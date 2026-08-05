ETV Bharat / education-and-career
RCFLలో '94' ఉద్యోగాలకు నోటిఫికేషన్ - జీతం రూ.లక్షకు పైనే! - అప్లైకు చివరి తేదీ ఇదే!
RCFLలో మేనేజ్మెంట్ ట్రైనీ పోస్టులు - అర్హతలు, అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ ఇలా!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 5, 2026 at 5:11 PM IST
RCFL Job Notification 2026 : ఉన్నత చదువులు చదివి, గవర్నమెంట్ జాబ్స్ కోసం ప్రిపేర్ అవుతున్న అభ్యర్థులకు శుభవార్త. భారత ప్రభుత్వానికి చెందిన నవరత్న ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ 'రాష్ట్రీయ కెమికల్స్ అండ్ ఫర్టిలైజర్స్ లిమిటెడ్ (RCFL)' మొత్తం 94 మేనేజ్మెంట్ ట్రైనీ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఫైనాన్స్, ఇంజినీరింగ్, మార్కెటింగ్, ఐటీ, రాజభాష తదితర విభాగాల్లో ఈ ఖాళీలు ఉన్నాయి. అర్హులైన అభ్యర్థులు ఆగస్టు 8 నుంచి 24వ తేదీ వరకు అప్లై చేసుకోవచ్చు. మరి, ఏ విభాగంలో ఎన్ని పోస్టులున్నాయి, విద్యార్హతలు, అప్లికేషన్ ఫీజు, ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి? అనే వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
ప్రముఖ కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థ 'రాష్ట్రీయ కెమికల్స్ అండ్ ఫర్టిలైజర్స్ లిమిటెడ్' (RCFL) వివిధ విభాగాల్లో 94 మేనేజ్మెంట్ ట్రైనీ ఉద్యోగాలకు దరఖాస్తులు కోరుతోంది. ఈ పోస్టులకు ఎంపికైనవారికి శిక్షణ తర్వాత నెలకు రూ.1 లక్షకు పైనే వేతనం లభిస్తుంది. తగిన అర్హతలు, ఆసక్తి గల అభ్యర్థులు ఆన్లైన్లో ఆగస్టు 8 నుంచి దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
విభాగాల వారీగా ఖాళీలు :
- మేనేజ్మెంట్ ట్రైనీ (కెమికల్) - 32
- మేనేజ్మెంట్ ట్రైనీ (ఎలక్ట్రికల్) - 10
- మేనేజ్మెంట్ ట్రైనీ (ఫైనాన్స్) - 10
- మేనేజ్మెంట్ ట్రైనీ (మార్కెటింగ్) - 10
- మేనేజ్మెంట్ ట్రైనీ (ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్) - 9
- మేనేజ్మెంట్ ట్రైనీ (బాయిలర్) - 6
- మేనేజ్మెంట్ ట్రైనీ (ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ) - 5
- మేనేజ్మెంట్ ట్రైనీ (మెకానికల్) - 4
- మేనేజ్మెంట్ ట్రైనీ (ఇండస్ట్రియల్ ఇంజినీరింగ్) - 2
- మేనేజ్మెంట్ ట్రైనీ (రాజ్భాష) - 2
- మేనేజ్మెంట్ ట్రైనీ (సివిల్) - 1
- మేనేజ్మెంట్ ట్రైనీ (ఫైర్) - 1
- మేనేజ్మెంట్ ట్రైనీ (CC ల్యాబ్) - 1
- మేనేజ్మెంట్ ట్రైనీ (మెటీరియల్స్) - 1
మొత్తం ఖాళీల సంఖ్య - 94
విద్యార్హతలు :
ఈ ఉద్యోగాలకు అప్లై చేయాలనుకునే అభ్యర్థులు పోస్టును బట్టి గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ నుంచి సంబంధిత విభాగంలో బీఈ/బీటెక్, డ్యుయల్ డిగ్రీ, ఎంబీఏ, ఎంఎంఎస్, పీజీడీఎం, సీఏ/సీఎంఏ, ఎంకాం, పీహెచ్డీ ఉత్తీర్ణత సాధించి ఉండాలి.
వయోపరిమితి :
అభ్యర్థుల గరిష్ఠ వయస్సు ఫిబ్రవరి 1, 2026 నాటికి 27 సంవత్సరాలు మించకూడదు. ఎస్సీ, ఎస్టీ, ఓబీసీ, దివ్యాంగులకు నిబంధనల ప్రకారం వయోపరిమితిలో సడలింపునకు అవకాశం ఉంటుంది.
11403పోస్టులతో IBPS క్లర్క్ నోటిఫికేషన్ విడుదల - ఏపీ, తెలంగాణలో ఎన్ని ఖాళీలున్నాయంటే?
జీతభత్యాలు :
RCFL మేనేజ్మెంట్ ట్రైనీ పోస్టుకు ఎంపికైన అభ్యర్థులు ఒక సంవత్సరం పాటు శిక్షణలో నెలకు రూ.60,000 వేతనం పొందుతారు. ట్రైనింగ్ అనంతరం నెలకు రూ.40,000 నుంచి రూ.1,40,000 పే స్కేల్తో ఈ1 గ్రేడ్లో నియమించబడతారు.
దరఖాస్తు ఫీజు :
జనరల్, ఓబీసీ, ఈడబ్ల్యూఎస్, ఇతర అభ్యర్థులు అప్లికేషన్ ఫీజుగా రూ.1000 చెల్లించాలి. ఎస్సీ/ఎస్టీ/పీడబ్ల్యూబీడీ/ మహిళా అభ్యర్థులకు దరఖాస్తు ఫీజులో మినహాయింపు ఉంటుంది.
దరఖాస్తు విధానం :
తగిన అర్హతలు, ఆసక్తి గల అభ్యర్థులు RCFL అధికారిక వెబ్సైట్లో ఆన్లైన్ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి.
ఎంపిక విధానం :
ముందుగా ఈ పోస్టులకు అప్లై చేసిన అభ్యర్థులకు ఆన్లైన్ విధానంలో రాత పరీక్ష నిర్వహిస్తారు. తర్వాత అందులో మంచి మార్కులు సాధించిన వారిని షార్ట్లిస్ట్ చేసి ఇంటర్వ్యూ ఆధారంగా అభ్యర్థులు తుది ఎంపిక ఉంటుంది.
ముఖ్యమైన తేదీలు :
ఆన్లైన్ దరఖాస్తులు ప్రారంభం : ఆగస్టు 8, 2026.
దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ : ఆగస్టు 24, 2026.
అధికారిక వెబ్సైట్ : https://www.rcfltd.com/hrrecruitment/recruitment-1
ఈ నోటిఫికేషన్కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు, దరఖాస్తు విధానంగా గురించి స్పష్టంగా తెలుసుకోవడానికి ఈ లింక్పై క్లిక్ చేయండి.
"BPCL"లో టెక్నీషియన్ జాబ్స్ - దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ ఇదే!
నిరుద్యోగులకు గుడ్న్యూస్! - రైల్వేలో "4098 ఖాళీల"తో త్వరలో మరో నోటిఫికేషన్!