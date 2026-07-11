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డిగ్రీ, పీజీ విద్యార్థులకు గుడ్న్యూస్ - ఏడాదికి రూ.12వేల ఫ్రీ స్కాలర్షిప్ - అప్లై ప్రాసెస్ ఇదే!
విద్యార్థుల కోసం పీఎం ఉచ్చతర్ శిక్షా ప్రోత్సాహన్ కింద సెంట్రల్ సెక్టార్ స్కాలర్షిప్ ఫర్ కాలేజ్ అండ్ యూనివర్సిటీ స్టూడెంట్స్ స్కీమ్ - ఎన్ఎస్పీ పోర్టల్ ద్వారా సులభంగా అప్లై చేసుకోవచ్చు!
Published : July 11, 2026 at 11:32 AM IST
PM USP Scholarship Scheme: ఉన్నత చదువులు చదవాలని కోరికగా ఉన్నా, కుటుంబ ఆర్థిక స్థితి సహకరించక చదువును మధ్యలో ఆపేసిన వారు ఎందరో ఉన్నారు. మీరు కూడా ఇదే పరిస్థితిని ఎదుర్కొంటున్నారా? అయితే మీకో గుడ్న్యూస్. కేంద్ర విద్యా మంత్రిత్వ శాఖ పీఎం ఉచ్చతర్ శిక్షా ప్రోత్సాహన్ కింద సెంట్రల్ సెక్టార్ స్కాలర్షిప్ ఫర్ కాలేజ్ అండ్ యూనివర్సిటీ స్టూడెంట్స్ స్కీమ్ను ప్రవేశపెట్టింది. దీని ద్వారా పేద విద్యార్థులకు అండగా నిలుస్తోంది. మరి ఈ స్కాలర్షిప్కు అర్హులు ఎవరు? ఎంత లభిస్తుంది? ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి? అనే మరిన్ని వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
పథకం ఉద్దేశం ఇదే: ప్రధాన మంత్రి ఉచ్చతర్ శిక్ష ప్రోత్సాహన్ యోజన అనేది విద్యా మంత్రిత్వ శాఖలోని ఉన్నత విద్యా శాఖ ద్వారా నిర్వహించబడుతున్న ఒక ప్రధాన స్కాలర్షిప్ పథకం. దీని కింద, దేశవ్యాప్తంగా ప్రతి సంవత్సరం 82 వేల మంది కొత్త విద్యార్థులను ఎంపిక చేస్తారు. గ్రాడ్యుయేషన్, పీజీ, మెడికల్, ఇంజనీరింగ్ చదివే స్టూడెంట్స్ ఈ స్కీమ్ ద్వారా ప్రయోజనాన్ని పొందవచ్చు. ఈ పథకం ప్రధాన లక్ష్యం విద్యార్థుల రోజువారీ విద్యా అవసరాలను తీర్చడం.
అర్హతలు:
- ఇంటర్మీడియట్ బోర్డ్ నిర్వహించే పరీక్షలో టాప్ 20 శాతం (80 శాతం పర్సంటైల్) మార్కులు సాధించిన విద్యార్థులు అర్హులు.
- రెగ్యులర్ డిగ్రీ కోర్సులు చదువుతున్న విద్యార్థులు ఈ స్కాలర్షిప్కు అప్లై చేసుకోవచ్చు. అయితే డిస్టెన్స్ మోడ్లో చదివే వారు అనర్హులు.
- విద్యార్థులు ఆల్ ఇండియా కౌన్సిల్ ఫర్ టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్(AICTE), సంబంధిత రెగ్యులేటరీ సంస్థలతో గుర్తింపు పొందిన కళాశాలలు లేదా యూనివర్సిటీలలో కోర్సులను అభ్యసిస్తుండాలి.
- కుటుంబ ఆదాయం సంవత్సరానికి రూ.4.5 లక్షలకు మించకూడదు.
- ఇతర ప్రభుత్వ/ప్రైవేట్ స్కాలర్షిప్లు లేదా ఫీజు మాఫీ/రీఈంబర్స్మెంట్ పథకాల లబ్ధిదారులు ఈ స్కాలర్షిప్కు అప్లై చేయడానికి అనర్హులు.
- కొత్తగా అప్లై చేయాలనుకునే విద్యార్థులకు ఆదాయ ధ్రువీకరణ పత్రం తప్పనిసరి.
- స్కాలర్షిప్ను రెన్యువల్ చేయడానికి ప్రతి సంవత్సరం 50% మార్కులు సాధించాలి. కచ్చితంగా హాజరు 75 శాతం ఉండాలి.
