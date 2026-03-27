సశస్త్ర సీమా బల్‌లో 827​ కానిస్టేబుల్​ ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్​ - చివరి తేదీ ఎప్పుడంటే?

హోమ్​ మంత్రిత్వశాఖకు చెందిన ఎస్​ఎస్​బీ​ నోటిఫికేషన్​ - 827​ కానిస్టేబుల్​ ట్రేడ్స్​మ్యాన్​ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్​ - ఎస్​టీ, పీఈటీ, స్కిల్​ టెస్ట్​, ధ్రువపత్రాల పరిశీలన, వైద్య పరీక్షలతో నియామకాలు

SSB Tradesman Constable Jobs
SSB Tradesman Constable Jobs (ETV Bharat)
Published : March 27, 2026 at 8:19 PM IST

SSB Tradesman Constable Jobs : కేంద్ర ప్రభుత్వ హోమ్​ మంత్రిత్వశాఖకు చెందిన సశస్త్ర సీమా బల్​ (ఎస్​ఎస్​బీ), న్యూదిల్లీ 827​ కానిస్టేబుల్​ ట్రేడ్స్​మ్యాన్​ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్​ విడుదల చేసింది. పదో తరగతి, సంబంధిత విభాగంలో ఐటీఐతో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. పీఎస్​టీ, పీఈటీ, స్కిల్​ టెస్ట్​, ధ్రువపత్రాల పరిశీలన, వైద్య పరీక్షలతో నియామకాలు ఉంటాయి.

పోస్టు - కానిస్టేబుల్ (వెటర్నరీ)

  • ఖాళీలు : 34
  • అర్హత : సైన్స్ మెయిన్ సబ్జెక్టుగా పదోతరగతి, పశువుల ఆసుపత్రిలో ఒక సంవత్సరం పనిచేసిన అనుభవం ఉండాలి.
  • వయసు : 18 నుంచి 27 సంవత్సరాల మధ్య వయసు ఉండాలి.

పోస్టు - డ్రైవర్​ (పురుషులకు మాత్రమే)

  • ఖాళీలు : 553
  • అర్హతలు : పదో తరగతి, హెవీ వెహికల్​ డ్రైవింగ్​ లైసెన్స్​ ఉండాలి.
  • వయసు : 18 నుంచి 27 సంత్సరాల మధ్య ఉండాలి.
  • ఎంపిక : దీనిలో అభ్యర్థులను ఎంపిక చేసేందుకు పీఈటీ, పీఎస్​టీ, స్కిల్​ టెస్టు, ధ్రువపత్రాల పరిశీలన, వైద్య పరీక్షలతో ఉంటుంది.

పీఈటీ : పురుషులు 4.8 కిలోమీటర్ల పరుగును 24 నిమిషాల్లో పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది. దీనిలో మహిళలు 2.4 కిలోమీటర్ల దూరాన్ని 18 నిమిషాల్లో పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది. దీనిలో అర్హత సాధించిన అభ్యర్థులను పీఎస్​టీలో పాల్గొనేందుకు అవకాశమిస్తారు.

ఫిజికల్​ స్టాండర్డ్​ టెస్ట్​ (పీఎస్​టీ) : పోస్టును అనుసరించి శారీరక కొలతల్లో తేడాలు ఉంటాయి.

  • కానిస్టేబుల్​ (వెటర్నరీ) : పురుషులు 170 సెంటీమీటర్లు, ఎత్తు ఉండాలి. ఛాతీ 80 సెంటీమీటర్లు ఉండి గాలి పీల్చినప్పుడు 5 సెంటిమీటర్లు పెరగాలి. దీనిలోనే మహిళలు 157 సెం.మీ ఎత్తు ఉండాలి. ఎస్టీ విభాగానికి చెందిన పురుషులు 162.5 సెం.మీ. ఎత్తు, ఛాతీ 76 సెం.మీ ఉండాలి. గాలి పీల్చినప్పుడు 5 సెం.మీ పెరగాలి. ఎస్టీ మహిళలు 150 సెం.మీ. ఎత్తు ఉండాలి.
  • డ్రైవర్​ పోస్టులకు : పురుషులు 170 సెం.మీ. ఎత్తు, ఛాతీ 80 సెం.మీ ఉండాలి. గాలి పీల్చుకున్నప్పుడు 5 సెం.మీ పెరగాలి. ఎస్టీ పురుషులు 162.5 సెం.మీ ఎత్తు, ఛాతీ 76 సెం.మీ, ఉండాలి. గాలి పీల్చినప్పుడు 5 సెం.మీ. పెరగాలి.
  • వాటర్ క్యారియర్​, టైలర్​, బార్బర్, గార్డెనర్, కోబ్లర్​, వాషర్​మ్యాన్​, వెయిటర్​, కార్పెంటర్ పోస్టులకు ఒకే కొలతలు వర్తిస్తాయి. వీటిలో పురుషుల ఎత్తు 167.5 సెం.మీ ఉండాలి. ఛాతీ 78 సెంటీ మీటర్లు ఉండాలి. గాలి పీల్చినప్పుడు 5 సెంటీమీటర్లు పెరగాలి. మహిళలు 157 సెం.మీ ఎత్తు ఉండాలి. ఎస్టీ పురుషులు 162.5 సెం.మీ ఎత్తు, ఛాతీ 76 సెం.మీ ఉండాలి. గాలి పీల్చినప్పుడు 5 సెం.మీ పెరగాలి. ఎస్టీ మహిళలు 150 సెం.మీ ఎత్తు ఉండాలి.

