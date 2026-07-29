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నిరుద్యోగులకు గుడ్న్యూస్! - రైల్వేలో "4098 ఖాళీల"తో త్వరలో మరో నోటిఫికేషన్!
జూనియర్ ఇంజినీర్ పోస్టుల భర్తీకి సిద్ధమైన రైల్వే - ఆగస్టు 14 నుంచి దరఖాస్తులు ప్రారంభం!ొ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 29, 2026 at 5:25 PM IST
RRB JE Notification 2026 : నిరుద్యోగులకు భారతీయ రైల్వే తీపి కబురు చెప్పింది. ఇప్పటికే వరుస నోటిఫికేషన్లతో ప్రిపరేషన్లో బిజీగా ఉన్న అభ్యర్థులకు మరింత బూస్ట్నిస్తూ మరో నోటిఫికేషన్ విడుదలకు సిద్ధమైంది రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ బోర్డు(RRB). దేశవ్యాప్తంగా ఖాళీగా ఉన్న మొత్తం 4,098 జూనియర్ ఇంజినీర్, మెటలర్జికల్ అసిస్టెంట్ పోస్టుల భర్తీకి త్వరలోనే అధికారికంగా ప్రకటన వెలువడనుంది. మరి, ఈ పోస్టులకు అర్హతలు, వయోపరిమితి, జీతభత్యాలు, దరఖాస్తు తేదీలకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఇప్పటికే రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ బోర్డు(RRB) అసిస్టెంట్ లోకో పైలట్, టెక్నీషియన్, సెక్షన్ కంట్రోలర్ పోస్టులకు నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసిన విషయం తెలిసిందే. త్వరలో 4,098 పోస్టులతో మరో రైల్వే నోటిఫికేషన్ రానుంది. దేశ వ్యాప్తంగా అన్ని రీజియన్లలో ఉద్యోగాల భర్తీకి సెంట్రలైజ్డ్ ఎంప్లాయిమెంట్ నోటిఫికేషన్ (సీఈఎల్ 04/2026) విడుదల చేయనుంది ఆర్ఆర్బీ. దీని ద్వారా జూనియర్ ఇంజినీర్, డిపో మెటీరియల్ సూపరింటెండెంట్, కెమికల్ అండ్ మెటలర్జికల్ అసిస్టెంట్ ఖాళీలు భర్తీ చేయనున్నారు. తగిన అర్హతలు గల అభ్యర్థులు ఆగస్టు 14 నుంచి సెప్టెంబర్ 13 వరకు అప్లై చేసుకోవచ్చు.
21 రీజియన్లలో పోస్టుల భర్తీ : అహ్మదాబాద్, అజ్మేర్, బెంగళూరు, భోపాల్, భువనేశ్వర్, బిలాస్పూర్, చండీగఢ్, చెన్నై, గోరఖ్పూర్, గువాహటి, జమ్ము అండ్ శ్రీనగర్, కోల్కతా, మాల్దా, ముంబయి, ముజఫర్పూర్, పట్నా, ప్రయాగ్రాజ్, రాంచీ, సికింద్రాబాద్, సిలిగురి, తిరువనంతపురం ఇలా మొత్తం 21 ఆర్ఆర్బీ రీజియన్లలో పైన పేర్కొన్న ఖాళీలను భర్తీ చేయనున్నారు.
విద్యార్హతలు :
అభ్యర్థులు అప్లై చేయాలనుకుంటున్న పోస్టును అనుసరించి సంబంధిత విభాగంలో ఇంజినీరింగ్ డిప్లొమా, బీఎస్సీ డిగ్రీ ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి.
వయోపరిమితి :
- జనవరి 1, 2027 నాటికి 18 నుంచి 33 ఏళ్ల మధ్య వయసు ఉన్న అభ్యర్థులు ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
- నోటిఫికేషన్ నిబంధనల ప్రకారం ఎస్సీ/ ఎస్టీలు, ఓబీసీలు, దివ్యాంగులకు వయోపరిమితిలో సడలింపునకు ఛాన్స్ ఉంటుంది.
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జీతభత్యాలు :
ఎంప్లాయిమెంట్ న్యూస్ విడుదల చేసిన సంక్షిప్త ప్రకటన ఆధారంగా ఈ పోస్టులకు ఎంపికైన అభ్యర్థులకు ప్రారంభ వేతనం నెలకు రూ.35,400 లభిస్తుంది. ఇతర అదనపు అలవెన్సులు ఉంటాయి.
దరఖాస్తు విధానం :
తగిన అర్హతలు కలిగిన అభ్యర్థులు ఆన్లైన్లో ఆర్ఆర్బీ అధికారిక వెబ్సైట్లో అప్లై చేసుకోవాలి.
దరఖాస్తు ఫీజు :
జనరల్, ఓబీసీ, ఈడబ్ల్యూఎస్ అభ్యర్థులకు రూ.500, మహిళలు/ ట్రాన్స్జెండర్లు, ఎస్టీ, ఎస్సీ అభ్యర్థులకు దరఖాస్తు ఫీజు రూ.250గా ఉండొచ్చు.
ఎంపిక ప్రక్రియ :
ఈ ఉద్యోగాలకు ముందుగా స్టేజ్-1, స్టేజ్-2 అని రెండు విడతల కంప్యూటర్ ఆధారిత రాత పరీక్షలు(సీబీటీ) నిర్వహిస్తారు. ఆ తర్వాత ధ్రువపత్రాల పరిశీలన, రైల్వే మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ ఆధారంగా తుది ఎంపిక ఉంటుంది.
ముఖ్యమైన తేదీలు :
ఆన్లైన్ దరఖాస్తులు ప్రారంభం : ఆగస్టు 14, 2026.
దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ : సెప్టెంబర్ 13, 2026.
Note : ఎంప్లాయిమెంట్ న్యూస్ ప్రకారం, రైల్వే జూనియర్ ఇంజినీర్, మెటలర్జికల్ అసిస్టెంట్ పోస్టుల భర్తీకి సంబంధించిన పూర్తి అధికారిక నోటిఫికేషన్ ఆగస్టు 13వ తేదీన విడుదలకానుంది. కాబట్టి, ఈ జాబ్స్ పట్ల ఆసక్తి ఉన్న అభ్యర్థులు నోటిఫికేషన్కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాల కోసం అధికారిక వెబ్సైట్ను చెక్ చేస్తూ ఉండాలి.
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