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విద్యార్థులకు పీజేటీఏయూ గుడ్​న్యూస్​ - యూజీ కోర్సుల్లో ప్రవేశాలకు దరఖాస్తుల ఆహ్వానం!

2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి యూజీ కోర్సుల్లో ప్రవేశానికి ప్రొఫెసర్‌ జయశంకర్‌ తెలంగాణ అగ్రికల్చరల్‌ యూనివర్సిటీ నోటిఫికేషన్​ రిలీజ్​ - జులై 25లోపు అప్లై చేసుకోవాలని సూచన!

PJTAU UG Admissions 2026
PJTAU UG Admissions 2026 (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 29, 2026 at 12:54 PM IST

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PJTAU UG Admissions 2026: ఇంటర్​ పూర్తి చేశారా? అది కూడా బైపీసీ కంప్లీట్​ చేశారా? అయితే మీకో గుడ్​న్యూస్​. ప్రొఫెసర్‌ జయశంకర్‌ తెలంగాణ అగ్రికల్చరల్‌ యూనివర్సిటీ (PJTAU), హైదరాబాద్‌ 2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి యూజీ కోర్సుల్లో ప్రవేశాలకు నోటిఫికేషన్​ విడుదల చేసింది. బైపీసీ విద్యార్థుల కోసం అగ్రికల్చర్‌, హార్టికల్చర్‌, ఫుడ్ టెక్నాలజీలోని ఖాళీలను భర్తీ చేయనుంది. తెలంగాణ ఈఏపీసెట్‌-2026 అగ్రికల్చర్‌ స్ట్రీమ్‌ ర్యాంకుల ఆధారంగా ఈ ప్రవేశాలు నిర్వహిస్తారు. ఈ క్రమంలోనే అర్హులైన అభ్యర్థులు దరఖాస్తు చేసుకోవాలని అధికారులు సూచించారు. మరి అది ఎలానో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

కోర్సులు - సీట్ల వివరాలు:

బీఎస్సీ (ఆనర్స్‌) అగ్రికల్చర్‌ - 4 సంవత్సరాలు

  • కాలేజీలు: పీజేటీఏయూ పరిధిలోని వివిధ అగ్రికల్చర్‌ కాలేజీలు(హైదరాబాద్​, భద్రాద్రికొత్తగూడెం, జగిత్యాల, నాగర్​కర్నూల్​, వరంగల్​ అర్బన్​, రాజన్న సిరిసిల్ల, ఆదిలాబాద్​, సూర్యాపేట, నిజామాబాద్​, వికారాబాద్​ జిల్లాల్లో ఉన్నాయి.)
  • సీట్లు: మొత్తం 1355 సీట్లు ఉన్నాయి. అందులో 855 రెగ్యులర్‌ కోటా + 500 స్పెషల్‌ కోటా.

బీఎస్సీ (ఆనర్స్‌) హార్టికల్చర్‌- 4 సంవత్సరాలు

  • కాలేజీ: అగ్రికల్చర్‌ కాలేజీ, అస్వారావుపేట, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా
  • సీట్లు: 30

బీటెక్‌ (ఫుడ్ టెక్నాలజీ)- 4 సంవత్సరాలు

  • కాలేజీ: కాలేజ్‌ ఆఫ్‌ ఫుడ్ సైన్స్‌ అండ్​ టెక్నాలజీ, రుద్రూర్‌, నిజామాబాద్‌.
  • సీట్లు: మొత్తం సీట్లు 31. 25 రెగ్యులర్‌ కోటా + 4 స్పెషల్‌ కోటా

