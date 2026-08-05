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RCFLలో '94' ఉద్యోగాలకు నోటిఫికేషన్ - జీతం రూ.లక్షకు పైనే! - అప్లైకు చివరి తేదీ ఇదే!

RCFLలో మేనేజ్​మెంట్ ట్రైనీ పోస్టులు - అర్హతలు, అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ ఇలా!

RCFL Job Notification 2026
RCFL Job Notification 2026 (Getty Images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 5, 2026 at 5:11 PM IST

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RCFL Job Notification 2026 : ఉన్నత చదువులు చదివి, గవర్నమెంట్ జాబ్స్ కోసం ప్రిపేర్​ అవుతున్న అభ్యర్థులకు శుభవార్త. భారత ప్రభుత్వానికి చెందిన నవరత్న ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ 'రాష్ట్రీయ కెమికల్స్ అండ్ ఫర్టిలైజర్స్ లిమిటెడ్ (RCFL)' మొత్తం 94 మేనేజ్​మెంట్ ట్రైనీ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఫైనాన్స్, ఇంజినీరింగ్, మార్కెటింగ్, ఐటీ, రాజభాష తదితర విభాగాల్లో ఈ ఖాళీలు ఉన్నాయి. అర్హులైన అభ్యర్థులు ఆగస్టు 8 నుంచి 24వ తేదీ వరకు అప్లై చేసుకోవచ్చు. మరి, ఏ విభాగంలో ఎన్ని పోస్టులున్నాయి, విద్యార్హతలు, అప్లికేషన్ ఫీజు, ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి? అనే వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

ప్రముఖ కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థ 'రాష్ట్రీయ కెమికల్స్ అండ్ ఫర్టిలైజర్స్ లిమిటెడ్' (RCFL) వివిధ విభాగాల్లో 94 మేనేజ్​మెంట్ ట్రైనీ ఉద్యోగాలకు దరఖాస్తులు కోరుతోంది. ఈ పోస్టులకు ఎంపికైనవారికి శిక్షణ తర్వాత నెలకు రూ.1 లక్షకు పైనే వేతనం లభిస్తుంది. తగిన అర్హతలు, ఆసక్తి గల అభ్యర్థులు ఆన్​లైన్​లో ఆగస్టు 8 నుంచి దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.

విభాగాల వారీగా ఖాళీలు :

  • మేనేజ్‌మెంట్ ట్రైనీ (కెమికల్) - 32
  • మేనేజ్‌మెంట్ ట్రైనీ (ఎలక్ట్రికల్) - 10
  • మేనేజ్‌మెంట్ ట్రైనీ (ఫైనాన్స్) - 10
  • మేనేజ్‌మెంట్ ట్రైనీ (మార్కెటింగ్) - 10
  • మేనేజ్‌మెంట్ ట్రైనీ (ఇన్‌స్ట్రుమెంటేషన్) - 9
  • మేనేజ్‌మెంట్ ట్రైనీ (బాయిలర్) - 6
  • మేనేజ్‌మెంట్ ట్రైనీ (ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ) - 5
  • మేనేజ్‌మెంట్ ట్రైనీ (మెకానికల్) - 4
  • మేనేజ్‌మెంట్ ట్రైనీ (ఇండస్ట్రియల్ ఇంజినీరింగ్) - 2
  • మేనేజ్‌మెంట్ ట్రైనీ (రాజ్‌భాష) - 2
  • మేనేజ్‌మెంట్ ట్రైనీ (సివిల్) - 1
  • మేనేజ్‌మెంట్ ట్రైనీ (ఫైర్) - 1
  • మేనేజ్‌మెంట్ ట్రైనీ (CC ల్యాబ్) - 1
  • మేనేజ్‌మెంట్ ట్రైనీ (మెటీరియల్స్) - 1

మొత్తం ఖాళీల సంఖ్య - 94

విద్యార్హతలు :

ఈ ఉద్యోగాలకు అప్లై చేయాలనుకునే అభ్యర్థులు పోస్టును బట్టి గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ నుంచి సంబంధిత విభాగంలో బీఈ/బీటెక్‌, డ్యుయల్‌ డిగ్రీ, ఎంబీఏ, ఎంఎంఎస్‌, పీజీడీఎం, సీఏ/సీఎంఏ, ఎంకాం, పీహెచ్‌డీ ఉత్తీర్ణత సాధించి ఉండాలి.

వయోపరిమితి :

అభ్యర్థుల గరిష్ఠ వయస్సు ఫిబ్రవరి 1, 2026 నాటికి 27 సంవత్సరాలు మించకూడదు. ఎస్సీ, ఎస్టీ, ఓబీసీ, దివ్యాంగులకు నిబంధనల ప్రకారం వయోపరిమితిలో సడలింపునకు అవకాశం ఉంటుంది.

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జీతభత్యాలు :

RCFL మేనేజ్‌మెంట్ ట్రైనీ పోస్టుకు ఎంపికైన అభ్యర్థులు ఒక సంవత్సరం పాటు శిక్షణలో నెలకు రూ.60,000 వేతనం పొందుతారు. ట్రైనింగ్ అనంతరం నెలకు రూ.40,000 నుంచి రూ.1,40,000 పే స్కేల్‌తో ఈ1 గ్రేడ్‌లో నియమించబడతారు.

దరఖాస్తు ఫీజు :

జనరల్, ఓబీసీ, ఈడబ్ల్యూఎస్, ఇతర అభ్యర్థులు అప్లికేషన్​ ఫీజుగా రూ.1000 చెల్లించాలి. ఎస్సీ/ఎస్టీ/పీడబ్ల్యూబీడీ/ మహిళా అభ్యర్థులకు దరఖాస్తు ఫీజులో మినహాయింపు ఉంటుంది.

దరఖాస్తు విధానం :

తగిన అర్హతలు, ఆసక్తి గల అభ్యర్థులు RCFL అధికారిక వెబ్​సైట్​లో ఆన్‌లైన్‌ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి.

ఎంపిక విధానం :

ముందుగా ఈ పోస్టులకు అప్లై చేసిన అభ్యర్థులకు ఆన్​లైన్​ విధానంలో రాత పరీక్ష నిర్వహిస్తారు. తర్వాత అందులో మంచి మార్కులు సాధించిన వారిని షార్ట్​లిస్ట్ చేసి ఇంటర్వ్యూ ఆధారంగా అభ్యర్థులు తుది ఎంపిక ఉంటుంది.

ముఖ్యమైన తేదీలు :

ఆన్​లైన్ దరఖాస్తులు ప్రారంభం : ఆగస్టు 8, 2026.

దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ : ఆగస్టు 24, 2026.

అధికారిక వెబ్​సైట్ : https://www.rcfltd.com/hrrecruitment/recruitment-1

ఈ నోటిఫికేషన్​కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు, దరఖాస్తు విధానంగా గురించి స్పష్టంగా తెలుసుకోవడానికి ఈ లింక్​పై క్లిక్ చేయండి.

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TAGGED:

RCFL MANAGEMENT TRAINEE JOBS
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RCFL MT RECRUITMENT 2026
ఆర్​సీఎఫ్​ఎల్​లో ఉద్యోగాలు
RCFL JOB NOTIFICATION 2026

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