డిగ్రీ ఆర్హత ఉంటే చాలు - ఎంపికైతే మొదటి నెల నుంచే రూ.లక్షన్నర వేతనం
దేశంలో అత్యంత ప్రాధాన్యం ఉన్న ప్రభుత్వ సంస్థలో ఉద్యోగం - ఆర్థిక రంగానికి చెందిన ముఖ్య నిర్ణయాల్లో భగస్వామ్యం - గ్రేడ్ బీ ఆఫీసర్ పోస్టుల భర్తీకి దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తున్న ఆర్బీఐ
Published : May 11, 2026 at 10:43 PM IST
RBI Grade B Officer Posts Telugu : దేశంలో అత్యంత ప్రాధాన్యం ఉన్న ప్రభుత్వ సంస్థలో ఉద్యోగం చేస్తున్నామనే సంతృప్తి. బాధ్యతాయుతమైన స్థానంలో విధులు నిర్వహిస్తున్నామనే సంతోషం. దేశ ఆర్థిక రంగానికి చెందిన ముఖ్య నిర్ణయాల్లో భగస్వామ్యం కావటం. మేటి హోదాతో పాటు ఆకర్షణీయ వేతనం పొందే అవకాశం. ఇవన్నీ సాధారణ కేవలం డిగ్రీతోనే సొంతం చేసుకోవచ్చు. వీటికి ఆర్బీఐ (రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా) చక్కటి మార్గాన్ని చూపుతోంది. ఈ సంస్థ ఇటీవలే గ్రేడ్ బీ ఆఫీసర్ పోస్టుల భర్తీ చేసేందుకు దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తోంది. పరీక్ష, ఇంటర్వ్యూలతో ఉద్యోగానికి సంబంధించిన నియామకాలు ఉంటాయి. వీటిలో ఉత్తీర్ణత సాధిస్తే మొదటి నెల నుంచే సుమారు రూ.1,55,000 జీతం అందుకోవచ్చు. దీనికి హెచ్ఆర్ఏ అదనంగా పొందవచ్చు.
సాధారణ డిగ్రీతో లభించే భారీ వేతనం లభించే ఉద్యోగాల్లో ఆర్బీఐ గ్రేడ్ బీ ఆఫీసర్ పోస్టులు ఒకటి. రెండు దశల్లో నిర్వహించే ఆన్లైన్ పరీక్షలు, ఇంటర్వ్యూతో నియామకాలు ఉంటాయి. ఇన్స్యూరెన్స్ సంస్థల్లో ఏవో, బ్యాంకు పీవో, ఏఏవో ఉద్యోగాలకు సన్నద్ధమవుతున్నవారు వీటికోసం ప్రయత్నించవచ్చు. అయితే ప్రశ్నాపత్రం కాస్త కఠినంగానే ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో చేరినవారు అనుభవం, శాఖాపరమైన పరీక్షలతో అత్యున్నత స్థాయికీ చేరుకునే అవకాశం కల్పిస్తుంది. ఈ పరీక్షకు జనరల్, ఈడబ్ల్యూఎస్ విభాగాలకు సంబంధించినవారు 6 సార్లు మాత్రమే రాయడానికి అనుమతుంది. మిగిలినవాళ్లు గరిష్ఠ వయసును అనుసరించి, ఎన్ని సార్లైనా ఈ పరీక్షకు పోటీపడొచ్చు.
డీఆర్ జరనల్ పరీక్షలు ఇలా :
ఫేజ్-1 : ఈ పరీక్షను 200 మార్కులకు ఆన్లైన్ విధానంలో నిర్వహిస్తారు. దీనిలో ఆబ్జెక్టివ్ తరహాలో ప్రశ్నలుంటాయి. ఇంగ్లిష్ లాంగ్వేజ్, జనరల్ అవేర్నెస్, రీజనింగ్, క్వాంటిటేటివ్ ఆప్టిట్యూడ్ అంశాల నుంచి ప్రశ్నలు ఉంటాయి. పరీక్ష వ్యవధి 2 గంటలు ఉంటుంది. విభాగాల వారీ సమయ నిబంధన వర్తిస్తుంది.
అయితే ఫేజ్-2 పరీక్షకు ఎంపిక కావాలంటే ఫేజ్ -1లో ప్రతి సెక్షన్ నుంచి కనీస కటాఫ్ మార్కులను సాధించాలి. దీనితో పాటు అన్ని సెక్షన్లూ కలిపి కనీస అర్హత మార్కులు సాధించాలి. ఫేజ్-1 ఫలితాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని విభాగాల వారీ ఖాళీలకు అనుగుణంగా మెరిట్ ప్రాతిపదికన తర్వాత దశకు ఎంపిక చేస్తారు.
ఫేజ్-2 : ఈ పరీక్షనూ ఆన్లైన్ విధానంలోనే నిర్వహిస్తారు. దీనిలో పరీక్ష 300 మార్కులకు ఉంటుంది. దీనిలో మొత్తం 3 పేపర్లు ఉంటాయి.
- పేపర్-1 ఎకనామిక్ అండ్ సోషల్ ఇష్యూస్పై నిర్వహిస్తారు. దీనిలో డిస్క్రిప్టివ్, ఆబ్జెక్టివ్లో 50 శాతం చొప్పున ప్రశ్నలు ఉంటాయి. పరీక్ష వ్యవధి 2 గంటలు ఉంటుంది. వీటిలో అర గంట సమయం ఆబ్జెక్టివ్కి కేటాయిస్తారు. డిస్క్రిప్టివ్కు 90 నిమిషాల సమయం కేటాయిస్తారు. ఒక్కో విభాగానికి 50 చొప్పున ప్రశ్నాపత్రానికి 100 మార్కులు ఉంటాయి.
