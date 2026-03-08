ETV Bharat / education-and-career

మరికొద్ది రోజుల్లోనే పది పరీక్షలు - ఈ విధంగా సిద్ధమైతే మంచి మార్కులు మీ సొంతం!

దగ్గర పడుతున్న పదో తరగతి పరీక్షలు - దీనికి తగ్గట్టు సన్నద్దమవుతున్న విద్యార్థులు - నిద్రాహారాలు మాని పుస్తకాలతో కుస్తీ పట్టొదంటున్న నిపుణులు - పరీక్షల సమయంలో విద్యార్థులు పాటించాల్సిన సూత్రాలివే

Study Tips For Tenth Students
Study Tips For Tenth Students (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 8, 2026 at 7:02 PM IST

3 Min Read
Study Tips For Tenth Students : పదో తరగతి విద్యార్థులు పరీక్షలకు సన్నద్ధం అవుతున్నారు. పరీక్షలో అత్యుత్తమ ప్రతిభ కనబరిచి ఉత్తమ ఫలితాల కోసం అలుపెరగకుండా కష్టపడి చదువుతున్నారు. పాఠశాలల్లో విద్యార్థులకు ప్రత్యేక తరగతుల నిర్వహిస్తుండగా వారంతా పరీక్షలకు సన్నద్ధం అవుతున్నారు. తల్లిదండ్రులు కూడా వారికి సహకరిస్తున్నారు. పదోతరగతి పరీక్షలు మరికొద్ది రోజుల్లోనే ప్రారంభం కానున్నాయి. దీంతో అనేక మంది విద్యార్థులు నిద్రాహారాలు మాని పుస్తకాలతో కుస్తీ పడుతున్నారు. ఈరకంగా ఆరోగ్యాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయడం సరికాదని నిపుణులు చెబుతునన్నారు. ఇలా చేస్తే ఆనారోగ్యానికి గురయ్యే ప్రమాదముందని అంటున్నారు. ఈ విషయంలో విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు, వ్యవహరించాల్సిన తీరు, ఆరోగ్య పరిరక్షణ, నిద్ర, ఆహారం విషయాల్లో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై ఈటీవీ భారత్​ ప్రత్యేక కథనం.

తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయుల బాధ్యత : విద్యార్థులకు ఈ పరీక్షల సమయంలో తల్లిదండ్రులు, ఉపాద్యాయులు అండగా నిలవాలి. పిల్లులు చదివే తీరు, వారి గ్రాహకశక్తి, మేధా సంపత్తిని అంచనావేయాలి. ఇతర విద్యార్థులతో పోల్చవద్దు. ప్రాక్టీస్​ పరీక్షల్లో తక్కువ మార్కులు వచ్చాయని వాటిని చూసి ఓ అంచనాకు రావద్దు. వీటి ఆధారంగా పిల్లలను నిందించవద్దు. దీనికి బదులు తక్కువ మార్కులు వచ్చిన అభ్యర్థులకు చదువుపై ఆసక్తి కలిగేలా మార్గనిర్దేశం చేయాలి.

ఏయే అంశాల్లో వెనుకబడి ఉన్నారో గమనించి వాటిపై మరింత శ్రద్ధ పెట్టేలా చూడాలి. పిల్లలు చదువుకునే సందర్భాల్లో ఏవైనా సందేహాలు వస్తే వాటికి సమాధానాలు చెప్పి వారిని ఉత్తేజపరచాలి. తెలియకపోతే ఉపాధ్యాయులను సంప్రదించమని సలహా ఇవ్వాలి. పరీక్షల ప్రారంభం కానున్న నేపథ్యంలో ఆనందం, బాధ కలిగించే ఘటనలకు వారిని దూరంగా ఉంచాలి. లేదంటే వారి దృష్టి వినోదాలపై మరలుతుంది. దీనితోపాటు పరీక్షలు జరిగే రోజుల్లో విందులు, శుభకార్యాలకు దూరంగా ఉంచాలి.

విద్యానిపుణులు ఏమంటున్నారంటే : -

చదువుతో పాటు విశ్రాంతి ముఖ్యం : విద్యార్థులు చదువుకునే సందర్భంలో సిలబస్​ను ఓసారి చెక్​ చేసుకోవాలి. పుస్తకాలతో చెలిమి చేస్తూ సందేహాలున్న పాఠ్యాంశాలను ఎక్కువసేపు చదవాలి. సులువుగా అనిపించిన అంశాలకు తక్కువ సమయం కేటాయించాలి. గంటల తరబడి చదవకుండా మధ్యలో కాస్త ఆరుబయట తిరుగుతూ విశ్రాంతి తీసుకోవాలి.

ప్రతి రోజు ఉదయం 5 గంటలకు లేచి ప్రశాంత మనసుతో చదివితే ప్రతి అంశం గుర్తుండే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. చదివిన అంశాలు గుర్తుండాలంటే విద్యార్థులు నిద్ర, ఆహారం విషయంలో నిర్లక్ష్యం చేయరాదు. సరైన వేళల్లో ఆహారం తీసుకోవాలి. రోజూ 6 నుంచి 8 గంటలు నిద్రపోవాలి.

ఆ సమయం కీలకం : దీనితో పాటు ఉదయం లేచిన సమయం నుంచి మధ్యాహ్నం వరకూ చదువుకునేందుకు ఎక్కువ సమయం కేటాయించాలి. మధ్యాహ్నం గంట వరకు పడుకోవాలి. ఇలా చేయడం ద్వారా శరీరానికి నూతనోత్సాహం వస్తుంది. మళ్లీ చదువుకునేందుకు ఇది ఎంతగానో సహాయపడుతుంది. రాత్రి 9 దాటితే నిద్రపోవడం ఉత్తమం. ఉదయం వీలైనంత త్వరగా నిద్ర లేవడానికి ఇది సహకరిస్తుంది. ఉదయం లేచే సమయంలో అంతా నిశ్శబ్దంగా ఉంటుంది. మనసు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. ఇలా అనేక అనుకూల పరిస్థితులు ఉన్నందున ఈ సమయంలో చదుకునే అంశాలు చక్కగా గుర్తుంటాయి.

ఈ జాగ్రత్తలు పాటించండి :

  • మార్కెట్​లోని లభించే చిరుతిళ్లు, నూనెలో వేయించి ఆహారాలు తీసుకోవడం, మసాలా దినుసులు, ఐస్​క్రీమ్​లు, కూల్​డ్రింక్​లు వంటివాటికి వీలైనంత దూరంగా ఉండాలి. ఇంట్లో ఆహారాన్నే తినాలి. పండ్లు ఎక్కువగా తీసుకోవాలి.
  • వీలైతే ఉదయం కాసేపు యోగా, సాయంత్రం ధ్యానం వంటివి చేయడంతో మానిసక ఒత్తిడి తగ్గుతుంది.
  • పరీక్ష రోజుల్లో పాఠ్యాంశాలను మళ్లీ చదవకుండా ఇది వరకు మనం చదివిని అంశాలను మాత్రమే చదవాలి. కొత్త అంశాలకు వీలైనంత దూరంగా ఉండాలి.
  • చదివేక్రమంలో కొన్నిసార్లు సహచర విద్యార్థులతో కలిసి పాఠ్యాంశాలపై బృంద చర్చలు జరపాలి.

మంచి మార్కుల సాధనకు 'చేతిరాతా' ముఖ్యమే! - నిపుణుల సూచనలు సలహాలు ఇవే

