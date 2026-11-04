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JOBS : రైల్వేలో 1,265 'స్టేషన్ మాస్టర్' ఉద్యోగాలు - అర్హతలు, దరఖాస్తు విధానమిలా!
RRB స్టేషన్ మాస్టర్ నోటిఫికేషన్ విడుదల - దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ ఇదే!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 4, 2026 at 5:04 PM IST
Railway Station Master Jobs : నిరుద్యోగులకు రైల్వే మంత్రిత్వ శాఖ గుడ్న్యూస్ చెప్పింది. 1,265 స్టేషన్ మాస్టర్ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ బోర్డు(RRB). తగిన అర్హతలు కలిగిన అభ్యర్థులు నవంబర్ 25 వరకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. మరి, ఈ పోస్టులకు ఉండాల్సిన అర్హుతలేంటి? శాలరీ, దరఖాస్తు విధానం, సెలక్షన్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది? వంటి పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
దేశవ్యాప్తంగా వివిధ రైల్వే జోన్లలో ఖాళీగా ఉన్న 1,265 స్టేషన్ మాస్టర్ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసి, దరఖాస్తులు స్వీకరిస్తున్నాయి రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ బోర్డులు (RRBs). ఈ ఉద్యోగాలకు డిగ్రీ అర్హత కలిగిన అభ్యర్థులు ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకోవచ్చు. అక్టోబరు 27వ తేదీ నుంచి అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ మొదలైంది.
పోస్టుల వివరాలు :
స్టేషన్ మాస్టర్(Station Master) - 1,265
విద్యార్హతలు :
ఈ జాబ్స్ అప్లై చేయాలనుకునే అభ్యర్థులు గుర్తింపు పొందిన విశ్వవిద్యాలయం నుంచి ఏదైనా విభాగంలో బ్యాచిలర్ డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసి ఉండాలి.
నవంబరు 25, 2026 నాటికి నిర్దేశిత విద్యార్హత కలిగి ఉండాలి. డిగ్రీ లాస్ట్ ఇయర్ పరీక్ష ఫలితాల కోసం ఎదురుచూస్తున్న అభ్యర్థులు అప్లై చేయడానికి అనర్హులు.
ఏజ్ లిమిట్ :
- అభ్యర్థుల వయసు 2027 జనవరి 1 నాటికి 20 నుంచి 33 ఏళ్ల మధ్య ఉండాలి.
- గవర్నమెంట్ రూల్స్ ప్రకారం, ఓబీసీ(నాన్ క్రీమీలేయర్) అభ్యర్థులకు మూడు సంవత్సరాలు, ఎస్సీ, ఎస్టీలకు ఐదు సంవత్సరాల గరిష్ఠ వయోపరిమితి సడలింపు ఉంటుంది.
- మాజీ సైనికులు, ఇతర అర్హత కలిగిన వర్గాలకు నిబంధనల మేరకు వయోపరిమితిలో సడలింపునకు అవకాశం ఉంటుంది.
జీతం :
ఈ పోస్టులకు ఎంపికైన ఉద్యోగులకు పే లెవల్ సెవెన్ (7) ప్రకారం శాలరీలు ఉంటాయి. నెలకు బేసిక్ పే రూ.35,400తో పాటు ఇతర అలవెన్సులు లభిస్తాయి. ట్రెయినింగ్ టైమ్లో నిర్దేశిత స్టైపెండ్ చెల్లిస్తారు.
దరఖాస్తు విధానం :
అర్హులైన అభ్యర్థులు ఆర్ఆర్బీ అధికారిక వెబ్సైట్లో ఆన్లైన్ ద్వారా అప్లై చేసుకోవాలి.
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అప్లికేషన్ ఫీజు :
- జనరల్, ఓబీసీ, ఈడబ్ల్యూఎస్ తదితరులు రూ.500 అప్లికేషన్ ఫీజు చెల్లించాలి.
- అదే, ఎస్సీ, ఎస్టీ, మహిళలు, ట్రాన్స్జెండర్, మాజీ సైనికులు, మైనారిటీలు, ఈబీసీ అభ్యర్థులు రూ.250 చెల్లిస్తే సరిపోతుంది.
- కంప్యూటర్ బేస్ట్ టెస్ట్(CBT)కి హాజరైన అభ్యర్థులకు బ్యాంకు ఛార్జీలు మినహాయించి ఫీజును రిఫండ్ చేస్తారు.
ఎంపిక విధానం :
ఈ పోస్టులకు 4 దశల్లో ఎంపిక చేస్తారు. ముందుగా CBT ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. ఆ తర్వాత ఆప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ కండక్ట్ చేస్తారు. అనంతరం సర్టిఫికేట్స్ పరిశీలన, మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ ఆధారంగా అభ్యర్థుల ఎంపిక ఉంటుంది. సీబీటీలో నెగెటివ్ మార్కులు ఉంటాయి. ప్రతి తప్పు సమాధానానికి మూడో వంతు మార్కుల కోత విధిస్తారు.
పరీక్ష విధానం :
ఈ ఎగ్జామ్ మొత్తం 100 మార్కులకు ఉంటుంది. ఇందులో 60 ప్రశ్నలు మ్యాథమెటిక్స్, అనలిటికల్ ఎబిలిటీ, బేసిక్ సైన్స్ విభాగాల నుంచి ఉంటాయి. లాజికల్ ఎబిలిటీ నుంచి 20 క్వశ్చన్స్, మెంటల్ రీజనింగ్ విభాగం నుంచి మరో 20 ప్రశ్నలుంటాయి. ఒక్కో ప్రశ్నకు ఒక్కో మార్కు ఉంటుంది.
పరీక్షా మాధ్యమం :
- సీబీటీ ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్స్ తెలుగు, హిందీ, ఇంగ్లిష్తో పాటు 13 ప్రాంతీయ భారతీయ భాషలలో(గుజరాతీ, కన్నడ, తమిళం, కొంకణి, అస్సామీ, బెంగాలీ, మలయాళం, మణిపురి, మరాఠీ, ఒడియా, పంజాబీ, ఉర్దూ) వస్తాయి.
- దీని ప్రకారం, అభ్యర్థులు ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ఫారంలో జాబితా చేయబడిన వాటిలో ఏదైనా ఒకదానిని తమ పరీక్షా మాధ్యమంగా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి.
ముఖ్యమైన తేదీలు:
ఆన్లైన్ అప్లికేషన్స్ ప్రారంభం : 27 అక్టోబరు, 2026
దరఖాస్తులకు చివరి తేదీ : నవంబర్ 25, 2026
ఫీజు చెల్లింపునకు లాస్ట్ డేట్ : నవంబర్ 27, 2026
దరఖాస్తుల సవరణ : 28 నవంబరు నుంచి డిసెంబరు 7 వరకు
ఈ నోటిఫికేషన్కు సంబంధించి పూర్తి వివరాలు, అప్లికేషన్ ప్రక్రియ గురించి వివరంగా తెలుసుకోవడానికి ఈ లింక్పై క్లిక్ చేయండి.
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