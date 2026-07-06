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త్వరలో రైల్వే నుంచి మరో నోటిఫికేషన్! - జులై 15 నుంచి దరఖాస్తులు!
రైల్వే సెక్షన్ కంట్రోలర్ పోస్టుల భర్తీకి రంగం సిద్ధం! - విద్యార్హతలు, జీతం, దరఖాస్తు తేదీల వివరాలిలా!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 6, 2026 at 1:44 PM IST
RRB Section Controller Notification 2026 : రైల్వేలో కొలువుల జాతర స్టార్ట్ అయ్యింది. రైల్వేశాఖ వరుస నోటిఫికేషన్లతో నిరుద్యోగ అభ్యర్థుల్లో మంచి జోష్ తీసుకొస్తుంది. ఇప్పటికే అసిస్టెంట్ లోకో పైలట్, టెక్నీషియన్ పోస్టులకు నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసిన విషయం తెలిసిందే. త్వరలో అధికారికంగా మరో నోటిఫికేషన్ విడుదలకు సన్నాహాలు చేస్తోంది. మొత్తం 119 పోస్టులతో "సెక్షన్ కంట్రోలర్" ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేయనుంది రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ బోర్డు(RRB). మరి, విద్యార్హతలు, వయోపరిమితి, శాలరీ, ఎంపిక విధానం, అప్లికేషన్ తేదీలకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ బోర్డు(RRB) నిరుద్యోగులకు తీపి కబురు చెబుతూ మరో నోటిఫికేషన్ విడుదలకు సిద్ధమైంది. దేశవ్యాప్తంగా గల అన్ని రైల్వే జోన్లలో ఖాళీగా ఉన్న 119 సెక్షన్ కంట్రోలర్(CEN No.03/2026) పోస్టులకు త్వరలో అధికారికంగా నోటిఫికేషన్ వెలువడనుంది. ఎంప్లాయిమెంట్ న్యూస్ ప్రకారం ఇందుకు సంబంధించిన పూర్తి నోటిఫికేషన్ జులై 15వ తేదీన విడుదలకానుంది. తగిన అర్హతలు గల అభ్యర్థులు జులై 15 నుంచి ఆగస్టు 14 వరకు దరఖాస్తులు స్వీకరించనున్నారు.
మొత్తం పోస్టుల సంఖ్య : 119 సెక్షన్ కంట్రోలర్ ఉద్యోగాలు
విద్యార్హతలు :
ఈ పోస్టులకు అప్లై చేయాలనుకునే అభ్యర్థులు గుర్తింపు పొందిన విశ్వవిద్యాలయం నుంచి డిగ్రీ లేదా తత్సమాన విద్యార్హతలు కలిగి ఉండాలి. పూర్తి డీటెయిల్స్ కోసం అధికారిక నోటిఫికేషన్ చూడాల్సి ఉంటుంది.
వయోపరిమితి :
- అభ్యర్థుల వయసు జులై 1 నాటికి 20 నుంచి 30 సంవత్సరాల మధ్య ఉండాలి.
- ఓబీసీ, ఎస్సీ/ఎస్టీ, దివ్యాంగ అభ్యర్థులకు వయోపరిమితిలో సడలింపు అవకాశం ఉంటుంది.
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జీతం :
ఈ ఉద్యోగాలకు ఎంపికైన అభ్యర్థులకు బేసిక్ పే నెలకు "రూ.35,400" అందుతుంది. ఇతర బెనిఫిట్స్ కూడా లభిస్తాయి.
దరఖాస్తు విధానం :
తగిన అర్హతలు కలిగిన అభ్యర్థులు ఆన్లైన్లో ఆర్ఆర్బీ అధికారిక వెబ్సైట్ ద్వారా అప్లై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
అప్లికేషన్ ఫీజు :
- జనరల్/బీసీ/ఈడబ్ల్యూఎస్ అభ్యర్థులు అప్లికేషన్ ఫీజుగా రూ.500 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
- ఎస్సీ/ఎస్టీ/మహిళలు/ట్రాన్స్జెండర్/ఎక్స్సర్వీస్మెన్/దివ్యాంగ అభ్యర్థులకు రూ.250గా ఉంటుంది.
సెలక్షన్ ప్రాసెస్ : కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్, కంప్యూటర్ ఆప్టిట్యూడ్ టెస్ట్, ధ్రువపత్రాల పరిశీలన, మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ ఆధారంగా ఉంటుంది. పూర్తి వివరాలకు నోటిఫికేషన్ చూడాల్సి ఉంటుంది.
ముఖ్యమైన తేదీలు :
నోటిఫికేషన్ విడుదల తేదీ : జులై 15, 2026.
ఆన్లైన్ దరఖాస్తులు ప్రారంభం : జులై 15, 2026.
దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ : ఆగస్టు 14, 2026.
నోట్ : జోన్ల వారీ పోస్టుల వివరాలు, విద్యార్హతలు, రాత పరీక్ష, సిలబస్, ఎంపిక విధానం, అప్లికేషన్ ఫీజు వంటి ఇతర పూర్తి వివరాలతో త్వరలో నోటిఫికేషన్ విడుదలకానుంది. అందుకే, సెక్షన్ కంట్రోలర్ జాబ్స్ పట్ల ఆసక్తి ఉన్న అభ్యర్థులు నోటిఫికేషన్కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాల కోసం అధికారిక వెబ్సైట్ను చెక్ చేస్తూ ఉండాలి.
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