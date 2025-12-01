ETV Bharat / education-and-career
'రైట్స్'లో కొలువుల జాతర - 400 అసిస్టెంట్ మేనేజర్ పోస్టులు
ఇంజినీరింగ్ డిగ్రీ, రెండేళ్ల అనుభవం ఉంటే చాలు - నెలకు రూ. 42 వేలకు పైగా ప్రాథమిక వేతనం - దరఖాస్తుకు ఈ నెల 25 వరకు గడువు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 1, 2025 at 4:47 PM IST
RITES Assistant Manager Jobs 2025: ఇంజినీరింగ్ పట్టభద్రులకు కేంద్ర ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలో స్థిరపడే సువర్ణావకాశం ఇది. గురుగ్రామ్ కేంద్రంగా పని చేస్తున్న ప్రతిష్టాత్మక సంస్థ 'రైల్ ఇండియా టెక్నికల్ అండ్ ఎకనామిక్ సర్వీస్ లిమిటెడ్' (RITES) భారీ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. వివిధ విభాగాల్లో ఏకంగా 400 అసిస్టెంట్ మేనేజర్ పోస్టుల భర్తీకి పచ్చజెండా ఊపింది. ఆకర్షణీయమైన వేతనం, మంచి హోదా కోరుకునే వారికి ఇది చక్కటి వేదిక. కేవలం రాత పరీక్ష, ఇంటర్వ్యూ ద్వారానే ఈ నియామకాలు చేపట్టనున్నారు.
అర్హతలు ఇవే: ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకోవాలంటే సంబంధిత బ్రాంచ్లో ఇంజినీరింగ్ డిగ్రీ (B.E/B.Tech) పూర్తి చేసి ఉండాలి. సివిల్, ఎలక్ట్రికల్, మెకానికల్, ఐటీ, కెమికల్, మెటలర్జీ, ఎస్అండ్టీ, ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ తదితర విభాగాలు. వీటితో పాటు ఫుడ్టెక్నాలజీ, బయోటెక్నాలజీ, ఫార్మసీ డిగ్రీ చేసిన వారికీ అవకాశాలు ఉన్నాయి. జనరల్/ఈడబ్ల్యూఎస్ అభ్యర్థులు 60 శాతం, ఎస్సీ/ఎస్టీ/ఓబీసీ/దివ్యాంగులు 50 శాతం మార్కులతో ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి. డిగ్రీతో పాటు సంబంధిత రంగంలో కచ్చితంగా రెండేళ్ల అనుభవం ఉండాలి. దరఖాస్తు గడువు నాటికి 40 ఏళ్లు మించకూడదు (ఎస్సీ/ఎస్టీలకు ఐదు ఏళ్లు, ఓబీసీలకు మూడు ఏళ్లు, దివ్యాంగులకు పది ఏళ్లు సడలింపు ఉంది).
ఎంపిక ఇలా: అభ్యర్థులను పారదర్శకంగా రెండు దశల్లో ఎంపిక చేస్తారు. తుది ఎంపికలో రాత పరీక్షకు 60 శాతం, ఇంటర్వ్యూలో 40 శాతం వెయిటేజీ ఉంటుంది. ప్రశ్నపత్రం 125 ప్రశ్నలతో ఆబ్జెక్టివ్ విధానంలో ఉంటుంది. పరీక్ష సమయం 2 గంటల 30 నిమిషాలు. ప్రతి ప్రశ్నకు ఒక మార్కు. విశేషమేమిటంటే ఇందులో రుణాత్మక మార్కులు (నెగిటివ్ మార్కింగ్) లేవు. క్వాంటిటేటివ్ ఆప్టిట్యూడ్, డేటా ఇంటర్ప్రెటేషన్, లాజికల్ రీజనింగ్ విభాగాల నుంచి 35 ప్రశ్నలు వస్తాయి. జనరల్ నాలెడ్జ్/బేసిక్ అవేర్నెస్ నుంచి 20 ప్రశ్నలు అడుగుతారు. మిగిలినవి టెక్నికల్/సబ్జెక్టు సంబంధిత ప్రశ్నలు ఉంటాయి. రాత పరీక్షలో అర్హత సాధించిన వారి నుంచి మెరిట్ ఆధారంగా ఎంపిక చేస్తారు. ఒక్కో పోస్టుకు ఆరుగురి చొప్పున (1:6 నిష్పత్తిలో) ఇంటర్వ్యూకు పిలుస్తారు.
- దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ: 2025, డిసెంబర్ 25
- రాత పరీక్ష తేదీ: 2026, జనవరి 11
- పరీక్ష కేంద్రాలు: హైదరాబాద్, చెన్నై, బెంగళూరు, దిల్లీ, ముంబయి, కోల్కతా, భువనేశ్వర్, బిలాయ్, పట్నా, లఖ్నవూ.
- ఫీజు: జనరల్/ఓబీసీ అభ్యర్థులకు రూ. 600. ఎస్సీ/ఎస్టీ/దివ్యాంగులకు రూ. 300.
- పూర్తి వివరాలకు, ఆన్లైన్ దరఖాస్తు కోసం అధికారిక వెబ్సైట్ https://rites.com ను సందర్శించండి. అర్హత ఉన్న అభ్యర్థులు చివరి తేదీ వరకు వేచి చూడకుండా వెంటనే దరఖాస్తు చేసుకోవడం ఉత్తమం.
విజయ సూత్రం, సన్నద్ధత: పరీక్షకు సమయం చాలా తక్కువగా ఉంది. జనవరిలోనే పరీక్ష నిర్వహించనున్నారు. క్వాంటిటేటివ్ ఆప్టిట్యూడ్, లాజికల్ రీజనింగ్పై పట్టు సాధించాలి. ఇందుకోసం వివిధ పోటీ పరీక్షల పాత ప్రశ్నపత్రాలను సాధన చేయడం మేలు. నిర్ణీత సమయంలో సమాధానాలు గుర్తించేలా మాక్ టెస్టులు రాయడం అలవాటు చేసుకోవాలి. దీనివల్ల ఏ అంశాల్లో వెనకబడి ఉన్నారో తెలుసుకుని, వాటిపై దృష్టి పెట్టవచ్చు.
జీత భత్యాలు: ఎంపికైన వారికి నెలకు ప్రాథమిక వేతనమే రూ. 42,478 ఉంటుంది. పనిచేసే ప్రదేశాన్ని బట్టి హెచ్ఆర్ఏ, ఇతర అలవెన్సులు అదనంగా కలుస్తాయి.
వాయుసేనలో డిగ్రీ అర్హతతో ఉద్యోగం - ఇలా దరఖాస్తు చేసుకోండి
మీ కలల ఉద్యోగాన్ని సాధించాలా? మీ కోసం పూర్తి ఉచితంగా ఈనాడు వెబినార్!