రైలు బండి నడపాలనుకుంటున్నారా? - అయితే ఈ నోటిఫికేషన్ అస్సలు మిస్ అవ్వొద్దు
ఐటీఐ, డిప్లొమా అర్హతతో భారతీయ రైల్వేలో ఉద్యోగం - 11,127 అసిస్టెంట్ లోకో పైలట్ (ఏఎల్పీ) పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల - ఎంపికైతే మొదటి నెల నుంచే రూ.50,000 వరకు జీతం
Published : May 19, 2026 at 1:49 PM IST
Assistant Loco Pilot Notification Telugu : మన దేశంలో నిత్యం దాదాపు 25 వేలకు పైగా పాసింజర్, గూడ్స్ రైళ్లు పట్టాలపై పరుగులు తీస్తున్నాయి. ఇవన్నీ సుమారుగా 2.5 కోట్ల మంది ప్రయాణికులతో పాటు 4.4 మిలియన్ టన్నుల సరకులను నిత్యం ఒక చోట నుంచి మరో ప్రాంతానికి సురక్షితంగా చేరుస్తున్నాయి. ఇలా చేర వేసేందుకు రైల్ లోకో పైలట్లు (డ్రైవర్లు) కీలక పాత్ర పోషిస్తారు. ఈ ఉద్యోగంలో చేరేందుకు అనేక మంది యువత ఉత్సాహం చూపుతారు. ఈ ఉద్యోగానికి ఐటీఐ/ డిప్లొమా/ డిగ్రీతో దరఖాస్తు చేుసకోవచ్చు. ఇటీవల భారతీయ రైల్వే 11,127 అసిస్టెంట్ లోకో పైలట్ (ఏఎల్పీ) పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ను విడుదల చేసింది.
అసిస్టెంట్ లోకో పైలట్(అసిస్టెంట్ డ్రైవర్)గా అవకాశం వచ్చినవారు లెవెల్-2 వేతనం అందుకోవచ్చు. అన్నీ అలవెన్సులు కలుపుకుని మొదటి నెల నుంచే సుమారు రూ.50,000 వరకు జీతం పొందవచ్చు. ఎనిమిదే పే కమిషన్ అమలైతే ఇంతకంటే పెద్దమొత్తంలోనే జీతం ఉంటుంది. ఈ ఉద్యోగానికి ఎంపికయ్యాందుకు ముందుగా కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ (సీబీటీ-1), రెండో స్టేజ్ (సీబీటీ-2), కంప్యూటర్ బేస్డ్ ఆప్టిట్యూడ్ టెస్టు (సీబీఏటీ), ధ్రువపత్రాల పరిశీలన, వైద్యపరీక్షలు నిర్వహిస్తారు. వీటి ఆధారంగా నియామకాలు ఉంటాయి.
తెలుగులోనూ పరీక్ష రాసుకునే వెసులుబాటు : సీబీటీ-1, సీబీటీ-2లను ఇంగ్లిష్, హిందీ భాషల్లోనే కాకుండా తెలుగులోనూ రాసుకునే వెసులుబాటు ఉంటుంది. దరఖాస్తు నింపిన సమయంలో పరీక్షకోసం మనకు నచ్చిన భాషను ఎంచుకోవాలి. తర్వాత దేశంలోని ఏదో ఒక్క ఆర్ఆర్బీలోని ఖాళీలకే పోటీపడాలి. దీనిలో జోన్ల వారీగా ప్రాధాన్యం ఎంచుకోవాలి.
సీబీటీ-1 : పరీక్షలో 75 ప్రశ్నలు ఉంటాయి. దీనికి గంట వ్యవధి ఇస్తారు. దీనిలో మ్యాథమెటిక్స్, మెంటల్ ఎబిలిటీ, జనరల్ సైన్స్, జనరల్ అవేర్నెస్ అంశాల్లో ప్రశ్నలు అడుగుతారు. ప్రతి 3 తప్పు సమాధానాలకు 1 మార్కు తగ్గిస్తారు. దీనిలో ఆర్హత సాధించేందుకు ఈడబ్ల్యూఎస్, యూఆర్ 40, ఓబీసీ (ఎన్సీఎల్), ఎస్సీ 30, ఎస్టీలు 25 శాతం మార్కులు సాధిస్తే సరిపోతుంది. అయితే ఈ మార్కులు సాధించిన వారిలో మెరిట్ ప్రకారం ఆ విభాగంలో ఉన్న ఖాళీలకు 15 రెట్ల మందిని సీబీటీ-2 పరీక్షకు ఎంపిక చేస్తారు.
సీబీటీ-2 : ఇందులో రెండు విభాగాలుంటాయి. దీనిలో మొత్తం 175 ప్రశ్నలు ఉంటాయి. పరీక్షా సమయం రెండున్నర గంటలు కేటాయిస్తారు.
