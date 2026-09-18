ETV Bharat / education-and-career

డిగ్రీ విద్యార్థులకు 'రిలయన్స్' రూ.2 లక్షలు! - ఇప్పుడే దరఖాస్తు చేసుకోండి!

రిలయన్స్ ఫౌండేషన్ యూజీ స్కాలర్​షిప్​ - దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ ఇదే!

Reliance Scholarship 2026
రిలయన్స్ స్కాలర్​షిప్ (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 18, 2026 at 5:05 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Reliance Scholarship 2026 : డిగ్రీ మొదటి సంవత్సరం చదివే విద్యార్థులకు గుడ్​న్యూస్. ప్రతిభావంతులైన విద్యార్థులకు ఆర్థిక ఇబ్బందులు లేకుండా ఉన్నత విద్యను అందించడమే లక్ష్యంగా 'రిలయన్స్ ఫౌండేషన్' ఏటా స్కాలర్​షిప్ అందిస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే 2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి గాను యూజీ స్కాలర్‌షిప్ పథకానికి ప్రకటన విడుదల చేసింది. అర్హులైన విద్యార్థుల నుంచి దరఖాస్తులు స్వీకరిస్తోంది. ఈ స్కాలర్​షిప్​నకు ఎంపికైన వారికి రూ.2 లక్షల ఆర్థిక ప్రోత్సాహం లభిస్తుంది. మరి, దీనికి ఎవరెవరు అప్లై చేసుకోవచ్చు? దరఖాస్తు విధానం, ఎంపిక ప్రక్రియ, అప్లికేషన్​కు చివరి తేదీ ఎప్పుడు? వంటి పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

ప్రస్తుత విద్యా సంవత్సరానికి గాను ప్రముఖ ప్రైవేటు పారిశ్రామిక సంస్థ - రిలయన్స్ ఫౌండేషన్ అందిస్తున్న యూజీ స్కాలర్‌షిప్ పథకానికి దరఖాస్తుల ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది. ఈ ఏడాది మొత్తం 5 వేల మంది విద్యార్థులకు స్కాలర్​షిప్​ అందించనున్నారు. ఎగ్జామ్ మెరిట్, అకడమిక్​ ప్రతిభ, పర్సనల్‌ సమాచారం ఆధారంగా అర్హులను సెలెక్ట్ చేస్తారు. అప్లికేషన్, పరీక్షల నిమిత్తం ఎలాంటి ఫీజు కట్టాల్సిన అవసరం లేదు! అర్హులైన విద్యార్థులు అక్టోబర్ 5వ తేదీ వరకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.

స్కాలర్‌షిప్‌ వివరాలు :

రిలయన్స్ ఫౌండేషన్ యూజీ స్కాలర్‌షిప్‌ 2026-27

అర్హతలు :

  • 2026-27 విద్యా సంవత్సరంలో డిగ్రీ మొదటి సంవత్సరం(ఏదైనా యూజీ కోర్సులు) రెగ్యులర్ విధానంలో చదువుతున్న విద్యార్థులే ఈ స్కాలర్​షిప్​కు దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి అర్హులు. గరిష్ఠ వయసు నిబంధన ఏమీ లేదు.
  • ఇంటర్/ప్లస్​ 2లో కనీసం 60 శాతం మార్కులతో ఉత్తీర్ణత సాధించి ఉండాలి.
  • విద్యార్థుల తల్లిదండ్రుల వార్షిక ఆదాయం రూ.15 లక్షలకు మించకూడదు.

టెన్త్, ఇంటర్ విద్యార్థులకు 'LIC' అద్భుత అవకాశం - ఏడాదికి రూ.50 వేల 'స్కాలర్​షిప్'!

ఎంత స్కాలర్​షిప్ వస్తుందంటే?

