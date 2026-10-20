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ఇంటర్తో రైల్వేలో 1,688 ఉద్యోగాలు - సికింద్రాబాద్ జోన్లో ఎన్ని పోస్టులున్నాయంటే?
ఆర్ఆర్బీ NTPC(అండర్ గ్రాడ్యుయేట్) నోటిఫికేషన్ విడుదల - దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ ఇదే!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 20, 2026 at 6:52 AM IST
RRB NTPC Jobs 2026 : ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్హతతో రైల్వే కొలువు సాధించే అద్భుత అవకాశం. రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ బోర్డు(ఆర్ఆర్బీ) నాన్-టెక్నికల్ పాపులర్ కేటగిరీస్ (అండర్ గ్రాడ్యుయేట్) పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా దేశ వ్యాప్తంగా అన్ని రైల్వే జోన్లలో మొత్తం 1,688 ఖాళీలను భర్తీ చేయనున్నారు. తగిన అర్హతలు ఉన్న అభ్యర్థులు నవంబరు 13 వరకు దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. మరి, ఈ పోస్టులకు ఎవరు అర్హులు? సికింద్రాబాద్ జోన్లో ఎన్ని పోస్టులున్నాయి? ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి? వంటి పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
భారత ప్రభుత్వ రైల్వే మంత్రిత్వ శాఖ, రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ బోర్డు(ఆర్ఆర్బీ) 1688 ఖాళీలతో NTPC-అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసి, దరఖాస్తులు స్వీకరిస్తోంది. అందులో సికింద్రాబాద్ జోన్లో 72 పోస్టులు ఉన్నాయి. అర్హులైన అభ్యర్థులు నవంబరు 13 వరకు ఆన్లైన్ పద్ధతిలో అప్లై చేసుకోవాలి.
పోస్టుల వివరాలు :
నాన్-టెక్నికల్ పాపులర్ కేటగిరీస్(అండర్ గ్రాడ్యుయేట్)(CEN 07/2026)
- కమర్షియల్ కమ్ టికెట్ క్లర్క్ - 700
- అకౌంట్స్ క్లర్క్ కమ్ టైపిస్ట్ - 200
- జూనియర్ క్లర్క్ కమ్ టైపిస్ట్ - 600
- ట్రెయిన్స్ క్లర్క్ - 188
మొత్తం పోస్టుల సంఖ్య : 1,688
అర్హతలు :
- అభ్యర్థులు గుర్తింపు పొందిన బోర్డు నుంచి 12వ తరగతి(+2 స్టేజ్) లేదా తత్సమాన పరీక్షలో కనీసం 50 శాతం మార్కులతో ఉత్తీర్ణత సాధించి ఉండాలి.
- చివరి సంవత్సర రిజల్ట్స్ కోసం ఎదురుచూస్తున్న అభ్యర్థులు అప్లై చేయడానికి అర్హులు కారు.
వయోపరిమితి :
ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేయాలనుకునే అభ్యర్థుల వయసు 18 నుంచి 30 ఏళ్ల మధ్య ఉండాలి.
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వేతనం :
కమర్షియల్ కమ్ టికెట్ క్లర్క్కు ఎంపికైన వారికి నెలకు రూ.21,700, అకౌంట్స్ క్లర్క్ కమ్ టైపిస్ట్, జూనియర్ క్లర్క్ కమ్ టైపిస్ట్, ట్రెయిన్స్ క్లర్క్కు రూ.19,900 ప్రారంభ వేతనం లభిస్తుంది.
దరఖాస్తు విధానం :
అర్హులైన అభ్యర్థులు ఆర్ఆర్బీ అధికారిక వెబ్సైట్లో ఆన్లైన్ ద్వారా అప్లై చేసుకోవాలి.
పరీక్ష ఫీజు :
- జనరల్, యూఆర్, ఇతర అభ్యర్థులకు అప్లికేషన్ ఫీజు వచ్చేసి రూ.500గా ఉంది (మొదటి దశ సీబీటీకు హాజరైన తర్వాత, బ్యాంకు ఛార్జీలు మినహాయించి రూ. 400 రిఫండ్ లభిస్తుంది).
- ఎస్సీ, ఎస్టీ, మాజీ సైనికోద్యోగులు, దివ్యాంగులు, మహిళలు, ట్రాన్స్జెండర్లు, మైనారిటీలు, ఈబీసీ అభ్యర్థులకు పరీక్ష ఫీజు వచ్చేసి రూ. 250గా ఉంది(మొదటి దశ ఎగ్జామ్కు హాజరైన తర్వాత ఈ పూర్తి ఫీజు బ్యాంకు చార్జీలు మినహాయించి రిఫండ్ చేస్తారు).
సెలక్షన్ ప్రాసెస్ :
కంప్యూటర్ బేస్డ్ ఎగ్జామ్స్(సీబీటీ 1, 2), సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్, వైద్యపరీక్షల ఆధారంగా ఎంపిక ప్రక్రియ ఉంటుంది.
పరీక్ష విధానం :
- ఫస్ట్ స్టేజ్ సీబీటీ(కంప్యూటర్ బేస్డ్ ఎగ్జామ్) ఇది అందరికీ సాధారణమైన స్క్రీనింగ్ ఎగ్జామ్. 100 మార్కులకు ఉండే ఈ పరీక్షలో జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ & రీజనింగ్ నుంచి 30 క్వశ్చన్స్, మ్యాథ్స్ నుంచి 30 ప్రశ్నలు, జనరల్ అవేర్నెస్ నుంచి 40 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. నెగెటివ్ మార్కులుంటాయి.
- సెకండ్ స్టేజ్ సీబీటీ(కంప్యూటర్ బేస్డ్ ఎగ్జామ్)కు సీబీటీ 1లో సాధించిన మార్కుల నార్మలైజేషన్ ఆధారంగా అభ్యర్థులను ఎంపిక చేస్తారు.
- ఈ ఎగ్జామ్ 120 మార్కులకు ఉంటుంది. ఇందులో రీజనింగ్ నుంచి 35, గణితం నుంచి 50, జనరల్ అవేర్నెస్ నుంచి 35 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. ఇందులోనూ నెగెటివ్ మార్కులు ఉంటాయి.
నోట్ : ఈ నోటిఫికేషన్కు సంబంధించి టైపింగ్ స్కిల్ టెస్ట్ను క్యాన్సిల్ చేయడం జరిగింది.
ముఖ్యమైన తేదీలు :
ఆన్లైన్ దరఖాస్తులు ప్రారంభ తేదీ : అక్టోబరు 15, 2026
ఆన్లైన్ దరఖాస్తులకు లాస్ట్ డేట్ : నవంబర్ 13, 2026
పరీక్ష ఫీజు కట్టడానికి ఆఖరు తేదీ : నవంబర్ 15, 2026
అధికారిక వెబ్సైట్ : https://www.rrbapply.gov.in/
ఈ నోటిఫికేషన్కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు, దరఖాస్తు విధానం గురించి తెలుసుకోవడానికి ఈ లింక్పై క్లిక్ చేయండి.
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