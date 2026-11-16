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Jobs : రైల్వేలో 191 ఖాళీలతో మరో నోటిఫికేషన్ - సింగిల్ ఎగ్జామ్, జీతం రూ.40 వేల పైనే!
Railway Notification 2026 : నిరుద్యోగులకు గుడ్న్యూస్ - ఆర్ఆర్బీ ఐసొలేటెడ్ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ - దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ ఇదే!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 16, 2026 at 3:53 PM IST
Railway Jobs : ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకు ప్రిపేర్ అవుతున్న నిరుద్యోగులకు రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ బోర్డ్(RRB) శుభవార్త చెప్పింది. భారతీయ రైల్వేలోని వివిధ ఐసొలేటెడ్ కేటగిరీ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. దీని ద్వారా మొత్తం 191 ఖాళీలను భర్తీ చేయనున్నారు. అర్హులైన అభ్యర్థులు డిసెంబర్ 4వ తేదీ వరకు అప్లై చేసుకోవచ్చు. మరి, ఈ పోస్టులకు ఉండాల్సిన విద్యార్హతలు, జీతభత్యాలు, ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి? వంటి పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
ఇండియన్ రైల్వేలోని వివిధ ఐసొలేటెడ్ కేటగిరీ పోస్టుల భర్తీ కోసం ఆర్ఆర్బీ(RRB) సెంట్రలైజ్డ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ నోటిఫికేషన్(CEN) నెం.09/2026ను విడుదల చేసింది. మొత్తం 191 ఖాళీల భర్తీకి విడుదల చేసిన ఈ నోటిఫికేషన్లో చీఫ్ లా అసిస్టెంట్, పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్, సీనియర్ పబ్లిసిటీ ఇన్స్పెక్టర్, హిందీ జూనియర్ ట్రాన్స్లేటర్ తదితర పోస్టులు ఉన్నాయి. తగిన అర్హతలు, ఆసక్తి ఉన్న అభ్యర్థులు అధికారిక వెబ్సైట్ ద్వారా ఆన్లైన్లో డిసెంబరు 4 వరకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
పోస్టుల వివరాలు :
- జూనియర్ ట్రాన్స్లేటర్/హిందీ - 79 పోస్టులు
- ల్యాబ్ అసిస్టెంట్ గ్రేడ్ III (కెమిస్ట్ & మెటలర్జిస్ట్) - 36 పోస్టులు
- స్టాఫ్ అండ్ వెల్ఫేర్ ఇన్స్పెక్టర్ - 27 పోస్టులు
- పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ - 21 పోస్టులు
- చీఫ్ లా అసిస్టెంట్ - 17 ఖాళీలు
- సీనియర్ పబ్లిసిటీ ఇన్స్పెక్టర్ - 8 పోస్టులు
- సైంటిఫిక్ అసిస్టెంట్ (ట్రైనింగ్) - 3 ఖాళీలు
మొత్తం ఖాళీల సంఖ్య - 191
విద్యార్హతలు :
దరఖాస్తుల స్వీకరణకు లాస్ట్ డేట్ నాటికి అభ్యర్థులు గుర్తింపు పొందిన బోర్డు, యూనివర్సిటీ లేదా ఇన్స్టిట్యూట్ నుంచి పోస్టును బట్టి సైన్స్ సబ్జెక్టు కలిగిన 10+2 లేదా తత్సమాన డిగ్రీ/డిప్లొమా, లా డిగ్రీ, మాస్టర్స్ డిగ్రీ లేదా పీజీ డిప్లొమా అర్హత సాధించి ఉండాలి. ఫైనల్ ఎగ్జామ్ రిజల్ట్స్ కోసం ఎదురుచూస్తున్న వారు అప్లై చేసుకోవడానికి అర్హులు కాదు.
వయోపరిమితి :
ఈ ఖాళీలకు అప్లై చేయాలనుకునే అభ్యర్థుల వయసు పోస్టును బట్టి గరిష్ఠ వయసు 22 నుంచి 40 సంవత్సరాలు మించకూడదు.
జీతం :
ఈ ఉద్యోగాలకు ఎంపికైనవారికి నెలకు రూ.19,900 నుంచి రూ.44,900 వరకు శాలరీ లభిస్తుంది.
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దరఖాస్తు విధానం :
అర్హులైన అభ్యర్థులు ఆర్ఆర్బీ అధికారిక వెబ్సైట్ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి.
దరఖాస్తు ఫీజు :
అప్లికేషన్ ఫీజు వచ్చేసి ఎస్సీ, ఎస్టీ, ఎక్స్-సర్వీస్మెన్/దివ్యాంగులు, మహిళలు, ట్రాన్స్జెండర్, మైనారిటీలు, ఆర్థికంగా వెనుకబడిన తరగతుల(EBC) అభ్యర్థులు రూ.250 పే చేయాలి. ఇతరులు రూ.500 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
సెలక్షన్ ప్రాసెస్ :
సింగిల్ స్టేజ్ కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ (CBT), ఆ తర్వాత ట్రాన్స్లేషన్ టెస్ట్ (జూనియర్ ట్రాన్స్లేటర్/హిందీ పోస్టులకు వర్తిస్తుంది), డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్, మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ ఆధారంగా పూర్తిగా మెరిట్ పద్ధతిలో ఈ పోస్టుల ఎంపిక ప్రక్రియ ఉంటుంది.
పరీక్ష విధానం :
ఈ పోస్టులకు నిర్వహించే కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ మొత్తం 100 మార్కులకు ఉంటుంది. ఇందులో 100 ప్రశ్నలు వస్తాయి. ప్రొఫెషనల్ ఎబిలిటీ నుంచి 50 మార్కులకు 50 క్వశ్చన్స్, జనరల్ అవేర్నెస్ నుంచి 15 మార్కులకు 15 ప్రశ్నలు, జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ రీజనింగ్ నుంచి 15 మార్కులకు 15 ప్రశ్నలు, మ్యాథమెటిక్స్ నుంచి 10 మార్కులకు 10 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి.
ముఖ్యమైన తేదీలు :
ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ప్రారంభం : నవంబర్ 5, 2026
దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ : డిసెంబర్ 4, 2026
అప్లికేషన్ ఫీజు చెల్లింపునకు లాస్ట్ డేట్ : డిసెంబర్ 06, 2026
అప్లికేషన్ విండో : డిసెంబరు 7 నుంచి 16 వరకు.
ఈ నోటిఫికేషన్కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు, దరఖాస్తు విధానం గురించి క్లియర్గా తెలుసుకోవడానికి ఈ లింక్పై క్లిక్ చేయండి.
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