నిరుద్యోగులకు శుభవార్త! - 11,127 పోస్టులకు ఆర్ఆర్బీ నోటిఫికేషన్ విడుదల
RRB Notification 2026 - మొత్తం 11,127 పోస్టులకు దరఖాస్తులు ఆహ్వానం - మే 15 నుంచి జూన్ 14 వరకు అప్లై - అర్హతలు, ప్రిపేరేషన్, పరీక్షా విధానం ఇదే
Published : April 3, 2026 at 5:19 PM IST|
Updated : April 3, 2026 at 5:34 PM IST
RRB Notification 2026 : ప్రభుత్వ ఉద్యోగం కోసం ఎదురుచూస్తున్న నిరుద్యోగులకు శుభవార్త చెప్పింది రైల్వే బోర్డు. దేశవ్యాప్తంగా ఖాళీగా ఉన్న అసిస్టెంట్ లోకో పైలట్ పోస్టుల భర్తీకి రంగం సిద్ధం చేసింది. ఈ నియామక ప్రక్రియ ద్వారా వేలాది మందికి ఉద్యోగ అవకాశాలు లభించనున్నాయి. మెుత్తం 11,127 పోస్టులకు సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ బోర్డు. మరి పరీక్ష విధానం ఎలా ఉంటుంది? ప్రిపరేషన్ ప్లాన్ ఎలా చేసుకోవాలి? మరిన్ని వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
అర్హతలు వీరికే : అన్ని రీజియన్లలో ఖాళీగా ఉన్న అసిస్టెంట్ లోకో పైలట్ ఉద్యోగాలకు నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది రైల్వే బోర్డు. 11,127 పోస్టులకు నిరుద్యోగుల నుంచి దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తోంది. టెన్త్, ఐటీఐ, డిప్లొమా ఉత్తీర్ణులైన అభ్యర్థులు మే 15 నుంచి జూన్ 14వరకు ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. అభ్యర్థుల వయసు 18 నుంచి 30ఏళ్లలోపు ఉండాలి. రాత, వైద్య పరీక్షలు తదితరాల అధారంగా ఎంపిక ప్రక్రియ ఉంటుంది. మరిన్ని వివరాలకు https://www.rrbapply.gov.in అధికార వెబ్సైట్ని సందర్శించాలని బోర్డు స్పష్టం చేసింది.
మొత్తం 21 ఆర్ఆర్బీ జోన్లలో భర్తీ : రైల్వే ఉద్యోగాల కోసం ఎదురు చూస్తున్న యువతకు ఇదో చక్కటి అవకాశం. ఈ నియామ కాల ద్వారా రైల్వే సేవలను మరింత బలోపేతం చేయాలని బోర్డు భావిస్తోంది. సికింద్రాబాద్, చెన్నై, బెంగళూరు, ముంబయి వంటి ప్రధాన రీజియన్లతో పాటు మొత్తం 21ఆర్ఆర్బీ జోన్లలో ఈ ఖాళీలను భర్తీ చేపడతారు. అభ్యర్థులు అనుకూలమైన రీజియన్కు ఎంపిక చేసుకునే అవకాశం కల్పించారు. ఐతే తెలుగు రాష్ట్రాల వారు సికింద్రాబాద్ రీజియన్పై ఎక్కువ ఆసక్తి చూపుతున్నారు.
దశాలవారీగా ఎంపిక : రిజర్వేషన్ వర్గాలకు ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం వయోపరిమితిలో సడలింపులు వర్తిస్తాయి. ఎస్సీ, ఎస్టీలకు 5ఏళ్లు, ఓబీసీలకు 3ఏళ్ల సడలింపు ఉంటుంది. ఫస్ట్ స్టేజ్లో సీబీటీ-1, సెకండ్ స్టేజ్లో సీబీటీ-2, ఆప్టిట్యూడ్ టెస్ట్, డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్, మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ ఇలా దశల వారీగా అభ్యర్థులను ఎంపిక చేస్తారు. అన్ని విజయవంతంగా పూర్తి చేసుకున్న వారికి ఆఫర్ లెటర్ అందజేస్తారు. ప్రారంభ జీతం నెలకు 19,900 రూపాయలతో పాటు డీఏ, హెచ్ఆర్ఏ, ట్రావెల్ అలవెన్సులు వంటి అదనపు ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. కాలక్రమేణా ప్రమోషన్ అవకాశాలు కూడా ఉంటాయి. ఆన్లైన్ దరఖాస్తు ప్రక్రియ ప్రారంభం 15 మే 2026 కాగా 14 జూన్ 2026 తుది గడువుగా నిర్ణయించారు.
