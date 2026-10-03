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పీజీ విద్యార్థులకు రూ.6 లక్షల "రిలయన్స్ స్కాలర్షిప్" - దరఖాస్తుకు రెండు రోజులే ఛాన్స్!
2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి రిలయన్స్ ఫౌండేషన్ పోస్టు గ్రాడ్యుయేట్ స్కాలర్షిప్కు దరఖాస్తులు ప్రారంభం - దీని ద్వారా 100 మందికి లబ్ధి - ఎలా అప్లై చేసుకోవాలంటే!
Published : October 3, 2026 at 11:26 AM IST
Reliance Foundation PG Scholarship: గ్రాడ్యుయేట్ పూర్తి చేసిన తర్వాత పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ చదవాలని చాలా మంది విద్యార్థులు భావిస్తారు. అయితే మారుతున్న కాలంతో పాటు వివిధ అవసరాలు అందుకు అయ్యే ఖర్చులు పెరిగిపోవడంతో చాలా మంది మెరిట్ స్టూడెంట్స్ ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో పీజీ చదవాలని ఉన్నా వెనకడుగు వేస్తున్నారు. అయితే ఇలాంటి వారికి అండగా నిలుస్తోంది రిలయన్స్ సంస్థ. ప్రతిభ ఉండి చదువుకోలేని వారికి ఏటా స్కాలర్షిప్ అందిస్తూ.. విద్యను కొనసాగించి, కెరియర్లో స్థిరపడేలా ప్రోత్సహిస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే ఈ స్కాలర్షిప్కు ఎవరెవరు అప్లై చేసుకోవచ్చు? దరఖాస్తు విధానం? ఎంపిక ప్రక్రియ? సహా మరిన్ని వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి గాను ప్రముఖ ప్రైవేటు పారిశ్రామిక సంస్థ రిలయన్స్ ఫౌండేషన్ పీజీ మొదటి సంవత్సరం చదివే విద్యార్థులకు స్కాలర్షిప్లు అందించేందుకు నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేసింది. ఇప్పటికే దరఖాస్తుల ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది. ఈ స్కాలర్షిప్ ద్వారా ఈ సంవత్సరం మొత్తం 100 మందికి లబ్ధి చేకూరనుంది.
స్కాలర్షిప్ వివరాలు:
పేరు - రిలయన్స్ ఫౌండేషన్ పోస్ట్గ్రాడ్యుయేట్ స్కాలర్షిప్
అర్హతలు:
- భారతీయులై ఉండాలి.
- ప్రస్తుత విద్యా సంవత్సరం(2026-27)లో ఫుల్ టైమ్ పోస్టు-గ్రాడ్యుయేషన్ ఫస్ట్ ఇయర్లో జాయిన్ అయిన వారు అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఆన్లైన్, హైబ్రిడ్, డిస్టెన్స్ కోర్సులు చదివేవాళ్లు ఈ స్కాలర్షిప్కు అనర్హులు. రెండో సంవత్సరం చదివే వారు అనర్హులు.
- గేట్లో కనీసం 550 పైన స్కోరు సాధించాలి. లేదంటే అండర్-గ్రాడ్యుయేషన్లో కనీసం 7.5 సీజీపీఏ, ఆపైన తెచ్చుకోవాలి.
- ఎంపిక చేసిన బ్రాంచుల్లో చేరినవాళ్లే దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. అంటే కంప్యూటర్ సైన్స్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటిలిజెన్స్, మ్యాథమెటిక్స్ అండ్ కంప్యూటింగ్, ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజినీరింగ్, కెమికల్ ఇంజినీరింగ్, మెకానికిల్ ఇంజినీరింగ్, రెన్యువబుల్ అండ్ న్యూ ఎనర్జీ, మెటీరియల్, సైన్స్ అండ్ ఇంజినీరింగ్ అండ్ లైఫ్ సైన్సెస్ కోర్సులు చదివేవారు మాత్రమే అర్హులు.
