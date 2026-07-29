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నిరుద్యోగులకు గుడ్​న్యూస్! - రైల్వేలో "4098 ఖాళీల"తో త్వరలో మరో నోటిఫికేషన్!

జూనియర్ ఇంజినీర్ పోస్టుల భర్తీకి సిద్ధమైన రైల్వే - ఆగస్టు 14 నుంచి దరఖాస్తులు ప్రారంభం!ొ

RRB JE Notification 2026
RRB JE Notification 2026 (Getty Images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 29, 2026 at 5:25 PM IST

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RRB JE Notification 2026 : నిరుద్యోగులకు భారతీయ రైల్వే తీపి కబురు చెప్పింది. ఇప్పటికే వరుస నోటిఫికేషన్​లతో ప్రిపరేషన్​లో బిజీగా ఉన్న అభ్యర్థులకు మరింత బూస్ట్​నిస్తూ మరో నోటిఫికేషన్ విడుదలకు సిద్ధమైంది రైల్వే రిక్రూట్​మెంట్ బోర్డు(RRB). దేశవ్యాప్తంగా ఖాళీగా ఉన్న మొత్తం 4,098 జూనియర్ ఇంజినీర్, మెటలర్జికల్ అసిస్టెంట్ పోస్టుల భర్తీకి త్వరలోనే అధికారికంగా ప్రకటన వెలువడనుంది. మరి, ఈ పోస్టులకు అర్హతలు, వయోపరిమితి, జీతభత్యాలు, దరఖాస్తు తేదీలకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

ఇప్పటికే రైల్వే రిక్రూట్​మెంట్​ బోర్డు(RRB) అసిస్టెంట్‌ లోకో పైలట్‌, టెక్నీషియన్, సెక్షన్‌ కంట్రోలర్‌ పోస్టులకు నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసిన విషయం తెలిసిందే. త్వరలో 4,098 పోస్టులతో మరో రైల్వే నోటిఫికేషన్‌ రానుంది. దేశ వ్యాప్తంగా అన్ని రీజియన్లలో ఉద్యోగాల భర్తీకి సెంట్రలైజ్‌డ్‌ ఎంప్లాయిమెంట్‌ నోటిఫికేషన్ (సీఈఎల్‌ 04/2026) విడుదల చేయనుంది ఆర్​ఆర్​బీ. దీని ద్వారా జూనియర్ ఇంజినీర్, డిపో మెటీరియల్ సూపరింటెండెంట్, కెమికల్ అండ్‌ మెటలర్జికల్ అసిస్టెంట్ ఖాళీలు భర్తీ చేయనున్నారు. తగిన అర్హతలు గల అభ్యర్థులు ఆగస్టు 14 నుంచి సెప్టెంబర్ 13 వరకు అప్లై చేసుకోవచ్చు.

21 రీజియన్లలో పోస్టుల భర్తీ : అహ్మదాబాద్, అజ్‌మేర్, బెంగళూరు, భోపాల్, భువనేశ్వర్, బిలాస్‌పూర్, చండీగఢ్‌, చెన్నై, గోరఖ్‌పూర్, గువాహటి, జమ్ము అండ్‌ శ్రీనగర్, కోల్‌కతా, మాల్దా, ముంబయి, ముజఫర్‌పూర్, పట్నా, ప్రయాగ్‌రాజ్, రాంచీ, సికింద్రాబాద్, సిలిగురి, తిరువనంతపురం ఇలా మొత్తం 21 ఆర్​ఆర్​బీ రీజియన్లలో పైన పేర్కొన్న ఖాళీలను భర్తీ చేయనున్నారు.

RRB JE Notification 2026
RRB JE Notification 2026 (Eenadu)

విద్యార్హతలు :

అభ్యర్థులు అప్లై చేయాలనుకుంటున్న పోస్టును అనుసరించి సంబంధిత విభాగంలో ఇంజినీరింగ్‌ డిప్లొమా, బీఎస్సీ డిగ్రీ ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి.

వయోపరిమితి :

  • జనవరి 1, 2027 నాటికి 18 నుంచి 33 ఏళ్ల మధ్య వయసు ఉన్న అభ్యర్థులు ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
  • నోటిఫికేషన్ నిబంధనల ప్రకారం ఎస్సీ/ ఎస్టీలు, ఓబీసీలు, దివ్యాంగులకు వయోపరిమితిలో సడలింపునకు ఛాన్స్ ఉంటుంది.

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జీతభత్యాలు :

ఎంప్లాయిమెంట్‌ న్యూస్‌ విడుదల చేసిన సంక్షిప్త ప్రకటన ఆధారంగా ఈ పోస్టులకు ఎంపికైన అభ్యర్థులకు ప్రారంభ వేతనం నెలకు రూ.35,400 లభిస్తుంది. ఇతర అదనపు అలవెన్సులు ఉంటాయి.

దరఖాస్తు విధానం :

తగిన అర్హతలు కలిగిన అభ్యర్థులు ఆన్​లైన్​లో ఆర్​ఆర్​బీ అధికారిక వెబ్​సైట్​లో అప్లై చేసుకోవాలి.

దరఖాస్తు ఫీజు :

జనరల్, ఓబీసీ, ఈడబ్ల్యూఎస్‌ అభ్యర్థులకు రూ.500, మహిళలు/ ట్రాన్స్‌జెండర్లు, ఎస్టీ, ఎస్సీ అభ్యర్థులకు దరఖాస్తు ఫీజు రూ.250గా ఉండొచ్చు.

ఎంపిక ప్రక్రియ :

ఈ ఉద్యోగాలకు ముందుగా స్టేజ్‌-1, స్టేజ్‌-2 అని రెండు విడతల కంప్యూటర్‌ ఆధారిత రాత పరీక్షలు(సీబీటీ) నిర్వహిస్తారు. ఆ తర్వాత ధ్రువపత్రాల పరిశీలన, రైల్వే మెడికల్‌ ఎగ్జామినేషన్ ఆధారంగా తుది ఎంపిక ఉంటుంది.

ముఖ్యమైన తేదీలు :

ఆన్​లైన్ దరఖాస్తులు ప్రారంభం : ఆగస్టు 14, 2026.

దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ : సెప్టెంబర్ 13, 2026.

Note : ఎంప్లాయిమెంట్ న్యూస్ ప్రకారం, రైల్వే జూనియర్ ఇంజినీర్, మెటలర్జికల్ అసిస్టెంట్ పోస్టుల భర్తీకి సంబంధించిన పూర్తి అధికారిక నోటిఫికేషన్ ఆగస్టు 13వ తేదీన విడుదలకానుంది. కాబట్టి, ఈ జాబ్స్ పట్ల ఆసక్తి ఉన్న అభ్యర్థులు నోటిఫికేషన్​కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాల కోసం​ అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ను చెక్ చేస్తూ ఉండాలి.

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RAILWAY JUNIOR ENGINEER JOBS
RRB NOTIFICATION 2026
RAILWAY JOBS
రైల్వేలో జూనియర్ ఇంజినీర్ ఉద్యోగాలు
RRB JE NOTIFICATION 2026

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