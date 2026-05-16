నిరుద్యోగులకు రైల్వే గుడ్​న్యూస్​ - 11,127 పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్​ రిలీజ్​ - లాస్ట్​ డేట్​ అప్పుడే!

- టెన్త్​/డిప్లోమా/ఐటీఐ పూర్తి చేసిన అభ్యర్థులకు రైల్వే రిక్రూట్​మెంట్​ బోర్డ్​ శుభవార్త - ఎంపికైతే మొదటి నెల నుంచే రూ.40వేల జీతం!

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 16, 2026 at 1:30 PM IST

RRB Assistant Loco Pilot Notification 2026: రైల్వేలో కొలువుల జాతర ప్రారంభమైంది. ఈ క్రమంలోనే నిరుద్యోగులకు రైల్వే రిక్రూట్​మెంట్​ బోర్డ్​ గుడ్​న్యూస్​ చెప్పింది. దేశ వ్యాప్తంగా వివిధ రైల్వే జోన్లలో ఖాళీగా ఉన్న అసిస్టెంట్ లోకో పైలట్ (ALP) పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఈ నోటిఫికేషన్​ ద్వారా సుమారు 11వేలకు పైగా ఖాళీలను భర్తీ చేయనుంది. ఈ క్రమంలోనే అర్హులైన అభ్యర్థులు ఆన్‌లైన్ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవాలని అధికారులు సూచించారు. మరి, ఈ పోస్టులకు అర్హులు ఎవరు? ఎలా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

పోస్టు పేరు : అసిస్టెంట్‌ లోకోపైలట్‌ (ALP)

ఖాళీలు : 11,127

అర్హత: అభ్యర్థులు గుర్తింపు పొందిన బోర్డు లేదా సంస్థ నుంచి పదో తరగతి ఉత్తీర్ణత సాధించాలి. అలాగే సంబంధిత ట్రేడుల్లో ఐటీఐ (ITI) లేదా డిప్లొమా లేదా ఇంజినీరింగ్ డిగ్రీని కలిగి ఉండాలి. చివరి ఏడాది పరీక్షలు రాసి ఫలితాల కోసం వెయిట్​ చేస్తున్న వారు దరఖాస్తుకు అనర్హులు.

వయోపరిమితి: 2026 జులై 1వ తేదీ నాటికి 18 ఏళ్ల నుంచి 30 ఏళ్ల మధ్య ఉండాలి. నిబంధనల ప్రకారం ఎస్సీ, ఎస్టీ అభ్యర్థులకు 5 ఏళ్లు, ఓబీసీ (NCL) అభ్యర్థులకు 3 ఏళ్ల వయో సడలింపు ఉంటుంది.

జీతం: ఎంపికైన అభ్యర్థులకు 7వ పే కమిషన్ ప్రకారం పే లెవల్-2 కింద స్టార్టింగ్​ వేతనంగా నెలకు రూ.19,900 అందుతుంది. దీనికి డీఏ, హెచ్‌ఆర్‌ఏ, టీఏ, ఇతర అలవెన్సులు కలుపుకుంటే మొదటి నెల నుంచే సుమారు రూ.40,000 వరకు పొందవచ్చు.

దరఖాస్తు విధానం: కేవలం ఆన్‌లైన్ ద్వారా మాత్రమే దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. అభ్యర్థులు ఏదైనా ఒక ఆర్ఆర్‌బీ (RRB) కి మాత్రమే దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. ఒకటికి మించి ఎక్కువ ఆర్​ఆర్​బీలకు అప్లై చేస్తే అప్లికేషన్స్​ను తిరస్కరించే హక్కు రైల్వే అధికారులకు ఉంటుంది.

దరఖాస్తు రుసుము: ఎస్సీ, ఎస్టీ, మాజీ సైనికులు, మహిళలు, ట్రాన్స్‌జెండర్, మైనారిటీలు, వెనుకబడిన తరగతుల (EBC) అభ్యర్థులకు రూ.250. (మొదటి దశ పరీక్షకు హాజరైన తర్వాత ఈ మొత్తం తిరిగి చెల్లిస్తారు.) మిగిలిన అభ్యర్థులందరికీ రూ.500. (పరీక్షకు హాజరైన తర్వాత రూ.400 తిరిగి చెల్లిస్తారు).

ఎంపిక ప్రక్రియ: అభ్యర్థులను మొత్తం ఐదు దశల్లో ఎంపిక చేస్తారు. సీబీటీ 1 అండ్​ సీబీటీ 2కు సంబంధించిన పరీక్షలను ఇంగ్లీష్​, హిందీ సహా 13 ప్రాంతీయ భాషల్లో నిర్వహిస్తారు.

మొదటి దశ కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్ష (CBT-1): ఈ పరీక్షను 75 మార్కులకు నిర్వహిస్తారు. వ్యవధి 60 నిమిషాలు. ప్రతి ప్రశ్నకు ఒక మార్కు ఉంటుంది. తప్పు సమాధాలకు 1/3 మార్కు కోత ఉంటుంది. ఇందులో అర్హత సాధించడానికి యూఆర్ & ఈడబ్ల్యూఎస్‌ 40, ఓబీసీ (NCL) అండ్​ ఎస్సీ 30, ఎస్టీలు 25 శాతం మార్కులు పొందాలి. ఇక సిలబస్ చూస్తే​ మ్యాథమెటిక్స్, మెంటల్‌ ఎబిలిటీ, జనరల్‌ సైన్స్ విభాగాల నుంచి ప్రశ్నలు వస్తాయి.

