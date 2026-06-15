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"బీడీ/గని/సినిమా కార్మికుల పిల్లలకు గుడ్​న్యూస్" - ఏడాదికి రూ.25 వేల వరకు స్కాలర్​షిప్​!

పేద విద్యార్థులకు అండగా నిలుస్తున్న ప్రభుత్వ పథకం - ఎంపికైన వారికి ఏటా రూ.1,000 నుంచి రూ.25,000 వరకు ఆర్థిక సహాయం!

Pre & Post Matric Scholarship 2026
Pre & Post Matric Scholarship 2026 (Getty Images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 15, 2026 at 10:53 AM IST

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Pre & Post Matric Scholarship 2026 : చదవాలనే తపన ఉన్నప్పటికీ ఇంట్లో ఆర్థిక పరిస్థితుల కారణంగా చాలా మంది పిల్లలు మధ్యలోనే చదువును ఆపేస్తుంటారు. చక్కగా చదువుకుని ఉన్నతస్థానంలోకి వెళ్లాలనకునేవారికి పేదరికం అనేది ఓ అడ్డుగోడగా ఉంటుంది. అందులోనూ బీడీ, సినీ, గని కార్మికుల్లో చాలా కుటుంబాల ఆర్థిక పరిస్థితి మరింత దయనీయంగా ఉంటుంది. అందుకే, కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆ కార్మికుల కుటుంబాల్లోని పిల్లలను చదువులో మరింత ప్రోత్సహించేందుకు ఏటా స్కాలర్​షిప్స్ అందిస్తోంది.

అందులో భాగంగానే 2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి సంబంధించి అర్హులైన విద్యార్థుల నుంచి దరఖాస్తులను ఆహ్వానిస్తోంది. ఈ స్కాలర్​షిప్​కు ఎంపికైన విద్యార్థులకు ఏటా రూ.1,000 నుంచి రూ.25,000 వరకు ఆర్థిక సహాయం అందుతుంది. మరి, ఈ స్కాలర్​షిప్​ పొందాలంటే ఉండాల్సిన అర్హతలు, ఏ తరగతి చదువుతున్న విద్యార్థులకు ఎంత ఉపకార వేతనం లభిస్తుంది, అవసరమైన పత్రాలు, దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ ఎప్పుడు? వంటి పూర్తి వివరాలను ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

బీడీ కార్మికులు, ఇనుము ఖనిజం (IOMC), సున్నపురాయి & డోలమైట్ గని (LSDM), మైకా గని కార్మికులు, సినిమా కార్మికుల పిల్లలను విద్యలో ప్రోత్సహించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ స్కాలర్​షిప్ స్కీమ్​ను అమలు చేస్తోంది. కేంద్ర కార్మిక & ఉపాధి మంత్రిత్వ శాఖ(Ministry of Labour & Employment) ఆధ్వర్యంలో నడిచే ఈ పథకం ద్వారా అర్హులైన పేద విద్యార్థులకు సంవత్సరానికి రూ.1,000 నుంచి రూ.25,000 వరకు ఆర్థిక సహాయం లభిస్తుంది. అర్హులైన వారి నుంచి నేషనల్ స్కాలర్‌షిప్ పోర్టల్ (NSP) ద్వారా దరఖాస్తులు స్వీకరిస్తారు.

అర్హతలు :

  • ఈ స్కాలర్​షిప్​నకు అప్లై చేసుకోవాలనుకునే విద్యార్థి తల్లిదండ్రుల్లో ఎవరో ఒకరు బీడీ, గని లేదా సినిమా కార్మికుడిగా కనీసం 6 నెలల సేవ చేసి ఉండాలి. కాంట్రాక్ట్ / ఇంటి ఆధారిత కార్మికులు కూడా దీనికి అప్లై చేసుకోవచ్చు.
  • అలాగే, కుటుంబ నెలవారీ ఆదాయం నిబంధనలకు లోబడి ఉండాలి.
  • బీడీ కార్మికులు : వీరి ఆదాయం నెలకు రూ.10,000 లోపు ఉండాలి.
  • సినిమా కార్మికులు : నెలకు రూ.8,000 లోపు (లేదా మొత్తం చెల్లింపు రూ.1 లక్ష లోపు) ఉండేవారు అర్హులు.
  • విద్యార్థి గత సంవత్సరం అర్హత పరీక్షను మొదటి ప్రయత్నంలోనే పాసై ఉండాలి. నెక్ట్స్ క్లాస్​కు ప్రమోట్ అయిన వారు కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు.
  • ముఖ్యంగా రెగ్యులర్‌గా గుర్తింపు పొందిన ప్రభుత్వ / ప్రభుత్వ గుర్తింపు సంస్థల్లో చదువుతున్న విద్యార్థులే ఈ స్కాలర్​షిప్​కు అర్హులు.
  • ఇతర వనరుల నుంచి స్కాలర్‌షిప్ లేదా స్టైపెండ్ పొందుతున్న విద్యార్థులకు ఈ పథకం వర్తించదని గుర్తుంచుకోవాలి.

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స్కాలర్‌షిప్ వివరాలు :

తరగతి / కోర్సు సంవత్సరానికి అందే స్కాలర్​షిప్

  • 1 నుంచి 4 తరగతులు - రూ.1,000
  • 5 నుంచి 8 తరగతులు - రూ.1,500
  • తొమ్మిదో తరగతి - రూ.2,000
  • పదో తరగతి - రూ.2,000
  • 11, 12 తరగతులు - రూ.3,000
  • ITI - రూ.6,000
  • పాలిటెక్నిక్ కోర్సులు - రూ.6,000
  • డిగ్రీ కోర్సులు - రూ.6,000
  • ప్రొఫెషనల్ కోర్సులు - రూ.25,000
  • ఇలా ఒకటో తరగతి నుంచి ప్రొఫెషనల్ కోర్సుల వరకు విద్యార్థులు చదువుతున్న స్థాయిని బట్టి స్కాలర్​షిప్ మొత్తాన్ని అందిస్తారు.

అవసరమైన డాక్యుమెంట్స్ :

  • స్టూడెంట్ ఫొటో
  • కార్మికుడి గుర్తింపు కార్డు కాపీ
  • బ్యాంక్ పాస్‌బుక్ ఫస్ట్ పేజీ లేదా క్యాన్సిల్ చేసిన చెక్
  • గత విద్యా సంవత్సరం మార్కుల మెమో/ఉత్తీర్ణత ధ్రువీకరణ పత్రం
  • ఇన్​కం సర్టిఫికేట్

ముఖ్యమైన నిబంధనలు :

  • ఈ స్కాలర్​షిప్​నకు అప్లై చేసుకునే విద్యార్థికి ప్రత్యేక బ్యాంక్ అకౌంట్ ఉండాలి. జాయింట్ అకౌంట్ అయితే మొదటి పేరు విద్యార్థిదే ఉండేలా చూసుకోవాలి.
  • ప్రతి స్టూడెంట్ ప్రత్యేక మొబైల్ నంబర్ ఇవ్వాలి.
  • తప్పుడు వివరాలతో స్కాలర్‌షిప్ పొందితే రద్దు చేసి మొత్తాన్ని తిరిగి వసూలు చేస్తారనే విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి.

దరఖాస్తు విధానం :

తగిన అర్హతలు కలిగిన విద్యార్థులు నేషనల్ స్కాలర్‌షిప్ పోర్టల్ (NSP) ద్వారా ఆన్‌లైన్‌లో అప్లై చేసుకోవాలి.

ఈ స్కాలర్​షిప్ దరఖాస్తుకు ఆఖరు తేదీ : ఆగస్టు 31,2026.

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