ETV Bharat / education-and-career
"RRB జాబ్స్ నోటిఫికేషన్" విడుదల - ఏ జోన్లో ఎన్ని పోస్టులున్నాయంటే?
రైల్వేలో "119 సెక్షన్ కంట్రోల్ పోస్టులకు" నోటిఫికేషన్ - అర్హతలు, దరఖాస్తు చివరి తేదీ!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 16, 2026 at 10:54 AM IST
RRB Section Controller Notification 2026 : నిరుద్యోగులకు తీపి కబురు. రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ బోర్డు(RRB) నుంచి మరో జాబ్ నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది. ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా దేశవ్యాప్తంగా గల అన్ని రైల్వే జోన్లలో మొత్తం 119 సెక్షన్ కంట్రోలర్ పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు. అర్హులైన అభ్యర్థులు ఆగస్టు 14 వరకు అప్లై చేసుకోవచ్చు. మరి, ఈ పోస్టులకు సంబంధించిన అర్హతలు, వయోపరిమితి, శాలరీ, ఎంపిక విధానం, ఏ ఏ జోన్లో ఎన్ని ఖాళీలున్నాయి? వంటి పూర్తి వివరాలను ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
భారత ప్రభుత్వ రైల్వే మంత్రిత్వ శాఖ, రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ బోర్డు (RRB)దేశ వ్యాప్తంగా గల అన్ని రైల్వే జోన్లలో మొత్తం 119 పోస్టులతో సెక్షన్ కంట్రోలర్ (CEN No.03/2026) పోస్టుల భర్తీకి దరఖాస్తులు స్వీకరిస్తోంది. డిగ్రీ అర్హత గల అభ్యర్థులు ఆగస్టు 14 వరకు ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకోవచ్చు. కేవలం సింగిల్ స్టేజ్ కంప్యూటర్ ఆధారిత రాత పరీక్ష ద్వారానే ఈ ఉద్యోగాలకు అభ్యర్థులను ఎంపిక చేయనున్నారు.
ఆర్ఆర్బీ & జోన్ల వారీగా పోస్టుల వివరాలు :
- రాంచీ- 14
- అహ్మదాబాద్- 11
- జమ్ము అండ్ శ్రీనగర్- 10
- చెన్నై- 09
- కోల్కతా- 08
- బెంగళూరు- 08
- మాల్దా - 07
- భోపాల్- 06
- భువనేశ్వర్- 06
- చండీగఢ్- 06
- ముంబయి- 06
- పట్నా- 06
- సికింద్రాబాద్- 05
- సిలిగురి- 05
- గోరఖ్పూర్- 05
- తిరువనంతపురం- 04
- ప్రయాగ్రాజ్- 04
- బిలాస్పూర్- 04
- ముజఫర్పూర్- 03
- గువాహటి- 01
- అజ్మేర్- 01
మొత్తం ఖాళీలు : 119.
అర్హతలు : ఈ పోస్టులకు అప్లై చేయాలనుకునే అభ్యర్థులు గుర్తింపు పొందిన విశ్వవిద్యాలయం నుంచి ఏదైనా విభాగంలో గ్రాడ్యుయేట్ డిగ్రీ పూర్తి చేసి ఉండాలి. లేదా తత్సమాన విద్యార్హతలు కలిగి ఉండాలి.
వయోపరిమితి :
- జులై 1, 2026 నాటికి అభ్యర్థుల వయసు 20 నుంచి 33 సంవత్సరాల మధ్య ఉండాలి.
- ఎస్సీ/ఎస్టీ అభ్యర్థులకు 5 ఏళ్లు, ఓబీసీ వారికి 3 ఏళ్లు, దివ్యాంగ అభ్యర్థులకు నిబంధనల ప్రకారం 10 నుంచి 15 ఏళ్ల వరకు వయోపరిమితిలో సడలింపు ఉంటుంది.
ప్రారంభ వేతనం :
ఈ ఉద్యోగాలకు ఎంపికైన అభ్యర్థులకు బేసిక్ పే నెలకు రూ.35,400 అందుతుంది. ఇతర బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి.
ఇంజినీరింగ్ అభ్యర్థులకు "ఆర్మీలో ఉద్యోగాలు" - జీతం రూ.లక్షన్నర పైనే! - రాత పరీక్ష లేదు!
దరఖాస్తు విధానం :
తగిన అర్హతలు కలిగిన అభ్యర్థులు ఆన్లైన్లో ఆర్ఆర్బీ అధికారిక వెబ్సైట్ ద్వారా అప్లై చేసుకోవాలి.
దరఖాస్తు ఫీజు :
- జనరల్, ఓబీసీ, ఈడబ్ల్యూఎస్ అభ్యర్థులు దరఖాస్తు ఫీజుగా రూ.500 పే చేయాలి. కంప్యూటర్ బేస్ట్ టెస్ట్(CBT)కు హాజరైతే రూ.400 రీఫండ్ చేస్తారు.
- ఎస్సీ, ఎస్టీ, మహిళలు, ట్రాన్స్జెండర్, ఎక్స్సర్వీస్మెన్, ఈబీసీ, దివ్యాంగ అభ్యర్థులు రూ.250 పే చేయాలి. వీరు పరీక్షకు హాజరైతే పూర్తి ఫీజు రీఫండ్ అవుతుంది.
ఎంపిక విధానం :
- ఈ పోస్టులకు ఎంపిక ప్రక్రియ మొత్తం 4 దశల్లో ఉంటుంది. ముందుగా కంప్యూటర్ బేస్ట్ టెస్ట్(CBT) నిర్వహిస్తారు.
- ఆ తర్వాత కంప్యూటర్ ఆప్టిట్యూడ్ టెస్ట్, ధ్రువపత్రాల పరిశీలన ఉంటుంది. చివరగా మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ ఉంటుంది.
ముఖ్యమైన తేదీలు :
- ఆన్లైన్ దరఖాస్తులు ప్రారంభం : జులై 15, 2026.
- ఆన్లైన్ దరఖాస్తుకు ఆఖరు తేదీ : ఆగస్టు 14, 2026.
- దరఖాస్తు ఫీజు చెల్లింపునకు చివరి తేదీ : ఆగస్టు 16, 2026.
- దరఖాస్తు సవరణ తేదీలు : ఆగస్టు 17 నుంచి ఆగస్టు 8, 2026 వరకు.
- అభ్యర్థులు తమ స్క్రైబ్ వివరాలను అప్లికేషన్లో అందించాల్సిన తేదీలు : ఆగస్టు 27, 2026 నుంచి ఆగస్టు 31, 2026.
- అధికారిక వెబ్సైట్ : https://www.rrbapply.gov.in/#/auth/landing
ఆర్ఆర్బీ సెక్షన్ కంట్రోలర్ 2026 నోటిఫికేషన్కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు, అప్లికేషన్ ప్రక్రియ గురించి వివరంగా తెలుసుకోవడానికి ఈ లింక్పై క్లిక్ చేయండి.
స్విమ్స్లో "236 స్టాఫ్ నర్స్" ఉద్యోగాలు - జీతం రూ.లక్షకు పైనే!
"నవోదయ"లో 6వ తరగతి ప్రవేశాలకు నోటిఫికేషన్ విడుదల - దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ ఇదే!