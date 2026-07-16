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"RRB జాబ్స్ నోటిఫికేషన్" విడుదల - ఏ జోన్​లో ఎన్ని పోస్టులున్నాయంటే?

రైల్వేలో "119 సెక్షన్ కంట్రోల్ పోస్టులకు" నోటిఫికేషన్ - అర్హతలు, దరఖాస్తు చివరి తేదీ!

RRB Section Controller Notification 2026
RRB Section Controller Notification 2026 (Getty Images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 16, 2026 at 10:54 AM IST

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RRB Section Controller Notification 2026 : నిరుద్యోగులకు తీపి కబురు. రైల్వే రిక్రూట్​మెంట్​ బోర్డు(RRB) నుంచి మరో జాబ్ నోటిఫికేషన్​ విడుదలైంది. ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా దేశవ్యాప్తంగా గల అన్ని రైల్వే జోన్లలో మొత్తం 119 సెక్షన్‌ కంట్రోలర్‌ పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు. అర్హులైన అభ్యర్థులు ఆగస్టు 14 వరకు అప్లై చేసుకోవచ్చు. మరి, ఈ పోస్టులకు సంబంధించిన అర్హతలు, వయోపరిమితి, శాలరీ, ఎంపిక విధానం, ఏ ఏ జోన్​లో ఎన్ని ఖాళీలున్నాయి? వంటి పూర్తి వివరాలను ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

భారత ప్రభుత్వ రైల్వే మంత్రిత్వ శాఖ, రైల్వే రిక్రూట్‌మెంట్ బోర్డు (RRB)దేశ వ్యాప్తంగా గల అన్ని రైల్వే జోన్లలో మొత్తం 119 పోస్టులతో సెక్షన్‌ కంట్రోలర్‌ (CEN No.03/2026) పోస్టుల భర్తీకి దరఖాస్తులు స్వీకరిస్తోంది. డిగ్రీ అర్హత గల అభ్యర్థులు ఆగస్టు 14 వరకు ఆన్​లైన్​లో అప్లై చేసుకోవచ్చు. కేవలం సింగిల్ స్టేజ్ కంప్యూటర్ ఆధారిత రాత పరీక్ష ద్వారానే ఈ ఉద్యోగాలకు అభ్యర్థులను ఎంపిక చేయనున్నారు.

ఆర్‌ఆర్‌బీ & జోన్ల వారీగా పోస్టుల వివరాలు :

  • రాంచీ- 14
  • అహ్మదాబాద్- 11
  • జమ్ము అండ్‌ శ్రీనగర్- 10
  • చెన్నై- 09
  • కోల్‌కతా- 08
  • బెంగళూరు- 08
  • మాల్దా - 07
  • భోపాల్- 06
  • భువనేశ్వర్- 06
  • చండీగఢ్- 06
  • ముంబయి- 06
  • పట్నా- 06
  • సికింద్రాబాద్- 05
  • సిలిగురి- 05
  • గోరఖ్‌పూర్- 05
  • తిరువనంతపురం- 04
  • ప్రయాగ్‌రాజ్- 04
  • బిలాస్‌పూర్- 04
  • ముజఫర్‌పూర్- 03
  • గువాహటి- 01
  • అజ్‌మేర్- 01

మొత్తం ఖాళీలు : 119.

అర్హతలు : ఈ పోస్టులకు అప్లై చేయాలనుకునే అభ్యర్థులు గుర్తింపు పొందిన విశ్వవిద్యాలయం నుంచి ఏదైనా విభాగంలో గ్రాడ్యుయేట్‌ డిగ్రీ పూర్తి చేసి ఉండాలి. లేదా తత్సమాన విద్యార్హతలు కలిగి ఉండాలి.

వయోపరిమితి :

  • జులై 1, 2026 నాటికి అభ్యర్థుల వయసు 20 నుంచి 33 సంవత్సరాల మధ్య ఉండాలి.
  • ఎస్సీ/ఎస్టీ అభ్యర్థులకు 5 ఏళ్లు, ఓబీసీ వారికి 3 ఏళ్లు, దివ్యాంగ అభ్యర్థులకు నిబంధనల ప్రకారం 10 నుంచి 15 ఏళ్ల వరకు వయోపరిమితిలో సడలింపు ఉంటుంది.

ప్రారంభ వేతనం :

ఈ ఉద్యోగాలకు ఎంపికైన అభ్యర్థులకు బేసిక్ పే నెలకు రూ.35,400 అందుతుంది. ఇతర బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి.

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దరఖాస్తు విధానం :

తగిన అర్హతలు కలిగిన అభ్యర్థులు ఆన్​లైన్​లో ఆర్​ఆర్​బీ అధికారిక వెబ్​సైట్ ద్వారా అప్లై చేసుకోవాలి.

దరఖాస్తు ఫీజు :

  • జనరల్, ఓబీసీ, ఈడబ్ల్యూఎస్‌ అభ్యర్థులు దరఖాస్తు ఫీజుగా రూ.500 పే చేయాలి. కంప్యూటర్ బేస్ట్ టెస్ట్​(CBT)కు హాజరైతే రూ.400 రీఫండ్ చేస్తారు.
  • ఎస్సీ, ఎస్టీ, మహిళలు, ట్రాన్స్‌జెండర్‌, ఎక్స్‌సర్వీస్‌మెన్‌, ఈబీసీ, దివ్యాంగ అభ్యర్థులు రూ.250 పే చేయాలి. వీరు పరీక్షకు హాజరైతే పూర్తి ఫీజు రీఫండ్ అవుతుంది.

ఎంపిక విధానం :

  • ఈ పోస్టులకు ఎంపిక ప్రక్రియ మొత్తం 4 దశల్లో ఉంటుంది. ముందుగా కంప్యూటర్ బేస్ట్ టెస్ట్​(CBT) నిర్వహిస్తారు.
  • ఆ తర్వాత కంప్యూటర్‌ ఆప్టిట్యూడ్‌ టెస్ట్‌, ధ్రువపత్రాల పరిశీలన ఉంటుంది. చివరగా మెడికల్‌ ఎగ్జామినేషన్‌ ఉంటుంది.

ముఖ్యమైన తేదీలు :

  • ఆన్‌లైన్‌ దరఖాస్తులు ప్రారంభం : జులై 15, 2026.
  • ఆన్‌లైన్‌ దరఖాస్తుకు ఆఖరు తేదీ : ఆగస్టు 14, 2026.
  • దరఖాస్తు ఫీజు చెల్లింపునకు చివరి తేదీ : ఆగస్టు 16, 2026.
  • దరఖాస్తు సవరణ తేదీలు : ఆగస్టు 17 నుంచి ఆగస్టు 8, 2026 వరకు.
  • అభ్యర్థులు తమ స్క్రైబ్ వివరాలను అప్లికేషన్​లో అందించాల్సిన తేదీలు : ఆగస్టు 27, 2026 నుంచి ఆగస్టు 31, 2026.
  • అధికారిక వెబ్​సైట్ : https://www.rrbapply.gov.in/#/auth/landing

ఆర్​ఆర్​బీ సెక్షన్ కంట్రోలర్‌ 2026 నోటిఫికేషన్​కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు, అప్లికేషన్ ప్రక్రియ గురించి వివరంగా తెలుసుకోవడానికి ఈ లింక్​పై క్లిక్ చేయండి.

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