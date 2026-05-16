ETV Bharat / education-and-career
నిరుద్యోగులకు రైల్వే గుడ్న్యూస్ - 11,127 పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ - లాస్ట్ డేట్ అప్పుడే!
- టెన్త్/డిప్లోమా/ఐటీఐ పూర్తి చేసిన అభ్యర్థులకు రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ బోర్డ్ శుభవార్త - ఎంపికైతే మొదటి నెల నుంచే రూ.40వేల జీతం!
Published : May 16, 2026 at 1:30 PM IST
RRB Assistant Loco Pilot Notification 2026: రైల్వేలో కొలువుల జాతర ప్రారంభమైంది. ఈ క్రమంలోనే నిరుద్యోగులకు రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ బోర్డ్ గుడ్న్యూస్ చెప్పింది. దేశ వ్యాప్తంగా వివిధ రైల్వే జోన్లలో ఖాళీగా ఉన్న అసిస్టెంట్ లోకో పైలట్ (ALP) పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా సుమారు 11వేలకు పైగా ఖాళీలను భర్తీ చేయనుంది. ఈ క్రమంలోనే అర్హులైన అభ్యర్థులు ఆన్లైన్ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవాలని అధికారులు సూచించారు. మరి, ఈ పోస్టులకు అర్హులు ఎవరు? ఎలా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
పోస్టు పేరు : అసిస్టెంట్ లోకోపైలట్ (ALP)
ఖాళీలు : 11,127
అర్హత: అభ్యర్థులు గుర్తింపు పొందిన బోర్డు లేదా సంస్థ నుంచి పదో తరగతి ఉత్తీర్ణత సాధించాలి. అలాగే సంబంధిత ట్రేడుల్లో ఐటీఐ (ITI) లేదా డిప్లొమా లేదా ఇంజినీరింగ్ డిగ్రీని కలిగి ఉండాలి. చివరి ఏడాది పరీక్షలు రాసి ఫలితాల కోసం వెయిట్ చేస్తున్న వారు దరఖాస్తుకు అనర్హులు.
వయోపరిమితి: 2026 జులై 1వ తేదీ నాటికి 18 ఏళ్ల నుంచి 30 ఏళ్ల మధ్య ఉండాలి. నిబంధనల ప్రకారం ఎస్సీ, ఎస్టీ అభ్యర్థులకు 5 ఏళ్లు, ఓబీసీ (NCL) అభ్యర్థులకు 3 ఏళ్ల వయో సడలింపు ఉంటుంది.
జీతం: ఎంపికైన అభ్యర్థులకు 7వ పే కమిషన్ ప్రకారం పే లెవల్-2 కింద స్టార్టింగ్ వేతనంగా నెలకు రూ.19,900 అందుతుంది. దీనికి డీఏ, హెచ్ఆర్ఏ, టీఏ, ఇతర అలవెన్సులు కలుపుకుంటే మొదటి నెల నుంచే సుమారు రూ.40,000 వరకు పొందవచ్చు.
దరఖాస్తు విధానం: కేవలం ఆన్లైన్ ద్వారా మాత్రమే దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. అభ్యర్థులు ఏదైనా ఒక ఆర్ఆర్బీ (RRB) కి మాత్రమే దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. ఒకటికి మించి ఎక్కువ ఆర్ఆర్బీలకు అప్లై చేస్తే అప్లికేషన్స్ను తిరస్కరించే హక్కు రైల్వే అధికారులకు ఉంటుంది.
దరఖాస్తు రుసుము: ఎస్సీ, ఎస్టీ, మాజీ సైనికులు, మహిళలు, ట్రాన్స్జెండర్, మైనారిటీలు, వెనుకబడిన తరగతుల (EBC) అభ్యర్థులకు రూ.250. (మొదటి దశ పరీక్షకు హాజరైన తర్వాత ఈ మొత్తం తిరిగి చెల్లిస్తారు.) మిగిలిన అభ్యర్థులందరికీ రూ.500. (పరీక్షకు హాజరైన తర్వాత రూ.400 తిరిగి చెల్లిస్తారు).
ఎంపిక ప్రక్రియ: అభ్యర్థులను మొత్తం ఐదు దశల్లో ఎంపిక చేస్తారు. సీబీటీ 1 అండ్ సీబీటీ 2కు సంబంధించిన పరీక్షలను ఇంగ్లీష్, హిందీ సహా 13 ప్రాంతీయ భాషల్లో నిర్వహిస్తారు.
మొదటి దశ కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్ష (CBT-1): ఈ పరీక్షను 75 మార్కులకు నిర్వహిస్తారు. వ్యవధి 60 నిమిషాలు. ప్రతి ప్రశ్నకు ఒక మార్కు ఉంటుంది. తప్పు సమాధాలకు 1/3 మార్కు కోత ఉంటుంది. ఇందులో అర్హత సాధించడానికి యూఆర్ & ఈడబ్ల్యూఎస్ 40, ఓబీసీ (NCL) అండ్ ఎస్సీ 30, ఎస్టీలు 25 శాతం మార్కులు పొందాలి. ఇక సిలబస్ చూస్తే మ్యాథమెటిక్స్, మెంటల్ ఎబిలిటీ, జనరల్ సైన్స్ విభాగాల నుంచి ప్రశ్నలు వస్తాయి.
