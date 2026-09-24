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రైల్వేలో 5,165 నాన్​టెక్నికల్ ఉద్యోగాలు - అర్హతలు, దరఖాస్తు తేదీల వివరాలివే!

నిరుద్యోగులకు గుడ్​న్యూస్ - మరో బిగ్ నోటిఫికేషన్​ విడుదలకు సిద్ధమైన RRB! - దరఖాస్తు తేదీలు వచ్చేశాయి!

RRB NTPC Recruitment 2026
ఆర్​ఆర్​బీ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 24, 2026 at 11:44 AM IST

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RRB NTPC Recruitment 2026 : రైల్వే ఉద్యోగాల కోసం ప్రిపేర్ అవుతున్న అభ్యర్థులకు శుభవార్త. భారత ప్రభుత్వ రైల్వే మంత్రిత్వ శాఖ, రైల్వే రిక్రూట్‌మెంట్ బోర్డు(ఆర్​ఆర్​బీ) నాన్-టెక్నికల్ పాపులర్ కేటగిరీలకు సంబంధించి 5,165 పోస్టుల భర్తీకి త్వరలో అధికారిక నోటిఫికేషన్​ విడుదల చేయనుంది. ఇప్పటికే ఇందుకు సంబంధించి సంక్షిప్త ప్రకటనలను రిలీజ్ చేసింది. దరఖాస్తు తేదీలను ముందుగానే ప్రకటించింది. మరి, పోస్టుల వివరాలు, అర్హతలు, అప్లికేషన్ ప్రాసెస్, చివరి తేదీ ఎప్పుడు? వంటి పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

రైల్వే రిక్రూట్‌మెంట్‌ బోర్డు(RRB) నాన్-టెక్నికల్ పాపులర్ కేటగిరీస్(గ్రాడ్యుయేట్‌, అండర్‌ గ్రాడ్యుయేట్‌) (CEN 07/2026) పోస్టుల భర్తీకి సిద్ధమవుతోంది. త్వరలో విడుదల చేయనున్న ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా దేశవ్యాప్తంగా అన్ని రైల్వే జోన్లలో మొత్తం 5,165 ఖాళీలను భర్తీ చేయనున్నారు. పోస్టుల వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

గ్రాడ్యుయేట్ పోస్టుల వివరాలు :

మొత్తం ఖాళీలు : 3,477

విద్యార్హతలు : సంబంధిత విభాగంలో డిగ్రీ చేసిన అభ్యర్థులు ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.

అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ :

  • అర్హులైన అభ్యర్థులు ఆర్​ఆర్​బీ అధికారిక వెబ్​సైట్​లో ఆన్​లైన్ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి.
  • ఎన్​టీపీసీ గ్రాడ్యుయేట్ కేటగిరిలో చీఫ్ కమర్షియల్ కమ్ టికెట్ సూపర్‌వైజర్, స్టేషన్ మాస్టర్, జూనియర్ అకౌంట్స్ అసిస్టెంట్ కమ్ టైపిస్ట్, సీనియర్ క్లర్క్ కమ్ టైపిస్ట్ వంటి తదితర పోస్టులుంటాయి.

ముఖ్యమైన తేదీలు :

  • ఎన్‌టీపీసీ గ్రాడ్యుయేట్‌ దరఖాస్తుల ప్రారంభ తేదీ : అక్టోబర్ 08, 2026
  • ఆన్​లైన్ దరఖాస్తుల చివరి తేదీ : నవంబర్ 06, 2026.

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ఎన్​టీపీసీ(అండర్‌ గ్రాడ్యుయేట్‌)(CEN 07/2026)

మొత్తం ఖాళీలు : 1,688 పోస్టులు

అర్హతలు :

  • ఈ పోస్టులకు అప్లై చేయాలనుకునే అభ్యర్థులు గుర్తింపు పొందిన బోర్డు నుంచి తప్పనిసరిగా 12వ తరగతి(ఇంటర్) లేదా తత్సమాన పరీక్షలో ఉత్తీర్ణత సాధించాలి.
  • కొన్ని నిర్దిష్ట పోస్టులకు అదనంగా(ఉదాహరణకు క్లర్క్ కమ్ టైపిస్ట్) కంప్యూటర్‌పై, ఇంగ్లిష్ లేదా హిందీ టైపింగ్ నైపుణ్యం అవసరం పడుతుంది.

వయోపరిమితి :

  • ఈ పోస్టులకు అప్లై చేయాలనుకునే అభ్యర్థుల వయసు 18 నుంచి 30 సంవత్సరాల మధ్య ఉండాలి.
  • యూజీ కేటగిరీలో వివిధ నాన్-టెక్నికల్ పాపులర్ కేటగిరీలకు సంబంధించి అకౌంట్స్ క్లర్క్ కమ్ టైపిస్ట్, కమర్షియల్ కమ్ టికెట్ క్లర్క్, జూనియర్ క్లర్క్ కమ్ టైపిస్ట్, ట్రైన్స్ క్లర్క్ వంటి ఉద్యోగాలను భర్తీ చేయనున్నారు.

దరఖాస్తు విధానం :

తగిన అర్హతలు కలిగిన అభ్యర్థులు ఆర్​ఆర్​బీ అధికారిక వెబ్​సైట్​లో ఆన్​లైన్ పద్ధతిలో అప్లై చేసుకోవాలి.

ముఖ్యమైన తేదీలు :

  • ఎన్‌టీపీసీ అండర్‌ గ్రాడ్యుయేట్‌ దరఖాస్తుల ప్రారంభ తేదీ : అక్టోబర్ 15, 2026
  • ఆన్​లైన్ దరఖాస్తుల స్వీకరణకు చివరి తేదీ : నవంబర్ 13, 2026.

ముఖ్య గమనిక :

నాన్-టెక్నికల్ పాపులర్ కేటగిరీస్(గ్రాడ్యుయేట్‌, అండర్‌ గ్రాడ్యుయేట్‌)కు సంబంధించి అధికారిక నోటిఫికేషన్ త్వరలో రానుంది. దానిలో రైల్వే జోన్ల వారీగా పోస్టుల వివరాలు, అప్లికేషన్ ఫీజు, ఎంపిక విధానం, పరీక్ష విధానం వంటి పూర్తి వివరాలు ఉంటాయి. ఈ నోటిఫికేషన్ కోసం ఎదురు చూసే అభ్యర్థులు ఆర్​ఆర్​బీ అధికారిక వెబ్‌సైట్​లో చెక్‌ చేసుకోవాలి.

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RRB NTPC RECRUITMENT 2026

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