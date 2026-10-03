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పీజీ విద్యార్థులకు రూ.6 లక్షల "రిలయన్స్​ స్కాలర్​షిప్"​ - దరఖాస్తుకు రెండు రోజులే ఛాన్స్​!

2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి రిలయన్స్ ఫౌండేషన్ పోస్టు గ్రాడ్యుయేట్ స్కాలర్‌షిప్​కు దరఖాస్తులు ప్రారంభం - దీని ద్వారా 100 మందికి లబ్ధి - ఎలా అప్లై చేసుకోవాలంటే!

Reliance Foundation PG Scholarship
Reliance Foundation PG Scholarship (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 3, 2026 at 11:26 AM IST

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Reliance Foundation PG Scholarship: గ్రాడ్యుయేట్​ పూర్తి చేసిన తర్వాత పోస్ట్​ గ్రాడ్యుయేట్​ చదవాలని చాలా మంది విద్యార్థులు భావిస్తారు. అయితే మారుతున్న కాలంతో పాటు వివిధ అవసరాలు అందుకు అయ్యే ఖర్చులు పెరిగిపోవడంతో చాలా మంది మెరిట్​ స్టూడెంట్స్​ ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో పీజీ చదవాలని ఉన్నా వెనకడుగు వేస్తున్నారు. అయితే ఇలాంటి వారికి అండగా నిలుస్తోంది రిలయన్స్​ సంస్థ. ప్రతిభ ఉండి చదువుకోలేని వారికి ఏటా స్కాలర్​షిప్​ అందిస్తూ.. విద్యను కొనసాగించి, కెరియర్‌లో స్థిరపడేలా ప్రోత్సహిస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే ఈ స్కాలర్​షిప్​కు ఎవరెవరు అప్లై చేసుకోవచ్చు? దరఖాస్తు విధానం? ఎంపిక ప్రక్రియ? సహా మరిన్ని వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి గాను ప్రముఖ ప్రైవేటు పారిశ్రామిక సంస్థ రిలయన్స్ ఫౌండేషన్ పీజీ మొదటి సంవత్సరం చదివే విద్యార్థులకు స్కాలర్​షిప్​లు అందించేందుకు నోటిఫికేషన్​ రిలీజ్​ చేసింది. ఇప్పటికే దరఖాస్తుల ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది. ఈ స్కాలర్​షిప్​ ద్వారా ఈ సంవత్సరం మొత్తం 100 మందికి లబ్ధి చేకూరనుంది.

స్కాలర్​షిప్​ వివరాలు:

పేరు - రిలయన్స్​ ఫౌండేషన్​ పోస్ట్​గ్రాడ్యుయేట్ స్కాలర్​షిప్​​

అర్హతలు:

  • భారతీయులై ఉండాలి.
  • ప్రస్తుత విద్యా సంవత్సరం(2026-27)లో ఫుల్‌ టైమ్‌ పోస్టు-గ్రాడ్యుయేషన్‌ ఫస్ట్​ ఇయర్​లో జాయిన్​ అయిన వారు అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఆన్‌లైన్, హైబ్రిడ్, డిస్టెన్స్‌ కోర్సులు చదివేవాళ్లు ఈ స్కాలర్​షిప్​కు అనర్హులు. రెండో సంవత్సరం చదివే వారు అనర్హులు.
  • గేట్‌లో కనీసం 550 పైన స్కోరు సాధించాలి. లేదంటే అండర్‌-గ్రాడ్యుయేషన్‌లో కనీసం 7.5 సీజీపీఏ, ఆపైన తెచ్చుకోవాలి.
  • ఎంపిక చేసిన బ్రాంచుల్లో చేరినవాళ్లే దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. అంటే కంప్యూటర్​ సైన్స్​, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటిలిజెన్స్​, మ్యాథమెటిక్స్​ అండ్​ కంప్యూటింగ్​, ఎలక్ట్రికల్​ అండ్​ ఎలక్ట్రానిక్స్​ ఇంజినీరింగ్​, కెమికల్​ ఇంజినీరింగ్​, మెకానికిల్​ ఇంజినీరింగ్​, రెన్యువబుల్​ అండ్​ న్యూ ఎనర్జీ, మెటీరియల్​, సైన్స్​ అండ్​ ఇంజినీరింగ్​ అండ్​ లైఫ్​ సైన్సెస్​ కోర్సులు చదివేవారు మాత్రమే అర్హులు.

