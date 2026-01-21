ETV Bharat / education-and-career

పదో తరగతి అర్హతతో ఆర్​బీఐలో ఉద్యోగాలు - ఎంపికైతే మొదటి నెల నుంచే రూ.అర లక్ష జీతం

ఆర్​బీఐలో ఆఫీస్ అటెండెంట్ ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ - పదో తరగతి విద్యార్హతతో దరఖాస్తుచేసుకునేందుకు అవకాశం - దరఖాస్తువిధానం, చివరి తేదీ, జీతభత్యాలు తదితర వివరాలు మీకోసం

RBI Office Attendant Recruitment
RBI Office Attendant Recruitment (EENADU)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 21, 2026 at 11:17 AM IST

4 Min Read
RBI Office Attendant Recruitment : ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల కోసం సిద్ధమవుతున్న నిరుద్యోగ అభ్యర్థులకు గుడ్​న్యూస్. కేవలం పదో తరగతి విద్యార్హతతో రిజర్వ్​బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా(ఆర్​బీఐ)లో సేవలందించేందుకు అవకాశం వచ్చింది. ఈమేరకు ఆర్​బీఐలో ఖాళీగా ఉన్న ఆఫీస్ అటెండెంట్ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది. ఈ ఉద్యోగాలకు ఎంపికైన వారు మొదటి నెల నుంచే రూ.50,000 జీతభత్యాలను అందుకోవచ్చు. అర్హత, దరఖాస్తు ప్రక్రియ, వయోపరిమితి, ఎంపిక విధానం తదితర వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

కేవలం పదోతరగతితో రిజర్వ్‌ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఉద్యోగం పొందడాన్ని మేటి అవకాశంగా చెప్పుకోవచ్చు. ఈ ఆఫీస్‌ అటెండెంట్‌ ఉద్యోగానికి ఉన్నత విద్యావంతులకు అవకాశం లేదు. దీంతో పోటీ తీవ్రత కొంచెం తక్కువగానే ఉండొచ్చని చెప్పవచ్చు. అలాగని అంత సులువుగా అవకాశం దక్కదు. ఈ ఉద్యోగాలకు ఎంపిక పరీక్షకు సుమారు 40 రోజుల సమయం ఉంది. అందువల్ల ఇప్పటికే పోటీ పరీక్షల సన్నద్ధతలో ఉన్నవారు రాణించేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. ఎంపికైనవారు మొదటి నెల నుంచే రూ.46,000 జీతభత్యాలను అందుకోవచ్చు. దీనికి హెచ్‌ఆర్‌ఏ అదనం. తగు విద్యార్హతలు, అనుభవంతో ఆర్‌బీఐ అంతర్గతంగా నిర్వహించే పరీక్షల ద్వారా భవిష్యత్తులో ప్రమోషన్లను పొందొచ్చు.

ఎంపికవిధానం :

  • ఆన్​లైన్​ పరీక్ష, లాంగ్వేజ్‌ ప్రొఫిషియన్సీ టెస్టుల ద్వారా ఎంపిక ప్రక్రియ
  • ఆయా ప్రాంతాల వారీగా పోస్టుల ఖాళీలు ఉన్నాయి
  • అభ్యర్థులకు స్థానిక భాషలో చదవడం, రాయడం మాట్లాడటం వచ్చుండాలి
  • ఇందుకోసం నిర్వహించే లాంగ్వేజ్ ప్రొఫిషియన్సీ పరీక్షలో అర్హత సాధించాల్సి ఉంటుంది.

పరీక్ష ఇలా : ఆన్‌లైన్‌ విధానంలో 120 మార్కులకు పరీక్షను నిర్వహిస్తారు. ప్రతి ప్రశ్నకు ఒక మార్కు చొప్పున 120 ప్రశ్నలు ఉంటాయి. రీజనింగ్‌ విభాగంలో-30 ప్రశ్నలు, జనరల్‌ ఇంగ్లిష్‌-30, జనరల్‌ అవేర్‌నెస్‌-30, న్యూమరికల్‌ ఎబిలిటీ-30 ప్రశ్నలు ఉంటాయి. పరీక్ష వ్యవధి 90 నిమిషాలు అంటే గంటన్నర సమయం. నెగిటివ్ మార్కింగ్ విధానం ఉంది. ప్రతి తప్పు సమాధానానికీ పావు మార్కు కోత విధిస్తారు. అర్హతకు ప్రతి సెక్షన్‌లోనూ నిర్ణీత కటాఫ్‌ మార్కులను పొందాల్సి ఉంటుంది. ఈ విధంగా కనీస మార్కులను సాధించినవారి జాబితా నుంచి మెరిట్, రిజర్వేషన్‌ ప్రకారం తర్వాత దశ లాంగ్వేజ్‌ ప్రొఫిషియన్సీ పరీక్షకు ఎంపిక చేస్తారు. ఇందులో అర్హులైన వారికి మెడికల్‌ పరీక్షలు నిర్వహించి, ధ్రువపత్రాలను పరిశీలిస్తారు. తుది నియామకాలు పరీక్ష మార్కుల మెరిట్, రిజర్వేషన్ల ఆధారంగా ఉంటాయి.

