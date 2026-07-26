ETV Bharat / education-and-career
ఆగస్టు 3 నుంచి రైల్వే "గ్రూప్-డి ఎగ్జామ్స్" - మీ పరీక్ష కేంద్రం ఎక్కడో తెలుసుకోండిలా!
రైల్వే జాబ్స్కు చదువుతున్న అభ్యర్థులకు అలర్ట్ - గ్రూప్-డి సిటీ ఇంటిమేషన్ స్లిప్పులు విడుదల చేసిన ఆర్ఆర్బీ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 26, 2026 at 6:16 AM IST
Railway Group D Exam Dates 2026 : రైల్వే ఉద్యోగాలకు ప్రిపేర్ అవుతున్న అభ్యర్థులకు బిగ్ అలర్ట్. ఇప్పటికే 22,195 రైల్వే గ్రూప్-డి పోస్టుల ఎగ్జామ్ షెడ్యూల్ను రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ బోర్డు(ఆర్ఆర్బీ) విడుదల చేసిన విషయం తెలిసిందే. తాజాగా ఆ పోస్టులకు సంబంధించిన సిటీ ఇంటిమేషన్ స్లిప్పులు విడుదలయ్యాయి. ఈ మేరకు అధికారిక వెబ్సైట్లలో లింక్ను అందుబాటులో ఉంచింది ఆర్ఆర్బీ. మరి, మీరు ఆర్ఆర్బీ గ్రూప్-డి ఎగ్జామ్కు అప్లై చేస్తే ఇప్పుడే మీ పరీక్ష కేంద్రం ఎక్కడో సింపుల్గా ఇలా తెలుసుకోండి.
దేశవ్యాప్తంగా 16 జోన్లలో ఖాళీగా ఉన్న 22,195 గ్రూప్-డి పోస్టుల భర్తీకి సంబంధించి ఆర్ఆర్బీ గత ఏడాది(2025) నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసిన విషయం తెలిసిందే. కొన్ని రోజుల క్రితం గ్రూప్-డి పరీక్షలను షెడ్యూల్ను ప్రకటించింది రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ బోర్డు. ఈ పరీక్షలు ఆగస్టు 3 నుంచి 21 వరకు ఆన్లైన్ విధానంలో(కంప్యూటర్ బేస్ట్ టెస్టు) జరగనున్నాయి. తాజాగా సిటీ ఇంటిమేషన్ స్లిప్పులను విడుదల చేసిన ఆర్ఆర్బీ, ఎగ్జామ్కు 4 రోజుల ముందు అడ్మిట్ కార్డులను అధికారిక వెబ్సైట్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చని తెలిపింది.
మీ పరీక్ష కేంద్రం ప్రాంతాన్ని తెలుసుకోండిలా :
- ఇందుకోసం ముందుగా ఆర్ఆర్బీ అధికారిక వెబ్సైట్(https://www.rrbbbs.gov.in/)లోకి వెళ్లాలి.
- అక్కడ నోటిస్ బోర్డ్లో Link for City Information Slip of CBT for Various Posts of Level 1 అని కనిపిస్తుంది. దాని మీద క్లిక్ చేస్తే మరో న్యూ పేజీ ఓపెన్ అవుతుంది.
- అందులో మీ రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్ ఎంటర్, పుట్టిన తేదీ ఎంటర్ చేయాలి. ఆ తర్వాత స్క్రీన్పై కనిపించే క్యాప్చాను నమోదు చేసి లాగిన్పై క్లిక్ చేస్తే సరిపోతుంది.
- అంతే, మీ ఆర్ఆర్బీ గ్రూప్ డి పరీక్ష కేంద్రానికి సంబంధించిన పట్టణం పేరు డిస్ప్లే అవుతుంది.
రాత పరీక్ష లేకుండానే "రైల్వేలో 6,777 ఉద్యోగాలు"! - జులై 20 నుంచి దరఖాస్తులు ప్రారంభం!
గ్రూప్ - డి నోటిఫికేషన్కు సంబంధించి మరికొన్ని వివరాలు :
ఆర్ఆర్బీ గత సంవత్సరం విడుదల చేసిన ఈ గ్రూప్-డి నోటిఫికేషన్ ద్వారా దేశ వ్యాప్తంగా అన్ని రైల్వే జోన్లలో ఖాళీగా ఉన్న మొత్తం 22,195 పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు. ఇందులో సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే(సికింద్రాబాద్)లో మొత్తం 1,012 ఖాళీలున్నాయి. ఈ పోస్టులలో పాయింట్స్మన్, అసిస్టెంట్, ట్రాక్ మెయింటెయినర్, అసిస్టెంట్, అసిస్టెంట్ లోకో షెడ్, అసిస్టెంట్ ఆపరేషన్స్ తదితర ఖాళీలున్నాయి.
పరీక్షా విధానం :
ఇది కంప్యూటర్ ఆధారిత ఎగ్జామ్(సీబీటీ). 90 నిమిషాల పాటు జరిగే ఈ ఎగ్జామ్లో మొత్తం 100 ప్రశ్నలు వస్తాయి. ఇందులో నెగటివ్ మార్కులు ఉంటాయి. తప్పు సమాధానం రాస్తే 1/3 మార్కుల మైనస్ చేస్తారు.
ఏ విభాగానికి ఎన్ని మార్కులంటే :
- జనరల్ అవేర్నెస్ అండ్ కరెంట్ అఫైర్స్ - 20 మార్కులు
- జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ & రీజనింగ్ - 30 మార్కులు
- మ్యాథమెటిక్స్ - 25 మార్కులు
- జనరల్ సైన్స్ - 25 మార్కులు ఉంటాయి.
జీతభత్యాలు :
రైల్వే గ్రూప్-డి ఉద్యోగాలకు సెలెక్ట్ అయిన వారికి ప్రారంభవేతనం నెలకు రూ.18,000 వరకు ఉంటుంది. దీనితో పాటు అదనపు అలవెన్సులు లభిస్తాయి.
ఎంపిక విధానం :
- దరఖాస్తు చేసుకున్న అభ్యర్థులకు పైన చెప్పిన విధంగా ముందుగా కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్ష(సీబీటీ) ఉంటుంది. అందులో మెరిట్ ప్రకారం కొంతమంది షార్ట్లిస్ట్ చేస్తారు.
- అనంతరం వారికి ఫిజికల్ ఎఫిషియెన్స్ టెస్ట్(పీఈటీ), డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ను నిర్వహించి మెడికల్ ఎగ్జామ్ ద్వారా తుది ఎంపిక చేస్తారు.
విద్యార్థులకు గుడ్న్యూస్ - SBI రూ.15 లక్షల స్కాలర్షిప్ - ఎలా దరఖాస్తు చేయాలంటే!
"RRB జాబ్స్ నోటిఫికేషన్" విడుదల - ఏ జోన్లో ఎన్ని పోస్టులున్నాయంటే?