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ఆగస్టు 3 నుంచి రైల్వే "గ్రూప్-డి ఎగ్జామ్స్" - మీ పరీక్ష కేంద్రం ఎక్కడో తెలుసుకోండిలా!

రైల్వే జాబ్స్​కు చదువుతున్న అభ్యర్థులకు అలర్ట్ - గ్రూప్​-డి సిటీ ఇంటిమేషన్ స్లిప్పులు విడుదల చేసిన ఆర్​ఆర్​బీ

Railway Group D Exam Dates 2026
Railway Group D Exam Dates 2026 (Getty Images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 26, 2026 at 6:16 AM IST

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Railway Group D Exam Dates 2026 : రైల్వే ఉద్యోగాలకు ప్రిపేర్ అవుతున్న అభ్యర్థులకు బిగ్ అలర్ట్. ఇప్పటికే 22,195 రైల్వే గ్రూప్-డి పోస్టుల ఎగ్జామ్‌ షెడ్యూల్​ను రైల్వే రిక్రూట్​మెంట్ బోర్డు(ఆర్‌ఆర్‌బీ) విడుదల చేసిన విషయం తెలిసిందే. తాజాగా ఆ పోస్టులకు సంబంధించిన సిటీ ఇంటిమేషన్ స్లిప్పులు విడుదలయ్యాయి. ఈ మేరకు అధికారిక వెబ్​సైట్​లలో లింక్​ను అందుబాటులో ఉంచింది ఆర్​ఆర్​బీ. మరి, మీరు ఆర్​ఆర్​బీ గ్రూప్-డి ఎగ్జామ్​కు అప్లై చేస్తే ఇప్పుడే మీ పరీక్ష కేంద్రం ఎక్కడో సింపుల్​గా ఇలా తెలుసుకోండి.

దేశవ్యాప్తంగా 16 జోన్లలో ఖాళీగా ఉన్న 22,195 గ్రూప్​-డి పోస్టుల భర్తీకి సంబంధించి ఆర్​ఆర్​బీ గత ఏడాది(2025) నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసిన విషయం తెలిసిందే. కొన్ని రోజుల క్రితం గ్రూప్​-డి పరీక్షలను షెడ్యూల్​ను ప్రకటించింది రైల్వే రిక్రూట్​మెంట్ బోర్డు. ఈ పరీక్షలు ఆగస్టు 3 నుంచి 21 వరకు ఆన్​లైన్ విధానంలో(కంప్యూటర్‌ బేస్ట్ టెస్టు) జరగనున్నాయి. తాజాగా సిటీ ఇంటిమేషన్ స్లిప్పులను విడుదల చేసిన ఆర్​ఆర్​బీ, ఎగ్జామ్​కు 4 రోజుల ముందు అడ్మిట్‌ కార్డులను అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ నుంచి డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకోవచ్చని తెలిపింది.

మీ పరీక్ష కేంద్రం ప్రాంతాన్ని తెలుసుకోండిలా :

  • ఇందుకోసం ముందుగా ఆర్​ఆర్​బీ అధికారిక వెబ్​సైట్​(https://www.rrbbbs.gov.in/)లోకి వెళ్లాలి.
  • అక్కడ నోటిస్​ బోర్డ్​లో Link for City Information Slip of CBT for Various Posts of Level 1 అని కనిపిస్తుంది. దాని మీద క్లిక్ చేస్తే మరో న్యూ పేజీ ఓపెన్ అవుతుంది.
  • అందులో మీ రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్ ఎంటర్, పుట్టిన తేదీ ఎంటర్ చేయాలి. ఆ తర్వాత స్క్రీన్​పై కనిపించే క్యాప్చాను నమోదు చేసి లాగిన్​పై క్లిక్ చేస్తే సరిపోతుంది.
  • అంతే, మీ ఆర్​ఆర్​బీ గ్రూప్ డి పరీక్ష కేంద్రానికి సంబంధించిన పట్టణం పేరు డిస్​ప్లే అవుతుంది.

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గ్రూప్ - డి నోటిఫికేషన్​కు సంబంధించి మరికొన్ని వివరాలు :

ఆర్​ఆర్​బీ గత సంవత్సరం విడుదల చేసిన ఈ గ్రూప్‌-డి నోటిఫికేషన్ ద్వారా దేశ వ్యాప్తంగా అన్ని రైల్వే జోన్లలో ఖాళీగా ఉన్న మొత్తం 22,195 పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు. ఇందులో సౌత్‌ సెంట్రల్‌ రైల్వే(సికింద్రాబాద్‌)లో మొత్తం 1,012 ఖాళీలున్నాయి. ఈ పోస్టులలో పాయింట్స్‌మన్, అసిస్టెంట్, ట్రాక్ మెయింటెయినర్, అసిస్టెంట్, అసిస్టెంట్ లోకో షెడ్, అసిస్టెంట్ ఆపరేషన్స్ తదితర ఖాళీలున్నాయి.

పరీక్షా విధానం :

ఇది కంప్యూటర్‌ ఆధారిత ఎగ్జామ్(సీబీటీ)​. 90 నిమిషాల పాటు జరిగే ఈ ఎగ్జామ్​లో మొత్తం 100 ప్రశ్నలు వస్తాయి. ఇందులో నెగటివ్ మార్కులు ఉంటాయి. తప్పు సమాధానం రాస్తే 1/3 మార్కుల మైనస్​ చేస్తారు.

ఏ విభాగానికి ఎన్ని మార్కులంటే :

  • జనరల్‌ అవేర్‌నెస్‌ అండ్ కరెంట్‌ అఫైర్స్‌ - 20 మార్కులు
  • జనరల్‌ ఇంటెలిజెన్స్‌ & రీజనింగ్‌ - 30 మార్కులు
  • మ్యాథమెటిక్స్‌ - 25 మార్కులు
  • జనరల్‌ సైన్స్‌ - 25 మార్కులు ఉంటాయి.

జీతభత్యాలు :

రైల్వే గ్రూప్​-డి ఉద్యోగాలకు సెలెక్ట్ అయిన వారికి ప్రారంభవేతనం నెలకు రూ.18,000 వరకు ఉంటుంది. దీనితో పాటు అదనపు అలవెన్సులు లభిస్తాయి.

ఎంపిక విధానం :

  • దరఖాస్తు చేసుకున్న అభ్యర్థులకు పైన చెప్పిన విధంగా ముందుగా కంప్యూటర్​ ఆధారిత పరీక్ష(సీబీటీ) ఉంటుంది. అందులో మెరిట్ ప్రకారం కొంతమంది షార్ట్​లిస్ట్ చేస్తారు.
  • అనంతరం వారికి ఫిజికల్ ఎఫిషియెన్స్ టెస్ట్​(పీఈటీ), డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్​ను నిర్వహించి మెడికల్ ఎగ్జామ్ ద్వారా తుది ఎంపిక చేస్తారు.

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