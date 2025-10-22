ETV Bharat / education-and-career
5,810 పోస్టులతో ఆర్ఆర్బీ నోటిఫికేషన్ - డిగ్రీ అర్హతతో భారీ జీతం
ఆర్ఆర్బీ ఎన్టీపీసీ గ్రాడ్యుయేట్ నోటిఫికేషన్ - అక్టోబర్ 21 నుంచి ప్రారంభమైన దరఖాస్తులు - అన్ని రైల్వే జోన్లలో మొత్తం ఖాళీ వివరాలు ఇవే
Published : October 22, 2025 at 10:36 AM IST
RRB NTPC Graduate Recruitment 2025 Notification : ఉద్యోగ అన్వేషణలో ఉన్న నిరుద్యోగ అభ్యర్థులకు రైల్వేశాఖ గుడ్న్యూస్ చెప్పింది. ఇప్పటికే భారీ నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేసి పరీక్షలు పూర్తి చేసిన రైల్వే బోర్డు, ఇప్పుడు సరికొత్త నోటిఫికేషన్ను విడుదల చేసింది. భారత ప్రభుత్వ రైల్వే మంత్రిత్వ శాఖ, రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ బోర్డు(ఆర్ఆర్బీ) దేశవ్యాప్తంగా అన్ని రైల్వే జోన్లలో మొత్తం 5,810 ఖాళీలను భర్తీ చేయనుంది. ఈ మేరకు వివిధ నాన్-టెక్నికల్ పాపులర్ కేటగిరీ(గ్రాడ్యుయేట్)లకు సంబంధించి నోటిఫికేషన్ను విడుదల చేసింది.
గ్రాడ్యుయేట్ కేటగిరీలో చీఫ్ కమర్షియల్ కమ్ టికెట్ సూపర్వైజర్, స్టేషన్ మాస్టర్, జూనియర్ అకౌంట్ అసిస్టెంట్ కమ్ టైపిస్ట్, గూడ్స్ ట్రైన్ మేనేజర్, ట్రాఫిక్ అసిస్టెంట్, సీనియర్ క్లర్క్, కమ్ టైపిస్ట్ పోస్టులు ఉన్నాయి. వివిధ పోస్టులకు డిగ్రీ అర్హత కలిగిన అభ్యర్థులు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఈ పోస్టులకు ఆన్లైన్ దరఖాస్తు అక్టోబర్ 21న ప్రారంభమై, నవంబర్ 20వ తేదీతో ముగియనుంది.
గ్రాడ్యుయేట్ పోస్టులు:
1. కమర్షియల్ కమ్ టికెట్ సూపర్వైజర్: 161పోస్టులు
2. స్టేషన్ మాస్టర్: 615 పోస్టులు
3. గూడ్స్ రైలు మేనేజర్: 3,416 పోస్టులు
4. జూనియర్ అకౌంట్ అసిస్టెంట్ కమ్ టైపిస్ట్: 921 పోస్టులు
5. సీనియర్ క్లర్క్ కమ్ టైపిస్ట్: 638 పోస్టులు
6. ట్రాఫిక్ అసిస్టెంట్: 59
మొత్తం పోస్టుల సంఖ్య: 5,810.
ఆర్ఆర్బీ రీజియన్ల వారీగా ఖాళీలు: అహ్మదాబాద్-79; అజ్మేర్-345, బెంగళూరు-241, భువనేశ్వర్-231, బిలాస్పూర్-864, చండీగఢ్-199, చెన్నై-187, గువాహటి-56, గోరఖ్పుర్-111, జమ్ము & శ్రీనగర్-32, కోల్కతా-685, మాల్దా-522, ముంబయి-596, ముజఫర్పూర్-21, పట్నా-23, ప్రయాగ్రాజ్-110, రాంచీ-651, సికింద్రాబాద్-396, సిలిగురి-21, తిరువనంతపురం-58.
అర్హత : గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ నుంచి బ్యాచిలర్స్ డిగ్రీ లేదా తత్సమాన ఉత్తీర్ణత
జూనియర్ అకౌంట్ అసిస్టెంట్ కమ్ టైపిస్ట్/ సీనియర్ క్లర్క్ కమ్ టైపిస్ట్ పోస్టులకు డిగ్రీతో పాటు అదనంగా కంప్యూటర్లో ఇంగ్లీష్/ హిందీలో టైపింగ్ రావడం తప్పనిసరి.
వయోపరిమితి : 01-01-2026 నాటికి 18 నుంచి 33 ఏళ్ల మధ్య వయసు ఉండాలి.
ఇందులో ఓబీసీలకు మూడేళ్లు; ఎస్సీ, ఎస్టీలకు ఐదేళ్లు; దివ్యాంగ అభ్యర్థులకు పదేళ్లు సడలింపు ఉంది.
ప్రారంభ వేతనం :
- నెలకు చీఫ్ కమర్షియల్ కమ్ టికెట్ సూపర్వైజర్/ స్టేషన్ మాస్టర్ పోస్టులకు రూ.35,400
- ట్రాఫిక్ అసిస్టెంట్కు రూ.25,500
- ఇతర పోస్టులకు రూ.29,200
ఎంపిక విధానం : కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్(టైర్-1, టైర్-2), టైపింగ్ స్కిల్ టెస్ట్/ కంప్యూటర్ ఆధారిత ఆప్టిట్యూడ్ టెస్ట్, డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్, మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ ఆధారంగా ఎంపిక చేస్తారు.
మొదటి దశ కంప్యూటర్ బేస్ట్ టెస్ట్(సీబీటీ) సబ్జెక్టులు : మొత్తం 100 ప్రశ్నలకు 100 మార్కులు( పరీక్ష వ్యవధి - 90 నిమిషాలు)
జనరల్ అవేర్నెస్ - 40 ప్రశ్నలు - 40 మార్కులు
మ్యాథ్స్ - 30 ప్రశ్నలు -30 మార్కులు
జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ రీజనింగ్ - 30 ప్రశ్నలు - 30 మార్కులు
రెండో దశ కంప్యూటర్ బేస్ట్ టెస్ట్(సీబీటీ) సబ్జెక్టులు : మొత్తం 120 ప్రశ్నలకు 120 మార్కులు(పరీక్ష వ్యవధి - 90 నిమిషాలు)
జనరల్ అవేర్నెస్ - 50 ప్రశ్నలు - 50 మార్కులు
మ్యాథ్స్ - 35 ప్రశ్నలు - 35 మార్కులు
జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ రీజనింగ్ - 35 ప్రశ్నలు - 35 మార్కులు
దరఖాస్తు రుసుము : జనరల్, ఈడబ్ల్యూఎస్, ఓబీసీ కేటగిరీ అభ్యర్థులకు రూ.500.
ఎస్సీ, ఎస్టీ, ఈఎస్ఎం, ఈబీసీ, దివ్యాంగులు, మహిళా అభ్యర్థులకు రూ.250 ఫీజు విధించారు.
ముఖ్యమైన తేదీలు :
- ఆన్లైన్ దరఖాస్తులు ప్రారంభం : 21-10-2025
- ఆన్లైన్ దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ : 20-11-2025
- ఫీజు చెల్లింపు చివరి తేదీ : 22-11-2025
- దరఖాస్తు సవరణ తేదీలు : 23-11-2025 నుంచి 02-12-2025 వరకు
ఈ లింక్పై క్లిక్ చేయండి ఆన్లైన్ చేసుకొండి.. Railway Recruitment Board WEBSITE
