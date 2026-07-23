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పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్లో 545 పోస్టులు - జీతం నెలకు రూ.70వేల పైనే!
-హెచ్ఆర్ విభాగంలో లోకల్ బ్యాంక్ ఆఫీసర్ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ జారీ చేసిన సంస్థ - చివరి తేదీలోపు ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకోవాలని సూచన!
Published : July 23, 2026 at 10:51 AM IST
Punjab National Bank Jobs 2026: బ్యాంకింగ్ రంగంలో స్థిరపడాలనుకుంటున్నవారికి దిల్లీలోని పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్(పీఎన్బీ) శుభవార్త చెప్పింది. హెచ్ఆర్ విభాగంలో దేశవ్యాప్తంగా వివిధ శాఖల్లో లోకల్ బ్యాంక్ ఆఫీసర్ ఖాళీల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా ఖాళీలు ఉన్నాయి. ఈ క్రమంలోనే అర్హులైన అభ్యర్థులు అప్లై చేసుకోవాలని సూచించింది. మరి మొత్తం పోస్టులు ఎన్ని? ఎవరు అర్హులు? ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి? జీతం ఎంత? సహా మరిన్ని వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
పోస్టు పేరు - ఖాళీల వివరాలు:
లోకల్ బ్యాంక్ ఆఫీసర్ (ఎల్బీఓ): 545 పోస్టులు
రాష్ట్రాల వారీగా ఖాళీల సంఖ్య:
- ఆంధ్రప్రదేశ్ - 4
- గుజరాత్ - 77
- కర్ణాటక - 78
- మహారాష్ట్ర - 67
- తెలంగాణ - 41
- తమిళనాడు - 51
- పశ్చిమ బెంగాల్ - 80
- జమ్మూ &కాశ్మీర్ - 09
- లద్దాఖ్ - 02
- అరుణాచల్ ప్రదేశ్ - 04
- అస్సాం - 85
- మణిపుర్ - 06
- మేఘాలయ - 08
- మిజోరం - 05
- నాగాలాండ్ - 05
- సిక్కిం - 05
- త్రిపుర - 18
విద్యార్హతలు: ఒక అభ్యర్థి ఒక రాష్ట్రానికి సంబంధించిన పోస్టులకు మాత్రమే అప్లై చేసుకోవాలి. రెండు మూడు స్టేట్స్ కలిపి దరఖాస్తు చేయకూడదు. ఆగస్టు 9, 2026 నాటికి గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ లేదా సంస్థ నుంచి ఏదైనా విభాగంలో గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తి చేసి ఉండాలి. అలాగే ఆర్బీఐ గుర్తింపు పొందిన కమర్షియల్ లేదా రీజనల్ రూరల్ బ్యాంక్లో కనీసం ఏడాది పని చేసి అనుభవం ఉండాలి. అదే విధంగా అభ్యర్థులు సంబంధిత రాష్ట్ర స్థానిక భాష చదవడం, రాయడం, మాట్లాడడంలో ప్రావీణ్యం కలిగి ఉండాలి.
వయో పరిమితి: జులై 1, 2026 నాటికి 20 నుంచి 30 ఏళ్ల మధ్య వయసు కలిగిన అభ్యర్థులు అర్హులు. నిబంధనల ప్రకారం ఎస్సీ/ఎస్టీ అభ్యర్థులకు 5 ఏళ్లు, ఓబీసీలకు మూడేళ్లు, దివ్యాంగులకు 10 సంవత్సరాలు, మాజీ సైనికులకు 5 సంవత్సరాలు వయోపరిమితిలో సడలింపు ఉంటుంది.
ఎంపిక ప్రక్రియ: ఈ పోస్టులకు ఎంపిక ప్రక్రియ నాలుగు విధాలుగా ఉంటుంది. మొదట అప్లై చేసుకున్న అబ్యర్థులకు ఆన్లైన్లో రాత పరీక్ష నిర్వహిస్తారు. అందులో క్వాలిఫై అయిన వారికి ఇంటర్వ్యూ, డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్, స్థానిక భాషా పరీక్ష నిర్వహించి అందులో వచ్చిన మార్కుల ఆధారంగా ఎంపిక చేస్తారు.
పరీక్ష విధానం: రాత పరీక్షను మొత్తం 150 మార్కులకు నిర్వహిస్తారు. అందులో రీజనింగ్ అండ్ కంప్యూటర్ ఆప్టిట్యూడ్ (25 ప్రశ్నలు 25 మార్కులు), డేటా అనాలసిస్ అండ్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ (25 ప్రశ్నలు 25 మార్కులు), ఇంగ్లిష్ (25 ప్రశ్నలు 25 మార్కులు), క్వాంటిటేటివ్ ఆప్టిట్యూడ్ (25 ప్రశ్నలు 25 మార్కులు), జనరల్/ఎకానమీ/బ్యాంకింగ్ అవేర్నెస్ (50 ప్రశ్నలు 50 మార్కులు) నుంచి ప్రశ్నలు ఉంటాయి. ఈ పరీక్ష రాసేందుకు సమయం 180 నిమిషాలు. ఇక ప్రతీ తప్పు సమాధానానికి 0.25 మార్కుల కోత ఉంటుంది.
జీతం: నెలకు రూ.48,480- రూ.85,920.
పరీక్ష కేంద్రాలు: ఆంధ్రప్రదేశ్లో విజయవాడ, గుంటూరు, విశాఖపట్నం, తిరుపతి, రాజమహేంద్రవరం, శ్రీకాకుళం, ఒంగోలు. తెలంగాణలో హైదరాబాద్, వరంగల్, మహబూబ్నగర్, కరీంనగర్, ఖమ్మం.
దరఖాస్తు రుసుము(జీఎస్టీ కలిపి): ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగులకు రూ.59, మిగతా అభ్యర్థులకు రూ.1180.
ఎలా అప్లై చేయాలి:
- లోకల్ బ్యాంక్ ఆఫీసర్ పోస్టులకు కేవలం ఆన్లైన్ ద్వారా మాత్రమే అప్లై చేయాలి.
- ముందుగా పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ అధికారిక వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసి రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి.
- రిజిస్టర్ అయిన తర్వాత వచ్చే నెంబర్, పాస్వర్డ్ యూజ్ చేసి లాగిన్ అవ్వాలి.
- అనంతరం సంబంధింత నోటిఫికేషన్పై క్లిక్ చేసి వ్యక్తిగత వివరాలు, విద్యార్హతలు సహా పూర్తి వివరాలు అప్లికేషన్ ఫారమ్లో ఎంటర్ చేసి సబ్మిట్ చేసి ఫీజు చెల్లిస్తే సరి.
ముఖ్య తేదీలు:
- ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రారంభం: జులై 20, 2026.
- ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్కు చివరి తేదీ: ఆగస్టు 9, 2026.
- ఆన్లైన్ పరీక్ష తేదీ: ఆగస్టు/సెప్టెంబరు 2026.
- నోటిఫికేషన్ లింక్
- అప్లికేషన్ లింక్
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