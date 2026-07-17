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రాత పరీక్ష లేకుండానే "రైల్వేలో 6,777 ఉద్యోగాలు"! - జులై 20 నుంచి దరఖాస్తులు ప్రారంభం!

ITI అభ్యర్థులకు గుడ్​న్యూస్ - నార్త్ఈస్ట్ ఫ్రాంటియర్ రైల్వేలో 6,777 ఖాళీలకు నోటిఫికేషన్!

Railway Apprentice Jobs 2026
Railway Apprentice Jobs 2026 (Getty Images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 17, 2026 at 11:27 AM IST

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Railway Apprentice Jobs 2026 : ఐటీఐ చదివి రైల్వే ఉద్యోగాల కోసం ప్రిపేర్ అవుతున్న అభ్యర్థులకు శుభవార్త. గువాహటిలోని రైల్వే రిక్రూట్​మెంట్ సెల్​(ఆర్​ఆర్​సీ), నార్త్ఈస్ట్ ఫ్రాంటియర్ రైల్వే(NFR) పరిధిలోని డివిజన్‌/వర్క్‌షాపుల్లో అప్రెంటిస్ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా మొత్తం 6,777 యాక్ట్ అప్రెంటిస్‌ ఖాళీలను భర్తీ చేయనున్నారు. రాత పరీక్ష, ఇంటర్వ్యూ లేకుండానే ఈ ఉద్యోగాల ఎంపిక ఉంటుంది. అర్హులైన అభ్యర్థులు ఆగస్టు 19లోగా అప్లై చేసుకోవచ్చు. మరి, ఈ పోస్టులకు విద్యార్హతలు, వయోపరిమితి, స్టైపెండ్ వివరాలు, ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి? వంటి పూర్తి వివరాలను ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

గువాహటిలోని ఆర్​ఆర్​సీ నార్త్ఈస్ట్ ఫ్రాంటియర్ రైల్వే పరిధిలోని వర్క్​షాప్, డివిజిన్లలో ఖాళీగా ఉన్న 6,777 యాక్ట్ అప్రెంటిస్‌ శిక్షణ కోసం దరఖాస్తులు కోరుతోంది. తగిన అర్హతలు, ఆసక్తి ఉన్న అభ్యర్థులు ఆన్​లైన్​ విధానంలో ఆగస్టు 19వ తేదీలోగా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి.

డివిజన్‌/వర్క్‌షాప్‌ వారీగా ఖాళీల వివరాలు :

  • లుమ్​డింగ్ - 1274
  • కతిహార్ & తింధారియా - 1103
  • న్యూ బొంగైగావ్ వర్క్‌షాప్ & ఇంజినీరింగ్ వర్క్‌షాప్ - 881
  • టిన్‌సుకియా - 860
  • దిబ్రూగర్ - 763
  • రంగియా - 750
  • అలీపుర్‌దువార్ - 651
  • ఎన్‌ఎఫ్‌ఆర్‌ హెడ్‌ క్వార్టర్‌/ మాలిగావ్ - 495

ఖాళీల వివరాలు :

యాక్ట్ అప్రెంటిస్ - 6,777 ఖాళీలు

ట్రేడ్స్ : ఎలక్ట్రీషియన్‌, మెకానిక్‌ డిజిల్‌, ఎలక్ట్రానిక్‌ మెకానిక్‌, వెల్డర్‌, కార్పెంటర్‌, డ్రాఫ్ట్స్‌మెన్‌, ప్లంబర్‌, మెషినిస్ట్‌, ఫిట్టర్‌, టర్నర్‌, సీఓపీఏ, సెక్రటేరియల్‌ అసిస్టెంట్‌, మెడికల్‌ ల్యాబొరేటరీ టెక్నీషియన్‌, కంప్యూటర్‌ నెట్‌వర్కింగ్‌ టెక్నీషియన్‌ తదితర విభాగాల్లో ఈ పోస్టులను భర్తీ చేస్తున్నారు.

అర్హతలు :

  • అభ్యర్థులు కనీసం 50 శాతం మార్కులతో గుర్తింపు పొందిన బోర్డు నుంచి పదో తరగతిలో ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి. టెన్త్​తో పాటు సంబంధిత ట్రేడులో ఐటీఐ సర్టిఫికెట్‌ కలిగి ఉండాలి.
  • మెడికల్‌ ల్యాబొరేటరీ టెక్నీషియన్‌కు ఇంటర్మీడియట్​లో(ఫిజిక్స్‌, కెమిస్ట్రీ, బయోలజీ) పాసై ఉండాలి.

వయోపరిమితి :

  • ఈ పోస్టులకు అప్లై చేయాలనుకునే అభ్యర్థుల వయసు 15 నుంచి 24 సంవత్సరాల మధ్య ఉండాలి.
  • ఎస్సీ/ఎస్టీ అభ్యర్థులకు ఐదు సంవత్సరాలు, ఓబీసీ అభ్యర్థులకు మూడు సంవత్సరాలు, దివ్యాంగులకు పదేళ్లు వయోపరిమితిలో సడలింపు ఉంటుంది.

స్టైపెండ్‌ వివరాలు :

ఈ అప్రెంటిస్ ఉద్యోగాలకు ఎంపికైన అభ్యర్థులకు కనీస స్టైపెండ్‌ రూ.9,600; రెండో ఏడాది రూ.10,560; మూడో ఏడాది రూ.11,040గా చెల్లిస్తారు.

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దరఖాస్తు విధానం :

తగిన అర్హతలు కలిగిన అభ్యర్థులు ఆన్​లైన్​లో అధికారిక వెబ్​సైట్​లో అప్లై చేసుకోవాలి.

అప్లికేషన్ ఫీజు :

జనరల్, ఓబీసీ, ఇతర అభ్యర్థులు దరఖాస్తు ఫీజుగా రూ.100 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగులు, ఈబీసీ, మహిళా అభ్యర్థులకు ఎలాంటి ఫీజు లేదు.

ఎంపిక విధానం :

ఈ పోస్టులకు అభ్యర్థులను మెట్రిక్యులేషన్‌, ఐటీఐ మార్కులు, డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్, మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ ఆధారంగా ఎంపిక చేస్తారు.

ముఖ్యమైన తేదీలు :

  • ఆన్‌లైన్ దరఖాస్తులు ప్రారంభం : జులై 20, 2026.
  • ఆన్‌లైన్ దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ : ఆగస్టు 19, 2026.

ఈ నోటిఫికేషన్​కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు, అప్లికేషన్ ప్రక్రియ గురించి వివరంగా తెలుసుకోవడానికి ఈ లింక్​పై క్లిక్ చేయండి.

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పరీక్ష లేకుండానే రైల్వేలో ఉద్యోగాలు
RAILWAY APPRENTICE JOBS 2026

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