ప్రశ్నాంశాలు :

రీజనింగ్‌ : పలు ప్రశ్నలకు తార్కికంగా ఆలోచించి జవాబులు గుర్తించవచ్చు. మ్యాథ్స్​ ఫండమెంటల్స్​పై పట్టు పెంచుకోవాలి. వీలైనన్ని మోడల్ ప్రశ్నపత్రాల సాధన చేయడం ద్వారా తక్కువ సమయంలో జవాబు గుర్తించే నైపుణ్యం అలవడుతుంది.

జనరల్‌ ఇంగ్లిష్‌ : ఆంగ్ల భాషపై కనీస అవగహనను పరీక్షిస్తారు. ఖాళీలు పూరించడం, వాక్యంలో తప్పును గుర్తించడం, సమానార్థాలు, వ్యతిరేక పదాలు, తప్పుగా ఉన్న పదాన్ని గుర్తించడం, జాతీయాలు, సామెతలు, ప్రత్యక్ష, పరోక్ష వాక్యాలుగా మార్చడం(డైరెక్ట్ స్పీచ్ ఇన్​డైరెక్ట్ స్పీచ్), కాంప్రహెన్షన్‌ తదితర విభాగాల్లో ప్రశ్నలు వస్తాయి. ఎక్కువ మార్కులు పొందేందుకు 8, 9, 10 తరగతుల ఇంగ్లిష్ టెక్ట్స్​ పుస్తకాల్లోనే వ్యాకరణాంశాలు బాగా చదువుకోవాలి.మాదిరి ప్రశ్నలు సాధన చేయాలి.

విజయానికి :

  • ఈ పరీక్ష ఐబీపీఎస్‌ క్లరికల్‌ ప్రిలిమినరీ పరీక్షకు దగ్గరలో ఉండవచ్చు. ఆ స్థాయిలో ప్రిపేర్ అయినవారు ప్రశ్నలు ఎదుర్కోవడం తేలికవుతుంది. అలాగే ఎస్‌ఎస్‌సీ- మల్టీ టాస్కింగ్, సీహెచ్‌ఎస్‌ఎల్‌ గత ప్రశ్నపత్రాలు బాగా సాధన చేయాలి.
  • గతంలో నిర్వహించిన ఆఫీస్‌ అటెండెంట్‌ పరీక్షల ప్రశ్నపత్రాలన్నీ బాగా అధ్యయనం చేయాలి. వాటి ద్వారా ఏ అంశాల నుంచి ఎలాంటి ప్రశ్నలు వస్తాయనే విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. సన్నద్ధత అందుకు అనుగుణంగా ఉండేలా చూసుకోవడం అవసరం.
  • ప్రతి విభాగంలోనూ అంశాల వారీ వీలైనన్ని మోడల్ పేపర్స్​ను సాధన చేస్తే ఎక్కువ ప్రశ్నలకు తక్కువ వ్యవధిలోనే సమాధానాలు గుర్తించేందుకు అవకాశం ఉంటుంది.
  • పరీక్షకు ముందు కనీసం పది మాక్‌ టెస్టులు రాయడం మంచిది. ఈ విధంగా రాస్తున్నప్పుడు ఎంత టైంలో రాయగలుగుతున్నా అనేది పరిశీలించాలి. జవాబులు సరిచూసుకుని, తప్పులు రిపీట్ కాకుండా సిద్ధపడాలి.
  • బాగా కష్టమైనవి, అధిక సమయం తీసుకునే ప్రశ్నలను పరీక్ష చివరిలోనే ప్రయత్నించాలి. నెగిటివ్ మార్కులు ఉన్నందున అసలేమాత్రం తెలియని, అవగాహన లేని ప్రశ్నలను విడిచిపెట్టడమే మంచిది.

వివరాలు

మొత్తం పోస్టుల సంఖ్య : 572.

హైదరాబాద్‌ కార్యాలయంలో : 36.

విద్యార్హత : పదోతరగతి ఉత్తీర్ణత.

వయోపరిమితి :

  • జనవరి 1, 2026 నాటికి 18-25 ఏళ్ల మధ్య ఉండాలి. అంటే జనవరి 2, 2001 - జనవరి 1, 2008 మధ్య జన్మించినవారు అర్హులు. ఎస్సీ, ఎస్టీల విభాగాల వారికి ఐదేళ్లు
  • ఓబీసీలకు మూడేళ్లు, దివ్యాంగులైతే కేటగిరీ ప్రకారం 10-15 ఏళ్లు గరిష్ఠ వయసులో సడలింపులు వర్తిస్తాయి.
  • ఆన్‌లైన్‌ దరఖాస్తుల సమర్పణకు చివరి తేదీ : ఫిబ్రవరి 4.
  • దరఖాస్తు ఫీజు : ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగులకుల కేటగిరీల వారికి రూ.50.
  • మిగిలిన అందరికీ రూ.450.
  • ఆన్‌లైన్‌ పరీక్షలు : ఫిబ్రవరి 28వ తేదీ, మార్చి 1వ తేదీన నిర్వహిస్తారు.
  • అధికారిక వెబ్‌సైట్‌: https://www.rbi.org.in/

