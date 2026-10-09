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'డిగ్రీ పాసైన వారికి గుడ్​న్యూస్' - రైల్వే NTPC నోటిఫికేషన్ విడుదల

ఆర్​ఆర్​బీ NTPC నోటిఫికేషన్ విడుదల - అర్హతలు, జీతం దరఖాస్తు విధానమిలా!

RRB NTPC Recruitment 2026
రైల్వే రిక్రూట్​మెంట్ (Getty Images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 9, 2026 at 10:28 AM IST

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RRB NTPC Recruitment 2026 : రైల్వే జాబ్స్​కు ప్రిపేర్ అవుతున్న అభ్యర్థులకు గుడ్​న్యూస్. రైల్వే రిక్రూట్‌మెంట్‌ బోర్డు(RRB) నాన్​-టెక్నికల్ పాపులర్ కేటగిరీ(NTC) కింద 3,548 పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. డిగ్రీ అర్హతతో దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న వివిధ రైల్వే జోన్లలో ఈ ఉద్యోగాలను భర్తీ చేయనున్నారు. నవంబర్ 6 వరకు అర్హులైన అభ్యర్థులు అప్లై చేసుకోవచ్చు. మరి, ఈ పోస్టులకు అప్లై చేయాలంటే ఉండాల్సిన అర్హతలు, జీతం, ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి? ఏ జోన్​లో ఎన్ని పోస్టులున్నాయి? వంటి పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

నాన్‌ టెక్నికల్‌ పాపులర్‌ కేటగిరిస్‌(గ్రాడ్యుయేట్‌) పోస్టుల భర్తీకి(CEN No.06/2026) నోటిఫికేషన్‌ విడుదల చేసి, దరఖాస్తులు స్వీకరిస్తోంది ఆర్​ఆర్​బీ. అక్టోబర్ 8 నుంచి ప్రారంభమైన అప్లికేషన్ ప్రక్రియ నవంబర్ 6, 2026 వరకు కొనసాగనుంది. కాబట్టి అర్హులైన అభ్యర్థులు ఆర్​ఆర్​బీ అధికారిక వెబ్​సైట్​లో లాస్ట్ డేట్ లోగా అప్లై చేసుకోవాలి.

పోస్టు పేరు - ఖాళీల వివరాలు :

  • గూడ్స్ ట్రైన్ మేనేజర్ - 2,750 పోస్టులు
  • సీనియర్ క్లర్క్ కమ్ టైపిస్ట్ - 371
  • జూనియర్ అకౌంట్స్ అసిస్టెంట్ కమ్ టైపిస్ట్ - 300
  • చీఫ్ కమర్షియల్ కమ్ టికెట్ సూపర్‌వైజర్ - 127

మొత్తం ఖాళీల సంఖ్య - 3,548

రిజర్వేషన్ల వారీగా ఖాళీలు :

  • జనరల్ : 1517
  • ఓబీసీ-ఎన్‌సీఎల్‌ : 873
  • ఎస్సీ : 553
  • ఎస్టీ : 300
  • ఈడబ్ల్యూఎస్‌ : 305

ఆర్‌ఆర్‌బీ రీజియన్ల వారీగా పోస్టులు :

  • అజ్‌మేర్ - 304
  • అహ్మదాబాద్ - 19
  • భోపాల్ - 157
  • బెంగళూరు - 346
  • బిలాస్‌పూర్ - 542
  • భువనేశ్వర్ - 146
  • చండీగఢ్ - 59
  • చెన్నై - 141
  • ముంబయి - 155
  • ప్రయాగ్‌రాజ్ - 265
  • కోల్‌కతా - 332
  • రాంచీ - 377
  • గోరఖ్‌పుర్ - 30
  • గువాహటి - 104
  • సిలిగురి - 291
  • మాల్దా - 26
  • ముజఫర్‌పూర్‌ - 78
  • పట్నా - 29
  • జమ్మూ-శ్రీనగర్‌ - 66
  • తిరువనంతపురం - 25
  • సికింద్రాబాద్ - 56

అర్హతలు :

  • ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకోవాలనుకునే అభ్యర్థులు గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ నుంచి డిగ్రీ లేదా దానికి సమానమైన అర్హత సాధించి ఉండాలి.
  • అప్లికేషన్ లాస్ట్ డేట్ నాటికి అభ్యర్థి విద్యార్హత కంప్లీట్ చేసి ఉండాలి. తుది పరీక్ష ఫలితాల కోసం ఎదురుచూస్తున్నవారు అప్లై చేసుకోవడానికి అనర్హులు.

