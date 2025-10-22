ETV Bharat / education-and-career

5,810 పోస్టులతో ఆర్​ఆర్​బీ నోటిఫికేషన్​ - డిగ్రీ అర్హతతో భారీ జీతం

ఆర్​ఆర్​బీ ఎన్​టీపీసీ గ్రాడ్యుయేట్​ నోటిఫికేషన్​ - అక్టోబర్​ 21 నుంచి ప్రారంభమైన దరఖాస్తులు - అన్ని రైల్వే జోన్లలో మొత్తం ఖాళీ వివరాలు ఇవే

RRB NTPC Recruitment 2025 Notification
RRB NTPC Recruitment 2025 Notification (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 22, 2025 at 10:36 AM IST

RRB NTPC Graduate Recruitment 2025 Notification : ఉద్యోగ అన్వేషణలో ఉన్న నిరుద్యోగ అభ్యర్థులకు రైల్వేశాఖ గుడ్​న్యూస్​ చెప్పింది. ఇప్పటికే భారీ నోటిఫికేషన్​ రిలీజ్​ చేసి పరీక్షలు పూర్తి చేసిన రైల్వే బోర్డు, ఇప్పుడు సరికొత్త నోటిఫికేషన్​ను విడుదల చేసింది. భారత ప్రభుత్వ రైల్వే మంత్రిత్వ శాఖ, రైల్వే రిక్రూట్​మెంట్​ బోర్డు(ఆర్​ఆర్​బీ) దేశవ్యాప్తంగా అన్ని రైల్వే జోన్లలో మొత్తం 5,810 ఖాళీలను భర్తీ చేయనుంది. ఈ మేరకు వివిధ నాన్​-టెక్నికల్​ పాపులర్​ కేటగిరీ(గ్రాడ్యుయేట్​)లకు సంబంధించి నోటిఫికేషన్​ను విడుదల చేసింది.

గ్రాడ్యుయేట్​ కేటగిరీలో చీఫ్​ కమర్షియల్​ కమ్​ టికెట్​ సూపర్​వైజర్​, స్టేషన్​ మాస్టర్, జూనియర్​ అకౌంట్​ అసిస్టెంట్​ కమ్​ టైపిస్ట్​, గూడ్స్​ ట్రైన్​ మేనేజర్​, ట్రాఫిక్​ అసిస్టెంట్, సీనియర్​ క్లర్క్​, కమ్​ టైపిస్ట్​ పోస్టులు ఉన్నాయి. వివిధ పోస్టులకు డిగ్రీ అర్హత కలిగిన అభ్యర్థులు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఈ పోస్టులకు ఆన్​లైన్​ దరఖాస్తు అక్టోబర్​ 21న ప్రారంభమై, నవంబర్​ 20వ తేదీతో ముగియనుంది.

గ్రాడ్యుయేట్ పోస్టులు:

1. కమర్షియల్ కమ్ టికెట్ సూపర్‌వైజర్: 161పోస్టులు

2. స్టేషన్ మాస్టర్: 615 పోస్టులు

3. గూడ్స్ రైలు మేనేజర్: 3,416 పోస్టులు

4. జూనియర్ అకౌంట్ అసిస్టెంట్ కమ్ టైపిస్ట్: 921 పోస్టులు

5. సీనియర్ క్లర్క్ కమ్ టైపిస్ట్: 638 పోస్టులు

6. ట్రాఫిక్‌ అసిస్టెంట్‌: 59

మొత్తం పోస్టుల సంఖ్య: 5,810.

ఆర్‌ఆర్‌బీ రీజియన్ల వారీగా ఖాళీలు: అహ్మదాబాద్-79; అజ్‌మేర్-345, బెంగళూరు-241, భువనేశ్వర్-231, బిలాస్‌పూర్-864, చండీగఢ్-199, చెన్నై-187, గువాహటి-56, గోరఖ్‌పుర్-111, జమ్ము & శ్రీనగర్-32, కోల్‌కతా-685, మాల్దా-522, ముంబయి-596, ముజఫర్‌పూర్-21, పట్నా-23, ప్రయాగ్‌రాజ్-110, రాంచీ-651, సికింద్రాబాద్-396, సిలిగురి-21, తిరువనంతపురం-58.

