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విద్యార్థులకు పీజేటీఏయూ గుడ్న్యూస్ - యూజీ కోర్సుల్లో ప్రవేశాలకు దరఖాస్తుల ఆహ్వానం!
2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి యూజీ కోర్సుల్లో ప్రవేశానికి ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ తెలంగాణ అగ్రికల్చరల్ యూనివర్సిటీ నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ - జులై 25లోపు అప్లై చేసుకోవాలని సూచన!
Published : June 29, 2026 at 12:54 PM IST
PJTAU UG Admissions 2026: ఇంటర్ పూర్తి చేశారా? అది కూడా బైపీసీ కంప్లీట్ చేశారా? అయితే మీకో గుడ్న్యూస్. ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ తెలంగాణ అగ్రికల్చరల్ యూనివర్సిటీ (PJTAU), హైదరాబాద్ 2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి యూజీ కోర్సుల్లో ప్రవేశాలకు నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. బైపీసీ విద్యార్థుల కోసం అగ్రికల్చర్, హార్టికల్చర్, ఫుడ్ టెక్నాలజీలోని ఖాళీలను భర్తీ చేయనుంది. తెలంగాణ ఈఏపీసెట్-2026 అగ్రికల్చర్ స్ట్రీమ్ ర్యాంకుల ఆధారంగా ఈ ప్రవేశాలు నిర్వహిస్తారు. ఈ క్రమంలోనే అర్హులైన అభ్యర్థులు దరఖాస్తు చేసుకోవాలని అధికారులు సూచించారు. మరి అది ఎలానో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
కోర్సులు - సీట్ల వివరాలు:
బీఎస్సీ (ఆనర్స్) అగ్రికల్చర్ - 4 సంవత్సరాలు
- కాలేజీలు: పీజేటీఏయూ పరిధిలోని వివిధ అగ్రికల్చర్ కాలేజీలు(హైదరాబాద్, భద్రాద్రికొత్తగూడెం, జగిత్యాల, నాగర్కర్నూల్, వరంగల్ అర్బన్, రాజన్న సిరిసిల్ల, ఆదిలాబాద్, సూర్యాపేట, నిజామాబాద్, వికారాబాద్ జిల్లాల్లో ఉన్నాయి.)
- సీట్లు: మొత్తం 1355 సీట్లు ఉన్నాయి. అందులో 855 రెగ్యులర్ కోటా + 500 స్పెషల్ కోటా.
బీఎస్సీ (ఆనర్స్) హార్టికల్చర్- 4 సంవత్సరాలు
- కాలేజీ: అగ్రికల్చర్ కాలేజీ, అస్వారావుపేట, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా
- సీట్లు: 30
బీటెక్ (ఫుడ్ టెక్నాలజీ)- 4 సంవత్సరాలు
- కాలేజీ: కాలేజ్ ఆఫ్ ఫుడ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ, రుద్రూర్, నిజామాబాద్.
- సీట్లు: మొత్తం సీట్లు 31. 25 రెగ్యులర్ కోటా + 4 స్పెషల్ కోటా
అర్హతలు: తెలంగాణ ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు లేదా గుర్తింపు పొందిన ఇతర బోర్డుల నుంచి రెండు సంవత్సరాల ఇంటర్మీడియట్ (10+2) ఉత్తీర్ణత ఉండాలి. అలాగే ఇంటర్లో ఫిజికల్ సైన్సెస్, బయోలాజికల్ సైన్సెస్ సబ్జెక్టులు చదివి ఉండాలి. ఇక ప్రవేశాలు తెలంగాణ ఈఏపీసెట్-2026 అగ్రికల్చర్ స్ట్రీమ్ ర్యాంకుల ఆధారంగా జరుగుతాయి. ఇక ఇందులో 85 శాతం సీట్లు లోకల్ అభ్యర్థులకు, 15 శాతం సీట్లు అన్రిజర్వుడ్ కేటగిరీకి కేటాయించారు.
వయోపరిమితి: 17 నుంచి 22 ఏళ్ల మధ్య వయసు కలిగిన వారు ఈ కోర్సులకు అప్లై చేసేందుకు అర్హులు. అయితే ఎస్సీ/ఎస్టీలకు 25, దివ్యాంగ అభ్యర్థులకు 27 సంవత్సరాల వయోసడలింపు ఉంది.
దరఖాస్తు విధానం:
- అర్హత ఉన్న విద్యార్థులు పీజేటీఏయూ అఫీషియల్ వెబ్సైట్ ద్వారా ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. అయితే అప్లై చేసే ముందు ప్రాస్పెక్టస్ను పూర్తిగా చదవాలని యూనివర్సిటీ సూచించింది.
- ముందుగా ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ తెలంగాణ అగ్రికల్చరల్ యూనివర్సిటీ (PJTAU) అధికారిక వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేయాలి.
- ఆ తర్వాత Pay Application Registration Fee పై క్లిక్ చేసి పేమెంట్ పూర్తి చేయాలి.
- అనంతరం హోమ్ పేజీలోకి వెళ్లి Fill Online Application పై క్లిక్ చేస్తే కొత్త పేజీ ఓపెన్ అవుతుంది. ఈఏపీసెట్ హాల్ టికెట్ నెంబర్, మొబైల్ నెంబర్, పుట్టినతేదీ, పేమెంట్ రిఫరెన్స్ ఐడీ ఎంటర్ చేసి Proceed to Fill Online Application పై క్లిక్ చేసి వివరాలు ఎంటర్ చేయాలి.
- అనంతరం కావాల్సిన పత్రాలు అప్లోడ్ చేసి Submit చేస్తే సరి. అప్లికేషన్ సబ్మిషన్ తర్వాత దానిని ప్రింట్ తీసుకోవాలి.
రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు: మూడు కోర్సులు కలిపి ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగులకు రూ.1500, ఇతరులకు రూ.3000గా నిర్ణయించారు.
కావాల్సిన పత్రాలు: అప్లికేషన్ ఫారమ్లో అప్లోడ్ చేసేందుకు కావాల్సిన పత్రాలివే.
- SSC మార్క్స్ మెమో(పుట్టిన తేదీ కోసం)
- ఇంటర్ మెమో
- తెలంగాణ ఈఏపీసెట్-2026 అగ్రికల్చర్ ర్యాంక్ కార్డ్
- స్టడీ సర్టిఫికెట్స్(4th నుంచి 12th)
- ట్రాన్ఫర్ సర్టిఫికెట్
- నివాస ధృవీకరణ పత్రం
- కుల ధృవీకరణ పత్రం
ముఖ్యమైన తేదీలు:
- ఆన్లైన్ దరఖాస్తుల ప్రారంభం: జూన్ 28, 2026
- రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు చెల్లింపుకు చివరి తేదీ: జులై 24, 2026.
- ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ సబ్మిట్ చేసేందుకు చివరి తేదీ: జులై 25, 2026
- అప్లికేషన్ సవరణ అవకాశం: జులై 27, 2026 ఉదయం 10 నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు
- నోటిఫికేషన్ లింక్
- రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు లింక్
- అప్లికేషన్ లింక్
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