వయోపరిమితి :

  • అభ్యర్థుల వయసు జనవరి 01, 2027 నాటికి 18 నుంచి 33 ఏళ్లు ఉండాలి.
  • ఎస్సీ, ఎస్టీలకు గరిష్ఠ వయసులో 5 సంవత్సరాలు; ఓబీసీ-ఎన్‌సీఎల్‌ అభ్యర్థులకు మూడేళ్లు సడలింపు ఉంటుంది.
  • నిబంధనల ప్రకారం దివ్యాంగులు, ఎక్స్‌సర్విస్‌మెన్‌, రైల్వే ఉద్యోగులు తదితరులకు అదనపు వయో సడలింపు ఉంటుంది.

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జీతం :

చీఫ్‌ కమర్షియల్ కమ్ టికెట్ సూపర్‌వైజర్‌ పోస్టులకు ఎంపికైతే నెలకు ప్రారంభ వేతనం రూ.35,400; గూడ్స్ రైలు మేనేజర్‌కు రూ.29,200; జూనియర్ అకౌంట్స్ అసిస్టెంట్ కమ్ టైపిస్ట్‌కు రూ.29,200; సీనియర్ క్లర్క్ కమ్ టైపిస్ట్‌కు రూ.29,200 వేతనం లభిస్తుంది. దీనితో అదనపు ప్రయోజనాలు ఉంటాయి.

అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ :

అర్హులైన వారు ఆన్​లైన్ ద్వారా అప్లై చేసుకోవాలి. ఒక్క అభ్యర్థి ఒక ఆర్‌ఆర్‌బీకి మాత్రమే దరఖాస్తు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఒకటి కంటే ఎక్కువ దరఖాస్తులు చేస్తే అప్లికేషన్స్‌ రిజెక్ట్ చేస్తారు.

ఎగ్జామ్ ఫీజు :

ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగులు, మహిళలు, ట్రాన్స్‌జెండర్‌, మైనారిటీలు, ఈబీసీ అభ్యర్థులకు పరీక్ష ఫీజు వచ్చేసి రూ.250 ఉండగా, ఇతరులు రూ.500 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. సీబీటీ1కు హాజరైన అభ్యర్థులకు రీఫండ్‌ చేస్తారు.

పరీక్ష విధానం :

సీబీటీ-1లో 100 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. పరీక్ష వ్యవధి వచ్చేసి 90 నిమిషాలు ఉంటుంది. జనరల్‌ అవేర్‌నెస్‌ నుంచి 40 ప్రశ్నలు, జనరల్‌ ఇంటలీజెన్స్‌ & రీజనింగ్‌ విభాగం నుంచి 30, మ్యాథమెటిక్స్‌ నుంచి 30 ప్రశ్నలు వస్తాయి. ప్రతి తప్పు సమాధానానికి 1/3 నెగెటివ్ మార్కులు ఉంటాయి.

సీబీటీ-2లో 120 ప్రశ్నలుంటాయి. టైమ్ వచ్చేసి 90 నిమిషాలే ఉంటుంది. ఇందులో జనరల్‌ అవేర్‌నెస్‌ నుంచి 50 క్వశ్చన్స్, జనరల్‌ ఇంటలీజెన్స్‌ & రీజనింగ్‌ నుంచి 35 క్వశ్చన్స్, మ్యాథమెటిక్స్‌ నుంచి 35 ప్రశ్నలుంటాయి. స్టేజ్ 1 ఎగ్జామినేషన్​లో సాధించిన నార్మలైజ్‌డ్‌ మార్కుల ఆధారంగా సీబీటీ-2కు అభ్యర్థులను షార్ట్‌లిస్ట్‌ చేస్తారు. సీబీటీ-2లోనూ తప్పు సమాధానానికి 1/3 మార్కు నెగెటివ్‌ మార్కింగ్‌ ఉంటుంది.

ఎంపిక విధానం :

  • కంప్యూటర్‌ ఆధారిత పరీక్షలు(సీబీటీ 1,2), పోస్టులను బట్టి టైపింగ్‌ టెస్ట్‌ లేదా సీబీటీ ఆప్టిట్యూడ్‌ టెస్టు నిర్వహిస్తారు.
  • వీటిని పూర్తి చేసిన అభ్యర్థులకు డాక్యుమెంట్‌ వెరిఫికేషన్‌ చేపట్టి ఆ తర్వాత మెడికల్‌ ఎగ్జామినేషన్‌ చేపట్టి ఎంపిక ప్రక్రియను పూర్తి చేస్తారు.

ముఖ్యమైన తేదీలు :

  • ఆన్​లైన్ దరఖాస్తులు ప్రారంభం : అక్టోబరు 08, 2026
  • అప్లికేషన్​కు లాస్ట్ డేట్ : నవంబర్ 06, 2026
  • ఫీజు చెల్లింపునకు చివరి తేదీ : నవంబర్ 08, 2026
  • దరఖాస్తు సవరణల గడువు : నవంబర్ 09, 2026 నుంచి నవంబర్ 18, 2026 వరకు

ఈ నోటిఫికేషన్​కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు, అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ గురించి వివరంగా తెలుసుకోవడానికి ఈ లింక్​పై క్లిక్ చేయండి.

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