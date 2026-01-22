ETV Bharat / education-and-career
NIRDPRలో ఒప్పంద ప్రాతిపదికన పోస్టుల భర్తీ - ఇలా దరఖాస్తు చేసుకోండి
నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ పోలార్ అండ్ ఓషన్ రిసెర్చ్లో ఒప్పంద ప్రాతిపదికన ప్రాజెక్టు సైంటిస్టుల పోస్టులు - ఆల్ ఇండియా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్లోను పలు పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 22, 2026 at 5:09 PM IST
Latest Jobs Notifications: ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ అండ్ పంచాయతీ రాజ్ (ఎన్ఐఆర్డీపీఆర్), హైదరాబాద్ ఒప్పంద ప్రాతిపదికన సీనియర్ కెపాసిటీ బిల్డింగ్ కన్సల్టెంట్, బిల్డింగ్ కన్సల్టెంట్ పోస్టుల భర్తీకీ దరఖాస్తులు కోరుతోంది.
సీనియర్ కెపాసిటీ బిల్డింగ్ కన్సల్టెంట్: 10
కెపాసిటీ బిల్డింగ్ కన్సల్టెంట్: 88
అర్హత: సంబంధిత విభాగంలో పీజీ, పని అనుభవం కలిగి ఉండాలి.
వయసు: 31.12.2025 నాటికి 50 ఏళ్లు మించకూడదు.
వేతన శ్రేణి: నెలకు రూ.60,000 - 75,000.
దరఖాస్తు ఫీజు: రూ.300. ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగులకు ఫీజు లేదు.
ఎంపిక: ఇంటర్వ్యూతో.
వెబ్సైట్: http://career.nirdpr.in//
ఆన్లైన్ దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ: 29.01.2026
ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ లిమిటెడ్లో
ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ లిమిటెడ్, పాలక్కాడ్ ఏడాది కాలానికి గ్రాడ్యుయేట్, డిప్లొమా అప్రెంటిస్ల కోసం దరఖాస్తులు కోరుతోంది.
గ్రాడ్యుయేట్(బీటెక్/బీఈ) అప్రెంటిస్: 37
డిప్లొమా అప్రెంటిస్: 44
విభాగాలు: మెకానికల్, ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్, ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్, ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్, ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్, ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ అండ్ కంట్రోల్, ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ, కంప్యూటర్ సైన్స్, సివిల్.
అర్హత: సంబంధిత విభాగాల్లో డిప్లొమా, బీఈ/బీటెక్ చేసి ఉండాలి.
స్టైపెండ్: నెలకు గ్రాడ్యుయేట్ అప్రెంటిస్కు రూ.12,300; డిప్లొమా అప్రెంటిస్కు 10,900.
ఎంపిక: ఇంటర్వ్యూతో.
చిరునామా: ఆఫ్లైన్ దరఖాస్తులను మేనేజర్, ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ లిమిటెడ్, కంజికోడ్ వెస్ట్, పాలక్కడ్కు పంపాలి.
వెబ్సైట్: https://ilpgt.com/index.html
పోస్టు ద్వారా దరఖాస్తులు స్వీకరించడానికి చివరి తేదీ: 09-02-2026.
రిసెర్చ్ సైంటిస్టులు
ఆల్ ఇండియా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ (ఎయిమ్స్), దిల్లీ ఒప్పంద ప్రాతిపదికన వివిధ విభాగాల్లో పోస్టుల భర్తీకి దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తోంది.
ప్రాజెక్ట్ రిసెర్చ్ సైంటిస్ట్ - I (మెడికల్) - 01
ప్రాజెక్ట్ రిసెర్చ్ సైంటిస్ట్ - I (నాన్-మెడికల్) - 01
ప్రాజెక్ట్ టెక్నికల్ సపోర్ట్ - III - 01
ప్రాజెక్ట్ టెక్నికల్ సపోర్ట్ - I - 01
ప్రాజెక్ట్ నర్స్ - III - 01
అర్హత: పోస్టు ప్రకారం సంబంధిత విభాగంలో డిగ్రీ/ఎంబీబీఎస్/ బీడీఎస్/ బీవీఎస్సీతో పాటు పని అనుభవం ఉండాలి.
వయసు: 35 ఏళ్లు మించకూడదు. ఎస్సీ/ ఎస్టీ/ ఓబీసీ/ దివ్యాంగులకు గరిష్ఠ వయసులో సడలింపు ఉంటుంది.