అర్హత : గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ నుంచి బ్యాచిలర్స్​ డిగ్రీ లేదా తత్సమాన ఉత్తీర్ణత

జూనియర్​ అకౌంట్​ అసిస్టెంట్​ కమ్​ టైపిస్ట్​/ సీనియర్​ క్లర్క్​ కమ్​ టైపిస్ట్​ పోస్టులకు డిగ్రీతో పాటు అదనంగా కంప్యూటర్​లో ఇంగ్లీష్​/ హిందీలో టైపింగ్​ రావడం తప్పనిసరి.

వయోపరిమితి : 01-01-2026 నాటికి 18 నుంచి 33 ఏళ్ల మధ్య వయసు ఉండాలి.

ఇందులో ఓబీసీలకు మూడేళ్లు; ఎస్సీ, ఎస్టీలకు ఐదేళ్లు; దివ్యాంగ అభ్యర్థులకు పదేళ్లు సడలింపు ఉంది.

ప్రారంభ వేతనం :

  • నెలకు చీఫ్​ కమర్షియల్​ కమ్​ టికెట్​ సూపర్​వైజర్​/ స్టేషన్ మాస్టర్​ పోస్టులకు రూ.35,400
  • ట్రాఫిక్​ అసిస్టెంట్​కు రూ.25,500
  • ఇతర పోస్టులకు రూ.29,200

ఎంపిక విధానం : కంప్యూటర్​ బేస్డ్​ టెస్​(టైర్​-1, టైర్​-2), టైపింగ్​ స్కిల్​ టెస్ట్​/ కంప్యూటర్​ ఆధారిత ఆప్టిట్యూడ్​ టెస్ట్​, డాక్యుమెంట్​ వెరిఫికేషన్​, మెడికల్​ ఎగ్జామినేషన్​ ఆధారంగా ఎంపిక చేస్తారు.

మొదటి దశ కంప్యూటర్​ బేస్ట్​ టెస్ట్​(సీబీటీ) సబ్జెక్టులు : మొత్తం 100 ప్రశ్నలకు 100 మార్కులు( పరీక్ష వ్యవధి - 90 నిమిషాలు)

జనరల్​ అవేర్​నెస్​ - 40 ప్రశ్నలు - 40 మార్కులు

మ్యాథ్స్​ - 30 ప్రశ్నలు -30 మార్కులు

జనరల్​ ఇంటెలిజెన్స్​ అండ్​ రీజనింగ్​ - 30 ప్రశ్నలు - 30 మార్కులు

రెండో దశ కంప్యూటర్​ బేస్ట్​ టెస్ట్​(సీబీటీ) సబ్జెక్టులు : మొత్తం 120 ప్రశ్నలకు 120 మార్కులు(పరీక్ష వ్యవధి - 90 నిమిషాలు)

జనరల్​ అవేర్​నెస్​ - 50 ప్రశ్నలు - 50 మార్కులు

మ్యాథ్స్​ - 35 ప్రశ్నలు - 35 మార్కులు

జనరల్​ ఇంటెలిజెన్స్​ అండ్​ రీజనింగ్​ - 35 ప్రశ్నలు - 35 మార్కులు

దరఖాస్తు రుసుము : జనరల్​, ఈడబ్ల్యూఎస్​, ఓబీసీ కేటగిరీ అభ్యర్థులకు రూ.500.

ఎస్సీ, ఎస్టీ, ఈఎస్​ఎం, ఈబీసీ, దివ్యాంగులు, మహిళా అభ్యర్థులకు రూ.250 ఫీజు విధించారు.

ముఖ్యమైన తేదీలు :

  • ఆన్​లైన్​ దరఖాస్తులు ప్రారంభం : 21-10-2025
  • ఆన్​లైన్​ దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ : 20-11-2025
  • ఫీజు చెల్లింపు చివరి తేదీ : 22-11-2025
  • దరఖాస్తు సవరణ తేదీలు : 23-11-2025 నుంచి 02-12-2025 వరకు

ఈ లింక్​పై క్లిక్​ చేయండి ఆన్​లైన్​ చేసుకొండి.. Railway Recruitment Board WEBSITE

