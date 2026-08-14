ETV Bharat / education-and-career
3,993 పోస్టులతో 'రైల్వే JE నోటిఫికేషన్' విడుదల - సికింద్రాబాద్ జోన్లో ఎన్ని ఖాళీలున్నాయంటే?
నిరుద్యోగులకు గుడ్న్యూస్ - రైల్వే జేఈ నోటిఫికేషన్ వచ్చేసింది - దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ ఇదే!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 14, 2026 at 3:31 PM IST
Railway JE Notification 2026 : రైల్వేలో ఉద్యోగం సాధించాలనుకుంటున్నారా? అయితే, మీకో గుడ్న్యూస్. ఇప్పటికే వరుస నోటిఫికేషన్లతో ప్రిపరేషన్లో బిజీగా ఉన్న అభ్యర్థులకు మరింత బూస్ట్నిస్తూ 3,993 పోస్టులతో మరో నోటిఫికేషన్ను విడుదల చేసింది రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ బోర్డు(RRB). ఈ నోటిఫికేషన్ (CEN No. 04/2026) ద్వారా దేశవ్యాప్తంగా అన్ని రీజియన్లలో ఖాళీగా ఉన్న జూనియర్ ఇంజినీర్, డిపో మెటీరియల్ సూపరింటెండెంట్ పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు. అర్హులైన అభ్యర్థులు సెప్టెంబర్ 14 వరకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. మరి, ఈ పోస్టులకు ఎవరు అర్హులు, వయోపరిమితి, ఎలా అప్లై చేయాలి? సికింద్రాబాద్ జోన్లో ఎన్ని పోస్టులున్నాయి? వంటి పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
భారతీయ రైల్వేలో జూనియర్ ఇంజినీర్ (JE), డిపో మెటీరియల్ సూపరింటెండెంట్ (DMS) పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసి, దరఖాస్తులు స్వీకరిస్తోంది ఆర్ఆర్బీ. దేశవ్యాప్తంగా వివిధ ఆర్ఆర్బీలు, రైల్వే జోన్లు/ప్రొడక్షన్ యూనిట్లలో మొత్తం 3,993 ఖాళీలు ఉన్నాయి. అందులో సికింద్రాబాద్ జోన్లో 110 పోస్టులు ఉన్నాయి. తగిన అర్హతలు, ఆసక్తి ఉన్న అభ్యర్థులు ఆన్లైన్లో సెప్టెంబర్ 14 వరకు అప్లై చేసుకోవచ్చు.
పోస్టుల వివరాలు :
జూనియర్ ఇంజినీర్, డిపో మెటీరియల్ సూపరింటెండెంట్ - 3,993 పోస్టులు.
విభాగాలు : ఇంజినీరింగ్, ఎలక్ట్రికల్, మెకానికల్, ఎస్ అండ్ టీ, స్టోర్.
అర్హతలు :
ఈ ఉద్యోగాలకు దరఖాస్తు చేయాలనుకునే అభ్యర్థులు పోస్టును బట్టి సంబంధిత ఇంజినీరింగ్ విభాగాల్లో డిప్లొమా/ఇంజినీరింగ్, బీఎస్సీ డిగ్రీ పాసై ఉండాలి.
వయోపరిమితి :
- అభ్యర్థుల వయసు జనవరి 1, 2027 నాటికి 18 నుంచి 33 ఏళ్లు ఉండాలి.
- ఎస్సీ, ఎస్టీ అభ్యర్థులకు ఐదేళ్లు, ఓబీసీ-ఎన్సీఎల్కు మూడేళ్లు వయోపరిమితిలో సడలింపు ఉంటుంది.
- అలాగే, పీడబ్ల్యూబీడీ, ఎక్స్సర్విస్మెన్ తదితర కేటగిరీలకు నిబంధనల ప్రకారం అదనపు సడలింపు ఉంటుంది.
ప్రారంభ వేతనం :
ఈ పోస్టులకు ఎంపికైన అభ్యర్థులకు ప్రారంభ వేతనం నెలకు రూ.35,400 వస్తుంది. దీనితో పాటు ఇతర అదనపు అలవెన్సులు ఉంటాయి.
SBIలో '1538 క్లర్క్' ఉద్యోగాలకు నోటిఫికేషన్ - ఏపీ, తెలంగాణలో ఎన్ని పోస్టులున్నాయంటే?
