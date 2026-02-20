ETV Bharat / education-and-career

టెన్త్​, ఐటీఐ అర్హతతో రైల్వేలో 22,195 ఉద్యోగాలు - చివరి తేదీ ఎప్పుడంటే?

రైల్వేలో గ్రూప్​-డి పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల - 16 జోన్లలో 22,195 గ్రూప్​-డి పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ - అర్హత, వయోపరిమితి, చివరితేదీ, దరఖాస్తు రుసుం తదితర వివరాలు మీకోసం

RRB Group D Recruitment 2026
RRB Group D Recruitment 2026 (Getty Images)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 20, 2026 at 9:53 PM IST

RRB Group D Recruitment 2026 : సెంట్రల్​ గవర్నమెంట్ జాబ్​ చేయడం మీ కలనా! పది లేదా ఐటీఐ చదివారా! అయితే ఈ ఆఫర్‌ మీ కోసమే. దేశవ్యాప్తంగా 16జోన్ల పరిధిలో గ్రూప్‌-డి పోస్టుల భర్తీకి సంబంధించి రైల్వే రిక్రూట్‌మెంట్‌ బోర్డ్‌ నోటిఫికేషన్‌ విడుదల చేసింది. ఇందులో పాయింట్స్‌మెన్‌, ట్రాక్‌ మెయింటెయినర్‌, అసిస్టెంట్‌ లోకో షెడ్‌ , అసిస్టెంట్‌ ఆపరేషన్స్‌ తదితర ఖాళీలు ఉన్నాయి. మరి సౌత్‌ సెంట్రల్‌లో ఎన్నిపోస్టులు ఉన్నాయి? పరీక్ష ఎలా ఉంటుంది? ఎంపిక ప్రక్రియ ఎలా నిర్వహిస్తారు? మరిన్ని విషయాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

పూర్తి వివరాలివే : దేశవ్యాప్తంగా 16 జోన్లలో ఖాళీగా ఉన్న 22,195 గ్రూప్​-డి పోస్టుల భర్తీకి సంబంధించి రిక్రూట్​మెంట్ బోర్డు నోటిఫికేషన్​ను విడుదల చేసింది. వీటిలో సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే(సికింద్రాబాద్) పరిధిలో 1012 పోస్టులు ఉన్నాయి. ఏయే పోస్టులు ఉన్నాయనే వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

ఏయే పోస్టులు ఉన్నాయంటే?

  • పాయింట్స్‌మెన్‌
  • ట్రాక్‌ మెయింటెయినర్‌
  • అసిస్టెంట్‌ లోకో షెడ్‌
  • అసిస్టెంట్‌ ఆపరేషన్స్‌
  • మరిన్ని వివరాలు నోటిఫికేషన్‌లో

విభాగాలు, అర్హత : ట్రాఫిక్, ఇంజినీరింగ్, మెకానిక్, ఎలక్ట్రిక్ మొదలైన విభాగాల్లో పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు. వీటికి దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు పదోతరగతి, సంబంధిత ట్రేడ్​లో ఐటీఐ ఉత్తీర్ణత చెంది ఉండాలి.

వయోపరిమితి : 01-01-2026 నాటికి 18 నుంచి 33ఏళ్లు మించి ఉండకూడదు. ఓబీసీ విభాగం అభ్యర్థులకు 3 ఏళ్లు, పీహెచ్​లకు 10 ఏళ్ల వయసు సడలింపు ఉంటుంది.

ఎంపిక విధానం : దరఖాస్తు చేసుకున్న అభ్యర్థులలో అర్హులైన వారికి కంప్యూటర్​ ఆధారిత పరీక్ష(సీబీటీ), ఫిజికల్ ఎఫిషియెన్స్ టెస్ట్​( పీఈటీ) ఉంటుంది. అనంతరం డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్​ను నిర్వహించి మెడికల్ ఎగ్జామ్ ద్వారా తుది ఎంపిక నిర్వహిస్తారు.

