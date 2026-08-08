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SBIలో '1538 క్లర్క్' ఉద్యోగాలకు నోటిఫికేషన్ - ఏపీ, తెలంగాణలో ఎన్ని పోస్టులున్నాయంటే?

"ఎస్​బీఐ క్లర్క్" నోటిఫికేషన్ విడుదల - దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ ఇదే - అప్లై చేసుకోండిలా!

SBI Clerk Notification 2026
SBI Clerk Notification 2026 (Getty Images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 8, 2026 at 3:16 PM IST

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SBI Clerk Notification 2026 : నిరుద్యోగులకు సూపర్ న్యూస్. దేశంలో అతిపెద్ద ప్రభుత్వరంగ బ్యాంకు స్టేట్​ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా(SBI) మొత్తం 1,538 క్లర్క్ ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. దేశవ్యాప్తంగా వివిధ సర్కిళ్లలో ఈ ఖాళీలున్నాయి. తగిన అర్హతలు, ఆసక్తి కలిగిన అభ్యర్థులు ఆగస్టు 27వ తేదీ వరకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. మరి, ఈ పోస్టులకు ఎవరు అర్హులు? ఎంపిక ప్రక్రియ ఎలా ఉంటుంది? తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎన్ని పోస్టులున్నాయి? వంటి పూర్తి వివరాలను ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

ఎస్​బీఐ, సెంట్రల్ రిక్రూట్‌మెంట్ & ప్రమోషన్ డిపార్ట్‌మెంట్ (ముంబయి), ఎస్సీ, ఎస్టీ, ఓబీసీ కేటగిరీల అభ్యర్థుల కోసం ప్రత్యేక రిక్రూట్‌మెంట్ డ్రైవ్ ద్వారా జూనియర్ అసోసియేట్ (కస్టమర్ సపోర్ట్ & సేల్స్) పోస్టుల భర్తీకి దరఖాస్తులు స్వీకరిస్తోంది. 2026, ఆగస్టు 7 నుంచి దరఖాస్తుల ప్రక్రియ స్టార్ట్ అయ్యింది. అర్హులైనవారు ఆగస్టు 27 వరకు ఆన్​లైన్​లో అప్లై చేసుకోవచ్చు.

పోస్టుల వివరాలు :

జూనియర్ అసోసియేట్ (కస్టమర్ సపోర్ట్ & సేల్స్) : 1,538 ఖాళీలు

బ్యాక్‌లాగ్ ఖాళీలు :

ఎస్టీ - 1219

ఎస్సీ - 207

ఓబీసీ - 112

కొన్ని ముఖ్యమైన రాష్ట్రాల వారీగా ఖాళీలు :

  • ఆంధ్రప్రదేశ్ -88 పోస్టులు
  • తెలంగాణ -32
  • గుజరాత్ -289
  • మహారాష్ట్ర -165
  • మధ్యప్రదేశ్ -134

అర్హతలు :

  • ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకోవాలనుకునే అభ్యర్థులు గుర్తింపు పొందిన విశ్వవిద్యాలయం నుంచి ఏదైనా విభాగంలో డిగ్రీ (గ్రాడ్యుయేషన్) ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి.
  • డిగ్రీ ఫైనల్ ఇయర్ చదువుతున్న వారూ అప్లై చేసుకోవచ్చు. కానీ, డిసెంబర్ 31 కంటే ముందే సంబంధిత ఆధారాలను సమర్పించాల్సి ఉంటుంది.
  • అలాగే, స్థానిక భాషపై పరిజ్ఞానం (రాయడం, చదవడం, మాట్లాడటం) ఉండాలి.

గరిష్ఠ వయోపరిమితి :

అభ్యర్థుల వయసు ఏప్రిల్ 1, 2026 నాటికి 20 నుంచి 28 ఏళ్లు మించకూడదు. నోటిఫికేషన్ ప్రకారం రిజర్వేషన్ల ఆధారంగా ఆయా వర్గాల వారికి వయోపరిమితిలో సడలింపు అవకాశం ఉంటుంది.

జీతం :

ఈ ఉద్యోగాలకు ఎంపికైన వారికి నెలకు రూ.26,730. నుంచి రూ.46,000 వరకు వేతనం లభిస్తుంది.

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దరఖాస్తు విధానం :

అర్హులైన అభ్యర్థులు ఎస్​బీఐ అధికారిక వెబ్​సైట్​లో ఆన్‌లైన్‌ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి.

దరఖాస్తు ఫీజు :

జనరల్, ఈడబ్ల్యూఎస్‌, ఓబీసీ అభ్యర్థులకు దరఖాస్తు ఫీజు వచ్చేసి రూ.750గా ఉంది. ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగులకు ఎలాంటి ఫీజు లేదు. ఆన్‌లైన్‌లోనే అప్లికేషన్ ఫీజు చెల్లించాలి.

ఎంపిక ప్రక్రియ :

ఈ పోస్టులకు అభ్యర్థుల ఎంపిక మూడు దశల్లో జరుగుతుంది. ఆన్​లైన్​లో ప్రిలిమినరీ పరీక్ష, మెయిన్ ఎగ్జామినేషన్, స్థానిక భాషా పరీక్ష(LLPT) ఆధారంగా అభ్యర్థులను ఎంపిక చేస్తారు.

పరీక్ష కేంద్రాలు :

ఏపీలో : కడప, అనంతపురం, విశాఖపట్నం, గుంటూరు/విజయవాడ, కాకినాడ, కర్నూలు, నెల్లూరు, చీరా, రాజమహేంద్రవరం, తిరుపతి, విజయనగరం.

తెలంగాణలో : హైదరాబాద్‌, వరంగల్, ఖమ్మం, కరీంనగర్‌.

ముఖ్యమైన తేదీలు :

ఆన్‌లైన్ దరఖాస్తుల ప్రారంభ తేదీ : ఆగస్టు 07, 2026.

దరఖాస్తులకు చివరి తేదీ : ఆగస్టు 27, 2026.

ప్రిలిమినరీ పరీక్ష తేదీ : సెప్టెంబర్‌లో ఉండొచ్చు.

మెయిన్‌ పరీక్ష తేదీ : అక్టోబర్‌/నవంబర్‌లో నిర్వహించే ఛాన్స్ ఉంది.

అధికారిక వెబ్​సైట్ : https://ibpsreg.ibps.in/sbijasrdjl26/

ఈ నోటిఫికేషన్​కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు, దరఖాస్తు విధానం గురించి వివరంగా తెలుసుకోవడానికి ఈ లింక్​పై క్లిక్ చేయండి.

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ఎస్​బీఐలో క్లర్కు ఉద్యోగాలు
SBI CLERK NOTIFICATION 2026

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