పేద బాలికల చదువుకు "ప్రగతి" - దరఖాస్తుకు ఈ నెల 31 వరకు గడువు

బాలికలకు ప్రగతి, సరస్వతి పేరిట ప్రత్యేక పథకాలు - కోర్సు పూర్తయ్యేదాకా ఏటా రూ.50 వేల ఆర్థిక సాయం

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 26, 2025 at 12:19 PM IST

Pragati Scholarship Scheme For Girls: టెక్నికల్‌ డిప్లొమా, టెక్నికల్‌ డిగ్రీ, పీజీ విద్యార్థులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం వివిధ పథకాల కింద ఉపకార వేతనాలను అందిస్తోంది. అఖిల భారత సాంకేతిక విద్యామండలి (ఏఐసీటీఈ), విశ్వవిద్యాలయాల నిధుల సంఘం(యూజీసీ) ద్వారా వీటిని అమలు చేస్తోంది. వీటికి అర్హత సాధిస్తే కోర్సు పూర్తయ్యే వరకు ఏటా రూ.50 వేల చొప్పున ఆర్థిక సహాయాన్ని పొందవచ్చు.

ఈ పథకాల వివరాలు జాతీయ ఉపకార వేతనాల వెబ్‌ పోర్టల్‌ (ఎన్‌ఎస్‌పీ), ఏఐసీటీఈ వెబ్‌ పోర్టల్‌లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. వీటికి దరఖాస్తు గడువు అక్టోబర్‌ 31 వరకు ఉంది. దరఖాస్తుల పరిశీలనకు ప్రతి విద్యా సంస్థలోనూ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ నోడల్‌ ఆఫీసర్‌ను నియమించారు. వీరు పరిశీలించాక ఆ అర్జీ రాష్ట్ర సాంకేతిక విద్యాశాఖలోని నోడల్‌ అధికారికి చేరుతుంది. ఉపకార వేతనాలను నేరుగా లబ్ధిదారుల బ్యాంకు ఖాతాలకు బదిలీ చేస్తారు.

ఏపీ నుంచి 3,582 విద్యార్థులు: గతేడాది 2024-25 విద్యా సంవత్సరంలో అన్ని ఉపకార వేతనాలకు కలిపి ఏపీ నుంచి మొత్తం 3,582 మంది విద్యార్థులు ఎంపికయ్యారు. వీరికి రూ.17.91 కోట్ల లబ్ధి చేకూరింది. 2023-24లో 3,142 మంది ఎంపిక కాగా, వీరికి రూ.15.71 కోట్లు అందాయి. సందేహాలకు cteapeh2018@gmail.com ద్వారా సంప్రదించవచ్చని సూచించారు.

ఎంపికకు సంబంధించి అర్హతలు: టెక్నికల్‌ డిప్లొమా, టెక్నికల్‌ డిగ్రీ, పీజీ కోర్సుల అర్హత పరీక్షలో సాధించిన మార్కులను పరిగణనలోకి తీసుకుంటే కుటుంబ వార్షిక ఆదాయం రూ.8 లక్షల కంటే తక్కువ ఉండాలి. తహసీల్దార్‌ జారీచేసిన ఆదాయ ధ్రువీకరణ పత్రం ప్రామాణికంగా ఉండాలి. ప్రగతి, సరస్వతి పథకాలు బాలికలకు మాత్రమే వర్తిస్తుంది. ప్రగతి కింద ఎస్సీ, ఎస్టీ, ఓబీసీ-ఎన్‌సీఎల్‌ కేటగిరీల వారీగా అన్ని కేటాయింపులు ఉంటాయి. ప్రగతి పథకంలో ఏపీకి డిప్లొమాలో 318, ఇంజినీరింగ్‌లో 566 మందికి ఉపకార వేతనాలను అందిస్తారు. 40% కంటే ఎక్కువ లోపం ఉన్న దివ్యాంగ విద్యార్థులు సాక్షమ్‌ పథకానికి అర్హులు. లబ్ధిదారుల సంఖ్యకు పరిమితి లేదు.

అనాథలు, తల్లి/తండ్రి లేదా ఇద్దరినీ కొవిడ్‌-19తో కోల్పోయిన వారు, సాయుధ, కేంద్ర పారామిలిటరీ దళాల్లో అమరులైన వారి పిల్లలు, తల్లిదండ్రుల్లో ఎవరైనా క్యాన్సర్‌ వంటి ప్రాణాంతక వ్యాధులతో బాధపడుతున్న వారి పిల్లలు, తల్లి/తండ్రి లేదా ఇద్దరినీ రోడ్డు ప్రమాదంలో కోల్పోయిన వారు, ప్రమాదంలో 80% అంగవైకల్యం ఏర్పడిన వారి పిల్లలు స్వనాథ్‌ పథకానికి పూర్తి అర్హులు. అర్హులు ఎందరున్నా, అందరికీ ఉపకార వేతనాలను అందిస్తారు.

ఈ పథకాల ద్వారా వచ్చే స్కాలర్​షిప్ బాలికల విద్యకు ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా పేద మధ్యతరగతి వర్గాలకు చెందిన ప్రజలకు ఇవి దోహదపడతాయి.