- పేపర్-2 ఇంగ్లిష్ రైటింగ్ స్కిల్స్పై పరీక్ష నిర్వహిస్తారు. ఈ పరీక్ష డిస్క్రిప్టివ్ విధానంలో ఉంటుంది. ఈ పరీక్ష కాల వ్యవధి 90 నిమిషాలు ఉంటుంది. దీనిని 100 మార్కులకు నిర్వహిస్తారు. దీనిలో 3 ప్రశ్నలు ఉంటాయి.
- దీనిలో పేపర్-3 జనరల్ ఫైనాన్స్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ అంశాల్లో పరీక్ష నిర్వహిస్తారు. సగం డిస్క్రిప్టివ్, మిగిలిన భాగం ఆబ్జెక్టివ్ ప్రశ్నలు ఉంటాయి. పరీక్ష కాలవ్యవధి 2 గంటలు ఉంటుంది. ఇందులో ఆబ్జెక్టివ్కు అర గంట సమయం కేటాయిస్తారు. డిస్క్రిప్టివ్కు గంటన్నర సమయం ఉంటుంది. ఒక్కో విభాగానికీ 50 చొప్పున వంద మార్కులకు పరీక్ష నిర్వహిస్తారు.
ఇంగ్లిష్ పేపర్ మినహాయిస్తే ప్రశ్నాపత్రాలన్నీ ఇంగ్లిష్, హిందీ మాధ్యమాల్లో ఉంటాయి. ఈ విభాగంలోని పేపర్-1, పేపర్-3ల్లో 30 ఆబ్జెక్టివ్ ప్రశ్నల్లో కొన్ని ఒక మార్కు, మరికొన్ని రెండు మార్కులకు ఉంటాయి. అలాగే ఈ పేపర్లకు సంబంధించి డిస్క్రిప్టివ్ విభాగంలో 6 ప్రశ్నలు వస్తాయి. వీటిలో నాలుగింటికి సమాధానాలు రాస్తే సరిపోతుంది. దీనిలో 15 మార్కుల ప్రశ్నలు 2 రాయాలి. 10 మార్కుల ప్రశ్నలు 2 రాయాలి.
ఇంటర్వ్యూ : ఫేజ్-2 (పేపర్-1 + పేపర్-2 + పేపర్-3) ప్రతిభ ఆధారంగా షార్ట్లిస్ట్ చేస్తారు. ప్రతిభ కనబరిచినవారికి ఇంటర్వ్యూలు నిర్వహిస్తారు. దీనికి 75 మార్కులు ఉంటాయి. ఫేజ్-2 + ఇంటర్వ్యూ మార్కుల మెరిట్, రిజర్వేషన్లను ఆధారంగా తీసుకుని తుది నియామకాలు చేపడతారు.
ముఖ్య వివరాలు :
ఖాళీలు : 60 (డీఆర్ జనరల్ 40, డీఈపీఆర్ : 10, డీఎస్ఐఎం : 10)
విద్యార్హతలు :
- డీఆర్ (జనరల్) పోస్టులకు : ఏదైనా డిగ్రీ 60 శాతం మార్కులతో ఉత్తీర్ణులైతే సరిపోతుంది. ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగులైతే 50 శాతం మార్కులు సరిపోతాయి. లేదా పీజీలో 55 శాతం మార్కులు కావాలి. ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగులు ఉత్తీర్ణులైతే సరిపోతుంది.
- డీఆర్ (డీఈపీఆర్) : కనీసం 55 శాతం మార్కులతో ఎకనామిక్స్, ఫైనాన్స్ సంబంధిత కోర్సుల్లో పీజీ చేసిన అభ్యుర్థులు అర్హులు. ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగులైతే 50 శాతం మార్కులు సరిపోతాయి.
- డీఆర్ (డీఎస్ఐఎం) పోస్టులకు : నిర్దేశిత విభాగాల్లో 55 శాతం మార్కులతో పీజీ లేదా పీడీ డిప్లొమా ఉండాలి.
వయసు : 01.04.2026 నాటికి 21 నుంచి 30 సంవత్సరాల మధ్యలో వయసు ఉండాలి. ఏప్రిల్ 2, 1996 నుంచి ఏప్రిల్ 01, 2005 మధ్య జన్మించిన వారు అర్హులు.
ఎస్సీ, ఎస్టీ, ఓబీసీ, దివ్యాంగులు, ఉద్యోగ అనుభవం ఉన్నవారు, ఉన్నత విద్యావంతులకు మినాహాయింపులు వర్తిస్తాయి.
ఆన్లైన్ దరఖాస్తులు : మే 20 సాయంత్రం 6 వరకు స్వీకరిస్తారు.
ఫేజ్-1 పరీక్షలు : జనరల్ పోస్టులకు 13.06.2026. డీఈపీఆర్, డీఎస్ఐఎంలకు 14.06.2026
ఫేజ్-2 పరీక్షలు : జనరల్ పోస్టులకు 25.07.2026. డీఈపీఆర్, డీఎస్ఐఎంలకు 26.07.2026
పరీక్ష ఫీజు : ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగులకు రూ.100. మిగిలిన అందరికీ రూ. 850. జీఎస్టీ అదనం
వెబ్సైట్ : https://opportunities.rbi.org.in/
