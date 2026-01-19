ETV Bharat / education-and-career
ఈ కోర్సులు చేస్తే ఉపాధికి ఢోకా లేదు - కొన్నేళ్ల అనుభవంతోనే మెరుగైన జీతం
కేంద్ర రసాయనాలు, ఎరువుల మంత్రిత్వ శాఖ ఆధ్వర్యంలో నెలకొల్పిన సెంట్రల్ ఇన్స్టిట్యూట్లో కోర్సులు - దేశవ్యాప్తంగా 29 కేంద్రాల్లో డిప్లొమా, పీజీ డిప్లొమా, పోస్టు డిప్లొమా కోర్సులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 19, 2026 at 8:37 PM IST
Plastic Diploma Course : ప్లాస్టిక్ డిప్లొమా చేసి ఉద్యోగం సాధించాలి అనుకున్న వారికి సువర్ణావకాశం. ప్రస్తుతం ప్లాస్టిక్కు ఎంతో ఎక్కువ ప్రాధాన్యముందో తెలిసిందే. మనం ఉపయోగిస్తున్న అన్ని వస్తువుల్లోనూ దాదాపు ఈ ప్లాస్టిక్ ఒక భాగమైంది. మన్నిక, తేలిక, సౌకర్యవంతం, తక్కువ ధరలో రూపొందడం, ఇలా పలు కారణాలతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్లాస్టిక్కు ఎంతో ఆదరణ పెరుగుతోంది. కోరుకున్న, అనుకున్న రూపంలోకి సులువుగా మారిపోవడమే ప్లాస్టిక్ ప్రత్యేకత. విస్తృత ప్రయోజనాల కోసం పరిశ్రమలు పెద్ద మొత్తంలో ప్లాస్టిక్ను ఉపయోగిస్తున్నాయి. అలాగే దీనిని ఉత్పత్తి కూడా చేస్తున్నాయి.
ఈ ప్రక్రియలో భాగం కావడానికి ప్లాస్టిక్ టెక్నాలజీపై పట్టు సాధించిన వారిని అనేక మందిని ఉద్యోగంలోకి తీసుకుంటున్నాయి. ప్లాస్టిక్, దానికి అనుబంధ విభాగాల్లో మేటి మానవ వనరులను పరిశ్రమలకు అందించే లక్ష్యంతో చెన్నైలో సెంట్రల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ పెట్రో కెమికల్స్ ఇంజినీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ (సిపెట్) కేంద్ర రసాయనాలు, ఎరువుల మంత్రిత్వ శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటైంది. ఇంతకు ముందు దీన్ని సెంట్రల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్ ఇంజినీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ పేరుతో పిలిచేవారు. ఈ సంస్థకు అనుబంధంగా దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న కేంద్రాల్లో డిప్లొమా, పోస్టు గ్రాడ్యుయేట్ డిప్లొమా, పోస్టు డిప్లొమా కోర్సులను కూడా అందిస్తున్నారు. పరీక్షలో చూపించిన ప్రతిభతో దీనిలో ప్రవేశం లభిస్తుంది.
ఉద్యోగ అవకాశాలిలా : ప్లాస్టిక్ డిప్లొమాలు పూర్తి చేసుకున్నవారు మంచి సంస్థల్లో క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో ఉద్యోగాలు సొంతం చేసుకుంటున్నారు. మిల్టన్, ఓఎన్జీసీ, సెలో, ఎల్అండ్టీ, మారుతీ సుజుకీ, ఓల్టాస్, బీపీఎల్, హెచ్సీఎల్, ఐఎఫ్బీ, రిలయన్స్, ఏషియన్ పెయింట్స్, టాటా, బటర్ఫ్లై, తదితర సంస్థలు వీరిని ఉద్యోగానికి ఎంపిక చేసుకుంటున్నాయి. ఆటోమోటివ్, మెషీన్ మాన్యుఫ్యాక్చరింగ్, కన్జూమర్ గూడ్స్, ప్యాకేజింగ్, ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్, ఆర్ అండ్ డీ, తదితర విభాగాలకు చెందిన సంస్థల్లో సేవలందించడానికి ప్లాస్టిక్పై పట్టున్నవారు ప్రస్తుతం ఎంతో అవసరం. అందువల్ల ఈ కోర్సులు చదివినవారికి ఉపాధికి ఇక్కడ ఢోకా లేదు. కొన్నేళ్ల అనుభవంతో మెరుగైన జీతాన్ని కూడా అందుకోవచ్చు. సొంతంగా పరిశ్రమను కూడా నెలకొల్పవచ్చు.