రెండవ దశ కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్ష (CBT-2): పార్ట్ ఏ, పార్ట్ బి అంటూ ఇందులో రెండు విభాగాలుంటాయి. మొత్తం 175 ప్రశ్నలు వస్తాయి. పరీక్ష వ్యవధి రెండున్నర గంటలు. పార్ట్-ఏలో 90 నిమిషాల వ్యవధిలో వంద ప్రశ్నలకు సమాధానాలు రాయాలి. మ్యాథ్స్, జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ రీజనింగ్, బేసిక్ సైన్స్ అండ్ ఇంజినీరింగ్ విభాగాల నుంచి క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. పార్ట్-బీలో 75 ప్రశ్నలు సంబంధిత ట్రేడుల నుంచి వస్తాయి. దీని వ్యవధి గంట. పార్ట్ ఏ, బీల్లో ప్రతి తప్పు సమాధానానికీ 1/3 మార్కు తగ్గిస్తారు. పార్ట్-ఏలో అర్హత సాధించడానికి యూఆర్& ఈడబ్ల్యూఎస్లు 40, ఓబీసీ (NCL) & ఎస్సీలు 30, ఎస్టీలు 25 శాతం మార్కులు పొందాలి.
మూడో దశ కంప్యూటర్ ఆధారిత ఆప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ : సీబీటీ-2 పార్ట్-ఏలో అర్హత మార్కులు పొంది, పార్ట్-బీలోనూ అర్హత సాధిస్తే.. ఈ జాబితా నుంచి వారు సీబీటీ-2 పార్ట్-ఏలో పొందిన మార్కుల మెరిట్ ప్రకారం కేటగిరీల వారీ ఖాళీలకు 8 రెట్ల మందిని కంప్యూటర్ బేస్డ్ ఆప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ (సీబీఏటీ)కి ఎంపిక చేస్తారు. ఈ పరీక్ష మాత్రం ఇంగ్లిష్, హిందీ మాధ్యమాల్లోనే ఉంటుంది. నెగిటివ్ మార్కులు లేవు. సీబీఏటీలో నిర్వహించే ప్రతి పరీక్షలోనూ అన్ని కేటగిరీలవారూ 42 మార్కులు పొందితేనే అర్హులుగా పరిగణిస్తారు.
తుది ఎంపిక: ఇందులో సీబీటీ-2 పార్ట్-ఏకు 70 శాతం, సీబీఏటీకి 30 శాతం వెయిటేజీ ఉంటుంది. దీని ప్రకారం మెరిట్లో నిలిచినవారికి ధ్రువపత్రాలు పరిశీలించి, వైద్య పరీక్షల అనంతరం ఏఎల్పీ శిక్షణకు తీసుకుంటారు. ఆ తర్వాత ఉద్యోగంలోకి అవకాశమిస్తారు.
ముఖ్యమైన తేదీలు :
- దరఖాస్తు ప్రారంభ తేదీ: మే 15, 2026
- దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ: జూన్ 14, 2026 (రాత్రి 11:59 గంటల వరకు)
- ఫీజు చెల్లింపు చివరి తేదీ: జూన్ 16, 2026
- దరఖాస్తు సవరణ గడువు: జూన్ 17 నుంచి జూన్ 26, 2026 వరకు
కావాల్సిన డాక్యుమెంట్లు:
- పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫొటో
- సంతకం
- కుల ధృవీకరణ పత్రం
- 10వ తరగతి మెమో
- ITI/డిప్లోమా/ బీటెక్ సర్టిఫికెట్లు
- ఆధార్ కార్డ్
- OBC సర్టిఫికెట్(NCL)
ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి :
- ముందుగా రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ బోర్డ్ అధికారిక వెబ్సైట్లో రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి. అందుకోసం వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసి హోమ్ పేజీలో కనిపించే Create an Accountపై క్లిక్ చేసి అక్కడ వివరాలు ఎంటర్ చేసి రిజిస్టర్ అవ్వాలి.
- రిజిస్ట్రేషన్ వివరాలతో Loginపై క్లిక్ చేసి లాగిన్ అవ్వాలి. అనంతరం మీరు ఏ బోర్డ్ కింద అప్లై చేసుకోవాలనుకుంటున్నారో దానిపై క్లిక్ చేసి మిగిలిన ప్రాసెస్ చేయాలి.
- మీ పర్సనల్ డిటైల్స్, విద్యార్హతలు ఎంటర్ చేసి డాక్యుమెంట్స్ అప్లోడ్ చేసి చివరగా ఫీజు పేమెంట్ చేయాలి.
- ఫీజు చెల్లించిన తర్వాత వివరాలు మొత్తం సరిచూసుకుని సబ్మిట్ చేస్తే సరి. పూర్తి వివరాల కోసం ఆర్ఆర్బీ అసిస్టెంట్ లోకో పైలట్ నోటిఫికేషన్పై క్లిక్ చేసి తెలుసుకోండి.
SBIలో "ట్రేడ్ ఫైనాన్స్ ఆఫీసర్" ఉద్యోగాలు - ఎగ్జామ్ లేకుండానే సెలక్షన్!
ఇంటర్ అర్హతతో ఆర్మీలో ఉద్యోగం - ఉచితంగా ఇంజినీరింగ్ విద్య - చివరి తేదీ ఇదే!