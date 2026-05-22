అప్రెంటీస్​గా​ జాయిన్​ అవుతారా? - పంజాబ్​ అండ్​ సింధ్​ బ్యాంక్​లో భారీగా ఖాళీలు! - స్టైపెండ్​ ఎంతంటే!

- డిగ్రీ పూర్తి చేసిన అభ్యర్థులకు శుభవార్త - అప్రెంటిస్‌ ఖాళీల భర్తీకి నోటిఫికేషన్​ రిలీజ్​!

Published : May 22, 2026 at 10:28 AM IST

Punjab and Sind Bank Apprentice Training: డిగ్రీ పూర్తి చేసిన అభ్యర్థులకు గుడ్​న్యూస్​. భారత ప్రభుత్వ రంగానికి చెందిన పంజాబ్ అండ్ సింధ్ బ్యాంక్ (PSB) దేశవ్యాప్తంగా అప్రెంటిస్ శిక్షణ కోసం నోటిఫికేషన్​ విడుదల చేసింది. ఈ క్రమంలో అర్హులైన అభ్యర్థుల నుంచి ఆన్‌లైన్ దరఖాస్తులను ఆహ్వానిస్తోంది. మరి, ఈ ట్రైనింగ్​ కోసం ఎవరు అర్హులు? ఎన్ని ఖాళీలు ఉన్నాయి? శిక్షణ ఎన్ని రోజులు? ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి? సహా తదితర వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

పోస్టు పేరు - అప్రెంటిస్​ శిక్షణ

ఖాళీలు - 635

తెలంగాణలో 20: ఎస్సీ 3, ఎస్టీ 1, ఓబీసీ 5, ఈడబ్ల్యూఎస్​ 2, యూఆర్​ 9

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో 20: ఎస్సీ 3, ఎస్టీ 1, ఓబీసీ 5, ఈడబ్ల్యూఎస్​ 2, యూఆర్​ 9

అర్హతలు:

  • ఈ అప్రెంటిస్​ శిక్షణ కోసం అప్లై చేసే అభ్యర్థులు కచ్చితంగా భారతీయులై ఉండాలి.
  • జూన్​ 6, 2026 నాటికి పోస్టులను అనుసరించి సంబంధిత విభాగంలో అభ్యర్థులు ఏదైనా గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ నుంచి డిగ్రీ పాసై ఉండాలి.
  • అప్రెంటిస్ శిక్షణ కోసం దరఖాస్తు చేసుకునే అభ్యర్థి సదరు రాష్ట్రం/కేంద్రపాలిత ప్రాంతానికి సంబంధించిన స్థానిక భాషలో ప్రావీణ్యం (చదవడం, రాయడం, మాట్లాడటం, అర్థం చేసుకోవడం) కలిగి ఉండాలి. అభ్యర్థి 8వ, 10వ, 12వ తరగతి లేదా గ్రాడ్యుయేషన్ స్థాయిలో ఆ స్థానిక భాషను ఒక సబ్జెక్టుగా చదివినట్లు మార్కుల సర్టిఫికెట్​ను ప్రూఫ్​గా చూపించాల్సి ఉంటుంది.
  • పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్​ పూర్తి చేసిన విద్యార్థులు ఈ అప్రెంటిస్‌షిప్ శిక్షణకు అనర్హులు. అలాగే ఒక సంవత్సరం లేదా అంతకంటే ఎక్కువ పని అనుభవం ఉన్న విద్యార్థులు కూడా దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి అర్హత లేదు. చివరగా డిగ్రీ పాసై 5 సంవత్సరాలు పూర్తి కాకూడదు.

వయోపరిమితి: అభ్యర్థుల వయసు మే 1, 2026 నాటికి కనీసం 20 సంవత్సరాలు పూర్తై ఉండాలి. గరిష్ఠంగా 28 సంవత్సరాల లోపు ఉండాలి. ఎస్సీ, ఎస్టీ అభ్యర్థులకు 5 ఏళ్లు, ఓబీసీ అభ్యర్థులకు 3 ఏళ్లు, దివ్యాంగులకు 5 సంవత్సరాలు వయోపరిమితిలో సడలింపు ఉంటుంది.

