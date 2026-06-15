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"బీడీ/గని/సినిమా కార్మికుల పిల్లలకు గుడ్న్యూస్" - ఏడాదికి రూ.25 వేల వరకు స్కాలర్షిప్!
పేద విద్యార్థులకు అండగా నిలుస్తున్న ప్రభుత్వ పథకం - ఎంపికైన వారికి ఏటా రూ.1,000 నుంచి రూ.25,000 వరకు ఆర్థిక సహాయం!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 15, 2026 at 10:53 AM IST
Pre & Post Matric Scholarship 2026 : చదవాలనే తపన ఉన్నప్పటికీ ఇంట్లో ఆర్థిక పరిస్థితుల కారణంగా చాలా మంది పిల్లలు మధ్యలోనే చదువును ఆపేస్తుంటారు. చక్కగా చదువుకుని ఉన్నతస్థానంలోకి వెళ్లాలనకునేవారికి పేదరికం అనేది ఓ అడ్డుగోడగా ఉంటుంది. అందులోనూ బీడీ, సినీ, గని కార్మికుల్లో చాలా కుటుంబాల ఆర్థిక పరిస్థితి మరింత దయనీయంగా ఉంటుంది. అందుకే, కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆ కార్మికుల కుటుంబాల్లోని పిల్లలను చదువులో మరింత ప్రోత్సహించేందుకు ఏటా స్కాలర్షిప్స్ అందిస్తోంది.
అందులో భాగంగానే 2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి సంబంధించి అర్హులైన విద్యార్థుల నుంచి దరఖాస్తులను ఆహ్వానిస్తోంది. ఈ స్కాలర్షిప్కు ఎంపికైన విద్యార్థులకు ఏటా రూ.1,000 నుంచి రూ.25,000 వరకు ఆర్థిక సహాయం అందుతుంది. మరి, ఈ స్కాలర్షిప్ పొందాలంటే ఉండాల్సిన అర్హతలు, ఏ తరగతి చదువుతున్న విద్యార్థులకు ఎంత ఉపకార వేతనం లభిస్తుంది, అవసరమైన పత్రాలు, దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ ఎప్పుడు? వంటి పూర్తి వివరాలను ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
బీడీ కార్మికులు, ఇనుము ఖనిజం (IOMC), సున్నపురాయి & డోలమైట్ గని (LSDM), మైకా గని కార్మికులు, సినిమా కార్మికుల పిల్లలను విద్యలో ప్రోత్సహించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ స్కాలర్షిప్ స్కీమ్ను అమలు చేస్తోంది. కేంద్ర కార్మిక & ఉపాధి మంత్రిత్వ శాఖ(Ministry of Labour & Employment) ఆధ్వర్యంలో నడిచే ఈ పథకం ద్వారా అర్హులైన పేద విద్యార్థులకు సంవత్సరానికి రూ.1,000 నుంచి రూ.25,000 వరకు ఆర్థిక సహాయం లభిస్తుంది. అర్హులైన వారి నుంచి నేషనల్ స్కాలర్షిప్ పోర్టల్ (NSP) ద్వారా దరఖాస్తులు స్వీకరిస్తారు.
అర్హతలు :
- ఈ స్కాలర్షిప్నకు అప్లై చేసుకోవాలనుకునే విద్యార్థి తల్లిదండ్రుల్లో ఎవరో ఒకరు బీడీ, గని లేదా సినిమా కార్మికుడిగా కనీసం 6 నెలల సేవ చేసి ఉండాలి. కాంట్రాక్ట్ / ఇంటి ఆధారిత కార్మికులు కూడా దీనికి అప్లై చేసుకోవచ్చు.
- అలాగే, కుటుంబ నెలవారీ ఆదాయం నిబంధనలకు లోబడి ఉండాలి.
- బీడీ కార్మికులు : వీరి ఆదాయం నెలకు రూ.10,000 లోపు ఉండాలి.
- సినిమా కార్మికులు : నెలకు రూ.8,000 లోపు (లేదా మొత్తం చెల్లింపు రూ.1 లక్ష లోపు) ఉండేవారు అర్హులు.
- విద్యార్థి గత సంవత్సరం అర్హత పరీక్షను మొదటి ప్రయత్నంలోనే పాసై ఉండాలి. నెక్ట్స్ క్లాస్కు ప్రమోట్ అయిన వారు కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు.
- ముఖ్యంగా రెగ్యులర్గా గుర్తింపు పొందిన ప్రభుత్వ / ప్రభుత్వ గుర్తింపు సంస్థల్లో చదువుతున్న విద్యార్థులే ఈ స్కాలర్షిప్కు అర్హులు.
- ఇతర వనరుల నుంచి స్కాలర్షిప్ లేదా స్టైపెండ్ పొందుతున్న విద్యార్థులకు ఈ పథకం వర్తించదని గుర్తుంచుకోవాలి.
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స్కాలర్షిప్ వివరాలు :
తరగతి / కోర్సు సంవత్సరానికి అందే స్కాలర్షిప్
- 1 నుంచి 4 తరగతులు - రూ.1,000
- 5 నుంచి 8 తరగతులు - రూ.1,500
- తొమ్మిదో తరగతి - రూ.2,000
- పదో తరగతి - రూ.2,000
- 11, 12 తరగతులు - రూ.3,000
- ITI - రూ.6,000
- పాలిటెక్నిక్ కోర్సులు - రూ.6,000
- డిగ్రీ కోర్సులు - రూ.6,000
- ప్రొఫెషనల్ కోర్సులు - రూ.25,000
- ఇలా ఒకటో తరగతి నుంచి ప్రొఫెషనల్ కోర్సుల వరకు విద్యార్థులు చదువుతున్న స్థాయిని బట్టి స్కాలర్షిప్ మొత్తాన్ని అందిస్తారు.
అవసరమైన డాక్యుమెంట్స్ :
- స్టూడెంట్ ఫొటో
- కార్మికుడి గుర్తింపు కార్డు కాపీ
- బ్యాంక్ పాస్బుక్ ఫస్ట్ పేజీ లేదా క్యాన్సిల్ చేసిన చెక్
- గత విద్యా సంవత్సరం మార్కుల మెమో/ఉత్తీర్ణత ధ్రువీకరణ పత్రం
- ఇన్కం సర్టిఫికేట్
ముఖ్యమైన నిబంధనలు :
- ఈ స్కాలర్షిప్నకు అప్లై చేసుకునే విద్యార్థికి ప్రత్యేక బ్యాంక్ అకౌంట్ ఉండాలి. జాయింట్ అకౌంట్ అయితే మొదటి పేరు విద్యార్థిదే ఉండేలా చూసుకోవాలి.
- ప్రతి స్టూడెంట్ ప్రత్యేక మొబైల్ నంబర్ ఇవ్వాలి.
- తప్పుడు వివరాలతో స్కాలర్షిప్ పొందితే రద్దు చేసి మొత్తాన్ని తిరిగి వసూలు చేస్తారనే విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి.
దరఖాస్తు విధానం :
తగిన అర్హతలు కలిగిన విద్యార్థులు నేషనల్ స్కాలర్షిప్ పోర్టల్ (NSP) ద్వారా ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకోవాలి.
ఈ స్కాలర్షిప్ దరఖాస్తుకు ఆఖరు తేదీ : ఆగస్టు 31,2026.
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