లభించే స్కాలర్​షిప్​:

  • ప్రతిభ ఆధారంగా ఈ స్కాలర్​షిప్​కు ఎంపికైన అభ్యర్థులకు కోర్సు మొత్తానికి కలిపి(2 లేదా 3 సంవత్సరాల కోర్సు)రూ.6 లక్షల సాయాన్ని అందిస్తారు.
  • ఉపకార వేతనంలో 80 శాతాన్ని విద్యా సంవత్సరం మొదట్లోనే విద్యార్థి ఖాతాలో జమ చేస్తారు. మిగతాది అవసరాల మేరకు విడుదల చేస్తారు.
  • ఆర్థిక సాయంతో పాటు అంతర్జాతీయ టాక్స్‌/ వర్క్‌షాప్స్‌లో పాల్గొనే అవకాశం, అల్యూమ్నీ నెట్‌వర్క్‌తో గైడెన్స్, వాలంటీర్లుగా ఎంపిక తదితర సౌకర్యాలు కల్పించనున్నారు.

ఎంపిక విధానం:

  • దరఖాస్తు చేసిన విద్యార్థులకు ముందుగా ఆప్టిట్యూడ్​ టెస్ట్​ ఉంటుంది. ఇందులో వెర్బల్, ఎనలిటికల్‌ అండ్‌ లాజికల్, న్యూమరికల్‌ ఎబిలిటీ విభాగాల నుంచి 60 ప్రశ్నలు వస్తాయి. పరీక్ష వ్యవధి 1 గంట.
  • అన్ని విభాగాల్లో ప్రతిభ చూపిన వారిని నిపుణుల కమిటీ షార్ట్‌లిస్ట్‌ చేసి, ఆన్‌లైన్‌లో ఇంటర్వ్యూ నిర్వహిస్తుంది. అందులో మెరిట్‌ సాధించిన అభ్యర్థులను స్కాలర్‌షిప్పులకు ఎంపిక చేస్తారు.

దరఖాస్తు విధానం:

  • ఈ స్కాలర్​షిప్​కు అప్లై చేయాలనుకున్న విద్యార్థులు ముందుగా రిజిస్ట్రేషన్​ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అందుకు రిలయన్స్​ ఫౌండేషన్​ అధికారిక వెబ్​సైట్​ ఓపెన్​ చేయాలి.
  • హోమ్​ పేజీలో What We Do సెక్షన్​లో Education సెలెక్ట్​ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత Our Education Initiatives పై క్లిక్​ చేసి కిందకు స్క్రోల్​ చేస్తే Reliance Foundation Scholarship కనిపిస్తుంది. దానిపై క్లిక్​ చేయాలి.
  • ఆ తర్వాత Learn More పై క్లిక్​ చేసి Reliance Foundation Postgraduate Scholarshipపై క్లిక్​ చేసి పేజీని కిందకు స్క్రోల్​ చేయాలి.
  • ఎలిజిబిలిటీ సెక్షన్​లో Click Here to Apply అని ఉంటుంది. దానిపై క్లిక్​ చేస్తే రిజిస్ట్రేషన్​ పేజీ ఓపెన్​ అవుతుంది.
  • అందులో పీజీ సెలెక్ట్​ చేసుకుని గేట్​ లేదా సీజీపీఏ వివరాలు, పర్సనల్​ డిటైల్స్​, డిక్లరేషన్​ ఇచ్చి రిజిస్ట్రేషన్​ కంప్లీట్​ చేయాలి.
  • ఆ తర్వాత అప్లికేషన్​ ఫారమ్​ ఫిల్​ చేయాలి. అందులో అకడమిక్‌ సామర్థ్యాలతో పాటు సత్ప్రవర్తనకు సంబంధించి రెండు వేర్వేరు రిఫరెన్స్‌ లేఖలూ.. పర్సనల్‌ స్టేట్‌మెంట్, స్టేట్‌మెంట్‌ ఆఫ్‌ పర్పస్‌ను పేర్కొంటూ రెండు వేర్వేరు ఎస్సేలు రాసి సమర్పించాలి.
  • దరఖాస్తుతో పాటు సంబంధిత ధ్రువపత్రాలూ అప్‌లోడ్‌ చేయాలి.

ఆన్‌లైన్‌ దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ: అక్టోబరు 05, 2026.

అధికారిక వెబ్​సైట్​: https://www.reliancefoundation.org/

డైరెక్ట్​ రిజిస్ట్రేషన్​ లింక్​: https://scholarshipportal.reliancefoundation.org/RegisterScholar#pg

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