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"అసిస్టెంట్ లోకో పైలట్" పోస్టులకు అప్లై చేశారా? - తప్పుల సవరణకు జూన్ 26 లాస్ట్ డేట్!
- 11,127 ఏఎల్పీ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు గడువు పూర్తి - తాజాగా అప్లికేషన్లో తప్పులను సవరించేందుకు అవకాశం కల్పించిన ఆర్ఆర్బీ!
Published : June 19, 2026 at 11:31 AM IST
RRB ALP Correction Window: రైల్వేలో అసిస్టెంట్ లోకో పైలట్ ఉద్యోగాలకు దరఖాస్తు చేసుకున్న అభ్యర్థులకు రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ బోర్డ్ కీలక అప్డేట్ ఇచ్చింది. అప్లికేషన్ ఫారమ్లో తప్పులను సరిచేసుకునేందుకు అవకాశం కల్పించారు. మే 15 నుంచి జూన్ 14 వరకు దరఖాస్తులు స్వీకరించిన బోర్డు.. తాజాగా కరెక్షన్ విండోను ఓపెన్ చేసింది. మరి ఆ ప్రాసెస్ ఏంటి? అసలు ఏఏ వివరాలను సరిచేసుకోవచ్చో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
నోటిఫికేషన్ వివరాలు: దేశ వ్యాప్తంగా వివిధ రైల్వే జోన్లలో ఖాళీగా ఉన్న 11,127 అసిస్టెంట్ లోకో పైలట్ (ALP) పోస్టులను భర్తీ చేసేందుకు ఆర్ఆర్బీ నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేసింది. పది, ఐటీఐ, డిప్లోమా, ఇంజనీరింగ్ డిగ్రీ కలిగిన అభ్యర్థులు ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు అర్హులుగా ప్రకటించింది. ఇక ఇందులో ఎంపికైన వారికి 7వ పే కమిషన్ ప్రకారం పే లెవల్-2 కింద స్టార్టింగ్ వేతనంగా నెలకు రూ.19,900 అందుతుంది. ఇక ఇతర అలవెన్స్లు కలిపి నెలకు రూ.40వేల పైన జీతం వర్తిస్తుంది. సీబీటీ-I, II, కంప్యూటర్ బేస్డ్ ఆప్టిట్యూడ్ టెస్ట్, డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్, మెడికల్ పరీక్షల ద్వారా అభ్యర్థుల ఎంపిక ఉంటుంది. పూర్తి నోటిఫికేషన్ కోసం లింక్పై క్లిక్ చేయండి.
ఇప్పటికే ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు గడువు ముగియగా.. తాజాగా ఆన్లైన్ అప్లికేషన్లో తప్పులు సరిచేసుకునేందుకు సవరణ విండోను అందుబాటులో ఉంచారు అధికారులు. అభ్యర్థులు జూన్ 17 నుంచి జూన్ 26, 2026 రాత్రి 11.59 గంటల వరకు తమ దరఖాస్తుల్లో అవసరమైన మార్పులు చేసుకోవచ్చని వివరించారు. ఇక దరఖాస్తులో మార్పులు చేసేందుకు అభ్యర్థులు రూ.250 రుసుము చెల్లించాల్సి ఉంటుందని స్పష్టం చేశారు.
ఏఏ వివరాలు సవిరించుకోవచ్చు:
- అభ్యర్థి వ్యక్తిగత వివరాల్లో తప్పులు(ఉదాహరణకు అభ్యర్థి పేరు, తండ్రి పేరు, తల్లి పేరు, పుట్టిన తేదీ)
- విద్యార్హతలకు సంబంధించిన వివరాలు
- కేటగిరీ లేదా రిజర్వేషన్కు సంబంధించిన వివరాలు
- చిరునామా
- ఫొటో, సంతకం
సవరించలేని వివరాలు:
- ఆర్ఆర్బీ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకునే సమయంలో ఇచ్చిన మొబైల్ నంబర్, ఈమెయిల్ ఐడీ వంటి వివరాలు మార్చుకునే అవకాశం లేదు.
- దరఖాస్తు చేసుకున్న రైల్వే జోన్ను మార్చడానికి లేదు.
వివరాలు ఎలా సవరించాలి:
- ముందుగా రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ బోర్డ్ అధికారిక వెబ్సైట్ను ఓపెన్ చేయాలి.
- రిజిస్ర్టేషన్ సమయంలో ఇచ్చిన ఫోన్ నెంబర్ లేదా ఆధార్ నెంబర్ లేదా మెయిల్ ఐడీ సాయంతో లాగిన్ అవ్వాలి.
- లాగిన్ అనంతరం "Application Modification" లేదా "Correction Window" పై క్లిక్ చేయాలి.
- ఆ తర్వాత మీరు ఏ వివరాలు అయితే మార్చాలనుకుంటున్నారో వాటిని చేంజ్ చేసి కొత్త వివరాలు ఎంటర్ చేయాలి.
- అనంతరం ఫీజు చెల్లించి సబ్మిట్ చేస్తే సరి. అయితే సవరించిన తర్వాత అప్లికేషన్ ఫారమ్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి.
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