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రైల్వేలో 6,565 టెక్నీషియన్ పోస్టులకు "నోటిఫికేషన్" విడుదల - 'సికింద్రాబాద్' జోన్లో ఎన్ని ఉన్నాయంటే?
నిరుద్యోగులకు గుడ్న్యూస్ - RRB టెక్నీషియన్ నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ - విద్యార్హతలు, దరఖాస్తు విధానమిలా!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 30, 2026 at 11:02 AM IST
RRB Technician Jobs 2026 : రైల్వే డిపార్ట్మెంట్లో ఉద్యోగం చేయాలని ఎదురుచూసేవారికి గుడ్న్యూస్. రైల్వేశాఖ 6,565 టెక్నీషియన్ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. సికింద్రాబాద్ రైల్వే జోన్లో 399 పోస్టులు ఉన్నాయి. అర్హులైన అభ్యర్థులు జులై 29 తేదీ వరకు అప్లై చేసుకోవచ్చు. మరి, ఈ పోస్టులకు ఉండాల్సిన విద్యార్హతలు, వయోపరిమితి, ఫీజు, అప్లికేషన్ ప్రాసెస్, ఎంపిక ప్రక్రియ ఏవిధంగా ఉంటుంది? వంటి పూర్తి వివరాలను ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ బోర్డు దేశవ్యాప్తంగా అన్నీ రైల్వే రీజియన్లలో వివిధ విభాగాల్లో ఖాళీగా ఉన్న 6,565 టెక్నీషియన్ పోస్టులకు దరఖాస్తులు స్వీకరిస్తోంది. ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా టెక్నీషియన్ గ్రేడ్-1 సిగ్నల్-323 పోస్టులు, టెక్నీషియన్ గ్రేడ్-3కు సంబంధించిన 6,565 పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు. అర్హులైన అభ్యర్థులు జూన్ 30 నుంచి జులై 29వ తేదీ వరకు ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
పోస్టుల వివరాలు :
- టెక్నీషియన్ గ్రేడ్-I సిగ్నల్ - 323 పోస్టులు
- టెక్నీషియన్ గ్రేడ్-III - 6,242 పోస్టులు
- మొత్తం ఖాళీల సంఖ్య - 6,565
సికింద్రాబాద్ రీజియన్లో ఖాళీలు :
- టెక్నీషియన్ గ్రేడ్-I సిగ్నల్ - 4 పోస్టులు
- టెక్నీషియన్ గ్రేడ్-III - 395 పోస్టులు
- మొత్తం పోస్టులు - 399
21 ఆర్ఆర్బీ రీజియన్లలో పోస్టుల భర్తీ : అహ్మదాబాద్, అజ్మేర్, బెంగళూరు, భోపాల్, భువనేశ్వర్, బిలాస్పూర్, చండీగఢ్, చెన్నై, గోరఖ్పూర్, గువాహటి, జమ్ము అండ్ శ్రీనగర్, కోల్కతా, మాల్దా, ముంబయి, ముజఫర్పూర్, పట్నా, ప్రయాగ్రాజ్, రాంచీ, సికింద్రాబాద్, సిలిగురి, తిరువనంతపురం ఇలా మొత్తం 21 ఆర్ఆర్బీ రీజియన్లలో టెక్నీషియన్ పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు.
విద్యార్హతలు :
అభ్యర్థులు ఆయా పోస్టులను అనుసరించి పదో తరగతి, ఐటీఐ, బీఎస్సీ లేదా డిగ్రీ/డిప్లొమా ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి. పూర్తి వివరాలను నోటిఫికేషన్లో చూడొచ్చు.
వయోపరిమితి :
టెక్నీషియన్ గ్రేడ్-I సిగ్నల్ పోస్టులకు అప్లై చేసే అభ్యర్థుల వయసు 2026 జులై 1 నాటికి 18 నుంచి 33 ఏళ్ల మధ్య ఉండాలి.