నియమాకాలు జరిగేది ఇక్కడే : ఆర్ఆర్బీ రీజియన్ల విషయానికొస్తే అహ్మదాబాద్, బెంగళూరు, భోపాల్, భువనేశ్వర్, బిలాస్ పూర్, చండీఘడ్, చెన్నై, గోరఖ్పూర్, గుహవాటి, జమ్మూకశ్మీర్, కోల్కతా, మాల్దా, ముంబయి, ముజఫర్పూర్, పట్నా, ప్రయాగ్రాజ్, రాంచీ, సికింద్రాబాద్, సిలిగురి, తిరువనంతపురం ప్రాంతాల్లో నియామకాలు జరుగుతాయి. అయితే రీజియన్ల వారీగా ఖాళీలు, పరీక్ష, ఎంపిక విధానం, దర ఖాస్తు ప్రక్రియ సంబంధిత అధికారిక వెబ్సైట్లో చెక్ చేసుకోవాలని రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ బోర్డు తెలిపింది.
పరీక్షా విధానమిదే : పరీక్ష విధానం ఏ విధంగా ఉంటుందంటే మెుదటి దశలో కేవలం స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ మాత్రమే ఉంటుంది. రెండో దశలో పార్ట్-ఏ మార్కులే మెరిట్ లిస్ట్కు కీలకం. పార్ట్-B ట్రేడ్ టెస్ట్ క్వాలిఫైయింగ్ మాత్రమే. తర్వాత కంప్యూటర్ ఆధారిత ఆప్టిట్యూడ్ టెస్ట్, డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ చేస్తారు. చివరి దశ మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్. ఇందులో అభ్యర్థులకు A1 కేటగిరీ చూపు తప్పనిసరిగా ఉండాలని బోర్డు సూచించింది.
ఏ ఏ అంశాలపై పట్టు ఉండాలి? : బోర్డు నిర్వహించే పరీక్ష ఆన్లైన్ విధానంలో ఉంటుంది. ఇందులో గణితం,మెంటల్ ఎబిలిటీ, జనరల్ సైన్స్, జనరల్ అవేర్నెస్ సిలబస్ని అధ్యయనం చేయాలి. పదో తరగతిలో భౌతిక శాస్త్రం , రసాయన శాస్త్రం, జీవ శాస్త్రం నుంచి ప్రశ్నలు వస్తాయి. అలాగే సంఖ్యా వ్యవస్థ, భిన్నాలు, నిష్పత్తి-అనుపాతం, కాలం-పని, కాలం-దూరం, చక్రవడ్డీ, లాభ నష్టాలు బాగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. అనాలజీస్, నంబర్ సిరీస్, కోడింగ్-డీ కోడింగ్, బ్లడ్ రిలేషన్స్, వెన్ డయాగ్రమ్స్తో పాటు కరెంట్ అఫైర్స్, సైన్స్ & టెక్నాలజీ, క్రీడలు, సంస్కృతి, ఆర్థిక వ్యవస్థ-రాజకీయాల అంశాలపై పట్టు సాధించాలి.
ప్రిపేర్ అవ్వాల్సిన విధానం : ఇక చివరగా ఎలా ప్రిపేర్ కావాలంటే 6 నుంచి 10వ తరగతి వరకు ఉన్న ఎన్సీఆర్టీ లేదా స్టేట్ బోర్డ్ పుస్తకాలను క్షుణ్ణంగా చదవాలి. గత పేపర్లను ప్రాక్టీస్ చేయడం ద్వారా ప్రశ్నల సరళిని అర్థం చేసుకోవచ్చు. తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ ప్రశ్నలు చేయాలి కాబట్టి రోజూ కనీసం ఓ ఆన్లైన్ మాక్టెస్ట్ రాయాలి. ఐటీఐ లేదా డిప్లొమా ట్రేడ్కు సంబంధించిన బేసిక్స్ చదవడం మర్చిపోవద్దు. కరంట్ అఫైర్స్, ముఖ్యమైన పార్ములాల కోసం ఒక నోట్స్ మెయింటైన్ చేసుకుంటే మెరుగైన ఫలితాలు సాధించే అవకాశం ఉంటుంది.