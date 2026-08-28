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'ఎస్​ఎస్​సీ' పాసయ్యారా? - రాతపరీక్ష లేకుండానే ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు!

దేశ వ్యాప్తంగా పోస్టల్ సర్కిళ్లలో ఉద్యోగాల భర్తీ - ఆగస్టు 31నుంచి రిజిస్ట్రేషన్

పోస్టల్ శాఖలో ఉద్యోగాలు
India Post GDS Recruitment (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 28, 2026 at 8:21 AM IST

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India Post GDS Recruitment : మీరు పదో తరగతి ఉత్తీర్ణులయ్యారా? కంప్యూటర్ పరిజ్ఞానం ఉందా? అయితే, ఈ ఉద్యోగాలు మీ కోసమే! దేశ వ్యాప్తంగా వివిధ పోస్టల్‌ సర్కిళ్లలో గ్రామీణ డాక్ సేవక్(జీడీఎస్‌) పోస్టులు భర్తీ చేయనున్నారు. ఆగస్టు 31 నుంచి రిజిస్ట్రేషన్ల ప్రక్రియ ప్రారంభం కానుంది. అర్హులైన, ఆసక్తి కలిగిన అభ్యర్థులు సెప్టెంబర్‌ 19వరకు ఆన్‌లైన్‌ లో వట్ టైం రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవచ్చు. సెప్టెంబర్‌ 2 నుంచి 21 వరకు ఆన్‌లైన్‌ దరఖాస్తులు, సెప్టెంబర్‌ 23, 24 తేదీల్లో దరఖాస్తుల్లో తప్పొప్పులను సరిచేసుకునే అవకాశం ఉంది. దరఖాస్తు ఫీజు రూ.100 కాగా, మహిళలు, ఎస్సీ/ఎస్టీ, దివ్యాంగులకు మినహాయింపు కల్పించారు.

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రాత పరీక్ష లేకుండానే

తపాలా శాఖలో బ్రాంచ్‌ పోస్ట్‌ మాస్టర్‌ (బీపీఎం), అసిస్టెంట్‌ బ్రాంచ్‌ పోస్ట్‌ మాస్టర్‌ (ఏబీపీఎం) పోస్టులను రాత పరీక్ష లేకుండానే భర్తీ చేస్తారు. నియామక ప్రక్రియలో పదో తరగతిలో సాధించిన మార్కులను పరిగణంలోకి తీసుకుని ప్రాధాన్యమిస్తారు. అభ్యర్థులకు మ్యాథ్స్‌, ఇంగ్లిష్‌ సబ్జెక్టులతో పాటు స్థానిక భాష తెలిసి ఉండాలి. కంప్యూటర్‌ పరిజ్ఞానంతో పాటు సైకిల్‌ తొక్కడం తెలిసి ఉండాలి. ఉద్యోగాన్ని బట్టి బీపీఎం రూ.12 వేల నుంచి రూ.29,380, ఏబీపీఎం రూ.10వేల నుంచి రూ.24,470 వేతనం ఉంటుంది. అభ్యర్థుల వయసు 18-40 ఏళ్లు, ఎస్సీ, ఎస్టీలకు ఐదేళ్లు, ఓబీసీలకు మూడేళ్లు, దివ్యాంగులకు పదేళ్ల చొప్పున సడలింపు కల్పించారు.

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉద్యోగాలు ఎన్ని?

దేశ వ్యాప్తంగా ఎన్ని పోస్టులను భర్తీ చేస్తున్నారో స్పష్టంగా పేర్కొనకపోయినప్పటికీ, ఆంధ్రప్రదేశ్​లో 918, తెలంగాణలో 419 ఖాళీలను భర్తీ చేయనున్నారు. ఉద్యోగాలకు ఎంపికైన వారు రోజుకు దాదాపు నాలుగు గంటలు పనిచేస్తే సరిపోతుంది. వీటితోపాటు ఇండియన్‌ పోస్టల్‌ పేమెంట్‌ బ్యాంకు (IPPB) సేవలకు గానూ ప్రత్యేకంగా ఇన్సెంటివ్‌ రూపంలో ప్రోత్సాహకాలు అందుతాయి. రోజువారీ విధులు నిర్వహించడానికి ల్యాప్‌టాప్‌/ కంప్యూటర్‌/ స్మార్ట్‌ ఫోన్‌ లాంటివి తపాలా శాఖ అందిస్తుంది. సంబంధిత కార్యాలయానికి అందుబాటులో నివాసం ఉండాలనే నిబంధన ఉంది.

ఎంపికైన అభ్యర్థులు 15 రోజుల్లోగా హాజరుకావాలి. అర్హత ధ్రువీకరణ సర్టిఫికెట్లను సమర్పించాలి. డివిజన్ లేదా యూనిట్ డివిజనల్ లేదా యూనిట్ హెడ్ కార్యాలయంలో రిపోర్ట్ చేయాలి. ఈ సందర్భంగా సమర్పించాల్సిన పత్రాల జాబితా

  • ఎస్​ఎస్​సీ మార్కుల మెమో
  • ఏదేని గుర్తింపు కార్డు
  • కుల ధ్రువీకరణ పత్రం
  • వైకల్య ధ్రువీకరణ సర్టిఫికెట్
  • ఈడబ్ల్యూఎస్​ ధ్రువీకరణ
  • ట్రాన్స్‌జెండర్ ధ్రువీకరణ పత్రం
  • బర్త్ సర్టిఫికెట్

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TAGGED:

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పోస్టల్ ఉద్యోగాలు
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