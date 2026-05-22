అప్రెంటీస్గా జాయిన్ అవుతారా? - పంజాబ్ అండ్ సింధ్ బ్యాంక్లో భారీగా ఖాళీలు! - స్టైపెండ్ ఎంతంటే!
- డిగ్రీ పూర్తి చేసిన అభ్యర్థులకు శుభవార్త - అప్రెంటిస్ ఖాళీల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ రిలీజ్!
Published : May 22, 2026 at 10:28 AM IST
Punjab and Sind Bank Apprentice Training: డిగ్రీ పూర్తి చేసిన అభ్యర్థులకు గుడ్న్యూస్. భారత ప్రభుత్వ రంగానికి చెందిన పంజాబ్ అండ్ సింధ్ బ్యాంక్ (PSB) దేశవ్యాప్తంగా అప్రెంటిస్ శిక్షణ కోసం నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఈ క్రమంలో అర్హులైన అభ్యర్థుల నుంచి ఆన్లైన్ దరఖాస్తులను ఆహ్వానిస్తోంది. మరి, ఈ ట్రైనింగ్ కోసం ఎవరు అర్హులు? ఎన్ని ఖాళీలు ఉన్నాయి? శిక్షణ ఎన్ని రోజులు? ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి? సహా తదితర వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
పోస్టు పేరు - అప్రెంటిస్ శిక్షణ
ఖాళీలు - 635
తెలంగాణలో 20: ఎస్సీ 3, ఎస్టీ 1, ఓబీసీ 5, ఈడబ్ల్యూఎస్ 2, యూఆర్ 9
ఆంధ్రప్రదేశ్లో 20: ఎస్సీ 3, ఎస్టీ 1, ఓబీసీ 5, ఈడబ్ల్యూఎస్ 2, యూఆర్ 9
అర్హతలు:
- ఈ అప్రెంటిస్ శిక్షణ కోసం అప్లై చేసే అభ్యర్థులు కచ్చితంగా భారతీయులై ఉండాలి.
- జూన్ 6, 2026 నాటికి పోస్టులను అనుసరించి సంబంధిత విభాగంలో అభ్యర్థులు ఏదైనా గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ నుంచి డిగ్రీ పాసై ఉండాలి.
- అప్రెంటిస్ శిక్షణ కోసం దరఖాస్తు చేసుకునే అభ్యర్థి సదరు రాష్ట్రం/కేంద్రపాలిత ప్రాంతానికి సంబంధించిన స్థానిక భాషలో ప్రావీణ్యం (చదవడం, రాయడం, మాట్లాడటం, అర్థం చేసుకోవడం) కలిగి ఉండాలి. అభ్యర్థి 8వ, 10వ, 12వ తరగతి లేదా గ్రాడ్యుయేషన్ స్థాయిలో ఆ స్థానిక భాషను ఒక సబ్జెక్టుగా చదివినట్లు మార్కుల సర్టిఫికెట్ను ప్రూఫ్గా చూపించాల్సి ఉంటుంది.
- పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తి చేసిన విద్యార్థులు ఈ అప్రెంటిస్షిప్ శిక్షణకు అనర్హులు. అలాగే ఒక సంవత్సరం లేదా అంతకంటే ఎక్కువ పని అనుభవం ఉన్న విద్యార్థులు కూడా దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి అర్హత లేదు. చివరగా డిగ్రీ పాసై 5 సంవత్సరాలు పూర్తి కాకూడదు.
వయోపరిమితి: అభ్యర్థుల వయసు మే 1, 2026 నాటికి కనీసం 20 సంవత్సరాలు పూర్తై ఉండాలి. గరిష్ఠంగా 28 సంవత్సరాల లోపు ఉండాలి. ఎస్సీ, ఎస్టీ అభ్యర్థులకు 5 ఏళ్లు, ఓబీసీ అభ్యర్థులకు 3 ఏళ్లు, దివ్యాంగులకు 5 సంవత్సరాలు వయోపరిమితిలో సడలింపు ఉంటుంది.
అప్రెంటిస్ శిక్షణ వ్యవధి: 12 నెలలు. ప్రతి రోజు ఉదయం 10 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు ట్రైనింగ్ ఉంటుంది. అలాగే నెలకు ఒక క్యాజువల్ లీవ్ మినహా మిగతా ఎటువుంటి సెలవులు ఉండవు.
స్టైపెండ్: నెలకు రూ.12,300. అప్రెంటిస్ శిక్షణ పొందే అభ్యర్థులకు రోజువారీ ఖర్చులు లేదా ప్రయాణ ఖర్చుల కోసం ఎలాంటి అదనపు అలవెన్సులు ఇవ్వరు.
ఎంపిక విధానం: ఈ అప్రెంటిస్ ట్రైనింగ్కు ఎలాంటి రాత పరీక్ష ఉండదు. అప్లికేషన్ ఫారమ్లో ఫిల్ చేసిన వివరాలు, విద్యార్హతలు, మెరిట్ ఆధారంగా ఎంపిక చేస్తారు. మెరిట్ లిస్ట్లో ఎంపికైన అభ్యర్థులకు మెయిల్ ద్వారా సమాచారం అందుతుంది. అందులో సెలెక్ట్ అయిన వారు ఆయా బ్యాంకుకు వెళ్లి సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ పూర్తి చేయాలి. చివరగా వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించి శిక్షణకు తీసుకుంటారు.
దరఖాస్తు ఫీజు: జనరల్, ఓబీసీ, ఈడబ్ల్యూఎస్ అభ్యర్థులు రూ.250, ఎస్సీ, ఎస్టీ, పీడబ్ల్యూబీడీ అభ్యర్థులు రూ.100 చెల్లించాలి.
ముఖ్య తేదీలు :
- దరఖాస్తు ప్రారంభ తేదీ: 2026 మే 21.
- అప్లై చేయడానికి లాస్ట్ డేట్ : 2026 జూన్ 6.
కావాల్సిన డాక్యుమెంట్లు:
- టెన్త్, ఇంటర్, డిగ్రీ సర్టిఫికెట్లు
- లోకల్ లాంగ్వేజ్ ప్రూఫ్
- ఆధార్ కార్డ్
- బ్యాంక్ అకౌంట్ జిరాక్స్
- కుల ధ్రువీకరణ పత్రం
దరఖాస్తు ప్రక్రియ: ఆన్లైన్ ద్వారా మాత్రమే దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. ఆఫ్లైన్లో అప్లై చేసుకునే వీలు లేదు.
- దరఖాస్తు చేసే ముందు అభ్యర్థులు ప్రభుత్వ అప్రెంటిస్షిప్ పోర్టల్స్ అయిన NAPS Portal లేదా NATS Portal లో ముందుగా తమ వివరాలతో అప్డేట్ అవ్వాలి.
- ఆ తర్వాత మాత్రమే పంజాబ్ అండ్ సింధ్ బ్యాంక్ అఫీషియల్ వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసి అప్లికేషన్ ఫారమ్ ఫిల్ చేయాలి.
- ఫొటో, సంతకం కాపీలు అప్లోడ్ చేసి ఫీజు చెల్లించి సబ్మిట్ చేస్తే సరి. మరిన్ని వివరాల కోసం పంజాబ్ అండ్ సింధ్ బ్యాంక్ అప్రెంటిస్ శిక్షణ నోటిఫికేషన్ పై క్లిక్ చేయండి.
