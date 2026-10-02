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ఉద్యోగ వేటలో ఉన్నారా? - రెజ్యూమ్​లో "హాబీలు" తప్పనిసరట!

-పోటీ ప్రపంచంలో నెగ్గుకు రావడానికి పాత పద్ధతిని మళ్లీ మొదలుపెట్టమంటున్న నిపుణులు - రిక్రూటర్ల దృష్టిని ఆకర్షించడానికి విభిన్నమైన హాబీలను రెజ్యూమెలలో చేర్చమని సలహా!

How to Add Hobbies in Resume
How to Add Hobbies in Resume (Getty Images)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 2, 2026 at 9:49 AM IST

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How to Add Hobbies in Resume: మంచి ఉద్యోగం సాధించాలంటే పెద్ద పెద్ద డిగ్రీలు, ఏళ్ల తరబడి అనుభవం ప్రస్తుత రోజుల్లో నడవట్లేదు. ఎందుకంటే నేటి జాబ్​ మార్కెట్​లో ఊహించని స్థాయిలో పోటీ పెరిగింది. వందలాది రెజ్యూమెలను వడపోసే రిక్రూటర్ల కంటికి మీ ప్రొఫైల్ డిఫరెంట్​గా అనిపించకపోతే క్షణాల్లో పక్కన పెట్టేస్తారు. అందుకే మిగతా అభ్యర్థుల కంటే భిన్నంగా కనిపించేందుకు నిపుణులు కొన్ని టిప్స్​ సూచిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా రెజ్యూమెలో చేసుకోవాల్సిన మార్పుల గురించి వివరిస్తున్నారు. ఎందుకంటే, ఒకప్పుడు రెజ్యూమెలో అభ్యర్థుల హాబీలను తప్పనిసరిగా రాసేవారు. కానీ కొన్ని రోజుల తర్వాత వాటిని పక్కన పెట్టి కేవలం వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలనే రాస్తున్నారు. అయితే ఇప్పుడున్న పోటీ ప్రపంచంలో నెగ్గుకు రావడానికి పాత పద్ధతిని మళ్లీ మొదలుపెట్టమంటున్నారు. అంటే రిక్రూటర్ల దృష్టిని ఆకర్షించడానికి విభిన్నమైన హాబీలను రెజ్యూమెలలో చేర్చమంటున్నారు. ఆ వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

రెజ్యూమెలలో హాబీలు ఎందుకు: ప్రస్తుతం కృత్రిమ మేధ(ఏఐ) డామినేషనే ఎక్కువ ఉంది. దీని వల్ల చాలా మంది ఉద్యోగాలు పోతున్నాయి. ఎందుకంటే సంస్థలు యాంత్రికంగా పని చేసే వారి కంటే మానవీయ కోణం కలిగిన అభ్యర్థుల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. విలక్షణమైన వ్యాపకాలు ఉన్నప్పుడు హెచ్‌ఆర్, నియామక సంస్థలను తేలిగ్గా ఆకర్షించగలుగుతారని.. అందుకే ఏఐ యుగంలో ప్రత్యేక గుర్తింపు కోసం మళ్లీ వాటిని ప్రస్తావిస్తున్నారంటున్నారు. ఇక ఇంటర్వ్యూలలో డిస్కషన్​ను స్టార్ట్​ చేసేందుకు ఈ హాబీలు ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయని, మనతో కలిసి పని చేసే వ్యక్తి మనస్తత్వం ఏంటో నియామక సంస్థలకు స్పష్టం చేస్తాయంటున్నారు.

ఎలా చేర్చాలి:

  • మ్యూజిక్, స్పోర్ట్స్, ఫుడ్‌ అని సెపరేట్​గా రాయడం వల్ల ఎలాంటి ప్రయోజనం ఉండదని.. మనం చేసే నిర్దిష్టమైన పనిని స్పష్టంగా పేర్కొనాలని వివరిస్తున్నారు.
  • ఈ హాబీలను ఎప్పుడూ రెజ్యూమె చివరిలో రాయాలని, అది కూడా కేవలం ఒకే ఒక్క లైన్‌లో ముగించాలంటున్నారు.
  • రెజ్యూమెలో మెన్షన్​ చేసే హాబీలు సంస్థ పనికి ఉపయోగపడే క్రమశిక్షణ, పట్టుదల, సంస్థాగత నైపుణ్యాలను సూచించేలా ఉండాలంటున్నారు.
  • ఇంటర్వ్యూలో దాని గురించి ప్రశ్నిస్తే ఆసక్తికరంగా వివరాలు చెప్పగలగాలని.. అలా ఉన్న వాటినే రాయమంటున్నారు.
  • పోటీ మార్కెట్‌లో ప్రొఫెషనల్‌ అర్హతలు మనల్ని షార్ట్‌లిస్టు మాత్రమే చేస్తాయని, కానీ ఆసక్తికరమైన అలవాట్లు లక్ష్యం గల వారిగా చూపించి, ఉద్యోగ సాధనలో సహాయ పడతాయంటున్నారు.
  • మీరు పేర్కొనే హాబీ మీలోని క్రమశిక్షణ, ఓర్పు, నైపుణ్యాలను సూచించాలని వివరిస్తున్నారు.
  • వందల రెజ్యూమెలను నిరంతరం పరిశీలించే రిక్రూటర్లకు సాధారణ మార్కులు, అనుభవం బోర్‌ కొట్టిస్తాయని, వినూత్న అంశాలు కనిపించినప్పుడు ఇంటర్వ్యూలో సంభాషణ సులువుగా, ఆసక్తికరంగా మొదలవుతుందంటున్నారు.
  • సాంకేతిక విషయాలు, ఏఐ సాంకేతికతల గురించి రోజంతా మాట్లాడి విసిగిపోయే రిక్రూటర్లకు రెస్టారెంట్‌ స్టైల్‌లో పర్ఫెక్ట్‌గా చేసే వంట, పరిశోధనల వంటివి కొత్తగా కనిపిస్తాయని.. సంభాషణను ఆసక్తికరంగా మారుస్తాయని వివరిస్తున్నారు.

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