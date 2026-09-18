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డిగ్రీ విద్యార్థులకు 'రిలయన్స్' రూ.2 లక్షలు! - ఇప్పుడే దరఖాస్తు చేసుకోండి!
రిలయన్స్ ఫౌండేషన్ యూజీ స్కాలర్షిప్ - దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ ఇదే!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 18, 2026 at 5:05 PM IST
Reliance Scholarship 2026 : డిగ్రీ మొదటి సంవత్సరం చదివే విద్యార్థులకు గుడ్న్యూస్. ప్రతిభావంతులైన విద్యార్థులకు ఆర్థిక ఇబ్బందులు లేకుండా ఉన్నత విద్యను అందించడమే లక్ష్యంగా 'రిలయన్స్ ఫౌండేషన్' ఏటా స్కాలర్షిప్ అందిస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే 2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి గాను యూజీ స్కాలర్షిప్ పథకానికి ప్రకటన విడుదల చేసింది. అర్హులైన విద్యార్థుల నుంచి దరఖాస్తులు స్వీకరిస్తోంది. ఈ స్కాలర్షిప్నకు ఎంపికైన వారికి రూ.2 లక్షల ఆర్థిక ప్రోత్సాహం లభిస్తుంది. మరి, దీనికి ఎవరెవరు అప్లై చేసుకోవచ్చు? దరఖాస్తు విధానం, ఎంపిక ప్రక్రియ, అప్లికేషన్కు చివరి తేదీ ఎప్పుడు? వంటి పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
ప్రస్తుత విద్యా సంవత్సరానికి గాను ప్రముఖ ప్రైవేటు పారిశ్రామిక సంస్థ - రిలయన్స్ ఫౌండేషన్ అందిస్తున్న యూజీ స్కాలర్షిప్ పథకానికి దరఖాస్తుల ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది. ఈ ఏడాది మొత్తం 5 వేల మంది విద్యార్థులకు స్కాలర్షిప్ అందించనున్నారు. ఎగ్జామ్ మెరిట్, అకడమిక్ ప్రతిభ, పర్సనల్ సమాచారం ఆధారంగా అర్హులను సెలెక్ట్ చేస్తారు. అప్లికేషన్, పరీక్షల నిమిత్తం ఎలాంటి ఫీజు కట్టాల్సిన అవసరం లేదు! అర్హులైన విద్యార్థులు అక్టోబర్ 5వ తేదీ వరకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
స్కాలర్షిప్ వివరాలు :
రిలయన్స్ ఫౌండేషన్ యూజీ స్కాలర్షిప్ 2026-27
అర్హతలు :
- 2026-27 విద్యా సంవత్సరంలో డిగ్రీ మొదటి సంవత్సరం(ఏదైనా యూజీ కోర్సులు) రెగ్యులర్ విధానంలో చదువుతున్న విద్యార్థులే ఈ స్కాలర్షిప్కు దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి అర్హులు. గరిష్ఠ వయసు నిబంధన ఏమీ లేదు.
- ఇంటర్/ప్లస్ 2లో కనీసం 60 శాతం మార్కులతో ఉత్తీర్ణత సాధించి ఉండాలి.
- విద్యార్థుల తల్లిదండ్రుల వార్షిక ఆదాయం రూ.15 లక్షలకు మించకూడదు.
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ఎంత స్కాలర్షిప్ వస్తుందంటే?
- ఎంపికైన విద్యార్థులకు తమ డిగ్రీ వ్యవధిలో మొత్తం రూ.2 లక్షల వరకు ఆర్థిక ప్రోత్సాహం పొందుతారు.
- ఈ స్కాలర్షిప్ ద్వారా అందే మొత్తాన్ని ట్యూషన్/ హాస్టల్ ఫీజు, ల్యాప్టాప్, అకడమిక్ పుస్తకాలు, కోర్సుల కోసం వాడుకోవచ్చు.
- అలాగే, వీరికి రిలయన్స్ ఫౌండేషన్ నుంచి కెరియర్పరమైన సహకారం కూడా లభిస్తుంది.
- ఏటా కొంత మొత్తాన్ని విద్యార్థి బ్యాంకు ఖాతాలో జమచేస్తారు. నగదు ప్రోత్సాహంతోపాటు సాఫ్ట్ స్కిల్స్ ట్రైనింగ్, వర్క్షాపులు వంటి అదనపు బెనిఫిట్స్ కూడా పొందుతారు.
దరఖాస్తు విధానం :
- తగిన అర్హతలు కలిగిన విద్యార్థులు రిలయన్స్ ఫౌండేషన్ అధికారిక వెబ్సైట్లో పూర్తి వివరాలు నమోదు చేసుకోవాలి.
- ఇందుకోసం ఎలాంటి ఫీజు కట్టాల్సిన పని లేదు. విజయవంతంగా అప్లికేషన్ పూర్తిచేసుకున్నవారికి ఏ డేట్, ఏ టైమ్లో ఆన్లైన్ ఆప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ నిర్వహిస్తారో సమాచారం ఇస్తారు.
ఎంపిక విధానం :
- ముందుగా దరఖాస్తు చేసిన విద్యార్థులకు ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. ఒక గంట పాటు ఈ పరీక్ష ఉంటుంది. ఇందులో 60 మల్టిపుల్ ఛాయిస్ ప్రశ్నలు వస్తాయి. వెర్బల్, ఎనలిటికల్ అండ్ లాజికల్, న్యూమరికల్ ఎబిలిటీ విభాగం నుంచి ప్రశ్నలు వస్తాయి.
- ఒక్కో విభాగం నుంచి 20 చొప్పున క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. ప్రతి సెక్షన్నూ 20 నిమిషాల్లో కంప్లీట్ చేయాలి.
- మాదిరి ప్రశ్నపత్రాన్ని రిలయన్స్ సంస్థ వెబ్సైట్లో పొందుపరిచారు. ఆప్టిట్యూడ్ టెస్టు స్కోరు, గతంలో విద్యార్థులు చూపిన అకడమిక్ ప్రతిభ, పర్సనల్ సమాచారం ఆధారంగా విద్యార్థుల ఎంపిక ఉంటుంది.
ముఖ్యమైన తేదీలు :
ఆన్లైన్ దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ : అక్టోబర్ 5, 2026.
అధికారిక వెబ్సైట్ : https://www.scholarships.reliancefoundation.org/UG_Scholarship#eligibility-criteria
రిలయన్స్ సంస్థ అందిస్తున్న యూజీ స్కాలర్షిప్నకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు, అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ గురించి తెలుసుకోవడానికి ఈ లింక్పై క్లిక్ చేయండి.
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