కేంద్రాలు ఎక్కడంటే : దేశవ్యాప్తంగా దాదాపు 29 సిపెట్ కేంద్రాల్లో డిప్లొమా, పోస్టు డిప్లొమా, పోస్టు గ్రాడ్యుయేట్ డిప్లొమాలో కోర్సులను అందిస్తున్నారు. ఇవి విజయవాడ, హైదరాబాద్, అమృత్సర్, ఔరంగాబాద్, అహ్మదాబాద్, బాలాసోర్, భోపాల్, భువనేశ్వర్, చెన్నై, దేహ్రాదూన్,చంద్రపుర్, బడ్డీ, గువాహటి, హాజీపుర్, హల్దియా, ఇంఫాల్, జయపుర్, కొచి, మధురై, మైసూరు, రాయ్పుర్, రాంచీ, కోర్బ, అగర్తల, గ్వాలియర్, లఖ్నవూ, ముర్థల్, వారణాసి, భగల్పుర్లలో ఉన్నాయి.
పరీక్షా విధానం : ఆన్లైన్లో విడిగా అన్ని కోర్సులకూ పరీక్షను నిర్వహిస్తారు. దీని వ్యవధి 60 నిమిషాలు ఉంటుంది. ఈ పరీక్షలో ప్రశ్నలన్నీ ఆబ్జెక్టివ్ తరహాలోనే ఉంటాయి. పరీక్షలో మొత్తం యాభై ప్రశ్నలు వరకు వస్తాయి. ఈ పరీక్షలో ఎటువంటి రుణాత్మక మార్కులు లేవు. మాదిరి ప్రశ్నలను సిపెట్ వెబ్సైట్లో అందుబాటులో ఉంచారు. వాటిని పరిశీలించి, ప్రశ్నాంశాలపై మరింత అవగాహన పెంచుకోవచ్చు. జనరల్ నాలెడ్జ్ విభాగంలో హిస్టరీ, స్పోర్ట్స్, కంప్యూటర్ సైన్స్, పాలిటిక్స్, కరెంట్ అఫైర్స్, ఎంటర్టైన్మెంట్ నుంచి ప్రశ్నలు వస్తాయి. మూడేళ్ల డిప్లొమా కోర్సుల్లో ఇంగ్లిష్, సైన్స్ ప్రశ్నలు పదో తరగతి సిలబస్ స్థాయిలోనే ఉంటాయి. అందువల్ల పాఠ్యపుస్తకాలు బాగా చదువుకున్నవారు దీనిలో ఎక్కువ మార్కులు పొందవచ్చు.
ఎంటెక్, ఎమ్మెస్సీ, పీహెచ్డీ కోర్సులు : సిపెట్లో బీటెక్ కోర్సులూ ఉన్నాయి. మెకానికల్ ఇంజినీరింగ్, ప్లాస్టిక్ ఇంజినీరింగ్, పెట్రో కెమికల్స్ ఇంజినీరింగ్, మాన్యుఫ్యాక్చరింగ్ ఇంజినీరింగ్ కోర్సులు బీటెక్లో భాగంగా అందిస్తున్నారు. అలాగే ఎంటెక్, ఎమ్మెస్సీ, పీహెచ్డీ కోర్సులూ కూడా ఇక్కడ అందుబాటులో ఉన్నాయి. వీటిలో ప్రవేశాలకు విడిగా ప్రకటన వెలువడుతుంది.
కోర్సులు, అర్హత, పరీక్ష వివరాలు :
కోర్సు: డిప్లొమా ఇన్ ప్లాస్టిక్స్ మౌల్డ్ టెక్నాలజీ (డీపీఎంటీ)
వ్యవధి: మూడేళ్లు (6 సెమిస్టర్లు)
అర్హత: పదో తరగతి/ సమాన స్థాయి ఉత్తీర్ణత. ప్రస్తుతం పదో తరగతి చదువుతున్నవారు కూడా అర్హులే.