ఎంపిక: ఇంటర్వ్యూతో
వెబ్సైట్: www.aiimsexams.ac.in
ఆన్లైన్ దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ: 10.02.2026.
ఎన్సీపీఓఆర్లో: నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ పోలార్ అండ్ ఓషన్ రిసెర్చ్ (ఎన్సీపీఓఆర్), గోవా ఒప్పంద ప్రాతిపదికన ప్రాజెక్టు సైంటిస్టుల భర్తీకి ఇంటర్వ్యూలు నిర్వహిస్తోంది.
ప్రాజెక్ట్ సైంటిస్ట్-I - 06
అర్హత: డిగ్రీ/ పీజీ (కంప్యూటర్ సైన్స్, ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ, జియో సైన్సెస్ లేదా మెరైన్ సైన్సెస్) 60 శాతం మార్కులతో పాటు పని అనుభవం ఉండాలి.
వేతనం: నెలకు రూ.56,000.
ఇంటర్వ్యూ తేదీ: 02.02.2026
వేదిక: ఎన్సీపీఓఆర్ కాంప్లెక్స్, వాస్కోడిగామా, గోవా-403 804.
వెబ్సైట్: ncpor.res.in/recruitment
నాల్కోలో మేనేజర్లు: నేషనల్ అల్యూమినియం కంపెనీ (నాల్కో) లిమిటెడ్ 48 మేనేజర్ పోస్టులను భర్తీచేయనుంది. ఇంజినీరింగ్ డిగ్రీ, ఉద్యోగానుభవంతో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఆన్లైన్ పరీక్ష, ఇంటర్వ్యూలతో నియామకాలు ఉంటాయి.
ఎంపిక: విద్యార్హతలు, అనుభవాలతో అభ్యర్థులను షార్ట్లిస్ట్ చేసి సీబీటీకి అవకాశమిస్తారు. పరీక్షకు 85 శాతం, పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూకు 15 శాతం వెయిటేజీ ఉంటుంది.
సీబీటీ, పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూల్లో జనరల్ అభ్యర్థులు 50 శాతం చొప్పున, ఎస్సీ/ ఎస్టీ/ ఓబీసీ-ఎన్సీఎల్లు 40 శాతం, దివ్యాంగులు 30 శాతం చొప్పున కనీసార్హత మార్కులు సాధించాలి. వీరిని 1:10 నిష్పత్తిలో ఇంటర్వ్యూకు ఎంపిక చేస్తారు.
ఇంటర్వ్యూలోనూ విజయవంతమైనవారిని వైద్య పరీక్షల అనంతరం కేటగిరీల వారీగా తుది నియామకాలు చేపడతారు.
రాతపరీక్ష/ సీబీటీకి హాజరయ్యే ఎస్సీ/ ఎస్టీ/ దివ్యాంగులకు, పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూకు హాజరయ్యే అభ్యర్థులందరికీ రెండో తరగతి రైలు ఛార్జీలను చెల్లిస్తారు.
వివరాలు:
అర్హత: సివిల్/ మెకానికల్/ ఎలక్ట్రికల్/ కెమికల్ బ్రాంచ్తో ఇంజినీరింగ్ డిగ్రీ. సంబంధిత రంగంలో ఉద్యోగానుభవం ఉండాలి.
వయసు: దరఖాస్తు గడువు తేదీ నాటికి 38 సంవత్సరాలు మించకూడదు. ఓబీసీ - ఎన్సీఎల్కు మూడేళ్లు, ఎస్సీ/ఎస్టీలకు ఐదేళ్లు, దివ్యాంగులకు పదేళ్ల సడలింపు ఉంటుంది.
దరఖాస్తు ఫీజు: జనరల్కు రూ.1000. ఎస్సీ/ ఎస్టీ/ దివ్యాంగులకు రూ.500.
వేతన శ్రేణి: నెలకు రూ.80,000-2,20,000. మూలవేతనానికి అదనంగా డీఏ, హెచ్ఆర్ఏ, పర్ఫార్మెన్స్ రిలేటెడ్ పే, మెడికల్, పీఎఫ్, గ్రూప్ ఇన్స్యూరెన్స్, గ్రాట్యుటీ సదుపాయాలు ఉంటాయి.
ఆన్లైన్ దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ: 02.02.2026
వారానికి 7 నుంచి 10 కేసులు - కాటేసి చంపుతున్న రక్తపింజర
'తెలంగాణకు నిర్దిష్ట విధానాలు లేవు' - బ్రిజేష్కుమార్ ట్రైబ్యునల్ ఎదుట ఏపీ