టెక్నీషియన్ గ్రేడ్-III పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసే అభ్యర్థుల వయసు 2026 జులై 1 నాటికి 18 నుంచి 30 సంవత్సరాల మధ్య వయసు ఉండాలి.
ఓబీసీలకు 3 ఏళ్లు; ఎస్సీ, ఎస్టీలకు 5 సంవత్సరాలు, దివ్యాంగులకు 10 ఏళ్ల పాటు వయోపరిమితిలో సడలింపు అవకాశం ఉంటుంది.
జీతభత్యాలు :
టెక్నీషియన్ గ్రేడ్-I సిగ్నల్ పోస్టులకు ఎంపికైన వారికి నెలకు రూ.29,200, టెక్నీషియన్ గ్రేడ్-IIIకు సెలక్ట్ అయినవారికి రూ.19,900 ప్రారంభ వేతనం ఉంటుంది.
దరఖాస్తు ఫీజు :
- జనరల్, ఓబీసీ అభ్యర్థులు అప్లికేషన్ ఫీజుగా రూ.500 చెల్లించాలి.
- ఎస్సీ, ఎస్టీ, మహిళలు, ఈబీసీలు, మాజీ సైనికోద్యోగులు, ట్రాన్స్జెండర్లు, మైనారిటీలు రూ.250 చెల్లిస్తే సరిపోతుంది.
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ఎంపిక విధానం :
కంప్యూటర్ బేస్డ్ ఆప్టిట్యూడ్ టెస్ట్, డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్, మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ ఆధారంగా అర్హులైన అభ్యర్థులను టెక్నీషియన్ ఉద్యోగాలకు ఎంపిక చేస్తారు.
పరీక్ష విధానం :
టెక్నీషియన్ గ్రేడ్-I సిగ్నల్కు సంబంధించిన ఎగ్జామ్ 100 మార్కులకు ఉంటుంది. ఇందులో జనరల్ అవేర్నెస్ (10 ప్రశ్నలు - 10 మార్కులు), జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ రీజనింగ్ (15 ప్రశ్నలు - 15 మార్కులు), బేసిక్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ అండ్ అప్లికేషన్స్ (20 ప్రశ్నలు - 20 మార్కులు), మ్యాథమెటిక్స్ (20 ప్రశ్నలు - 20 మార్కులు), బేసిక్ సైన్స్ అండ్ ఇంజినీరింగ్ (35 ప్రశ్నలు - 35 మార్కులు) అంశాలపై ప్రశ్నలు ఉంటాయి. పరీక్ష వ్యవధి వచ్చేసి 90 నిమిషాలు ఉంటుంది.
టెక్నీషియన్ గ్రేడ్-III ఎగ్జామ్ 100 మార్కులకు ఉంటుంది. ఈ ప్రశ్నాపత్రంలో మ్యాథమెటిక్స్ (25 ప్రశ్నలు - 25 మార్కులు), జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ రీజనింగ్ (25 ప్రశ్నలు - 25 మార్కులు), జనరల్ సైన్స్ (40 ప్రశ్నలు - 40 మార్కులు), జనరల్ అవేర్నెస్ (10 ప్రశ్నలు - 10 మార్కులు) అంశాలపై ప్రశ్నలు ఉంటాయి. పరీక్ష వ్యవధి 90 నిమిషాలు ఉంటుంది.
ముఖ్యమైన తేదీలు :
- ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ప్రక్రియ స్టార్ట్ : జూన్ 30, 2026.
- ఆన్లైన్ దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ : జులై 29, 2026.
- అధికారిక వెబ్సైట్ : https://www.rrbapply.gov.in/#/auth/landing
- రైల్వే టెక్నీషియన్ ఉద్యోగాలకు సంబంధించిన పూర్తి నోటిఫికేషన్, దరఖాస్తు విధానం కోసం ఈ లింక్పై క్లిక్ చేయండి.
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