పోస్టు - వాటర్​ క్యారియర్, టైటర్​, బార్బర్​, గార్డెనర్​, కోబ్లర్​, వాషర్​మ్యాన్​, వెయిటర్​, కార్పెంటర్​

  • ఖాళీలు : 239
  • అర్హత : పదోతరగతి / తత్సమానం. సంబంధిత రంగంలో రెండు సంవత్సరాల అనుభవం ఉండాలి. సంబంధిత ట్రేడులో సంవత్సరం వ్యవధి ఉన్న ఐటీఐ సర్టిఫికెట్​ రెండు సంవత్సరాల డిప్లొమా ఉండాలి. ట్రేడ్​ టెస్టులో తప్పనిసరిగా అర్హత సాధించాలి. బహుళ నైపుణ్యాలు ఉన్న వారికి ప్రాధాన్యం ఉంటుంది.
  • వయసు : దీనిలో అర్హత సాధించేందుకు 18 నుంచి 23 సంవత్సరాల మధ్య వయసువారై ఉండాలి.

పోస్టు - నర్సింగ్​ ఆర్డర్లీ

  • ఖాళీలు : 1
  • అర్హత : పదోతరగతి, ఫస్ట్​ ఎయిడ్​ సర్టిఫికెట్​ కోర్సు, నర్సింగ్​ ఆర్డర్లీగా సంవత్సరం ఉద్యోగానుభవం.
  • వయసు : దీనిలో అర్హత సాధించేందుకు 18 నుంచి 27 సంవత్సరాల మధ్య వయసు ఉండాలి.
  • నర్సింగ్​ ఆర్డర్లీ : పురుషులు 165 సెం.మీ, ఛాతీ 75 నుంచి 80 సెం.మీ ఉండాలి. మహిళలు 155 సెం.మీ. ఎత్తు ఉండాలి. ఎస్టీ పురుషులు 160 సెం.మీ ఎత్తు, ఛాతీ 75 నుంచి 80 సెం.మీ ఉండాలి. మహిళల ఎత్తు 148 సెం.మీ ఉండాలి.

సీబీటీ : పీఎస్​టీలో అర్హత పొందినవారికి రాత పరీక్ష (కంప్యూటర్ బేస్డ్​ టెస్ట్) ఉంటుంది. దీనిలో రెండు గంటల వ్యవధి ఉంటుంది. మల్డిపుల్​ ఛాయిస్​ విధానంలో 100 మార్కులకు పరీక్ష ఉంటుంది. దీనిలో మ్యాథమెటిక్స్​ రీజనింగ్​, జనరల్​ నాలెడ్జ్​ అండ్​ జనరల్ ఇంగ్లిష్​ / హిందీల అంశాల నుంచి 100 ప్రశ్నలు అడుగుతారు. ఇందులో జనరల్ అభ్యర్థులు 50 శాతం, ఎస్సీ, ఎస్​టీలైతే 45 శాతం కనీసార్హత మార్కులు సాధించాలి. వీరిని 1:20 నిష్పత్తిలో కేటగిరీల వారీ ధ్రువపత్రాల పరిశీలన, స్కిల్​ టెస్టులకు ఎంపిక చేస్తారు.

స్కిల్​ టెస్ట్ : అన్ని పోస్టులకూ ఈ పరీక్షను 50 మార్కులకు నిర్వహిస్తారు. అన్ని కేటగిరీలకు చెందిన వారూ ఇందులో 60 శాతం మార్కులు సాధిస్తే సరిపోతుంది. అయితే వైద్య పరీక్షల తర్వాత మాత్రమే కేటగిరీల వారీగా తుది ఎంపిక నిర్వహిస్తారు.

వివరాలు : గరిష్ఠ వయసులో ఎస్సీ, ఎస్టీలకు ఐదు సంవత్సరాలు, ఓబీసీ, మాజీ సైనికోద్యోగులకు మూడు సంవత్సరాల వయసు సడలింపు వర్తిస్తుంది.

  • దరఖాస్తు ఫీజు : మహిళలు, ఎస్సీ, ఎస్టీలకు ఫీజు ఉండదు. మిగిలిన వారు రూ. 100 చెల్లించాలి.
  • వేతన శ్రేణి : నెలకు రూ.21,700 నుంచి రూ.69,100
  • ఆన్​లైన్​ దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ : 20-04-2026
  • అధికారిక వెబ్​సైట్​ : https://ssb.gov.in/