జీతభత్యాలు : ఈ గ్రూప్​-డి ఉద్యోగాలకు ఎంపికైన వారికి ప్రారంభవేతనం నెలకు రూ.18,000 ఉంటుంది.

దరఖాస్తు ఫీజు : ఓసీ, ఓబీసీ, ఈడబ్ల్యూఎస్​ అభ్యర్థులకు రూ.500 ఉంటుంది. సీబీటీ రాస్తే రూ.400 రీఫండ్ చేస్తారు)

ముఖ్యమైన తేదీలు : నోటిఫికేషన్‌ విడుదల తేదీ: 27-12-2025

ఆన్‌లైన్‌ దరఖాస్తులు ప్రారంభం : 31-01-2026

ఆన్‌లైన్‌ దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ : 02-03-2026

ఆన్‌లైన్‌ దరఖాస్తు ఫీజు చెల్లింపు : 04-03-2026

దరఖాస్తు సవరణ తేదీలు : 05-03-2026 To 14-03-2026

వెబ్‌సైట్‌ : https://www.rrbapply.gov.in

పరీక్షా విధానం :

ఈ పరీక్ష మొత్తం 100 మార్కులకు ఉంటుంది.

పరీక్ష సమయం 90 నిమిషాలు

ఏ విభాగానికి ఎన్నిమార్కులంటే :

  • జనరల్‌ ఇంటెలిజెన్స్‌&రీజినింగ్‌ - 30మార్కులు
  • గణితం-25 మార్కులు
  • జనరల్‌ సైన్స్‌-25 మార్కులు
  • జనరల్‌ అవేర్‌నెస్‌ & కరెంట్‌ అఫైర్స్‌-20 మార్కులు
  • తప్పు సమధానానికి 1/3 నెగెటివ్‌ మార్క్‌

ఏవిధంగా ప్రిపేర్ అవ్వాలంటే :

60 రోజుల్లో పరీక్ష ఉండే అవకాశం ఉంది కనుక ఇప్పటి నుంచే ఓ ప్రణాళికతో చదవాలి. సమయాన్ని పక్కాగా ప్లాన్ చేసుకోవాలి.

మొదటి నెల రోజులు

మ్యాథ్స్ : నంబర్‌ సిస్టమ్‌, పర్సంటేజస్‌

లాభనష్టాలు, నిష్పత్తి-అనుపాతం అంశాలపై పట్టు సాధించాలి.

రీజినింగ్‌ : కోడింగ్‌-డీకోడింగ్‌, బ్లడ్‌ రిలేషన్స్‌

దిశలు, వెన్‌ చిత్రాలపై సమస్యలు సాధన చేయాలి.

సైన్స్‌ : 9,10వ తరగతికి సంబంధించిన..

ఫిజిక్స్‌, కెమిస్ట్రీ, బయాలజీ పుస్తకాలు చదవాలి

తర్వాతి 20 రోజులు:

ప్రాక్టీస్‌&రివిజన్‌ తప్పనిసరి

ప్రతిరోజు కనీసం 100 ప్రశ్నలు ప్రాక్టీస్‌ చేయాలి. స్టాటిక్‌ జీకేలో ముఖ్యమైన నదులు, డ్యామ్‌లు, జాతీయ పార్కులు, భారత రాజ్యాంగం రైల్వే సంబంధిత సమాచారాన్ని చదవాలి.

కరెంట్‌ అఫైర్స్‌ : 10-12నెలల ముఖ్యమైన వర్తమాన అంశాలను చదవాలి. నియామకాలు, అవార్డులు, క్రీడలు రివిజన్ చేయాలి.

చివరి 10 రోజులు: మాక్‌ టెస్ట్‌లు తప్పనిసరిగా చేయాలి. ప్రతిరోజు ఒక మాక్‌ టెస్ట్‌ రాయాలి. తప్పులు విశ్లేషించి టాపిక్స్‌ మళ్లీ చదవాలి. ప్రతి మాక్‌ టెస్ట్‌కు సమయ నిర్వహణ మెరుగవ్వాలి.

