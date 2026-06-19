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"అసిస్టెంట్​ లోకో పైలట్​" పోస్టులకు అప్లై చేశారా? - తప్పుల సవరణకు జూన్​ 26 లాస్ట్​ డేట్​!

- 11,127 ఏఎల్​పీ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు గడువు పూర్తి - తాజాగా అప్లికేషన్​లో తప్పులను సవరించేందుకు అవకాశం కల్పించిన ఆర్​ఆర్​బీ!

RRB ALP Correction Window
RRB ALP Correction Window (Getty Images)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 19, 2026 at 11:31 AM IST

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RRB ALP Correction Window: రైల్వేలో అసిస్టెంట్ లోకో పైలట్ ఉద్యోగాలకు దరఖాస్తు చేసుకున్న అభ్యర్థులకు రైల్వే రిక్రూట్​మెంట్​ బోర్డ్​ కీలక అప్డేట్​ ఇచ్చింది. అప్లికేషన్ ఫారమ్‌లో తప్పులను సరిచేసుకునేందుకు అవకాశం కల్పించారు. మే 15 నుంచి జూన్ 14 వరకు దరఖాస్తులు స్వీకరించిన బోర్డు.. తాజాగా కరెక్షన్​ విండోను ఓపెన్​ చేసింది. మరి ఆ ప్రాసెస్​ ఏంటి? అసలు ఏఏ వివరాలను సరిచేసుకోవచ్చో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

నోటిఫికేషన్​ వివరాలు: దేశ వ్యాప్తంగా వివిధ రైల్వే జోన్లలో ఖాళీగా ఉన్న 11,127 అసిస్టెంట్ లోకో పైలట్ (ALP) పోస్టులను భర్తీ చేసేందుకు ఆర్ఆర్​బీ నోటిఫికేషన్​ రిలీజ్​ చేసింది. పది, ఐటీఐ, డిప్లోమా, ఇంజనీరింగ్​ డిగ్రీ కలిగిన అభ్యర్థులు ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు అర్హులుగా ప్రకటించింది. ఇక ఇందులో ఎంపికైన వారికి 7వ పే కమిషన్ ప్రకారం పే లెవల్-2 కింద స్టార్టింగ్​ వేతనంగా నెలకు రూ.19,900 అందుతుంది. ఇక ఇతర అలవెన్స్​లు కలిపి నెలకు రూ.40వేల పైన జీతం వర్తిస్తుంది. సీబీటీ-I, II, కంప్యూటర్‌ బేస్డ్‌ ఆప్టిట్యూడ్‌ టెస్ట్‌, డాక్యుమెంట్‌ వెరిఫికేషన్‌, మెడికల్‌ పరీక్షల ద్వారా అభ్యర్థుల ఎంపిక ఉంటుంది. పూర్తి నోటిఫికేషన్​ కోసం లింక్​పై క్లిక్​ చేయండి.

ఇప్పటికే ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు గడువు ముగియగా.. తాజాగా ఆన్‌లైన్‌ అప్లికేషన్​లో తప్పులు సరిచేసుకునేందుకు సవరణ విండోను అందుబాటులో ఉంచారు అధికారులు. అభ్యర్థులు జూన్​ 17 నుంచి జూన్‌ 26, 2026 రాత్రి 11.59 గంటల వరకు తమ దరఖాస్తుల్లో అవసరమైన మార్పులు చేసుకోవచ్చని వివరించారు. ఇక దరఖాస్తులో మార్పులు చేసేందుకు అభ్యర్థులు రూ.250 రుసుము చెల్లించాల్సి ఉంటుందని స్పష్టం చేశారు.

ఏఏ వివరాలు సవిరించుకోవచ్చు:

  • అభ్యర్థి వ్యక్తిగత వివరాల్లో తప్పులు(ఉదాహరణకు అభ్యర్థి పేరు, తండ్రి పేరు, తల్లి పేరు, పుట్టిన తేదీ)
  • విద్యార్హతలకు సంబంధించిన వివరాలు
  • కేటగిరీ లేదా రిజర్వేషన్‌కు సంబంధించిన వివరాలు
  • చిరునామా
  • ఫొటో, సంతకం

సవరించలేని వివరాలు:

  • ఆర్‌ఆర్‌బీ అకౌంట్‌ క్రియేట్‌ చేసుకునే సమయంలో ఇచ్చిన మొబైల్ నంబర్‌, ఈమెయిల్ ఐడీ వంటి వివరాలు మార్చుకునే అవకాశం లేదు.
  • దరఖాస్తు చేసుకున్న రైల్వే జోన్‌ను మార్చడానికి లేదు.

వివరాలు ఎలా సవరించాలి:

  • ముందుగా రైల్వే రిక్రూట్​మెంట్​ బోర్డ్​ అధికారిక వెబ్​సైట్​ను ఓపెన్​ చేయాలి.
  • రిజిస్ర్టేషన్​ సమయంలో ఇచ్చిన ఫోన్​ నెంబర్​ లేదా ఆధార్​ నెంబర్​ లేదా మెయిల్​ ఐడీ సాయంతో లాగిన్​ అవ్వాలి.
  • లాగిన్​ అనంతరం "Application Modification" లేదా "Correction Window" పై క్లిక్​ చేయాలి.
  • ఆ తర్వాత మీరు ఏ వివరాలు అయితే మార్చాలనుకుంటున్నారో వాటిని చేంజ్​ చేసి కొత్త వివరాలు ఎంటర్​ చేయాలి.
  • అనంతరం ఫీజు చెల్లించి సబ్మిట్​ చేస్తే సరి. అయితే సవరించిన తర్వాత అప్లికేషన్​ ఫారమ్​ను డౌన్​లోడ్​ చేసుకోవాలి.

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ALP MODIFICATION DETAILS
RRB ALP CORRECTION WINDOW
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ఆర్​ఆర్​బీ లోకో పైలట్​ అప్లికేషన్​
RRB ALP CORRECTION WINDOW

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