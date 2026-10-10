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ప్రభుత్వ స్కూల్, కాలేజీల్లో చదివిన విద్యార్థినులకు బంపర్ ఆఫర్ - రూ.30 వేల స్కాలర్షిప్!
విద్యార్థినులకు 'సంతూర్' సాయం - అక్టోబరు 15 దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 10, 2026 at 2:39 PM IST
Santoor Scholarship 2026 : చాలా మంది ప్రతిభావంతులైన విద్యార్థులు చదువుకోవాలనే తపన ఉన్నప్పటికీ, పేదరికం కారణంగా మధ్యలోనే ఆపేస్తుంటారు. అందులోనూ అమ్మాయిల విషయంలో ఈ ప్రాబ్లమ్ మరింత ఎక్కువగా ఉంటుంది. అలాంటి గ్రామీణ ప్రాంత పేద విద్యార్థినులకు ఆర్థికంగా ఆదుకొని, చదువులో రాణించేలా చూడడానికి విప్రో సంస్థ 'సంతూర్' పేరిట స్కాలర్షిప్పులను అందిస్తోంది. ఈ స్కాలర్షిప్కు ఎంపికైన వారికి ఒకేసారి రూ.30వేల ఆర్థిక ప్రోత్సాహం లభిస్తుంది. మరి, దీనికి ఎవరు అర్హులు? ఏ ఏ పత్రాలు అవసరం? ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి? వంటి పూర్తి వివరాలను ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి సంబంధించి విప్రో సంస్థ 'సంతూర్ ఉపకారవేతనాల' ప్రకటన వెలువడింది. ఇంటర్ కంప్లీట్ చేసిన బాలికలు దీనికి దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఆర్థికంగా వెనుకబడిన నేపథ్యం ఉన్న యువతులకు చదువులో ప్రోత్సహించడానికి విప్రో విప్రో కన్స్యూమర్ కేర్ అండ్ లైటింగ్ గ్రూప్ (WCCLG), విప్రో కేర్స్ కలిసి ఈ స్కాలర్షిప్ను అందిస్తున్నాయి.
గత ఏడాది ఏపీ, తెలంగాణ, ఛత్తీస్గఢ్, కర్ణాటక రాష్ట్రాల నుంచి స్కాలర్షిప్ పొందిన స్టూడెంట్స్, అర్హులైతే, వారి అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ చదువులు కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు ఈ స్కాలర్షిప్ను పొందడం కొనసాగిస్తారు. సంతూర్ స్కాలర్షిప్ ప్రోగ్రామ్ కింద ప్రస్తుతం అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్ చదువుతున్న ఎంపికైన విద్యార్థినులకు ఒకేసారి రూ.30,000 స్కాలర్షిప్ అందుతుంది.
ఈ స్కాలర్షిప్ వివరాలు :
సంతూర్ స్కాలర్షిప్ ప్రోగ్రామ్ 2026-27
ఉండాల్సిన అర్హతలు :
- ఈ స్కాలర్షిప్కు దరఖాస్తు చేయాలనుకునే విద్యార్థినులు టెన్త్ క్లాస్, ఇంటర్(12వ తరగతి) గవర్నమెంట్ స్కూల్, కాలేజీలో చదివి ఉండాలి.
- ఆంధ్రప్రదేశ్, మహారాష్ట్ర రాష్ట్రాలకు చెందిన పేద బాలికలే ఈ స్కాలర్షిప్కు దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి అర్హులు.
- 2025-26 విద్యాసంవత్సరంలో ఇంటర్ లేదా సమాన స్థాయి కోర్సులు ఉత్తీర్ణత సాధించి ఉండాలి.
- అలాగే, ప్రస్తుతం ఏదైనా బ్యాచిలర్ డిగ్రీ మొదటి సంవత్సరం కోర్సుల్లో చేరి ఉండాలి. కనీసం మూడు సంవత్సరాలు, ఆపై వ్యవధితో ఉన్న డిగ్రీ కోర్సుల్లో చేరినవారే ఈ స్కాలర్షిప్పు పొందడానికి అర్హులు.
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దరఖాస్తు విధానం :
అర్హులైన విద్యార్థినులు సంతూర్ స్కాలర్షిప్ ప్రోగ్రామ్ 2026-27లోకి ఆన్లైన్ ద్వారా అప్లై చేసుకోవాలి.
అవసరమైన పత్రాలు :
- ఇటీవలి పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫొటోలు
- ఆధార్ కార్డ్ లేదా ప్రభుత్వం జారీ చేసిన ఏదైనా గుర్తింపు పత్రం
- టెన్త్ క్లాస్ మార్కుల మెమో
- 12వ తరగతి మార్కుల మెమో
- విద్యార్థి బ్యాంక్ పాస్బుక్
- ప్రస్తుత కళాశాల ఐడీ కార్డు(డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్)
- బోనఫైడ్ సర్టిఫికేట్ లేదా ప్రస్తుత సంవత్సరపు ఫీజు రసీదు
స్కాలర్షిప్ ఎంత వస్తుందంటే?
- సంతూర్ స్కాలర్షిప్ పోగ్రామ్ 2026-27 కింద ఎంపికైన విద్యార్థినులకు ఒకేసారి మొత్తం రూ.30,000 స్కాలర్షిప్ అందుతుంది. డబ్బు నేరుగా వారి బ్యాంకు అకౌంట్లో జమవుతుంది.
- ఈ స్కాలర్షిప్ మొత్తాన్ని విద్యార్థినులు ట్యూషన్ ఫీజు, హాస్టల్, మెస్ ఖర్చులు, ప్రయాణ ఖర్చులు, పుస్తకాలు, స్టేషనరీ, డిజిటల్ పరికరాలు ఇతర విద్యాపరమైన అవసరాలతో సహా విద్యకు సంబంధించిన ఖర్చుల కోసం వాడుకోవచ్చు.
ముఖ్యమైన తేదీలు :
ఆన్లైన్ దరఖాస్తుల స్వీకరణకు చివరి తేది : అక్టోబరు 15, 2026.
ఈ స్కాలర్షిప్కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు, దరఖాస్తు విధానం గురించి వివరంగా తెలుసుకోవడానికి ఈ లింక్పై క్లిక్ చేయండి.
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