ప్రోత్సాహకం వివరాలు:
- కాలేజీ లేదా యూనివర్సిటీల ద్వారా రెగ్యులర్ గ్రాడ్యుయేషన్ చదివే విద్యార్థులకు మొదటి మూడు సంవత్సరాలకు స్కాలర్షిప్ అందిస్తారు. ప్రతి సంవత్సరం రూ.12వేలు అకౌంట్లో జమ చేస్తారు.
- పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ స్కాలర్షిప్ కింద సంవత్సరానికి రూ.20వేలు అందిస్తారు.
- ఇంటిగ్రేటెడ్, ప్రొఫెషనల్ కోర్సుల కింద 4వ, 5వ సంవత్సరానికి రూ.20వేలు(సంవత్సరానికి ) జమ చేస్తారు.
- టెక్నికల్ కోర్సులైన బీఈ/బీటెక్ చదువుతున్న విద్యార్థులకు ప్రతి సంవత్సరం రూ.12వేల చొప్పున మూడు సంవత్సరాలకు రూ.36 వేలు ఇస్తారు. నాలుగో సంవత్సరానికి రూ.20 వేలు అందిస్తారు.
దరఖాస్తు విధానం:
- అర్హత గల విద్యార్థులు నేషనల్ స్కాలర్షిప్ పోర్టల్ www.scholarships.gov.in ద్వారా ఆన్లైన్లో మాత్రమే దరఖాస్తు చేసుకోవాలి.
- ముందుగా ఆధార్ ఫేస్ అథెంటికేషన్ కోసం గూగుల్ ప్లే స్టోర్ నుంచి 'NSP OTR App' 'AadhaarFaceRd' యాప్లను ఫోన్లో డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం విద్యార్థి తన ఆధార్ నంబర్, మొబైల్ నంబర్ ఎంటర్ చేసి ఫేస్ అథెంటికేషన్ పూర్తి చేయాలి.
- ఆధార్ వివరాలు మ్యాచ్ అవ్వగానే సిస్టమ్ ఒక ఓటీఆర్ నంబర్ను విద్యార్థి మొబైల్కు ఎస్ఎంఎస్ రూపంలో పంపుతుంది.
- అనంతరం ఆ వివరాలతో లాగిన్ అయ్యి సంబంధిత స్కాలర్షిప్పై క్లిక్ చేసి వివరాలు ఎంటర్ చేయాలి.
- అవసరమైన డాక్యుమెంట్లు అప్లోడ్ చేసి దరఖాస్తును సమర్పించాలి. అప్లికేషన్స్ను కాలేజ్, రాష్ట్ర నోడల్ ఏజెన్సీ ద్వారా వెరిఫై చేస్తారు.
దరఖాస్తుకు అవసరమయ్యే ధ్రువపత్రాలు:
- ఇంటర్ మార్కుల మెమో
- ఆదాయ ధ్రువీకరణ పత్రం
- ఆధార్, బ్యాంక్ అకౌంట్ వివరాలు
- కాలేజ్/విశ్వవిద్యాలయం అడ్మిషన్ ఫారమ్, AISHE కోడ్,
- క్యాస్ట్ సర్టిఫికెట్ (అవసరం అయితే)
- రెన్యువల్ కోసం గత సంవత్సరం మార్కుల మెమో
మరిన్ని వివరాలు:
- స్కాలర్షిప్ కోసం దరఖాస్తు చేసేందుకు అక్టోబర్ 31, 2026 చివరి తేదీ. రెన్యువల్ కోసం కూడా ఇదే డేట్ లోపు అప్లై చేయాలి.
- ఈ స్కీమ్ ద్వారా ప్రతి సంవత్సరం 82వేల కొత్త స్కాలర్షిప్లు అందిస్తుంది. అందులో 50% మహిళల కోసం.
- డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్(DBT) ద్వారా స్కాలర్షిప్ డబ్బులు విద్యార్థుల అకౌంట్లో జమ అవుతాయి.
- విద్యార్థి ఆధార్ నెంబర్ లేదా NSP ఐడీ ఉపయోగించి పబ్లిక్ ఫైనాన్సియల్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ పోర్టల్ (పీఎఫ్ఎంఎస్ -PFMS) ద్వారా స్కాలర్షిప్ స్టేటస్ ట్రాక్ చేసుకోవచ్చు.
- నిర్దిష్ట సమయానికి రెన్యువల్ కోసం దరఖాస్తు చేయాలి. గడువు ముగిసిపోతే స్కాలర్షిప్ రాదనే విషయం గుర్తుంచుకోవాలి.
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