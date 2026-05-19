RRB నుంచి మరో భారీ నోటిఫికేషన్ - 6,565 పోస్టులకు దరఖాస్తు తేదీలివే!

Published : May 19, 2026 at 10:38 AM IST

RRB Technician Notification 2026 : రైల్వే జాబ్ కోసం ఎదురు చూస్తున్న అభ్యర్థులకు గుడ్​న్యూస్. ఇప్పటికే దేశవ్యాప్తంగా వివిధ రైల్వే జోన్లలో ఖాళీగా ఉన్న 11,127 అసిస్టెంట్‌ లోకోపైలట్‌ (ALP) పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదలయిన విషయం తెలిసిందే. నిరుద్యోగులకు తీపి కబురు అందిస్తూ మరో భారీ నోటిఫికేషన్​కు సిద్ధమైంది రైల్వే రిక్రూట్​మెంట్​ బోర్డు(RRB). దేశవ్యాప్తంగా అన్నీ రైల్వే రీజియన్లలో వివిధ విభాగాల్లో ఖాళీగా ఉన్న 6,565 టెక్నీషియన్ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేయనుంది. మరి, విద్యార్హతలు, వయోపరిమితి, జీతభత్యాలు, ఎంపిక విధానం, ఎప్పటి నుంచి దరఖాస్తులు ప్రారంభంకానున్నాయి? వంటి పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

రైల్వేలో కొలువుల జాతర మొదలైంది. వరుస నోటిఫికేషన్లతో నిరుద్యోగ అభ్యర్థుల్లో మంచి జోష్ తీసుకొస్తుంది రైల్వేశాఖ. ఇప్పటికే అసిస్టెంట్‌ లోకో పైలట్‌ పోస్టులకు నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసి దరఖాస్తులు స్వీకరిస్తుండగా.. త్వరలో అధికారికంగా టెక్నీషియన్ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్​ విడుదలకు సన్నాహాలు చేస్తోంది. ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా మొత్తం 6,565 టెక్నీషియన్ పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు. ఎంప్లాయిమెంట్‌ న్యూస్‌ ప్రకారం ఇందుకు సంబంధించిన పూర్తి నోటిఫికేషన్ జూన్‌ 30వ తేదీన విడుదలకానుంది. అర్హులైన అభ్యర్థులు జూన్‌ 30 నుంచి జులై 29వ తేదీ వరకు ఆన్‌లైన్‌లో అప్లై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.

మొత్తం 21 ఆర్​ఆర్​బీ రీజియన్లలో భర్తీ : సికింద్రాబాద్, బెంగళూరు, చెన్నై, భువనేశ్వర్, ముంబయి, అహ్మదాబాద్, అజ్‌మేర్, భోపాల్, బిలాస్‌పూర్, చండీగఢ్‌, గువాహటి, గోరఖ్​పూర్, జమ్ము అండ్‌ శ్రీనగర్, కోల్‌కతా, మాల్దా, ముజఫర్‌పూర్, పట్నా, ప్రయాగ్‌రాజ్, రాంచీ, , సిలిగురి, తిరువనంతపురం ఇలా మొత్తం 21 ఆర్​ఆర్​బీ రీజియన్లలో టెక్నీషియన్ ఖాళీలను భర్తీ చేస్తారు.

పోస్టుల వివరాలు :

ఆర్​ఆర్​బీ విడుదల చేయనున్న ఈ నోటిఫికేషన్​లో మొత్తం 6,565 పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు. అందులో టెక్నీషియన్ గ్రేడ్-I సిగ్నల్​కు సంబంధించినవి 323 పోస్టులు, టెక్నీషియన్ గ్రేడ్-IIIకు చెందినవి 6,242 పోస్టులు ఉండనున్నాయి.

అర్హతలు :

అభ్యర్థులు ఆయా పోస్టులను అనుసరించి పదో తరగతి, ఐటీఐ, బీఎస్సీ లేదా డిగ్రీ/డిప్లొమా చేసి ఉండాలి. పూర్తి వివరాల కోసం అధికారిక నోటిఫికేషన్ చూడాల్సి ఉంటుంది.

వయోపరిమితి :

  • ఆర్​ఆర్​బీ నుంచి విడుదల కానున్న ఈ నోటిఫికేషన్​లో టెక్నీషియన్ గ్రేడ్-I సిగ్నల్ పోస్టులకు అప్లై చేసే అభ్యర్థుల వయస్సు 18 నుంచి 33 ఏళ్ల మధ్య ఉండాలి.
  • అదే, టెక్నీషియన్ గ్రేడ్-III పోస్టులకు అప్లై చేసే వారి వయస్సు 18-30 ఏళ్ల మధ్య ఉండాలి.
  • ఓబీసీ, ఎస్సీ/ఎస్టీ, దివ్యాంగ అభ్యర్థులకు వయోపరిమితితో సడలింపు ఛాన్స్ కూడా ఉంటుంది.

శాలరీ :

నెలకు టెక్నీషియన్ గ్రేడ్-I సిగ్నల్ పోస్టులకు రూ.29,200, టెక్నీషియన్ గ్రేడ్-III పోస్టులకు రూ.19,900 శాలరీ ఉంటుంది.

దరఖాస్తు విధానం : ఈ పోస్టులకు ఆన్​లైన్​లో ఆర్​ఆర్​బీ అధికారిక వెబ్​సైట్ ద్వారా అప్లై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.

ఎంపిక విధానం :

ఈ పోస్టులకు అప్లై చేసుకున్న అభ్యర్థులకు ముందుగా కంప్యూటర్ బేస్డ్ ఆప్టిట్యూడ్‌ టెస్ట్ నిర్వహిస్తారు. ఆ తర్వాత డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్, మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ తదితరాల ఆధారంగా అర్హులైన అభ్యర్థులను టెక్నీషియన్ ఉద్యోగాలకు సెలెక్ట్ చేస్తారు.

ముఖ్యమైన తేదీలు :

  • ఆన్‌లైన్ దరఖాస్తులు ప్రారంభం: 30.06.2026.
  • ఆన్‌లైన్ దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ : 29.07.2026.

నోట్ : రీజియన్ల వారీ పోస్టుల వివరాలు, విద్యార్హతలు, రాత పరీక్ష, సిలబస్‌, ఎంపిక ప్రక్రియ, అప్లికేషన్ ఫీజు వంటి ఇతర పూర్తి వివరాలతో త్వరలో నోటిఫికేషన్‌ విడుదలకానుంది. కాబట్టి, రైల్వే టెక్నీషియన్స్ జాబ్స్ పట్ల ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న అభ్యర్థులు నోటిఫికేషన్​కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాల కోసం​ అధికారిక వెబ్‌సైట్‌లో చేక్‌ చేసుకోవాలి.

