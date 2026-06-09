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"నిరుద్యోగులకు అలర్ట్" - 7,150 ఖాళీల దరఖాస్తు గడువు పొడిగించిన "SBI"
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో భారీగా SBI అప్రెంటిస్ జాబ్స్ - ఇప్పుడే అప్లై చేసుకోండిలా!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 9, 2026 at 4:28 PM IST
SBI Apprentice Recruitment 2026 Apply : ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల కోసం ప్రిపేర్ అవుతున్న అభ్యర్థులకు అద్భుత అవకాశం. దేశంలోని అతిపెద్ద ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంక్ ఎస్బీఐ విడుదల చేసిన 7,150 అప్రెంటిస్ పోస్టుల దరఖాస్తు ప్రక్రియ గడువును పొడిగించింది. నోటిఫికేషన్ ప్రకారం జూన్ 8 చివరి తేదీగా పేర్కొనగా, ప్రస్తుతం దాన్ని జూన్ 15 వరకు పొడిగించారు. తగిన అర్హతలు, ఆసక్తి గల అభ్యర్థులు ఇప్పుడే దరఖాస్తు చేసుకోండి. మరి, ఈ పోస్టులకు ఎవరు అర్హులు? స్టైపెండ్ ఎంత? ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి? తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎన్ని ఖాళీలున్నాయి? వంటి వివరాలను ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా(SBI) 7,150 అప్రెంటిస్ ఖాళీల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసిన విషయం తెలిసిందే. అయితే, తాజాగా జూన్ 8తో ముగిసిన దరఖాస్తు గడువును ఈనెల 15 వరకు పొడిగించింది. అప్రెంటిస్ యాక్ట్ 1961 కింద ఏడాది పాటు సాగే ఈ శిక్షణ కాలంలో సెలెక్ట్ అయిన అభ్యర్థులకు నెలకు రూ.15,000 స్టైఫండ్ చెల్లిస్తారు. బ్యాంక్ ఉద్యోగం సాధించడమే లక్ష్యంగా ఉన్నవారికి ఇదొక మంచి అవకాశం.
నోటిఫికేషన్ వివరాలు :
ఖాళీల సంఖ్య : దేశవ్యాప్తంగా మొత్తం 7,150 అప్రెంటిస్ ఖాళీలను భర్తీ చేయనున్నారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్ : 709 ఖాళీలు ఉన్నాయి. అందులో ఎస్సీ-113, ఎస్టీ -49, ఓబీసీ - 191, ఈడబ్ల్యూఎస్ - 70, యూఆర్ - 286 పోస్టులు కేటాయించారు.
తెలంగాణ : 491 పోస్టులు ఉండగా, వాటిలో ఎస్సీ-78, ఎస్టీ -34, ఓబీసీ - 132, ఈడబ్ల్యూఎస్ - 49, యూఆర్ - 198 కేటాయించారు. రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో స్థానిక భాషగా తెలుగు/ఉర్దూ ఉంటుంది.
విద్యార్హతలు :
- అభ్యర్థులు ఏప్రిల్ 1,2026 నాటికి ఏదైనా గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ లేదా ఇనిస్టిట్యూట్ నుంచి డిగ్రీ పూర్తి చేసి ఉండాలి.
- అలాగే, వారి రాష్ట్ర అధికారిక స్థానిక భాషలో నైపుణ్యం ఉండాలి. అంటే, రాయడం, మాట్లాడడం, చదవడం, అర్థం చేసుకోవడం వచ్చి ఉండాలి. ఎందుకంటే ఎంపిక ప్రక్రియలో భాగంగా స్థానిక భాషా పరీక్షను కండక్ట్ చేస్తారు.
వయోపరిమితి :
ఈ పోస్టులకు అప్లై చేసుకునే అభ్యర్థులు ఏప్రిల్ 1, 2026 నాటికి 20 నుంచి 28 ఏళ్ల మధ్య వయసు కలిగి ఉండాలి.
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అప్లికేషన్ ఫీజు:
ఎస్బీఐ అప్రెంటిస్షిప్ శిక్షణ కోసం అప్లై చేయాలనుకునే జనరల్, ఓబీసీ, ఈడబ్ల్యూఎస్ అభ్యర్థులు రూ.300 ఫీజు చెల్లించాలి. ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగులకు ఎలాంటి ఫీజు లేదు. ఇక ఒక్కసారి ఫీజు చెల్లించాక రీఫండ్ రాదని గుర్తుంచుకోవాలి.
దరఖాస్తు విధానం : అర్హులైన అభ్యర్థులు ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకోవాలి. అలాగే అభ్యర్థులు ఏదైనా ఒక రాష్ట్రానికి మాత్రమే దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి ఉంటుంది. ఒకటికి మించి అప్లై చేసుకుంటే అప్లికేషన్ను రిజెక్ట్ చేస్తారు.
సెలక్షన్ ప్రాసెస్ :
అభ్యర్థులకు ముందుగా 100 మార్కులకు రాత పరీక్ష నిర్వహిస్తారు. అందులో జనరల్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ అవేర్నెస్, జనరల్ ఇంగ్లిష్, రీజనింగ్ ఎబిలిటీ & కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్, క్వాంటిటేటివ్ ఆప్టిట్యూడ్ అంశాలకు సంబంధించి ప్రశ్నలు వస్తాయి. ఈ ఎగ్జామ్లో అభ్యర్థులు సాధించిన మెరిట్, స్థానిక భాషా పరీక్ష ఆధారంగా ఎంపిక ప్రక్రియ ఉంటుంది.
ఎగ్జామ్ సెంటర్స్ : దేశవ్యాప్తంగా వివిధ కేంద్రాల్లో ఎగ్జామ్ నిర్వహించనున్నారు. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో గుంటూరు/విజయవాడ, విశాఖపట్నం, విజయనగరం, చీరాల, కడప, కాకినాడ, కర్నూలు, రాజమండ్రి, తిరుపతి, అనంతపురం, నెల్లూరు, ఓంగోలు, హైదరాబాద్, కరీంనగర్, ఖమ్మం, వరంగల్ ఉన్నాయి.
ముఖ్యమైన తేదీలు :
ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రారంభ తేదీ : మే 19, 2026.
దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ : జూన్ 15, 2026.
ఆన్లైన్ పరీక్ష నిర్వహణ (తాత్కాలికంగా): జులై 2026 నెలలో ఉండొచ్చు.
దరఖాస్తు విధానం :
- ఎస్బీఐ అప్రెంటిస్ పోస్టులకు అప్లై చేసుకోవాలనుకునే అభ్యర్థులు ముందుగా ఎన్ఏపీఎస్(NAPS) అధికారిక పోర్టల్లో(www.apprenticeshipindia.gov.in) తప్పనిసరిగా రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం ఎస్బీఐ అధికారిక వెబ్సైట్ (sbi.bank.in/web/careers లేదా sbi.bank.in/web/careers/current-openings) ద్వారా ఆన్లైన్లో మాత్రమే అప్లై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
- అప్లికేషన్ ఫామ్లో అభ్యర్థుల వ్యక్తిగత, విద్యా వివరాలు నమోద చేయాలి. ఆపై అభ్యర్థి ఫొటో, సైన్కు సంబంధించిన స్కాన్ కాపీలను అప్లోడ్ చేయాలి. ఇక చివరగా ఆన్లైన్ పేమెంట్ ద్వారా ఫీజు పే చేస్తే సరిపోతుంది. ఈ నోటిఫికేషన్కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాల కోసం ఈ లింక్పై క్లిక్ చేసి తెలుసుకోండి.
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