ETV Bharat / education-and-career
రైల్వేశాఖలో సీనియర్ అసిస్టెంట్ ఉద్యోగాలు - డిప్లొమా చేసిన వారికిి సువర్ణావకాశం
రైట్స్ లిమిటెడ్ ఉద్యోగ ప్రకటన - ఎలాంటి ఇంటర్వ్యూ లేకుండా పరీక్ష మాత్రమే - ఈ గడువులోగా దరఖాస్తు చేసుకోండి
Published : December 18, 2025 at 7:47 AM IST
RITES Job Announcement 2025 : ఇంజినీరింగ్ ఇన్ డిప్లొమా చేసిన వారికి రైల్వేశాఖ శుభవార్త తెలిపింది. రైల్ ఇండియా టెక్నికల్ అండ్ ఎకానామిక్ సర్వీస్ (రైట్స్) సంస్థ 150 సీనియర్ టెక్నికల్ అసిస్టెంట్ ఖాళీలను భర్తీ చేసేందుకు ప్రకటన ఇచ్చింది. దీనికిగానూ ఇంజినీరింగ్ డిప్లొమాతో పాటు రెండేళ్ల అనుభవం ఉన్న వారు దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు అవకాశం కల్పించింది. పరీక్షలో మెరిట్ ఆధారంగా అభ్యర్థులను ఈ ఉద్యోగాలకు ఎంపిక చేయనున్నారు.
ప్రశ్నాపత్రం ఎలా ఉంటుందంటే : ఈ ఉద్యోగ నియామకంలో ముందుగా రాత పరీక్షను నిర్వహిస్తారు. ఇందులో ఆబ్జెక్టివ్ విధానంలో 125 ప్రశ్నలు ఇస్తారు. ప్రతి ప్రశ్నకు ఒక మార్కు చొప్పున 125 మార్కులుంటాయి. ఈ పరీక్షలో నెగెటివ్ మార్కులు లేవు. పరీక్ష రాయడానికి రెండున్నర గంటల వ్యవధి కేటాయించారు. ప్రశ్నాపత్రం హిందీ, ఇంగ్లిష్లో మాత్రమే ఉంటుంది.
ప్రశ్నాపత్రంలో నాలుగు విభాగాల నుంచి ప్రశ్నలుంటాయి. అవి
- క్వాంటిటేటివ్ ఆప్టిట్యూడ్ నుంచి 35 ప్రశ్నలు
- లాజికల్ రీజనింగ్ నుంచి 35 ప్రశ్నలు
- డేటా ఇంటర్ప్రెటేషన్ నుంచి 35 ప్రశ్నలు
- బేసిక్ అవేర్నెస్ నుంచి లేదా జనరల్ నాలెడ్జ్ నుంచి 20 ప్రశ్నలుంటాయి.
ఈ విభాగాల్లోనూ పలు సబ్జెక్టులుంటాయి. అందులో వరుసగా,
- క్వాంటిటేటివ్ ఆప్టిట్యూడ్ : మేథమెటికల్ రీజనింగ్, ప్రాబ్లమ్-సాల్వింగ్, నంబర్ సిస్టమ్, అరిథ్మెటిక్, రేఖాగణితం, లాభనష్టాలు, నిష్పత్తులు, పని-కాలం, కాలం-దూరం, బారువడ్డీ, చక్రవడ్డీ, మొదలైన అంశాల నుంచి ప్రశ్నలు ఇస్తారు.
- డేటా ఇంటర్ప్రెటేషన్ : గ్రాఫ్లు, చార్టులు, టేబుల్స్, సిరీస్ రూపంలో ఇచ్చిన సమాచారాన్ని అర్థం చేసుకుని ప్రశ్నలకు సమాధానాలు రాయాలి.
- లాజికల్ రీజనింగ్ : లాజికల్ థింకింగ్, సమస్యా పరిష్కార నైపుణ్యాలను పరీక్షించే విధంగా ప్రశ్నలు ఇస్తారు. ఇందులో పజిల్స్, దిశలు, వెన్ డయాగ్రమ్స్, సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్, బ్లడ్ రిలేషన్స్, ఆర్డర్లు, ర్యాంకింగ్ల నుంచి ప్రశ్నలు ఇస్తారు.
- బేసిక్ అవేర్నెస్/ జనరల్ నాలెడ్జ్ : జాతీయ, అంతర్జాతీయ వర్తమానాంశాలు, అవార్డులు, క్రీడలు; జీకేలో భారత భౌగోళిక వ్యవస్థ, రాజకీయ, చరిత్ర, ఆర్థిక, సాంస్కృతిక అంశాల నుంచి ప్రశ్నలు అడుగుతారు.
పరీక్షలో మంచి మార్కులు సాధించినవారిలో మెరిట్ ఆధారంగా అభ్యర్థులను ఎంపిక చేస్తారు. తర్వాత వారి ధ్రువపత్రాల పరిశీలన ఉంటుంది. ఆపైన అర్హులైన అభ్యర్థులను ఉద్యోగానికి ఎంపిక చేస్తారు.
ఖాళీల వివరాలు : మొత్తం 150 పోస్టులు. అందులో నార్త్ రీజియన్లో 50, ఈస్ట్లో 75, వెస్ట్లో 10, సౌత్ రీజియన్లో 15 ఖాళీలున్నాయి.
వేతన శ్రేణి: నెలకు రూ.16,338-29,735. ఇది ప్రాథమిక వేతనం మాత్రమే. పనిచేసే ప్రాంతం అనుగుణంగా పెరుగుతుంది.
ఉద్యోగానికి ఉండాల్సిన అర్హతలు : డిప్లొమా చేసిన వారు ముఖ్యంగా మెకానికల్, ప్రొడక్షన్ లేదా ప్రొడక్షన్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్, మాన్యుఫ్యాక్చరింగ్, మెకానికల్ అండ్ ఆటోమొబైల్ బ్రాంచ్తో ఇంజినీరింగ్ డిప్లొమా. డిప్లొమాలో జనరల్ అభ్యర్థులైతే ఉత్తీర్ణతలో 50 శాతం, ఎస్సీలేదా ఎస్టీ ఇతర ఓబీసీ-ఎన్సీఎల్ గానీ దివ్యాంగులకు 45 శాతం మార్కులు ఉండాలి. వీటితో పాటు సంబంధిత రంగంలో రెండేళ్ల అనుభవం కావాలి.
దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు పూర్తి వివరాలు : డిప్లొమా కోర్సుతో పాటే వయసు 30 డిసెంబర్.2025 నాటికి 40 సంవత్సరాలు మించకూడదు. ప్రత్యేక వర్గాలకు చెందినవారికి గరిష్ఠ వయసులో సడలింపులు వర్తిస్తాయి.
- దరఖాస్తు ఫీజు: జనరల్ లేదా ఓబీసీ - ఎన్సీఎల్లకు రూ.300. ఈడబ్ల్యూఎస్, ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగులకు రూ.100.
- ఆన్లైన్ దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ: 30 డిసెంబర్,2025.
- రాత పరీక్ష తేదీ: 11జనవరి 2026.
- రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలకు కలిపి హైదరాబాద్లోని ఒక పరీక్ష కేంద్రంలో మాత్రమే ఉంటుంది.
- దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు https://www.rites.com/వెబ్సైట్లో గానీ, అన్ని మీసేవా కేంద్రాల్లో గానీ దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
ఇంటర్మీడియట్తోనే భారీ జీతంతో 394 ఆర్మీ ఉద్యోగాలు