అప్రెంటిస్​ శిక్షణ వ్యవధి: 12 నెలలు. ప్రతి రోజు ఉదయం 10 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు ట్రైనింగ్​ ఉంటుంది. అలాగే నెలకు ఒక క్యాజువల్​ లీవ్​ మినహా మిగతా ఎటువుంటి సెలవులు ఉండవు.

స్టైపెండ్‌: నెలకు రూ.12,300. అప్రెంటిస్‌ శిక్షణ పొందే అభ్యర్థులకు రోజువారీ ఖర్చులు లేదా ప్రయాణ ఖర్చుల కోసం ఎలాంటి అదనపు అలవెన్సులు ఇవ్వరు.

ఎంపిక విధానం: ఈ అప్రెంటిస్ ట్రైనింగ్​కు ఎలాంటి రాత పరీక్ష ఉండదు. అప్లికేషన్​ ఫారమ్​లో ఫిల్​ చేసిన వివరాలు, విద్యార్హతలు, మెరిట్​ ఆధారంగా ఎంపిక చేస్తారు. మెరిట్ లిస్ట్‌లో ఎంపికైన అభ్యర్థులకు మెయిల్ ద్వారా సమాచారం అందుతుంది. అందులో సెలెక్ట్​ అయిన వారు ఆయా బ్యాంకుకు వెళ్లి సర్టిఫికేట్​ వెరిఫికేషన్​ పూర్తి చేయాలి. చివరగా వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించి శిక్షణకు తీసుకుంటారు.

దరఖాస్తు ఫీజు: జనరల్, ఓబీసీ, ఈడబ్ల్యూఎస్ అభ్యర్థులు రూ.250, ఎస్సీ, ఎస్టీ, పీడబ్ల్యూబీడీ అభ్యర్థులు రూ.100 చెల్లించాలి.

ముఖ్య తేదీలు :

  • దరఖాస్తు ప్రారంభ తేదీ: 2026 మే 21.
  • అప్లై చేయడానికి లాస్ట్​ డేట్​ : 2026 జూన్‌ 6.

కావాల్సిన డాక్యుమెంట్లు:

  • టెన్త్​, ఇంటర్​, డిగ్రీ సర్టిఫికెట్లు
  • లోకల్​ లాంగ్వేజ్​ ప్రూఫ్​
  • ఆధార్​ కార్డ్​
  • బ్యాంక్​ అకౌంట్​ జిరాక్స్​
  • కుల ధ్రువీకరణ పత్రం

దరఖాస్తు ప్రక్రియ: ఆన్‌లైన్ ద్వారా మాత్రమే దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. ఆఫ్​లైన్​లో అప్లై చేసుకునే వీలు లేదు.

  • దరఖాస్తు చేసే ముందు అభ్యర్థులు ప్రభుత్వ అప్రెంటిస్‌షిప్ పోర్టల్స్ అయిన NAPS Portal లేదా NATS Portal లో ముందుగా తమ వివరాలతో అప్​డేట్​ అవ్వాలి.
  • ఆ తర్వాత మాత్రమే పంజాబ్ అండ్ సింధ్ బ్యాంక్ అఫీషియల్​ వెబ్‌సైట్​ ఓపెన్​ చేసి అప్లికేషన్​ ఫారమ్ ఫిల్​ చేయాలి.
  • ఫొటో, సంతకం కాపీలు అప్​లోడ్​ చేసి ఫీజు చెల్లించి సబ్మిట్​ చేస్తే సరి. మరిన్ని వివరాల కోసం పంజాబ్​ అండ్​ సింధ్​ బ్యాంక్​ అప్రెంటిస్​ శిక్షణ నోటిఫికేషన్​ పై క్లిక్​ చేయండి.

