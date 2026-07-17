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రాత పరీక్ష లేకుండానే "రైల్వేలో 6,777 ఉద్యోగాలు"! - జులై 20 నుంచి దరఖాస్తులు ప్రారంభం!
ITI అభ్యర్థులకు గుడ్న్యూస్ - నార్త్ఈస్ట్ ఫ్రాంటియర్ రైల్వేలో 6,777 ఖాళీలకు నోటిఫికేషన్!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 17, 2026 at 11:27 AM IST
Railway Apprentice Jobs 2026 : ఐటీఐ చదివి రైల్వే ఉద్యోగాల కోసం ప్రిపేర్ అవుతున్న అభ్యర్థులకు శుభవార్త. గువాహటిలోని రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ సెల్(ఆర్ఆర్సీ), నార్త్ఈస్ట్ ఫ్రాంటియర్ రైల్వే(NFR) పరిధిలోని డివిజన్/వర్క్షాపుల్లో అప్రెంటిస్ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా మొత్తం 6,777 యాక్ట్ అప్రెంటిస్ ఖాళీలను భర్తీ చేయనున్నారు. రాత పరీక్ష, ఇంటర్వ్యూ లేకుండానే ఈ ఉద్యోగాల ఎంపిక ఉంటుంది. అర్హులైన అభ్యర్థులు ఆగస్టు 19లోగా అప్లై చేసుకోవచ్చు. మరి, ఈ పోస్టులకు విద్యార్హతలు, వయోపరిమితి, స్టైపెండ్ వివరాలు, ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి? వంటి పూర్తి వివరాలను ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
గువాహటిలోని ఆర్ఆర్సీ నార్త్ఈస్ట్ ఫ్రాంటియర్ రైల్వే పరిధిలోని వర్క్షాప్, డివిజిన్లలో ఖాళీగా ఉన్న 6,777 యాక్ట్ అప్రెంటిస్ శిక్షణ కోసం దరఖాస్తులు కోరుతోంది. తగిన అర్హతలు, ఆసక్తి ఉన్న అభ్యర్థులు ఆన్లైన్ విధానంలో ఆగస్టు 19వ తేదీలోగా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి.
డివిజన్/వర్క్షాప్ వారీగా ఖాళీల వివరాలు :
- లుమ్డింగ్ - 1274
- కతిహార్ & తింధారియా - 1103
- న్యూ బొంగైగావ్ వర్క్షాప్ & ఇంజినీరింగ్ వర్క్షాప్ - 881
- టిన్సుకియా - 860
- దిబ్రూగర్ - 763
- రంగియా - 750
- అలీపుర్దువార్ - 651
- ఎన్ఎఫ్ఆర్ హెడ్ క్వార్టర్/ మాలిగావ్ - 495
ఖాళీల వివరాలు :
యాక్ట్ అప్రెంటిస్ - 6,777 ఖాళీలు
ట్రేడ్స్ : ఎలక్ట్రీషియన్, మెకానిక్ డిజిల్, ఎలక్ట్రానిక్ మెకానిక్, వెల్డర్, కార్పెంటర్, డ్రాఫ్ట్స్మెన్, ప్లంబర్, మెషినిస్ట్, ఫిట్టర్, టర్నర్, సీఓపీఏ, సెక్రటేరియల్ అసిస్టెంట్, మెడికల్ ల్యాబొరేటరీ టెక్నీషియన్, కంప్యూటర్ నెట్వర్కింగ్ టెక్నీషియన్ తదితర విభాగాల్లో ఈ పోస్టులను భర్తీ చేస్తున్నారు.
అర్హతలు :
- అభ్యర్థులు కనీసం 50 శాతం మార్కులతో గుర్తింపు పొందిన బోర్డు నుంచి పదో తరగతిలో ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి. టెన్త్తో పాటు సంబంధిత ట్రేడులో ఐటీఐ సర్టిఫికెట్ కలిగి ఉండాలి.
- మెడికల్ ల్యాబొరేటరీ టెక్నీషియన్కు ఇంటర్మీడియట్లో(ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, బయోలజీ) పాసై ఉండాలి.
వయోపరిమితి :
- ఈ పోస్టులకు అప్లై చేయాలనుకునే అభ్యర్థుల వయసు 15 నుంచి 24 సంవత్సరాల మధ్య ఉండాలి.
- ఎస్సీ/ఎస్టీ అభ్యర్థులకు ఐదు సంవత్సరాలు, ఓబీసీ అభ్యర్థులకు మూడు సంవత్సరాలు, దివ్యాంగులకు పదేళ్లు వయోపరిమితిలో సడలింపు ఉంటుంది.
స్టైపెండ్ వివరాలు :
ఈ అప్రెంటిస్ ఉద్యోగాలకు ఎంపికైన అభ్యర్థులకు కనీస స్టైపెండ్ రూ.9,600; రెండో ఏడాది రూ.10,560; మూడో ఏడాది రూ.11,040గా చెల్లిస్తారు.
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దరఖాస్తు విధానం :
తగిన అర్హతలు కలిగిన అభ్యర్థులు ఆన్లైన్లో అధికారిక వెబ్సైట్లో అప్లై చేసుకోవాలి.
అప్లికేషన్ ఫీజు :
జనరల్, ఓబీసీ, ఇతర అభ్యర్థులు దరఖాస్తు ఫీజుగా రూ.100 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగులు, ఈబీసీ, మహిళా అభ్యర్థులకు ఎలాంటి ఫీజు లేదు.
ఎంపిక విధానం :
ఈ పోస్టులకు అభ్యర్థులను మెట్రిక్యులేషన్, ఐటీఐ మార్కులు, డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్, మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ ఆధారంగా ఎంపిక చేస్తారు.
ముఖ్యమైన తేదీలు :
- ఆన్లైన్ దరఖాస్తులు ప్రారంభం : జులై 20, 2026.
- ఆన్లైన్ దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ : ఆగస్టు 19, 2026.
ఈ నోటిఫికేషన్కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు, అప్లికేషన్ ప్రక్రియ గురించి వివరంగా తెలుసుకోవడానికి ఈ లింక్పై క్లిక్ చేయండి.
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