  • ఎంపికైన విద్యార్థులకు తమ డిగ్రీ వ్యవధిలో మొత్తం రూ.2 లక్షల వరకు ఆర్థిక ప్రోత్సాహం పొందుతారు.
  • ఈ స్కాలర్​షిప్ ద్వారా అందే మొత్తాన్ని ట్యూషన్‌/ హాస్టల్‌ ఫీజు, ల్యాప్‌టాప్, అకడమిక్‌ పుస్తకాలు, కోర్సుల కోసం వాడుకోవచ్చు.
  • అలాగే, వీరికి రిలయన్స్‌ ఫౌండేషన్‌ నుంచి కెరియర్‌పరమైన సహకారం కూడా లభిస్తుంది.
  • ఏటా కొంత మొత్తాన్ని విద్యార్థి బ్యాంకు ఖాతాలో జమచేస్తారు. నగదు ప్రోత్సాహంతోపాటు సాఫ్ట్‌ స్కిల్స్‌ ట్రైనింగ్, వర్క్‌షాపులు వంటి అదనపు బెనిఫిట్స్ కూడా పొందుతారు.

దరఖాస్తు విధానం :

  • తగిన అర్హతలు కలిగిన విద్యార్థులు రిలయన్స్‌ ఫౌండేషన్‌ అధికారిక వెబ్‌సైట్‌లో పూర్తి వివరాలు నమోదు చేసుకోవాలి.
  • ఇందుకోసం ఎలాంటి ఫీజు కట్టాల్సిన పని లేదు. విజయవంతంగా అప్లికేషన్ పూర్తిచేసుకున్నవారికి ఏ డేట్, ఏ టైమ్​లో ఆన్‌లైన్‌ ఆప్టిట్యూడ్‌ టెస్ట్ నిర్వహిస్తారో సమాచారం ఇస్తారు.

ఎంపిక విధానం :

  • ముందుగా దరఖాస్తు చేసిన విద్యార్థులకు ఆన్​లైన్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. ఒక గంట పాటు ఈ పరీక్ష ఉంటుంది. ఇందులో 60 మల్టిపుల్‌ ఛాయిస్‌ ప్రశ్నలు వస్తాయి. వెర్బల్, ఎనలిటికల్‌ అండ్‌ లాజికల్, న్యూమరికల్‌ ఎబిలిటీ విభాగం నుంచి ప్రశ్నలు వస్తాయి.
  • ఒక్కో విభాగం నుంచి 20 చొప్పున క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. ప్రతి సెక్షన్​నూ 20 నిమిషాల్లో కంప్లీట్ చేయాలి.
  • మాదిరి ప్రశ్నపత్రాన్ని రిలయన్స్‌ సంస్థ వెబ్‌సైట్‌లో పొందుపరిచారు. ఆప్టిట్యూడ్‌ టెస్టు స్కోరు, గతంలో విద్యార్థులు చూపిన అకడమిక్ ప్రతిభ, పర్సనల్‌ సమాచారం ఆధారంగా విద్యార్థుల ఎంపిక ఉంటుంది.

ముఖ్యమైన తేదీలు :

ఆన్‌లైన్‌ దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ : అక్టోబర్‌ 5, 2026.

అధికారిక వెబ్​సైట్ : https://www.scholarships.reliancefoundation.org/UG_Scholarship#eligibility-criteria

రిలయన్స్ సంస్థ అందిస్తున్న యూజీ స్కాలర్​షిప్​నకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు, అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ గురించి తెలుసుకోవడానికి ఈ లింక్​పై క్లిక్ చేయండి.

APPSC ఉద్యోగాల జాతర - 20 శాఖల్లో భారీగా నియామకాలకు నోటిఫికేషన్లు వచ్చేశాయ్!

పోస్ట్-బేసిక్ బీఎస్సీ నర్సింగ్ కోర్సుకు నోటిఫికేషన్​ - ఇలా దరఖాస్తు చేసుకోండి

TAGGED:

RELIANCE SCHOLARSHIP
SCHOLARSHIP FOR DEGREE STUDENTS
HOW TO APPLY RELIANCE SCHOLARSHIP
రిలయన్స్ ఫౌండేషన్ స్కాలర్​షిప్
RELIANCE SCHOLARSHIP 2026

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.