అర్హతలు: తెలంగాణ ఇంటర్మీడియట్‌ బోర్డు లేదా గుర్తింపు పొందిన ఇతర బోర్డుల నుంచి రెండు సంవత్సరాల ఇంటర్మీడియట్‌ (10+2) ఉత్తీర్ణత ఉండాలి. అలాగే ఇంటర్​లో ఫిజికల్‌ సైన్సెస్‌, బయోలాజికల్‌ సైన్సెస్‌ సబ్జెక్టులు చదివి ఉండాలి. ఇక ప్రవేశాలు తెలంగాణ ఈఏపీసెట్‌-2026 అగ్రికల్చర్‌ స్ట్రీమ్‌ ర్యాంకుల ఆధారంగా జరుగుతాయి. ఇక ఇందులో 85 శాతం సీట్లు లోకల్‌ అభ్యర్థులకు, 15 శాతం సీట్లు అన్‌రిజర్వుడ్‌ కేటగిరీకి కేటాయించారు.

వయోపరిమితి: 17 నుంచి 22 ఏళ్ల మధ్య వయసు కలిగిన వారు ఈ కోర్సులకు అప్లై చేసేందుకు అర్హులు. అయితే ఎస్సీ/ఎస్టీలకు 25, దివ్యాంగ అభ్యర్థులకు 27 సంవత్సరాల వయోసడలింపు ఉంది.

దరఖాస్తు విధానం:

  • అర్హత ఉన్న విద్యార్థులు పీజేటీఏయూ అఫీషియల్​ వెబ్‌సైట్‌ ద్వారా ఆన్‌లైన్‌లో దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. అయితే అప్లై చేసే ముందు ప్రాస్పెక్టస్‌ను పూర్తిగా చదవాలని యూనివర్సిటీ సూచించింది.
  • ముందుగా ప్రొఫెసర్‌ జయశంకర్‌ తెలంగాణ అగ్రికల్చరల్‌ యూనివర్సిటీ (PJTAU) అధికారిక వెబ్​సైట్​ ఓపెన్​ చేయాలి.
  • ఆ తర్వాత Pay Application Registration Fee పై క్లిక్​ చేసి పేమెంట్​ పూర్తి చేయాలి.
  • అనంతరం హోమ్​ పేజీలోకి వెళ్లి Fill Online Application పై క్లిక్​ చేస్తే కొత్త పేజీ ఓపెన్​ అవుతుంది. ఈఏపీసెట్​ హాల్​ టికెట్​ నెంబర్​, మొబైల్​ నెంబర్​, పుట్టినతేదీ, పేమెంట్​ రిఫరెన్స్​ ఐడీ ఎంటర్​ చేసి Proceed to Fill Online Application పై క్లిక్​ చేసి వివరాలు ఎంటర్​ చేయాలి.
  • అనంతరం కావాల్సిన పత్రాలు అప్​లోడ్​ చేసి Submit చేస్తే సరి. అప్లికేషన్​ సబ్మిషన్​ తర్వాత దానిని ప్రింట్​ తీసుకోవాలి.

రిజిస్ట్రేషన్​ ఫీజు: మూడు కోర్సులు కలిపి ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగులకు రూ.1500, ఇతరులకు రూ.3000గా నిర్ణయించారు.

కావాల్సిన పత్రాలు: అప్లికేషన్​ ఫారమ్​లో అప్​లోడ్​ చేసేందుకు కావాల్సిన పత్రాలివే.

  • SSC మార్క్స్​ మెమో(పుట్టిన తేదీ కోసం)
  • ఇంటర్​ మెమో
  • తెలంగాణ ఈఏపీసెట్‌-2026 అగ్రికల్చర్‌ ర్యాంక్​ కార్డ్​
  • స్టడీ సర్టిఫికెట్స్​(4th నుంచి 12th)
  • ట్రాన్​ఫర్​ సర్టిఫికెట్​
  • నివాస ధృవీకరణ పత్రం
  • కుల ధృవీకరణ పత్రం

ముఖ్యమైన తేదీలు:

ఇంటర్​ అర్హతతో "ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ ఉద్యోగాలు" - ఎగ్జామ్​ లేకుండానే ఎంపిక!

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