లభించే స్కాలర్షిప్:
- ప్రతిభ ఆధారంగా ఈ స్కాలర్షిప్కు ఎంపికైన అభ్యర్థులకు కోర్సు మొత్తానికి కలిపి(2 లేదా 3 సంవత్సరాల కోర్సు)రూ.6 లక్షల సాయాన్ని అందిస్తారు.
- ఉపకార వేతనంలో 80 శాతాన్ని విద్యా సంవత్సరం మొదట్లోనే విద్యార్థి ఖాతాలో జమ చేస్తారు. మిగతాది అవసరాల మేరకు విడుదల చేస్తారు.
- ఆర్థిక సాయంతో పాటు అంతర్జాతీయ టాక్స్/ వర్క్షాప్స్లో పాల్గొనే అవకాశం, అల్యూమ్నీ నెట్వర్క్తో గైడెన్స్, వాలంటీర్లుగా ఎంపిక తదితర సౌకర్యాలు కల్పించనున్నారు.
ఎంపిక విధానం:
- దరఖాస్తు చేసిన విద్యార్థులకు ముందుగా ఆప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ ఉంటుంది. ఇందులో వెర్బల్, ఎనలిటికల్ అండ్ లాజికల్, న్యూమరికల్ ఎబిలిటీ విభాగాల నుంచి 60 ప్రశ్నలు వస్తాయి. పరీక్ష వ్యవధి 1 గంట.
- అన్ని విభాగాల్లో ప్రతిభ చూపిన వారిని నిపుణుల కమిటీ షార్ట్లిస్ట్ చేసి, ఆన్లైన్లో ఇంటర్వ్యూ నిర్వహిస్తుంది. అందులో మెరిట్ సాధించిన అభ్యర్థులను స్కాలర్షిప్పులకు ఎంపిక చేస్తారు.
దరఖాస్తు విధానం:
- ఈ స్కాలర్షిప్కు అప్లై చేయాలనుకున్న విద్యార్థులు ముందుగా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అందుకు రిలయన్స్ ఫౌండేషన్ అధికారిక వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేయాలి.
- హోమ్ పేజీలో What We Do సెక్షన్లో Education సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత Our Education Initiatives పై క్లిక్ చేసి కిందకు స్క్రోల్ చేస్తే Reliance Foundation Scholarship కనిపిస్తుంది. దానిపై క్లిక్ చేయాలి.
- ఆ తర్వాత Learn More పై క్లిక్ చేసి Reliance Foundation Postgraduate Scholarshipపై క్లిక్ చేసి పేజీని కిందకు స్క్రోల్ చేయాలి.
- ఎలిజిబిలిటీ సెక్షన్లో Click Here to Apply అని ఉంటుంది. దానిపై క్లిక్ చేస్తే రిజిస్ట్రేషన్ పేజీ ఓపెన్ అవుతుంది.
- అందులో పీజీ సెలెక్ట్ చేసుకుని గేట్ లేదా సీజీపీఏ వివరాలు, పర్సనల్ డిటైల్స్, డిక్లరేషన్ ఇచ్చి రిజిస్ట్రేషన్ కంప్లీట్ చేయాలి.
- ఆ తర్వాత అప్లికేషన్ ఫారమ్ ఫిల్ చేయాలి. అందులో అకడమిక్ సామర్థ్యాలతో పాటు సత్ప్రవర్తనకు సంబంధించి రెండు వేర్వేరు రిఫరెన్స్ లేఖలూ.. పర్సనల్ స్టేట్మెంట్, స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ పర్పస్ను పేర్కొంటూ రెండు వేర్వేరు ఎస్సేలు రాసి సమర్పించాలి.
- దరఖాస్తుతో పాటు సంబంధిత ధ్రువపత్రాలూ అప్లోడ్ చేయాలి.
ఆన్లైన్ దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ: అక్టోబరు 05, 2026.
అధికారిక వెబ్సైట్: https://www.reliancefoundation.org/
డైరెక్ట్ రిజిస్ట్రేషన్ లింక్: https://scholarshipportal.reliancefoundation.org/RegisterScholar#pg