నాయి. తగిన అర్హతలు, ఆసక్తి కలిగిన అభ్యర్థులు ఆగస్టు 27వ తేదీ వరకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. మరి, ఈ పోస్టులకు ఎవరు అర్హులు? ఎంపిక ప్రక్రియ ఎలా ఉంటుంది? తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎన్ని పోస్టులున్నాయి? వంటి పూర్తి వివరాలను ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
ఎస్బీఐ, సెంట్రల్ రిక్రూట్మెంట్ & ప్రమోషన్ డిపార్ట్మెంట్ (ముంబయి), ఎస్సీ, ఎస్టీ, ఓబీసీ కేటగిరీల అభ్యర్థుల కోసం ప్రత్యేక రిక్రూట్మెంట్ డ్రైవ్ ద్వారా జూనియర్ అసోసియేట్ (కస్టమర్ సపోర్ట్ & సేల్స్) పోస్టుల భర్తీకి దరఖాస్తులు స్వీకరిస్తోంది. 2026, ఆగస్టు 7 నుంచి దరఖాస్తుల ప్రక్రియ స్టార్ట్ అయ్యింది. అర్హులైనవారు ఆగస్టు 27 వరకు ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకోవచ్చు.
పోస్టుల వివరాలు :
జూనియర్ అసోసియేట్ (కస్టమర్ సపోర్ట్ & సేల్స్) : 1,538 ఖాళీలు
బ్యాక్లాగ్ ఖాళీలు :
ఎస్టీ - 1219
ఎస్సీ - 207
ఓబీసీ - 112
కొన్ని ముఖ్యమైన రాష్ట్రాల వారీగా ఖాళీలు :
- ఆంధ్రప్రదేశ్ -88 పోస్టులు
- తెలంగాణ -32
- గుజరాత్ -289
- మహారాష్ట్ర -165
- మధ్యప్రదేశ్ -134
అర్హతలు :
- ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకోవాలనుకునే అభ్యర్థులు గుర్తింపు పొందిన విశ్వవిద్యాలయం నుంచి ఏదైనా విభాగంలో డిగ్రీ (గ్రాడ్యుయేషన్) ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి.
- డిగ్రీ ఫైనల్ ఇయర్ చదువుతున్న వారూ అప్లై చేసుకోవచ్చు. కానీ, డిసెంబర్ 31 కంటే ముందే సంబంధిత ఆధారాలను సమర్పించాల్సి ఉంటుంది.
- అలాగే, స్థానిక భాషపై పరిజ్ఞానం (రాయడం, చదవడం, మాట్లాడటం) ఉండాలి.
గరిష్ఠ వయోపరిమితి :
అభ్యర్థుల వయసు ఏప్రిల్ 1, 2026 నాటికి 20 నుంచి 28 ఏళ్లు మించకూడదు. నోటిఫికేషన్ ప్రకారం రిజర్వేషన్ల ఆధారంగా ఆయా వర్గాల వారికి వయోపరిమితిలో సడలింపు అవకాశం ఉంటుంది.
జీతం :
ఈ ఉద్యోగాలకు ఎంపికైన వారికి నెలకు రూ.26,730. నుంచి రూ.46,000 వరకు వేతనం లభిస్తుంది.
నిరుద్యోగులకు అద్భుత అవకాశం - 'బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా'లో 206 ఉద్యోగాలకు నోటిఫికేషన్ విడుదల!
దరఖాస్తు విధానం :
అర్హులైన అభ్యర్థులు ఎస్బీఐ అధికారిక వెబ్సైట్లో ఆన్లైన్ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి.
దరఖాస్తు ఫీజు :
జనరల్, ఈడబ్ల్యూఎస్, ఓబీసీ అభ్యర్థులకు దరఖాస్తు ఫీజు వచ్చేసి రూ.750గా ఉంది. ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగులకు ఎలాంటి ఫీజు లేదు. ఆన్లైన్లోనే అప్లికేషన్ ఫీజు చెల్లించాలి.
ఎంపిక ప్రక్రియ :
ఈ పోస్టులకు అభ్యర్థుల ఎంపిక మూడు దశల్లో జరుగుతుంది. ఆన్లైన్లో ప్రిలిమినరీ పరీక్ష, మెయిన్ ఎగ్జామినేషన్, స్థానిక భాషా పరీక్ష(LLPT) ఆధారంగా అభ్యర్థులను ఎంపిక చేస్తారు.
పరీక్ష కేంద్రాలు :
ఏపీలో : కడప, అనంతపురం, విశాఖపట్నం, గుంటూరు/విజయవాడ, కాకినాడ, కర్నూలు, నెల్లూరు, చీరా, రాజమహేంద్రవరం, తిరుపతి, విజయనగరం.
తెలంగాణలో : హైదరాబాద్, వరంగల్, ఖమ్మం, కరీంనగర్.
ముఖ్యమైన తేదీలు :
ఆన్లైన్ దరఖాస్తుల ప్రారంభ తేదీ : ఆగస్టు 07, 2026.
దరఖాస్తులకు చివరి తేదీ : ఆగస్టు 27, 2026.
ప్రిలిమినరీ పరీక్ష తేదీ : సెప్టెంబర్లో ఉండొచ్చు.
మెయిన్ పరీక్ష తేదీ : అక్టోబర్/నవంబర్లో నిర్వహించే ఛాన్స్ ఉంది.
అధికారిక వెబ్సైట్ : https://ibpsreg.ibps.in/sbijasrdjl26/
ఈ నోటిఫికేషన్కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు, దరఖాస్తు విధానం గురించి వివరంగా తెలుసుకోవడానికి ఈ లింక్పై క్లిక్ చేయండి.
11403పోస్టులతో IBPS క్లర్క్ నోటిఫికేషన్ విడుదల - ఏపీ, తెలంగాణలో ఎన్ని ఖాళీలున్నాయంటే?
నిరుద్యోగులకు గుడ్న్యూస్! - రైల్వేలో "4098 ఖాళీల"తో త్వరలో మరో నోటిఫికేషన్!