రెండవ దశ కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్ష (CBT-2): పార్ట్​ ఏ, పార్ట్​ బి అంటూ ఇందులో రెండు విభాగాలుంటాయి. మొత్తం 175 ప్రశ్నలు వస్తాయి. పరీక్ష వ్యవధి రెండున్నర గంటలు. పార్ట్‌-ఏలో 90 నిమిషాల వ్యవధిలో వంద ప్రశ్నలకు సమాధానాలు రాయాలి. మ్యాథ్స్, జనరల్‌ ఇంటెలిజెన్స్‌ అండ్‌ రీజనింగ్, బేసిక్‌ సైన్స్‌ అండ్‌ ఇంజినీరింగ్‌ విభాగాల నుంచి క్వశ్చన్స్​ ఉంటాయి. పార్ట్‌-బీలో 75 ప్రశ్నలు సంబంధిత ట్రేడుల నుంచి వస్తాయి. దీని వ్యవధి గంట. పార్ట్‌ ఏ, బీల్లో ప్రతి తప్పు సమాధానానికీ 1/3 మార్కు తగ్గిస్తారు. పార్ట్‌-ఏలో అర్హత సాధించడానికి యూఆర్& ఈడబ్ల్యూఎస్‌లు 40, ఓబీసీ (NCL) & ఎస్సీలు 30, ఎస్టీలు 25 శాతం మార్కులు పొందాలి.

మూడో దశ కంప్యూటర్ ఆధారిత ఆప్టిట్యూడ్​ టెస్ట్​ : సీబీటీ-2 పార్ట్‌-ఏలో అర్హత మార్కులు పొంది, పార్ట్‌-బీలోనూ అర్హత సాధిస్తే.. ఈ జాబితా నుంచి వారు సీబీటీ-2 పార్ట్‌-ఏలో పొందిన మార్కుల మెరిట్‌ ప్రకారం కేటగిరీల వారీ ఖాళీలకు 8 రెట్ల మందిని కంప్యూటర్‌ బేస్డ్‌ ఆప్టిట్యూడ్‌ టెస్ట్‌ (సీబీఏటీ)కి ఎంపిక చేస్తారు. ఈ పరీక్ష మాత్రం ఇంగ్లిష్, హిందీ మాధ్యమాల్లోనే ఉంటుంది. నెగిటివ్​ మార్కులు లేవు. సీబీఏటీలో నిర్వహించే ప్రతి పరీక్షలోనూ అన్ని కేటగిరీలవారూ 42 మార్కులు పొందితేనే అర్హులుగా పరిగణిస్తారు.

తుది ఎంపిక: ఇందులో సీబీటీ-2 పార్ట్‌-ఏకు 70 శాతం, సీబీఏటీకి 30 శాతం వెయిటేజీ ఉంటుంది. దీని ప్రకారం మెరిట్‌లో నిలిచినవారికి ధ్రువపత్రాలు పరిశీలించి, వైద్య పరీక్షల అనంతరం ఏఎల్‌పీ శిక్షణకు తీసుకుంటారు. ఆ తర్వాత ఉద్యోగంలోకి అవకాశమిస్తారు.

ముఖ్యమైన తేదీలు :

  • దరఖాస్తు ప్రారంభ తేదీ: మే 15, 2026
  • దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ: జూన్ 14, 2026 (రాత్రి 11:59 గంటల వరకు)
  • ఫీజు చెల్లింపు చివరి తేదీ: జూన్ 16, 2026
  • దరఖాస్తు సవరణ గడువు: జూన్ 17 నుంచి జూన్ 26, 2026 వరకు

కావాల్సిన డాక్యుమెంట్లు:

  • పాస్​పోర్ట్​ సైజ్​ ఫొటో
  • సంతకం
  • కుల ధృవీకరణ పత్రం
  • 10వ తరగతి మెమో
  • ITI/డిప్లోమా/ బీటెక్​ సర్టిఫికెట్లు
  • ఆధార్​ కార్డ్​
  • OBC సర్టిఫికెట్​(NCL)

ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి :

  • ముందుగా రైల్వే రిక్రూట్​మెంట్​ బోర్డ్​ అధికారిక వెబ్​సైట్​లో రిజిస్టర్​ చేసుకోవాలి. అందుకోసం వెబ్​సైట్​ ఓపెన్​ చేసి హోమ్​ పేజీలో కనిపించే Create an Accountపై క్లిక్​ చేసి అక్కడ వివరాలు ఎంటర్​ చేసి రిజిస్టర్​ అవ్వాలి.
  • రిజిస్ట్రేషన్​ వివరాలతో Loginపై క్లిక్​ చేసి లాగిన్​ అవ్వాలి. అనంతరం మీరు ఏ బోర్డ్​ కింద అప్లై చేసుకోవాలనుకుంటున్నారో దానిపై క్లిక్​ చేసి మిగిలిన ప్రాసెస్​ చేయాలి.
  • మీ పర్సనల్​ డిటైల్స్​, విద్యార్హతలు ఎంటర్​ చేసి డాక్యుమెంట్స్​ అప్​లోడ్​ చేసి చివరగా ఫీజు పేమెంట్​ చేయాలి.
  • ఫీజు చెల్లించిన తర్వాత వివరాలు మొత్తం సరిచూసుకుని సబ్మిట్​ చేస్తే సరి. పూర్తి వివరాల కోసం ఆర్​ఆర్​బీ అసిస్టెంట్​ లోకో పైలట్​ నోటిఫికేషన్​పై క్లిక్​ చేసి తెలుసుకోండి.