దరఖాస్తు విధానం :
అర్హులైన వారు ఆర్ఆర్బీ అధికారిక వెబ్సైట్లో ఆన్లైన్ ద్వారా అప్లై చేసుకోవాలి.
దరఖాస్తు ఫీజు :
- అప్లికేషన్ ఫీజు వచ్చేసి జనరల్, ఓబీసీ, ఈడబ్ల్యూఎస్ అభ్యర్థులకు రూ.500 ఉంది. కంప్యూటర్ బేస్ట్ టెస్ట్(CBT)కు హాజరైతే రూ.400 రీఫండ్ చేస్తారు.
- ఎస్సీ, ఎస్టీ, మహిళలు, ట్రాన్స్జెండర్, ఎక్స్సర్వీస్మెన్, ఈబీసీ, దివ్యాంగ అభ్యర్థులు రూ.250 చెల్లించాలి. వీరు ఎగ్జామ్కు హాజరైతే పూర్తి ఫీజు రీఫండ్ అవుతుంది.
ఎంపిక విధానం :
ఈ ఉద్యోగాలకు ముందుగా స్టేజ్-1, స్టేజ్-2 కంప్యూటర్ ఆధారిత రాత పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు. ఆ తర్వాత ధ్రువపత్రాల పరిశీలన, రైల్వే మెడికల్ టెస్ట్ ఆధారంగా తుది ఎంపిక ఉంటుంది.
పరీక్ష విధానం :
సీబీటీ-Iలో 100 మార్కులకు ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. ఇందులో జనరల్ సైన్స్ నుంచి 30 ప్రశ్నలకు 30 మార్కులు, జనరల్ ఇంటలిజెన్స్ అండ్ రీజనింగ్ 25 ప్రశ్నలకు 25 మార్కులు, గణితం 30 ప్రశ్నలకు 30 మార్కులు, జనరల్ అవేర్నెస్ 15 ప్రశ్నలకు 15 మార్కులు ఉంటాయి. పరీక్ష వ్యవధి వచ్చేసి 90 నిమిషాలు. నెగటివ్ మార్కులు ఉంటాయి. ప్రతి తప్పు సమాధానానికి 1/3 మార్కు కోత విధిస్తారు.
సీబీటీ-IIలో మొత్తం 150 ప్రశ్నలకు ఎగ్జామ్ నిర్వహిస్తారు. ఇందులో ఫిజిక్స్ & కెమిస్ట్రీ 15 ప్రశ్నలకు 15 మార్కులు, జనరల్ అవేర్నెస్ నుంచి 15 ప్రశ్నలు 15 మార్కులు, బేసిక్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ 10 ప్రశ్నలు 10 మార్కులు, కంప్యూటర్ బేసిక్ & అప్లికేషన్స్కు 10 ప్రశ్నలు 10 మార్కులు, టెక్నికల్ ఎబిలిటీస్లో 100 ప్రశ్నలకు 100 మార్కులు ఉంటాయి. ఎగ్జామ్ వ్యవధి వచ్చేసి రెండు గంటలు ఉంటుంది. ఈ పరీక్షలోనూ ప్రతి తప్పు సమాధానానికి 1/3 మార్కు కోత విధిస్తారు.
ముఖ్యమైన తేదీలు :
- ఆన్లైన్ దరఖాస్తు, ఫీజు చెల్లింపు ప్రారంభం : ఆగస్టు 14, 2026.
- ఆన్లైన్ దరఖాస్తుకు ఆఖరు తేదీ : సెప్టెంబర్ 13, 2026.
- ఫీజు చెల్లింపునకు లాస్ట్ డేట్ : సెప్టెంబర్ 15, 2026.
ఈ నోటిఫికేషన్కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు, దరఖాస్తు విధానం గురించి వివరంగా తెలుసుకోవడానికి ఈ లింక్పై క్లిక్ చేయండి.
'మూడు చేపల కథ' తెలియకుండా ఉద్యోగమా? - 'ప్లాన్ బి' రెడీ చేసుకోవాల్సిందే బ్రో!
11403పోస్టులతో IBPS క్లర్క్ నోటిఫికేషన్ విడుదల - ఇప్పుడే అప్లై చేసుకోండిలా!