RITESలో కొలువులు - ఒప్పంద ప్రాతిపదికన ఎంపిక

600 సీనియర్‌ టెక్నికల్‌ అసిస్టెంట్‌ పోస్టులను భర్తీ చేయనున్న రైల్‌ ఇండియా టెక్నికల్‌ అండ్‌ ఎకనామిక్‌ సర్వీసెస్‌ లిమిటెడ్‌ (రైట్స్‌)

RITES Gurgaon Notification for 600 Senior Technical Assistant Posts
RITES Gurgaon Notification for 600 Senior Technical Assistant Posts (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 21, 2025 at 5:11 PM IST

RITES Gurgaon Notification for 600 Senior Technical Assistant Posts : గురుగ్రామ్​లోని రైల్‌ ఇండియా టెక్నికల్‌ అండ్‌ ఎకనామిక్‌ సర్వీసెస్‌ లిమిటెడ్‌ (రైట్స్‌) 600 సీనియర్‌ టెక్నికల్‌ అసిస్టెంట్‌ పోస్టులను భర్తీ చేయనుంది. ఒప్పంద ప్రాతిపదికన ఏడాది కాలానికి ఎంపిక చేస్తారు. దీన్ని పొడిగించే అవకాశం ఉన్నట్లు సంబంధిత అధికారులు తెలుపుతున్నారు.

దశల వారిగా ఎంపిక : అభ్యర్థులను రెండు దశల్లో ఎంపిక చేస్తారు. మొదటి దశలో రాత పరీక్ష, రెండో దశలో ధ్రువపత్రాల పరిశీలన ఉంటుంది. ఫేజ్‌-1లో రాత పరీక్ష 125 ప్రశ్నలతో ఆబ్జెక్టివ్‌ విధానంలో ఉంటుంది. ప్రశ్నకు ఒక మార్కు. నెగటివ్‌ మార్కులు లేవు. వ్యవధి రెండున్నర గంటలు. దివ్యాంగులకు అదనంగా 50 నిమిషాలు ఇస్తారు. దీంట్లో జనరల్‌/ ఈడబ్ల్యూఎస్‌ అభ్యర్థులు 50 శాతం, ఎస్సీ/ ఎస్టీ/ ఓబీసీ-ఎన్‌సీఎల్‌/ దివ్యాంగులు 45 శాతం కనీసార్హత మార్కులు సాధించాల్సి ఉంటుంది.

ఫేజ్‌-2లో ధ్రువపత్రాలను పరిశీలిస్తారు. విద్యార్హతలు, వయసు, అనుభవాల సర్టిఫికెట్లను దరఖాస్తు సమయంలోనే తప్పనిసరిగా అప్‌లోడ్‌ చేయాలి. తగిన ధ్రువపత్రాలను అప్‌లోడ్‌ చేయనివారి దరఖాస్తులను తదుపరి దశకు ఎంపిక చేయరు. రాత పరీక్షలో సాధించిన మార్కులు, ధ్రువపత్రాల పరిశీలన అనంతరం వైద్య పరీక్షలు నిర్వస్తారు. దీంట్లో విజయవంతమైనవారిని కేటగిరీలవారీగా తుది ఎంపిక చేస్తారు.

ముఖ్యమైన అంశాలు ఇవే:

  • సివిల్‌/ ఎలక్ట్రికల్‌/ మెకానికల్‌/ సైన్స్‌ అండ్‌ టెక్నాలజీ/ మెటలర్జి/ కెమికల్‌/ పెట్రోకెమికల్‌ ఇంజినీరింగ్‌ డిప్లొమా లేదా బీఎస్సీ (కెమిస్ట్రీ), రెండేళ్ల అనుభవం ఉండాలి. ఇంజినీరింగ్‌ డిగ్రీ, పీజీ పూర్తి చేసినవారూ దరఖాస్తుకు అర్హులే. అయితే వీరికి డిప్లొమా అభ్యర్థులతో సమానంగానే వేతనం చెల్లిస్తారు.
  • అభ్యర్థుల వయసు 40 సంవత్సరాలు మించకూడదు. ప్రత్యేక వర్గాలకు చెందినవారికి ప్రభుత్వ నిబంధనలకు అనుగుణంగా గరిష్ఠ వయసులో సడలింపులు వర్తిస్తాయి.
  • దరఖాస్తు ఫీజు రూ.300. ఎస్సీ/ఎస్టీ, దివ్యాంగులు, ఈడబ్ల్యూఎస్‌లకు రూ.100. రాత పరీక్షకు హాజరయ్యే ఎస్సీ/ ఎస్టీ/ దివ్యాంగులకు దరఖాస్తు ఫీజును తిరిగి చెల్లిస్తారు.
  • వేతనంగా నెలకు రూ.29,735 చెల్లిస్తారు. మూలవేతనానికి అదనంగా ఇతర అలవెన్సులూ ఉంటాయి. నగరాల్లో పనిచేసే వారికి ఆ ప్రాంతాన్ని బట్టి అదనపు వేతనం ఉంటుంది.
  • రాత పరీక్షను దిల్లీ/ గురుగ్రామ్, ముంబయి, బెంగళూరు, కోల్‌కతా, గువాహటి, భువనేశ్వర్, హైదరాబాద్, బిలాయ్, చెన్నై, రాంచీ, అహ్మదాబాద్, పట్నా, లఖ్‌నవూల్లో నిర్వహిస్తారు.

సన్నద్ధం కావాలిలా : ఇప్పటికే రాత పరీక్ష తేదీని ప్రకటించారు. కాబట్టి సన్నద్ధతను వెంటనే మొదలుపెడితేనే ఫలితం ఉంటుంది. సబ్జెక్టు సంబంధిత ముఖ్యాంశాలను చదువుకుని విధిగా పునశ్చరణ చేసుకోవడం తప్పనిసరి. నెగటివ్‌ మార్కులు లేవు. ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుని, తెలియని ప్రశ్నలకూ సమాధానాలు ప్రయత్నించవచ్చు. తెలిసిన ప్రశ్నలకు ముందుగా సమాధానాలు గుర్తించాలి. తెలియని వాటిని చివరగా ప్రయత్నించాలి. దీంతో సమయం వృథా కాదు.

ఆన్‌లైన్‌ దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ : 12.11.2025

రాత పరీక్ష తేదీ : 23.11.2025

వెబ్‌సైట్‌ : https://www.rites.com