- పరీక్షలోని పార్ట్-ఏలో వంద ప్రశ్నలు ఉంటాయి. దీనిలో మ్యాథ్స్, జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ రీజనింగ్, బేసిక్ సైన్స్ అండ్ రీజనింగ్ విభాగాల నుంచి ఉంటాయి. దీనికోసం గంటన్నర సమయం కేటాయిస్తారు.
- దీనిలోని పార్ట్-బీ పరీక్షలో 75 ప్రశ్నలు సంబంధిత ట్రేడుల నుంచి అడుగుతారు. పరీక్షా సమయం గంట.
ఈ రెండు విభాగాల్లోనూ తప్పు సమాధానాలకు 1/3 మార్కులు తగ్గిస్తారు. పార్ట్-ఏలో అర్హత సాధించేందుకు యూఆర్, ఈడబ్ల్యూఎస్లు 40, ఓబీసీ (ఎన్సీఎల్), ఎస్సీలు 30, ఎస్టీలు 25 శాతం మార్కులు సాధించాలి. ఇలా అర్హత సాధించి అభ్యర్థులుకు సంబంధించిన పార్ట్-బీ పేపర్లను మాత్రమే మూల్యాంకనం చేస్తారు. దీనిలో అన్ని విభాగాలు వారూ 35 శాతం మార్కులు తప్పనిసరిగా పొందాల్సి ఉంటుంది.
సీబీఏటీ (కంప్యూటర్ బేస్డ్ ఆప్టిట్యూట్ టెస్టు) : సీబీటీ-2లో అర్హత సాధించిన అర్హుల్లో పార్టీ-ఏలో పొంది మార్కుల ఆధారంగా చేసుకుని మెరిట్ లిస్ట్ వేస్తారు. దీని ప్రకారం కేటగిరీల వారీగా ఖాళీలకు 8 రెట్ల మందిని సీబీఏటీ పరీక్షకు ఎంపిక చేస్తారు. ఈ పరీక్షను మాత్రం ఇంగ్లిష్, హిందీ మాధ్యమాల్లోనే రాయాల్సి ఉంటుంది. దీనిలో రుణాత్మక మార్కలు ఉండవు. సీబీఏటీలో నిర్వహించే ప్రతి పరీక్షలోనూ అన్ని కేటగిరీలవారూ 42 మార్కులు పొందితేనే అర్హులుగా పరిగణిస్తారు.
తుది ఎంపిక : దీనిలో సీబీటీ-2 పార్ట్-ఏకు 50 శాతం, సీబీటీకి 50 శాతం వెయిటేజీ కేటాయిస్తారు. ఈ రెండు మార్కులూ కలిపి, మెరిట్లో నిలిచినవారి ధ్రువపత్రాలు పరిశీలించి, వైద్య పరీక్షల అనంతరం ఏఎల్పీ శిక్షణకు తీసుకుంటారు. ఆ తర్వాత ఉద్యోగంలోకి అవకాశమిస్తారు.
వివరాలు :
- పోస్టు : అసిస్టెంట్ లోకే పైలట్ (ఏఎల్పీ)
- ఖాళీలు : 11,127
- అర్హత : పది తర్వాత నిర్దేశిత ట్రేడుల్లో ఐటీఐ / అప్రెంటిస్షిప్ / డిప్లొమా / బీటెక్లతో ఈ పరీక్షకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
- వయసు : జూలై 1, 2026 నాటికి 18 నుంచి 30 సంవత్సరాల మధ్య వయసు ఉండాలి. ఎస్సీ, ఎస్టీలకు ఐదు సంవత్సరాలు, ఓబీసీలకు ముడు సంవత్సరాలు గరిష్ఠ వయసులో మినహాయింపు వర్తిస్తుంది.
- ఆన్లైన్ దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ : 14.06.2026
- ఫీజు : మహిళలు, ఎస్సీ, ఎస్టీ, మైనారిటీలు, ఈబీసీలు, ట్రాన్స్జండర్లకు రూ.250 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. వీరు సీబీటీ-1కు హాజరైతే బ్యాంకు చార్జీలు పోనూ, మిగతావి వారి ఖాతాలో జమవుతాయి. ఇతరులు అప్లై చేసుకునేందుకు రూ.500 చెల్లించాలి. వీరు సీబీటీ-1కు హాజరైతే బ్యాంకు చార్జీలు + రూ.100 మినహాయించి మిగిలిన మొత్తం అకౌంట్లో వేస్తారు.
- పరీక్ష తేదీ : తర్వాత ప్రకటిస్తారు.
- వెబ్సైట్ : https://www.rrbapply.gov.in/#/auth/landing