పరీక్షలో: సైన్స్ విభాగం నుంచి 20, జనరల్ నాలెడ్జ్ విభాగం నుంచి 25, ఇంగ్లిష్ విభాగం నుంచి 5 ప్రశ్నలు వస్తాయి.
కోర్సు: డిప్లొమా ఇన్ ప్లాస్టిక్స్ టెక్నాలజీ (డీపీటీ)
వ్యవధి: మూడేళ్లు (6 సెమిస్టర్లు)
అర్హత: పదో తరగతి/ సమాన స్థాయి ఉత్తీర్ణత. ప్రస్తుతం పదో తరగతి చదువుతున్నవారూ అర్హులే.
పరీక్షలో: సైన్స్ విభాగం నుంచి 20,జనరల్ నాలెడ్జ్ విభాగం నుంచి 25, ఇంగ్లిష్ విభాగం నుంచి 5 ప్రశ్నలు వస్తాయి.
కోర్సు: పోస్టు డిప్లొమా ఇన్ ప్లాస్టిక్స్ మౌల్డ్ డిజైన్ విత్ క్యాడ్/క్యామ్ (పీడీ-పీఎండీ)
వ్యవధి: 18 నెలలు (3 సెమిస్టర్లు)
అర్హత: మెకానికల్/ ఆటోమొబైల్/ టూల్/ ప్రొడక్షన్/ప్లాస్టిక్ టెక్నాలజీ/ మెకట్రానిక్స్/ సిపెట్ నుంచి డీపీఎంటీ/ టూల్ డై అండ్ మేకింగ్/ డీపీటీ వీటిలో ఎందులోనైనా మూడేళ్ల డిప్లొమా ఉండాలి. చివరి ఏడాది కోర్సులో ఉన్నవారు కూడా అర్హులే.
పరీక్షలో: సైన్స్ విభాగం నుంచి 10, ఇంగ్లిష్ విభాగం నుంచి 10, జనరల్ నాలెడ్జ్ 20, సంబంధిత డిప్లొమా నుంచి 10 ప్రశ్నలు వస్తాయి.
కోర్సు: పోస్టు గ్రాడ్యుయేట్ డిప్లొమా ఇన్ ప్లాస్టిక్స్ ప్రాసెసింగ్ అండ్ టెస్టింగ్ (పీజీడీ-పీపీటీ)
వ్యవధి: రెండేళ్లు (4 సెమిస్టర్లు)
అర్హత: ఏదైనా సైన్స్ డిగ్రీ ఉన్నవారు దీనికి దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. చివరి ఏడాది విద్యార్థులూ అర్హులే.
పరీక్షలో: సైన్స్ విభాగం నుంచి 10, ఇంగ్లిష్ విభాగం నుంచి 10, జనరల్ నాలెడ్జ్ 20, బీఎస్సీ స్థాయి కెమిస్ట్రీ, ఫిజిక్స్, బయాలజీ, మ్యాథ్స్ 10 ప్రశ్నలు వస్తాయి.
హైదరాబాద్ క్యాంపస్లో పై కోర్సులన్నింటినీ అందిస్తున్నారు. పీడీ-పీఎండీ తప్ప మిగతా మూడూ విజయవాడ క్యాంపస్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. అన్ని కోర్సులకూ ఏ వయసు వారైనా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
వివరాలు : ఆన్లైన్ దరఖాస్తుకు గడువు తేదీ: మే 28
పరీక్ష ఫీజు: ఎస్సీ, ఎస్టీలకు రూ.250. మిగిలిన అందరికీ రూ. 500
పరీక్ష తేదీ: జూన్ 7, 2026
వెబ్సైట్: https://www.cipet.gov.in
దీన్దయాళ్ పోర్ట్ అథారిటీ, ఈసీఐఎల్, ఎయిమ్స్ రాజ్కోట్లో ఉద్యోగాలు
పీజీఐఎంఈఆర్లో ఒప్పంద ప్రాతిపదికన జాబ్స్ - ఇలా దరఖాస్తు చేసుకోండి